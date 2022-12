LIVESTREAM: Komt Frankrijk nog in de problemen tegen Polen?

clock 70' tweede helft, minuut 70. Ik doe wel mijn hoed af voor Cash, zoals hij probeert om Mbappé onder controle te houden. Peter Vandenbempt. Ik doe wel mijn hoed af voor Cash, zoals hij probeert om Mbappé onder controle te houden. Peter Vandenbempt

clock 69' tweede helft, minuut 69. Hernandez maakt zich breed, zodat Kaminski niet kan inkoppen. Kan Polen beginnen opschuiven? . Hernandez maakt zich breed, zodat Kaminski niet kan inkoppen. Kan Polen beginnen opschuiven?

clock 67' tweede helft, minuut 67. WK voetbal 2022 De Franse recordschutter: Olivier Giroud schudt Thierry Henry van zich af met zijn 52e goal

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Frankrijk, Youssouf Fofana erin, Aurélien Tchouaméni eruit wissel substitution out Aurélien Tchouaméni substitution in Youssouf Fofana

clock 66' tweede helft, minuut 66. Franse kans. Giroud devieert een voorzet van Koundé subtiel, maar in het zijnet. Meteen daarna verlaat Tchouaméni het veld voor Fofana. . Franse kans Giroud devieert een voorzet van Koundé subtiel, maar in het zijnet. Meteen daarna verlaat Tchouaméni het veld voor Fofana.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Daar is de eerste Poolse wissel. Milik moet Lewa bijstaan, hij komt in de plaats van Szymanski. . Daar is de eerste Poolse wissel. Milik moet Lewa bijstaan, hij komt in de plaats van Szymanski.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Polen, Arkadiusz Milik erin, Sebastian Szymanski eruit wissel substitution out Sebastian Szymanski substitution in Arkadiusz Milik

clock 63' tweede helft, minuut 63. Polen is na de rust onmondig. Lewandowski is geïsoleerd. . Polen is na de rust onmondig. Lewandowski is geïsoleerd.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Giroud doet het opnieuw met een omhaal, maar ref had wel al gefloten. Giroud doet het opnieuw met een omhaal, maar ref had wel al gefloten

clock 62' tweede helft, minuut 62.

clock 59' tweede helft, minuut 59.

clock 58' Driedubbele botsing. Szczesny stompt een hoge bal weg en knalt daarbij op Varane en Cash. Na het fluitsignaal van Valenzuela scoort Giroud met een geweldige omhaal, die dus niet telt. Jammer! . tweede helft, minuut 58. injury Driedubbele botsing Szczesny stompt een hoge bal weg en knalt daarbij op Varane en Cash. Na het fluitsignaal van Valenzuela scoort Giroud met een geweldige omhaal, die dus niet telt. Jammer!

clock 57' tweede helft, minuut 57. Mbappé snijdt naar binnen, zijn afgeweken schot draait een halve meter naast de verste paal. Dat valt even mee voor Polen. . Mbappé snijdt naar binnen, zijn afgeweken schot draait een halve meter naast de verste paal. Dat valt even mee voor Polen.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Afgeweken schot van Mbappé gaat maar net naast. Afgeweken schot van Mbappé gaat maar net naast

clock 56' tweede helft, minuut 56. Frankrijk duwt toch even door in deze fase. Peter Vandenbempt. Frankrijk duwt toch even door in deze fase. Peter Vandenbempt

clock 54' tweede helft, minuut 54. Mbappé wacht op het juiste moment om te combineren met Rabiot. Die geeft de bal niet precies genoeg terug. Frankrijk heerst op dit moment. . Mbappé wacht op het juiste moment om te combineren met Rabiot. Die geeft de bal niet precies genoeg terug. Frankrijk heerst op dit moment.

clock 52' Ook dat kan hij. tweede helft, minuut 52. Ook dat kan hij.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Griezmann verrast bijna de doelman met een rechtstreekse vrije trap. Griezmann verrast bijna de doelman met een rechtstreekse vrije trap

clock 49' tweede helft, minuut 49. Griezmann op Szczesny. Een rechtstreekse vrije trap van Griezmann kan Szczesny niet verrassen. Over de herneming van Hernandez zwijgen we beter, dat is een miskleun. . Griezmann op Szczesny Een rechtstreekse vrije trap van Griezmann kan Szczesny niet verrassen. Over de herneming van Hernandez zwijgen we beter, dat is een miskleun.

