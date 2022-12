Kan Japan geschiedenis schrijven met een eerste WK-kwartfinale ooit?

Japan moet het doen zonder verdediger Kou Itakura. Itakura was basisspeler in elke groepsmatch, maar mist de 1/8e finale omdat hij een tweede gele kaart pakte in de slotfase tegen Spanje. Kroatië heeft geen geschorste spelers.

vooraf, 12 uur 40. Japan mist Itakura door schorsing. Japan moet het doen zonder verdediger Kou Itakura. Itakura was basisspeler in elke groepsmatch, maar mist de 1/8e finale omdat hij een tweede gele kaart pakte in de slotfase tegen Spanje. Kroatië heeft geen geschorste spelers. .

clock 12:35

vooraf, 12 uur 35. Derde confrontatie op een WK. Kroatië en Japan kruisten al twee keer eerder de degens op een WK. De eerste keer in de groepsfase van het WK in 1998. Kroatië won 1-0 dankzij een goal van Davor Suker. Kroatië pakte uiteindelijk de bronzen medaille op het WK in Frankrijk. Japan sneuvelde in de groepsfase met nul punten. Op het WK in Duitsland in 2006 speelden beide landen 0-0 gelijk in de groepsfase. Japan en Kroatië overleefden toen de eerste ronde niet. .