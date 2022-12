LIVESTREAM: Alles te herdoen! Perisic brengt Kroatië weer op gelijke hoogte van Japan

clock 80' tweede helft, minuut 80. Tomiyasu vergeet kans te benutten. Japan komt eindelijk nog eens gevaarlijk opzetten op een vrije trap van Ito. De bal wordt weggekopt in de voeten van Mitoma. De ex-speler van Union pakt uit met een heerlijke doorsteekpass naar Tomiyasu. Die draait zich goed vrij, maar kiest dan ongelukkig voor de voorzet in plaats van het schot. Hier zat meer in. . Tomiyasu vergeet kans te benutten Japan komt eindelijk nog eens gevaarlijk opzetten op een vrije trap van Ito. De bal wordt weggekopt in de voeten van Mitoma. De ex-speler van Union pakt uit met een heerlijke doorsteekpass naar Tomiyasu. Die draait zich goed vrij, maar kiest dan ongelukkig voor de voorzet in plaats van het schot. Hier zat meer in.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Kroatië is toch duidelijk de betere ploeg in deze tweede helft. Japan raakt nauwelijks nog in de buurt van Livakovic. . Kroatië is toch duidelijk de betere ploeg in deze tweede helft. Japan raakt nauwelijks nog in de buurt van Livakovic.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Perisic gaat op zoek naar zijn tweede, maar de tenen van Tomiyasu werken niet mee. Perisic gaat op zoek naar zijn tweede, maar de tenen van Tomiyasu werken niet mee

clock 78' tweede helft, minuut 78. Tomiyasu met een paar tenen. Perisic maakt er nog eens werk van. Hij rukt centraal op een haalt uit vanaf de rand van de zestien. Tomiyasu kan het schot nog net met zijn tenen beroeren en in hoekschop werken. . Tomiyasu met een paar tenen Perisic maakt er nog eens werk van. Hij rukt centraal op een haalt uit vanaf de rand van de zestien. Tomiyasu kan het schot nog net met zijn tenen beroeren en in hoekschop werken.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Japan, Hiroki Sakai erin, Daichi Kamada eruit wissel substitution out Daichi Kamada substitution in Hiroki Sakai

clock 74' tweede helft, minuut 74. Flauwe kopbal van Pasalic. Pasalic kan koppen, maar zijn poging gaat meters naast. De spanning lijkt de wedstrijd nu toch een beetje te verlammen. Bij Japan gooien ze met Sakai nog een frisse kracht in de strijd. Voor Kamada is de wedstrijd voorbij. . Flauwe kopbal van Pasalic Pasalic kan koppen, maar zijn poging gaat meters naast. De spanning lijkt de wedstrijd nu toch een beetje te verlammen. Bij Japan gooien ze met Sakai nog een frisse kracht in de strijd. Voor Kamada is de wedstrijd voorbij.

clock 73' tweede helft, minuut 73.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Nog twintig minuten reguliere speeltijd te gaan. Zijn we op weg naar de eerste verlengingen op dit WK of maakt één van beide ploegen nog het verschil? . Nog twintig minuten reguliere speeltijd te gaan. Zijn we op weg naar de eerste verlengingen op dit WK of maakt één van beide ploegen nog het verschil?

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Kroatië, Mario Pašalic erin, Andrej Kramaric eruit wissel substitution out Andrej Kramaric substitution in Mario Pašalic

clock 68' tweede helft, minuut 68. Nog een nieuwe naam tussen de lijnen. Kramaric mag gaan rusten, Pasalic is zijn vervanger. . Nog een nieuwe naam tussen de lijnen. Kramaric mag gaan rusten, Pasalic is zijn vervanger.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Budimir kopt naast! Kroatië is nu baas en knutselt met wat meeval weer een kans in elkaar. Invaller Budimir krijgt plots een enorme kans op een afgeweken schot van Kramaric, maar hij kopt naast. . Budimir kopt naast! Kroatië is nu baas en knutselt met wat meeval weer een kans in elkaar. Invaller Budimir krijgt plots een enorme kans op een afgeweken schot van Kramaric, maar hij kopt naast.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Slaagt Moriyasu er weer in om met zijn wissels een wedstrijd om te gooien? Filip Joos. Slaagt Moriyasu er weer in om met zijn wissels een wedstrijd om te gooien? Filip Joos