clock 48' tweede helft, minuut 48.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Dembélé maakt een koprol over het been van Bereszynski. Die ziet geel voor zijn rijkelijk late ingreep. . Dembélé maakt een koprol over het been van Bereszynski. Die ziet geel voor zijn rijkelijk late ingreep.

clock 47' Gele kaart voor Bartosz Bereszynski van Polen tijdens tweede helft, minuut 47 yellow card Bartosz Bereszynski Polen

clock 46' tweede helft, minuut 46. De Fransen mogen niet mopperen met de 1-0. De Polen zullen hun niveau van voor de rust minstens moeten evenaren, anders mogen ze een ticket naar Warschau bestellen. . De Fransen mogen niet mopperen met de 1-0. De Polen zullen hun niveau van voor de rust minstens moeten evenaren, anders mogen ze een ticket naar Warschau bestellen.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 16:53 rust, 16 uur 53.

clock 16:50 rust, 16 uur 50. Ik had een beetje schrik, maar Polen speelde veruit zijn beste helft van het toernooi. Ik ben aangenaam verrast. Bob Peeters. Ik had een beetje schrik, maar Polen speelde veruit zijn beste helft van het toernooi. Ik ben aangenaam verrast. Bob Peeters

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! Geen geweldige eerste helft van Frankrijk tegen een zeer weerbaar Polen, maar de wereldkampioen zoekt wel de kleedkamer op met een voorsprong. Getekend Olivier Giroud. . Rust! Geen geweldige eerste helft van Frankrijk tegen een zeer weerbaar Polen, maar de wereldkampioen zoekt wel de kleedkamer op met een voorsprong. Getekend Olivier Giroud.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Doelman Lloris slaat aan het blunderen maar komt met de schrik vrij. Doelman Lloris slaat aan het blunderen maar komt met de schrik vrij

clock 45+2' Zeep aan zijn handschoenen. Lloris laat een hoge bal pardoes op het hoofd van Lewandowski vallen. Gelukkig voor de Franse doelman heeft die niets doo. . eerste helft, minuut 47. blunder Zeep aan zijn handschoenen Lloris laat een hoge bal pardoes op het hoofd van Lewandowski vallen. Gelukkig voor de Franse doelman heeft die niets doo.

clock 45+1' Giroud > Henry. Olivier Giroud is met zijn 52 interlandgoals nu alleen Frans recordhouder. Straf voor iemand die pas op zijn 25e international werd. . eerste helft, minuut 46. statistics Giroud > Henry Olivier Giroud is met zijn 52 interlandgoals nu alleen Frans recordhouder. Straf voor iemand die pas op zijn 25e international werd.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Giroud doet het! Die enorme blunder van daarnet heeft zijn vertrouwen geenszins aangetast! Giroud, randje buitenspel, neemt de bal aan en vindt in de draai de verste hoek. Het instinct van de spits. . Giroud doet het! Die enorme blunder van daarnet heeft zijn vertrouwen geenszins aangetast! Giroud, randje buitenspel, neemt de bal aan en vindt in de draai de verste hoek. Het instinct van de spits.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Giroud komt plots helemaal vrij en de 1-0 is een feit. Giroud komt plots helemaal vrij en de 1-0 is een feit

clock 44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Olivier Giroud van Frankrijk. 1, 0. goal Frankrijk Polen 70' 1 0

clock 42' eerste helft, minuut 42. Koundé moet nu toch zijn juwelenwinkel uitdoen. . Koundé moet nu toch zijn juwelenwinkel uitdoen.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Les Bleus hebben nu de bal op de Poolse speelhelft. . Les Bleus hebben nu de bal op de Poolse speelhelft.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Frankrijk ontsnapt! 3 uitstekende Poolse schoten worden van dichtbij gekeerd. Frankrijk ontsnapt! 3 uitstekende Poolse schoten worden van dichtbij gekeerd