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Japan, Takuma Asano erin, Daizen Maeda eruit wissel substitution out Daizen Maeda substitution in Takuma Asano

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Japan, Kaoru Mitoma erin, Yuto Nagatomo eruit wissel substitution out Yuto Nagatomo substitution in Kaoru Mitoma

clock 64' tweede helft, minuut 64. Dubbele wissel. Dubbele wissel bij Japan. Nagatomo en doelpuntenmaker Maeda worden vervangen door Mitoma en Asano. . Dubbele wissel Dubbele wissel bij Japan. Nagatomo en doelpuntenmaker Maeda worden vervangen door Mitoma en Asano.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Wat een redding van Gonda op een mooi schot van Modric. Wat een redding van Gonda op een mooi schot van Modric

clock 63' tweede helft, minuut 63. Wat een redding van Gonda! Modric ontbindt zijn duivels. Hij controleert een afvallende bal en haalt stevig uit van net buiten de zestien. Enkel een prima redding van Gonda kan een voorsprong voor Kroatië voorkomen. . Wat een redding van Gonda! Modric ontbindt zijn duivels. Hij controleert een afvallende bal en haalt stevig uit van net buiten de zestien. Enkel een prima redding van Gonda kan een voorsprong voor Kroatië voorkomen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Petkovic naar de kant. Een frisse kracht bij Kroatië. Petkovic wordt na een toch wel magere prestatie naar de kant gehaald voor Budimir. . Petkovic naar de kant Een frisse kracht bij Kroatië. Petkovic wordt na een toch wel magere prestatie naar de kant gehaald voor Budimir.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Kroatië, Ante Budimir erin, Bruno Petkovic eruit wissel substitution out Bruno Petkovic substitution in Ante Budimir

clock 61' tweede helft, minuut 61.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Flauw schot van Doan. Nieuwe mogelijkheid voor Japan. Al vallend waagt Doan zijn kans vanuit het halve maantje, maar zijn schot mist kracht. Livakovic raapt de bal simpel op. . Flauw schot van Doan Nieuwe mogelijkheid voor Japan. Al vallend waagt Doan zijn kans vanuit het halve maantje, maar zijn schot mist kracht. Livakovic raapt de bal simpel op.

clock 60' tweede helft, minuut 60.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Japan antwoordt direct met een knal van Endo. Japan antwoordt direct met een knal van Endo

clock 59' tweede helft, minuut 59. Perisic heeft de smaak te pakken en zet zich door na slordig balverlies van Endo, maar hij wordt nog afgestopt in de zestien. De wedstrijd ligt nu helemaal open. . Perisic heeft de smaak te pakken en zet zich door na slordig balverlies van Endo, maar hij wordt nog afgestopt in de zestien. De wedstrijd ligt nu helemaal open.

clock 58' Livakovic brengt redding. Japan is niet onder de indruk en reageert meteen met een gevaarlijk afstandsschot van Endo. Livakovic heeft er de nodig moeite mee en duwt de bal nog net over doel. Japan kan geen nieuwe kans puren uit de hoekschop. . tweede helft, minuut 58. crucial save Livakovic brengt redding Japan is niet onder de indruk en reageert meteen met een gevaarlijk afstandsschot van Endo. Livakovic heeft er de nodig moeite mee en duwt de bal nog net over doel. Japan kan geen nieuwe kans puren uit de hoekschop.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Perisic brengt Kroatië op gelijke hoogte met schitterende kopbal. Perisic brengt Kroatië op gelijke hoogte met schitterende kopbal

clock 56' tweede helft, minuut 56. Perisic maakt gelijk! Alles te herdoen! Kroatië komt op gelijke hoogte! Perisic troeft Ito makkelijk af op een uitstekende voorzet van Lovren en kopt de bal perfect buiten het bereik van Gonda. . Perisic maakt gelijk! Alles te herdoen! Kroatië komt op gelijke hoogte! Perisic troeft Ito makkelijk af op een uitstekende voorzet van Lovren en kopt de bal perfect buiten het bereik van Gonda.