clock 40' eerste helft, minuut 40. Als waarschuwing voor de Fransen kan dat tellen. Zij hebben een teleurstellende eerste helft achter de rug. Peter Vandenbempt. Als waarschuwing voor de Fransen kan dat tellen. Zij hebben een teleurstellende eerste helft achter de rug. Peter Vandenbempt

clock 38' Varane op de lijn! Als de Fransen nog niet wakker waren, dan nu wel! Zielinski geraakt niet voorbij Lloris en in de rebound wordt hij geholpen door Hernandez en Varane. . eerste helft, minuut 38. crucial save Varane op de lijn! Als de Fransen nog niet wakker waren, dan nu wel! Zielinski geraakt niet voorbij Lloris en in de rebound wordt hij geholpen door Hernandez en Varane.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Fransen blijven druk zetten, maar doelman Szczesny laat niets door. Fransen blijven druk zetten, maar doelman Szczesny laat niets door

clock 36' eerste helft, minuut 36. Actie van Mbappé. Dit moet zowat de enige gelegenheid in zijn carrière zijn waarbij Mbappé actief probeert om Cash te ontwijken. Hij draait de rechtsachter binnenstebuiten en ramt de bal dan in het zijnet. . Actie van Mbappé Dit moet zowat de enige gelegenheid in zijn carrière zijn waarbij Mbappé actief probeert om Cash te ontwijken. Hij draait de rechtsachter binnenstebuiten en ramt de bal dan in het zijnet.

clock 35' eerste helft, minuut 35.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Een mislukt schot van Cash wordt nog bijna een aardige voorzet, maar geen van zijn ploegmaats kan er een voet tegen zetten. . Een mislukt schot van Cash wordt nog bijna een aardige voorzet, maar geen van zijn ploegmaats kan er een voet tegen zetten.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Een nerveus ogende Lewandowski trapt hem recht in de muur. . Een nerveus ogende Lewandowski trapt hem recht in de muur.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Frankowski, speler van Lens, botst op Tchouaméni. Die laatste krijgt geel voor fors inkomen, Polen een interessante vrijschop. . Frankowski, speler van Lens, botst op Tchouaméni. Die laatste krijgt geel voor fors inkomen, Polen een interessante vrijschop.

clock 32' Gele kaart voor Aurélien Tchouaméni van Frankrijk tijdens eerste helft, minuut 32 yellow card Aurélien Tchouaméni Frankrijk

clock 30' eerste helft, minuut 30. Giroud schuift niet te missen kans naast. Giroud schuift niet te missen kans naast

clock 29' eerste helft, minuut 29. Fameuze misser! Balverlies kost Polen bijna een achterstand! Griezmann geeft door aan Dembélé, maar een onhandige Giroud laat dan een zeker doelpunt liggen. . Fameuze misser! Balverlies kost Polen bijna een achterstand! Griezmann geeft door aan Dembélé, maar een onhandige Giroud laat dan een zeker doelpunt liggen.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Frankowski haalt alle middelen boven om een rennende Mbappé af te remmen. Dat lukt, al moet Valenzuela hier altijd fluiten voor een overtreding. . Frankowski haalt alle middelen boven om een rennende Mbappé af te remmen. Dat lukt, al moet Valenzuela hier altijd fluiten voor een overtreding.

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Frankrijk maakt voorlopig geen haast. Er hangt een soort zelfzekerheid over deze ploeg, die soms moet opletten dat ze niet al te gemakzuchtig wordt. . Frankrijk maakt voorlopig geen haast. Er hangt een soort zelfzekerheid over deze ploeg, die soms moet opletten dat ze niet al te gemakzuchtig wordt.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Nieuw Frans gevaar, maar ook Lewandowski toont zich. Nieuw Frans gevaar, maar ook Lewandowski toont zich