clock 55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Ivan Perišic van Kroatië. 1, 1. goal Japan Kroatië 86' 1 1

clock 54' tweede helft, minuut 54. Maeda wordt gezocht voor doel, maar verliest het duel tegen de Kroatische torens. Japan puurt er wel een hoekschop uit, maar tot een kans leidt die niet. . Maeda wordt gezocht voor doel, maar verliest het duel tegen de Kroatische torens. Japan puurt er wel een hoekschop uit, maar tot een kans leidt die niet.

clock 52' tweede helft, minuut 52. We lijden met z'n allen toch wat aan fantoompijn. Hier hadden de Rode Duivels kunnen staan, ondanks die belabberde wedstrijden tegen Canada en Marokko. Dit had een heruitgave van Rostov kunnen worden. Filip Joos. We lijden met z'n allen toch wat aan fantoompijn. Hier hadden de Rode Duivels kunnen staan, ondanks die belabberde wedstrijden tegen Canada en Marokko. Dit had een heruitgave van Rostov kunnen worden. Filip Joos

clock 48' tweede helft, minuut 48. Geen stormachtig begin van de tweede helft. Japan komt niet in de problemen, Kroatië kijkt de kat nog wat uit de boom. . Geen stormachtig begin van de tweede helft. Japan komt niet in de problemen, Kroatië kijkt de kat nog wat uit de boom.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:03 tweede helft, 17 uur 03. 2e helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Wordt de vierde keer, de goede keer voor Japan en plaatst het zich voor het eerst voor de kwartfinales? Of trekt Kroatië het nog recht? . 2e helft We zijn vertrokken voor de tweede helft. Wordt de vierde keer, de goede keer voor Japan en plaatst het zich voor het eerst voor de kwartfinales? Of trekt Kroatië het nog recht?

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Japan duikt met een verdiende 1-0-voorsprong de rust in. Het sloeg kort voor de rust toe met een treffer van Maeda. Perisic liet vroeg in de wedstrijd de beste kans voor Kroatië onbenut. . Rust Japan duikt met een verdiende 1-0-voorsprong de rust in. Het sloeg kort voor de rust toe met een treffer van Maeda. Perisic liet vroeg in de wedstrijd de beste kans voor Kroatië onbenut.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. In de 2 minuten extra tijd krijgt Kroatië nog zijn eerste corner. Nog even opletten dus voor Japan, maar Kroatië komt niet meer tot een kans. . In de 2 minuten extra tijd krijgt Kroatië nog zijn eerste corner. Nog even opletten dus voor Japan, maar Kroatië komt niet meer tot een kans.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Maeda brengt Japan op voorsprong tegen de Kroaten. Maeda brengt Japan op voorsprong tegen de Kroaten

clock 45' Geldig doelpunt. De VAR checkt nog even voor mogelijk buitenspel bij het doelpunt, maar grijpt niet in. Het is een geldig doelpunt. Japan staat wel degelijk op voorsprong. . eerste helft, minuut 45. var Geldig doelpunt De VAR checkt nog even voor mogelijk buitenspel bij het doelpunt, maar grijpt niet in. Het is een geldig doelpunt. Japan staat wel degelijk op voorsprong.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Maeda brengt Japan in extase! Kort voor de rust slaat Japan ongenadig toe! Na een kort genomen hoekschop valt de bal voor de voeten van Maeda en die laat de kans niet liggen. Kroatië moet aan de bak. . Maeda brengt Japan in extase! Kort voor de rust slaat Japan ongenadig toe! Na een kort genomen hoekschop valt de bal voor de voeten van Maeda en die laat de kans niet liggen. Kroatië moet aan de bak.