clock 21' eerste helft, minuut 21. Kansje voor Lewa. Na een gemiste kopkans voor Giroud loopt een Poolse counter spaak. Op een of andere manier komt Lewandowski toch in balbezit en zijn schot gaat vrij nipt naast. . Kansje voor Lewa Na een gemiste kopkans voor Giroud loopt een Poolse counter spaak. Op een of andere manier komt Lewandowski toch in balbezit en zijn schot gaat vrij nipt naast.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Kiwior speelt fout in en is opgelucht wanneer Dembélé zijn misser niet afstraft. . Kiwior speelt fout in en is opgelucht wanneer Dembélé zijn misser niet afstraft.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Er zijn redelijk wat lege plaatsen in het stadion. Peter Vandenbempt. Er zijn redelijk wat lege plaatsen in het stadion. Peter Vandenbempt

clock 16' eerste helft, minuut 16. Doelman Szczesny bokst schot van Tchouaméni weg. Doelman Szczesny bokst schot van Tchouaméni weg

clock 16' eerste helft, minuut 16. Giroud is een stuk trager dan Mbappé. Hij kan dan ook net niet bij een steekpass van Griezmann. . Giroud is een stuk trager dan Mbappé. Hij kan dan ook net niet bij een steekpass van Griezmann.

clock 13' Save van Szczesny. Szczesny verbetert zijn uitstekende statistieken nog wat met een comfortabele redding. De afstandsknal van Tchouaméni is vast niet het moeilijkste dat hij vandaag te doen zal krijgen. . eerste helft, minuut 13. crucial save Save van Szczesny Szczesny verbetert zijn uitstekende statistieken nog wat met een comfortabele redding. De afstandsknal van Tchouaméni is vast niet het moeilijkste dat hij vandaag te doen zal krijgen.

clock 12' eerste helft, minuut 12.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Mbappé dendert langs Cash, maar zijn voorzet schiet door. Dembélé pikt op en ziet zijn schot afgeblokt. . Mbappé dendert langs Cash, maar zijn voorzet schiet door. Dembélé pikt op en ziet zijn schot afgeblokt.

clock 9' eerste helft, minuut 9. De Franse druk neemt zachtjesaan toe. . De Franse druk neemt zachtjesaan toe.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Frankrijk speelt met vuur achterin. Frankrijk speelt met vuur achterin

clock 6' eerste helft, minuut 6. Polen komt toch uit zijn schulp. Lloris moet opletten, want hij wordt opgejaagd. . Polen komt toch uit zijn schulp. Lloris moet opletten, want hij wordt opgejaagd.

clock 5' Kettinkje van Koundé. Is daar iets ontsnapt aan de aandacht van scheids Valenzuela? Koundé draagt zijn gouden halsketting nog. . eerste helft, minuut 5. blunder Kettinkje van Koundé Is daar iets ontsnapt aan de aandacht van scheids Valenzuela? Koundé draagt zijn gouden halsketting nog.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Varane krijgt al meteen een eerste kopkans. Varane krijgt al meteen een eerste kopkans

clock 4' eerste helft, minuut 4. Het is meteen duidelijk hoe deze wedstrijd gaat verlopen: Polen trekt zich terug in de loopgraven en probeert de Franse bombardementen te overleven. Varane kopt de eerste kans ver naast. . Het is meteen duidelijk hoe deze wedstrijd gaat verlopen: Polen trekt zich terug in de loopgraven en probeert de Franse bombardementen te overleven. Varane kopt de eerste kans ver naast.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De wedstrijd is begonnen! Schuift wereldkampioen Frankrijk de Polen vlotjes opzij, of kunnen Lewandowski en co iedereen verrassen? . Aftrap! De wedstrijd is begonnen! Schuift wereldkampioen Frankrijk de Polen vlotjes opzij, of kunnen Lewandowski en co iedereen verrassen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. Szczesny kan zeker en vast een penalty stoppen, maar je moet tegen Frankrijk wel tot in die penaltyreeks geraken. Tomasz Radzinski. Szczesny kan zeker en vast een penalty stoppen, maar je moet tegen Frankrijk wel tot in die penaltyreeks geraken. Tomasz Radzinski

clock 15:43 vooraf, 15 uur 43. Frankrijk is topkwaliteit, met name vooraan. Mbappé kan op z'n eentje een WK winnen. Bob Peeters. Frankrijk is topkwaliteit, met name vooraan. Mbappé kan op z'n eentje een WK winnen. Bob Peeters

clock 15:41 vooraf, 15 uur 41. En er kan nog een ander Frans record sneuvelen. Als Giroud vandaag scoort, steekt hij Henry voorbij als topschutter van zijn nationale ploeg. . En er kan nog een ander Frans record sneuvelen. Als Giroud vandaag scoort, steekt hij Henry voorbij als topschutter van zijn nationale ploeg.

clock 15:32 Nóg een record aan Franse kant. vooraf, 15 uur 32. Nóg een record aan Franse kant.

clock 15:29 Opsteker voor Polen. Polen verloor op een WK nog nooit van de uittredende kampioen. Brazilië (1-0 in 1974) en West-Duitsland (0-0 in 1978) kunnen ervan meespreken. Dat waren natuurlijk wel de gloriejaren van het Poolse voetbal, met Lato, Lubanski, Deyna en Szarmach. . vooraf, 15 uur 29. statistics Opsteker voor Polen Polen verloor op een WK nog nooit van de uittredende kampioen. Brazilië (1-0 in 1974) en West-Duitsland (0-0 in 1978) kunnen ervan meespreken. Dat waren natuurlijk wel de gloriejaren van het Poolse voetbal, met Lato, Lubanski, Deyna en Szarmach.

clock 15:25 Het lot tarten, of gewoon gezond zelfvertrouwen? vooraf, 15 uur 25. Het lot tarten, of gewoon gezond zelfvertrouwen?

clock 15:20 vooraf, 15 uur 20. Hugo Lloris evenaart niet alleen Lilian Thuram als recordinternational, hij deelt nu ook het Franse record van het aantal WK-matchen. Net als Thierry Henry en Fabien Barthez heeft hij er 17 op de teller staan. . Hugo Lloris evenaart niet alleen Lilian Thuram als recordinternational, hij deelt nu ook het Franse record van het aantal WK-matchen. Net als Thierry Henry en Fabien Barthez heeft hij er 17 op de teller staan.

clock 15:09 1982. Veertig jaar. Zo lang is het al geleden dat Polen nog eens won van Frankrijk, toen een klinkende 0-4. Eerder in 1982 hadden de Polen ook al met 3-2 de kleine finale van het wereldkampioenschap gewonnen tegen Les Bleus. Dat was meteen ook de laatste keer dat Polen een WK-wedstrijd won buiten de groepsfase. . vooraf, 15 uur 09. statistics 1982 Veertig jaar. Zo lang is het al geleden dat Polen nog eens won van Frankrijk, toen een klinkende 0-4. Eerder in 1982 hadden de Polen ook al met 3-2 de kleine finale van het wereldkampioenschap gewonnen tegen Les Bleus. Dat was meteen ook de laatste keer dat Polen een WK-wedstrijd won buiten de groepsfase.

clock 15:00 De wedstrijd in de wedstrijd. vooraf, 15 uur . De wedstrijd in de wedstrijd.

clock 14:58 vooraf, 14 uur 58. Speelt frisheid een rol? Frankrijk kon in de laatste groepswedstrijd, tegen Tunesië, een B-ploeg opstellen. Enkel Varane en Tchouaméni stonden vandaag én in die match aan de aftrap. De Polen hebben tot de laatste snik moeten knokken om door te stoten. Krijgen we daar straks de gevolgen van te zien? . Speelt frisheid een rol? Frankrijk kon in de laatste groepswedstrijd, tegen Tunesië, een B-ploeg opstellen. Enkel Varane en Tchouaméni stonden vandaag én in die match aan de aftrap. De Polen hebben tot de laatste snik moeten knokken om door te stoten. Krijgen we daar straks de gevolgen van te zien?