clock 43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Daizen Maeda van Japan. 1, 0. goal Japan Kroatië 86' 1 0

clock 42' eerste helft, minuut 42. Ito zet prachtige aanval op, Kamada werkt niet af. Ito zet prachtige aanval op, Kamada werkt niet af

clock 41' eerste helft, minuut 41. Kamada laat het liggen! Schitterende aanval van Japan, die begint met een hakje van Morita. Uiteindelijk kan Kamada vanuit een schuine hoek afdrukken, maar hij kan zijn schot niet kadreren. . Kamada laat het liggen! Schitterende aanval van Japan, die begint met een hakje van Morita. Uiteindelijk kan Kamada vanuit een schuine hoek afdrukken, maar hij kan zijn schot niet kadreren.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Meer balbezit voor Kroatië. Met 60 procent heeft Kroatië net iets meer balbezit, maar de laatste minuten trekt Japan toch het laken weer naar zich toe. Alles bij elkaar waren de beste kansen tot dusver wel voor de Kroaten. . Meer balbezit voor Kroatië Met 60 procent heeft Kroatië net iets meer balbezit, maar de laatste minuten trekt Japan toch het laken weer naar zich toe. Alles bij elkaar waren de beste kansen tot dusver wel voor de Kroaten.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Een veelbelovende Japanse aanval door het centrum loopt maar net spaak. Japan lijkt er weer bovenop te komen. Bondscoach Hajime Moriyasu blijft in elk geval driftig noteren. . Een veelbelovende Japanse aanval door het centrum loopt maar net spaak. Japan lijkt er weer bovenop te komen. Bondscoach Hajime Moriyasu blijft in elk geval driftig noteren.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Kramaric raakt net niet op tijd aan de tweede paal. Kramaric raakt net niet op tijd aan de tweede paal

clock 28' eerste helft, minuut 28. Kroatië voert de druk op. Japan staat plots onder druk. Een voorzet van Barisic wordt door Perisic perfect verlengd, maar Kramaric raakt net niet bij de bal aan de tweede paal. Het is even zweten voor de Japanners, Kroatië komt onder stoom. . Kroatië voert de druk op Japan staat plots onder druk. Een voorzet van Barisic wordt door Perisic perfect verlengd, maar Kramaric raakt net niet bij de bal aan de tweede paal. Het is even zweten voor de Japanners, Kroatië komt onder stoom.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Japan heeft het nu al een paar minuten moeilijker om uit te voetballen. Filip Joos. Japan heeft het nu al een paar minuten moeilijker om uit te voetballen. Filip Joos

clock 28' eerste helft, minuut 28. Petkovic verliest het overzicht wanneer hij alleen voor doel komt. Petkovic verliest het overzicht wanneer hij alleen voor doel komt

clock 26' eerste helft, minuut 26. Petkovic verknoeit reuzenkans. Petkovic wordt plots perfect gelanceerd met een lange bal van Gvardiol. Kramaric is mee opgerukt en staat helemaal vrij in de zestien, maar Petkovic talmt de lang. Hij schiet de bal tegen Tomiyasu aan en zo kan Gonda het leer oprapen. Hier zat veel meer in. . Petkovic verknoeit reuzenkans Petkovic wordt plots perfect gelanceerd met een lange bal van Gvardiol. Kramaric is mee opgerukt en staat helemaal vrij in de zestien, maar Petkovic talmt de lang. Hij schiet de bal tegen Tomiyasu aan en zo kan Gonda het leer oprapen. Hier zat veel meer in.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Doan verspeelt de bal en haalt dan Gvardiol onderuit. Het levert Kroatië een vrije trap op. De bal valt op de rand van de zestien voor de voeten van Gvardiol, maar die trapt wild over. . Doan verspeelt de bal en haalt dan Gvardiol onderuit. Het levert Kroatië een vrije trap op. De bal valt op de rand van de zestien voor de voeten van Gvardiol, maar die trapt wild over.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Ito zorgt voor dreiging. Ito is aan een sterke wedstrijd bezig. Hij zet Barisic fluks in de wind op rechts en brengt de bal laag voor doel, recht in de armen van Livakovic. . Ito zorgt voor dreiging Ito is aan een sterke wedstrijd bezig. Hij zet Barisic fluks in de wind op rechts en brengt de bal laag voor doel, recht in de armen van Livakovic.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Beide ploegen maken er een aangenaam kijkstuk van. Het gaat goed heen en weer. Voorlopig zijn ze aan elkaar gewaagd, al gaat er iets meer dreiging uit van de Japanners. . Beide ploegen maken er een aangenaam kijkstuk van. Het gaat goed heen en weer. Voorlopig zijn ze aan elkaar gewaagd, al gaat er iets meer dreiging uit van de Japanners.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Ito met een gevaarlijke voorzet, maar niemand om de bal binnen te duwen. Ito met een gevaarlijke voorzet, maar niemand om de bal binnen te duwen