clock 14:51 Dat Didier Deschamps een standvastig man is, blijkt vandaag nog maar eens. De bondscoach van Frankrijk kiest voor de verwachte elf tegen Polen:. vooraf, 14 uur 51. Dat Didier Deschamps een standvastig man is, blijkt vandaag nog maar eens. De bondscoach van Frankrijk kiest voor de verwachte elf tegen Polen:

clock 14:45 Bij Polen zal het rond één man draaien: Robert Lewandowski. vooraf, 14 uur 45. Bij Polen zal het rond één man draaien: Robert Lewandowski.

clock 14:16 De Franse supporters zijn op post. vooraf, 14 uur 16. De Franse supporters zijn op post.

clock 13:22 vooraf, 13 uur 22. Hoe onze verdedigers Mbappé kunnen stoppen? We moeten ze misschien een scooter kopen. Arkadiusz Milik. Hoe onze verdedigers Mbappé kunnen stoppen? We moeten ze misschien een scooter kopen. Arkadiusz Milik

clock 04-12-2022 04-12-2022.

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. "Heb naar Franse zwaktes gezocht, maar niet gevonden". Om een plaats in de kwartfinales op het WK te bereiken, moet Polen zondag voorbij titelverdediger Frankrijk. "We moeten de Fransen onder druk zetten en hopen dat ze dan fouten beginnen te maken. Alleen dan maken we kans", vertelde bondscoach Czeslaw Michniewicz op de persconferentie. "Ik heb naar zwaktes in het Franse team gezocht, maar heb ze niet gevonden", bekende Michniewicz. "Dat betekent niet dat ze geen fouten kunnen maken. Daar moeten we ze tot dwingen. Het wordt een heel andere wedstrijd dan in de groepsfase. Er zal veel meer intensiteit zijn. We moeten evalueren wat er misliep tegen Argentinië (0-2) en het beter doen. "En als we de wereldkampioen kunnen verslaan, kunnen we zelf wereldkampioen worden", sloot hij ambitieus af. . "Heb naar Franse zwaktes gezocht, maar niet gevonden" Om een plaats in de kwartfinales op het WK te bereiken, moet Polen zondag voorbij titelverdediger Frankrijk. "We moeten de Fransen onder druk zetten en hopen dat ze dan fouten beginnen te maken. Alleen dan maken we kans", vertelde bondscoach Czeslaw Michniewicz op de persconferentie. "Ik heb naar zwaktes in het Franse team gezocht, maar heb ze niet gevonden", bekende Michniewicz. "Dat betekent niet dat ze geen fouten kunnen maken. Daar moeten we ze tot dwingen. Het wordt een heel andere wedstrijd dan in de groepsfase. Er zal veel meer intensiteit zijn. We moeten evalueren wat er misliep tegen Argentinië (0-2) en het beter doen. "En als we de wereldkampioen kunnen verslaan, kunnen we zelf wereldkampioen worden", sloot hij ambitieus af.





clock 14:40 vooraf, 14 uur 40. Lloris wordt Frans recordinternational. Hugo Lloris zal zondag in de 1/8e finale tegen Polen voor de 142e keer in doel staan bij de Fransen. Daarmee evenaart hij recordinternational Lilian Thuram. "Dat is iets waar ik erg trots op ben", verklaarde de 35-jarige doelman van Tottenham. "Maar een dag voor een 1/8e finale, is dat van secundair belang. Van dat record zal ik pas écht genieten als we een succesvol toernooi achter de rug hebben." . Lloris wordt Frans recordinternational Hugo Lloris zal zondag in de 1/8e finale tegen Polen voor de 142e keer in doel staan bij de Fransen. Daarmee evenaart hij recordinternational Lilian Thuram. "Dat is iets waar ik erg trots op ben", verklaarde de 35-jarige doelman van Tottenham. "Maar een dag voor een 1/8e finale, is dat van secundair belang. Van dat record zal ik pas écht genieten als we een succesvol toernooi achter de rug hebben."



clock 12:54 Het WK Curling met een voetbal gaat alvast naar de Fransen. vooraf, 12 uur 54. Het WK Curling met een voetbal gaat alvast naar de Fransen.