clock 13' eerste helft, minuut 13. Kroatië ontsnapt! Daar is al de reactie van Japan. Ito pakt vanaf de rechterflank uit met een schitterende voorzet. Maeda komt net te laat inglijden aan de eerste paal en ook Nagatomo kan aan de tweede paal net niet besluiten. Nu is Kroatië dat met de schrik vrijkomt. . Kroatië ontsnapt! Daar is al de reactie van Japan. Ito pakt vanaf de rechterflank uit met een schitterende voorzet. Maeda komt net te laat inglijden aan de eerste paal en ook Nagatomo kan aan de tweede paal net niet besluiten. Nu is Kroatië dat met de schrik vrijkomt.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Wat een kans! Perisic alleen voor Gonda, die redt. Wat een kans! Perisic alleen voor Gonda, die redt

clock 6' eerste helft, minuut 6. Perisic straft blunder niet af! De schrik slaat de Japanners om het hart wanneer Tomiyasu achteraan plots de mist ingaat. Hij verspeelt de bal aan Perisic en die kan alleen op doel afgaan. Vanuit een schuine hoek mikt hij pal op Gonda en in de herneming krijgt ook Petkovic de bal in het geharrewar voor doel niet binnen. Japan ontsnapt! . Perisic straft blunder niet af! De schrik slaat de Japanners om het hart wanneer Tomiyasu achteraan plots de mist ingaat. Hij verspeelt de bal aan Perisic en die kan alleen op doel afgaan. Vanuit een schuine hoek mikt hij pal op Gonda en in de herneming krijgt ook Petkovic de bal in het geharrewar voor doel niet binnen. Japan ontsnapt!

clock 5' eerste helft, minuut 5. Toch even schrikken voor de Kroaten, die nu wel proberen het balbezit op te eisen. Het tempo ligt laag, ze willen duidelijk even rust brengen na de felle start van Japan. . Toch even schrikken voor de Kroaten, die nu wel proberen het balbezit op te eisen. Het tempo ligt laag, ze willen duidelijk even rust brengen na de felle start van Japan.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Taniguchi kopt naast. Taniguchi kopt naast

clock 3' eerste helft, minuut 3. Taniguchi net niet! Japan schiet het best uit de startblokken en dwingt al meteen een eerste hoekschop én een grote kans af. Na de kort genomen corner kan Taniguchi koppen, maar hij mikt naast. . Taniguchi net niet! Japan schiet het best uit de startblokken en dwingt al meteen een eerste hoekschop én een grote kans af. Na de kort genomen corner kan Taniguchi koppen, maar hij mikt naast.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Daar is al de eerste overtreding van Lovren. Die zal op zijn tellen moeten passen. Filip Joos. Daar is al de eerste overtreding van Lovren. Die zal op zijn tellen moeten passen. Filip Joos

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap. Scheidsrechter Ismail Elfath fluit de 1/8e finale tussen Japan en Kroatië op gang. Wie stoot door naar de kwartfinales? . Aftrap Scheidsrechter Ismail Elfath fluit de 1/8e finale tussen Japan en Kroatië op gang. Wie stoot door naar de kwartfinales?

clock 15:55 vooraf, 15 uur 55. Laatste wedstrijd in Al Janoub-stadion. Het is tijd voor de volksliederen van Japan en Kroatië. Het is stilaan aftellen naar de laatste WK-wedstrijd in het Al Janoub-stadion. . Laatste wedstrijd in Al Janoub-stadion Het is tijd voor de volksliederen van Japan en Kroatië. Het is stilaan aftellen naar de laatste WK-wedstrijd in het Al Janoub-stadion.

clock 15:44 vooraf, 15 uur 44. Kan Doan ook scoren als basisspeler? Opvallend, drie van de vier treffers van Japan op dit WK werden gemaakt door invallers. Ook Ritsu Doan maakte allebei zijn doelpunten als invaller tegen Duitsland en Spanje, vandaag staat hij voor de tweede keer dit WK aan de aftrap. Slechts drie spelers maakten ooit drie of meer goals als invaller op één WK: André Schürrle in 2014 (3), Roger Milla in 1990 (4) en Laszlo Kiss in 1982 (3). . Kan Doan ook scoren als basisspeler? Opvallend, drie van de vier treffers van Japan op dit WK werden gemaakt door invallers. Ook Ritsu Doan maakte allebei zijn doelpunten als invaller tegen Duitsland en Spanje, vandaag staat hij voor de tweede keer dit WK aan de aftrap.



Slechts drie spelers maakten ooit drie of meer goals als invaller op één WK: André Schürrle in 2014 (3), Roger Milla in 1990 (4) en Laszlo Kiss in 1982 (3).

clock 15:36 vooraf, 15 uur 36. 3e in 1998, 2e in 2018, ... in 2022? Kroatië staat voor de derde keer in de 1/8e finales. De twee voorgaande keren was dat de voorbode van groot succes. Bij de eerste WK-deelname in 1998 werd Kroatië meteen derde en vier jaar geleden moest het pas in de finale de duimen leggen voor Frankrijk. . 3e in 1998, 2e in 2018, ... in 2022? Kroatië staat voor de derde keer in de 1/8e finales. De twee voorgaande keren was dat de voorbode van groot succes. Bij de eerste WK-deelname in 1998 werd Kroatië meteen derde en vier jaar geleden moest het pas in de finale de duimen leggen voor Frankrijk.

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Volgt Japan voorbeeld Noord- en Zuid-Korea? Als Japan vandaag voor het eerst doorstoot naar de kwartfinales, dan komt het in een select gezelschap. De enige twee Aziatische landen die ooit de laatste acht haalden op het WK waren Noord-Korea in 1966 en Zuid-Korea in 2002. . Volgt Japan voorbeeld Noord- en Zuid-Korea? Als Japan vandaag voor het eerst doorstoot naar de kwartfinales, dan komt het in een select gezelschap. De enige twee Aziatische landen die ooit de laatste acht haalden op het WK waren Noord-Korea in 1966 en Zuid-Korea in 2002.

clock 15:08 vooraf, 15 uur 08. Vierde keer, goede keer? Drie keer eerder stond Japan in de 1/8e finales op een WK, maar geen enkele keer kon het doorstoten naar de kwartfinales. In 2002 werd het als gastland uitgeschakeld door Turkije, in 2010 na penalty's door Paraguay en vier jaar geleden waren uiteraard de Rode Duivels de grote boeman voor Japan. . Vierde keer, goede keer? Drie keer eerder stond Japan in de 1/8e finales op een WK, maar geen enkele keer kon het doorstoten naar de kwartfinales. In 2002 werd het als gastland uitgeschakeld door Turkije, in 2010 na penalty's door Paraguay en vier jaar geleden waren uiteraard de Rode Duivels de grote boeman voor Japan.