clock 12:53 vooraf, 12 uur 53. Frankrijk draagt vloekje van 1/8e finales mee. Dit WK wordt nu al hét toernooi van de verrassingen genoemd. "Of er nog komen, kan ik niet voorspellen. Ik kan alleen vaststellen dat het niet meer mogelijk is om rustig in een toernooi te groeien. Elk team moet er meteen staan." "En kleine broertjes? Die zijn er nu niet meer. Iedereen heeft spelers in grote competities. Sommige teams profiteren hier ook van een enorme golf van populariteit. Dat geeft hen vleugels." Op het EK ging Frankrijk er zelf verrassend uit in de 1/8e finales tegen Zwitserland (3-3, penalty's: 5/4). "Natuurlijk willen we dat niet opnieuw meemaken. Maar ik kijk niet naar het verleden, dat heeft geen zin. Behalve dat het ook een achtste finale was, is er ook geen enkel vergelijkingspunt." . Frankrijk draagt vloekje van 1/8e finales mee Dit WK wordt nu al hét toernooi van de verrassingen genoemd. "Of er nog komen, kan ik niet voorspellen. Ik kan alleen vaststellen dat het niet meer mogelijk is om rustig in een toernooi te groeien. Elk team moet er meteen staan." "En kleine broertjes? Die zijn er nu niet meer. Iedereen heeft spelers in grote competities. Sommige teams profiteren hier ook van een enorme golf van populariteit. Dat geeft hen vleugels." Op het EK ging Frankrijk er zelf verrassend uit in de 1/8e finales tegen Zwitserland (3-3, penalty's: 5/4). "Natuurlijk willen we dat niet opnieuw meemaken. Maar ik kijk niet naar het verleden, dat heeft geen zin. Behalve dat het ook een achtste finale was, is er ook geen enkel vergelijkingspunt."



clock 12:45 vooraf, 12 uur 45. Deschamps trapt open deur in: "Opletten van Lewandowski". Titelverdediger Frankrijk staat zondag in de 1/8e finales tegenover Polen. "Geen gemakkelijke opdracht", weet bondscoach Didier Deschamps. "Verdedigend zijn de Polen erg sterk. Ze doen niets liever. Maar ze kunnen ook meer dan dat. Met Robert Lewandowski hebben ze voorin een doelpuntenmachine lopen." "Lewandowski moeten we dan ook van de bal zien te houden. Hoe minder hij het leer in zijn bezit heeft, hoe minder hij ermee kan doen. Hun doelman, Wojciech Szczesny, is nog een andere troef. Scoren tegen de Polen is geen sinecure." "Tot nu slaagden alleen de Argentijnen in die opdracht, maar wij hebben het talent om het ook te doen. Alleen is talent in deze niet genoeg. We moeten geconcentreerd blijven en de kalmte bewaren. Met de 1/8e finales begint een nieuwe competitie. De belangen worden groter, de tegenstanders sterker: dat zorgt voor meer stress." . Deschamps trapt open deur in: "Opletten van Lewandowski" Titelverdediger Frankrijk staat zondag in de 1/8e finales tegenover Polen. "Geen gemakkelijke opdracht", weet bondscoach Didier Deschamps. "Verdedigend zijn de Polen erg sterk. Ze doen niets liever. Maar ze kunnen ook meer dan dat. Met Robert Lewandowski hebben ze voorin een doelpuntenmachine lopen." "Lewandowski moeten we dan ook van de bal zien te houden. Hoe minder hij het leer in zijn bezit heeft, hoe minder hij ermee kan doen. Hun doelman, Wojciech Szczesny, is nog een andere troef. Scoren tegen de Polen is geen sinecure." "Tot nu slaagden alleen de Argentijnen in die opdracht, maar wij hebben het talent om het ook te doen. Alleen is talent in deze niet genoeg. We moeten geconcentreerd blijven en de kalmte bewaren. Met de 1/8e finales begint een nieuwe competitie. De belangen worden groter, de tegenstanders sterker: dat zorgt voor meer stress."



clock 12:43 vooraf, 12 uur 43.

clock 12:43 - Vooraf Vooraf, 12 uur 43

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé

clock Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Przemyslaw Frankowski, Robert Lewandowski Opstelling Polen Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Przemyslaw Frankowski, Robert Lewandowski