clock 14:59 Drie wissels bij Japan. Naast de geschorste Itakura verdwijnen ook Kubo en Tanaka uit de basis. Tomiyasu, Endo en Doan, doelpuntenmaker tegen Spanje, komen aan de aftrap. vooraf, 14 uur 59. Drie wissels bij Japan. Naast de geschorste Itakura verdwijnen ook Kubo en Tanaka uit de basis. Tomiyasu, Endo en Doan, doelpuntenmaker tegen Spanje, komen aan de aftrap.

clock 14:38 De Kroaten voeren twee wissels door in vergelijking met hun wedstrijd tegen de Belgen. Barisic en Petkovic komen in de ploeg voor Sosa en Livaja. vooraf, 14 uur 38. De Kroaten voeren twee wissels door in vergelijking met hun wedstrijd tegen de Belgen. Barisic en Petkovic komen in de ploeg voor Sosa en Livaja.

clock 13:53 vooraf, 13 uur 53. WK voetbal 2022 Na 3 WK-trauma's: Schaart Japan zich vandaag voor het eerst bij de laatste 8?

clock 05-12-2022 05-12-2022.

clock 12:46 vooraf, 12 uur 46. Dat België, Duitsland en Denemarken al naar huis zijn, bewijst hoe sterk elk team op het WK is. Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic. Dat België, Duitsland en Denemarken al naar huis zijn, bewijst hoe sterk elk team op het WK is. Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic

clock 12:40 vooraf, 12 uur 40. Japan mist Itakura door schorsing. Japan moet het doen zonder verdediger Kou Itakura. Itakura was basisspeler in elke groepsmatch, maar mist de 1/8e finale omdat hij een tweede gele kaart pakte in de slotfase tegen Spanje. Kroatië heeft geen geschorste spelers. . Japan mist Itakura door schorsing Japan moet het doen zonder verdediger Kou Itakura. Itakura was basisspeler in elke groepsmatch, maar mist de 1/8e finale omdat hij een tweede gele kaart pakte in de slotfase tegen Spanje.



Kroatië heeft geen geschorste spelers.

clock 12:39 vooraf, 12 uur 39. Ik ben me bewust van het feit dat ik al een zekere leeftijd heb. Dit zal mijn laatste grote toernooi met Kroatië zijn. Luka Modric. Ik ben me bewust van het feit dat ik al een zekere leeftijd heb. Dit zal mijn laatste grote toernooi met Kroatië zijn. Luka Modric

clock 12:35 vooraf, 12 uur 35. Derde confrontatie op een WK. Kroatië en Japan kruisten al twee keer eerder de degens op een WK. De eerste keer in de groepsfase van het WK in 1998. Kroatië won 1-0 dankzij een goal van Davor Suker. Kroatië pakte uiteindelijk de bronzen medaille op het WK in Frankrijk. Japan sneuvelde in de groepsfase met nul punten. Op het WK in Duitsland in 2006 speelden beide landen 0-0 gelijk in de groepsfase. Japan en Kroatië overleefden toen de eerste ronde niet. . Derde confrontatie op een WK Kroatië en Japan kruisten al twee keer eerder de degens op een WK. De eerste keer in de groepsfase van het WK in 1998. Kroatië won 1-0 dankzij een goal van Davor Suker. Kroatië pakte uiteindelijk de bronzen medaille op het WK in Frankrijk. Japan sneuvelde in de groepsfase met nul punten. Op het WK in Duitsland in 2006 speelden beide landen 0-0 gelijk in de groepsfase. Japan en Kroatië overleefden toen de eerste ronde niet.

clock 12:35 - Vooraf Vooraf, 12 uur 35

clock Opstelling Japan. Shuichi Gonda, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Shogo Taniguchi, Junya Ito, Wataru Endo, Hidemasa Morita, Yuto Nagatomo, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Daichi Kamada Opstelling Japan Shuichi Gonda, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Shogo Taniguchi, Junya Ito, Wataru Endo, Hidemasa Morita, Yuto Nagatomo, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Daichi Kamada

clock Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Barišic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perišic Opstelling Kroatië Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Barišic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perišic