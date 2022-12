Deschamps op zijn hoede voor "defensief Polen, mét offensieve troeven"

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. "Heb naar Franse zwaktes gezocht, maar niet gevonden". Om een plaats in de kwartfinales op het WK te bereiken, moet Polen zondag voorbij titelverdediger Frankrijk. "We moeten de Fransen onder druk zetten en hopen dat ze dan fouten beginnen te maken. Alleen dan maken we kans", vertelde bondscoach Czeslaw Michniewicz op de persconferentie. "Ik heb naar zwaktes in het Franse team gezocht, maar heb ze niet gevonden", bekende Michniewicz. "Dat betekent niet dat ze geen fouten kunnen maken. Daar moeten we ze tot dwingen. Het wordt een heel andere wedstrijd dan in de groepsfase. Er zal veel meer intensiteit zijn. We moeten evalueren wat er misliep tegen Argentinië (0-2) en het beter doen. "En als we de wereldkampioen kunnen verslaan, kunnen we zelf wereldkampioen worden", sloot hij ambitieus af. . "Heb naar Franse zwaktes gezocht, maar niet gevonden" Om een plaats in de kwartfinales op het WK te bereiken, moet Polen zondag voorbij titelverdediger Frankrijk. "We moeten de Fransen onder druk zetten en hopen dat ze dan fouten beginnen te maken. Alleen dan maken we kans", vertelde bondscoach Czeslaw Michniewicz op de persconferentie. "Ik heb naar zwaktes in het Franse team gezocht, maar heb ze niet gevonden", bekende Michniewicz. "Dat betekent niet dat ze geen fouten kunnen maken. Daar moeten we ze tot dwingen. Het wordt een heel andere wedstrijd dan in de groepsfase. Er zal veel meer intensiteit zijn. We moeten evalueren wat er misliep tegen Argentinië (0-2) en het beter doen. "En als we de wereldkampioen kunnen verslaan, kunnen we zelf wereldkampioen worden", sloot hij ambitieus af.





clock 14:40 vooraf, 14 uur 40. Lloris wordt Frans recordinternational. Hugo Lloris zal zondag in de 1/8e finale tegen Polen voor de 142e keer in doel staan bij de Fransen. Daarmee evenaart hij recordinternational Lilian Thuram. "Dat is iets waar ik erg trots op ben", verklaarde de 35-jarige doelman van Tottenham. "Maar een dag voor een 1/8e finale, is dat van secundair belang. Van dat record zal ik pas écht genieten als we een succesvol toernooi achter de rug hebben." . Lloris wordt Frans recordinternational Hugo Lloris zal zondag in de 1/8e finale tegen Polen voor de 142e keer in doel staan bij de Fransen. Daarmee evenaart hij recordinternational Lilian Thuram. "Dat is iets waar ik erg trots op ben", verklaarde de 35-jarige doelman van Tottenham. "Maar een dag voor een 1/8e finale, is dat van secundair belang. Van dat record zal ik pas écht genieten als we een succesvol toernooi achter de rug hebben."



clock 12:54 Het WK Curling met een voetbal gaat alvast naar de Fransen. vooraf, 12 uur 54. Het WK Curling met een voetbal gaat alvast naar de Fransen.

clock 12:53 vooraf, 12 uur 53. Frankrijk draagt vloekje van 1/8e finales mee. Dit WK wordt nu al hét toernooi van de verrassingen genoemd. "Of er nog komen, kan ik niet voorspellen. Ik kan alleen vaststellen dat het niet meer mogelijk is om rustig in een toernooi te groeien. Elk team moet er meteen staan." "En kleine broertjes? Die zijn er nu niet meer. Iedereen heeft spelers in grote competities. Sommige teams profiteren hier ook van een enorme golf van populariteit. Dat geeft hen vleugels." Op het EK ging Frankrijk er zelf verrassend uit in de 1/8e finales tegen Zwitserland (3-3, penalty's: 5/4). "Natuurlijk willen we dat niet opnieuw meemaken. Maar ik kijk niet naar het verleden, dat heeft geen zin. Behalve dat het ook een achtste finale was, is er ook geen enkel vergelijkingspunt." . Frankrijk draagt vloekje van 1/8e finales mee Dit WK wordt nu al hét toernooi van de verrassingen genoemd. "Of er nog komen, kan ik niet voorspellen. Ik kan alleen vaststellen dat het niet meer mogelijk is om rustig in een toernooi te groeien. Elk team moet er meteen staan." "En kleine broertjes? Die zijn er nu niet meer. Iedereen heeft spelers in grote competities. Sommige teams profiteren hier ook van een enorme golf van populariteit. Dat geeft hen vleugels." Op het EK ging Frankrijk er zelf verrassend uit in de 1/8e finales tegen Zwitserland (3-3, penalty's: 5/4). "Natuurlijk willen we dat niet opnieuw meemaken. Maar ik kijk niet naar het verleden, dat heeft geen zin. Behalve dat het ook een achtste finale was, is er ook geen enkel vergelijkingspunt."



clock 12:45 vooraf, 12 uur 45. Deschamps trapt open deur in: "Opletten van Lewandowski". Titelverdediger Frankrijk staat zondag in de 1/8e finales tegenover Polen. "Geen gemakkelijke opdracht", weet bondscoach Didier Deschamps. "Verdedigend zijn de Polen erg sterk. Ze doen niets liever. Maar ze kunnen ook meer dan dat. Met Robert Lewandowski hebben ze voorin een doelpuntenmachine lopen." "Lewandowski moeten we dan ook van de bal zien te houden. Hoe minder hij het leer in zijn bezit heeft, hoe minder hij ermee kan doen. Hun doelman, Wojciech Szczesny, is nog een andere troef. Scoren tegen de Polen is geen sinecure." "Tot nu slaagden alleen de Argentijnen in die opdracht, maar wij hebben het talent om het ook te doen. Alleen is talent in deze niet genoeg. We moeten geconcentreerd blijven en de kalmte bewaren. Met de 1/8e finales begint een nieuwe competitie. De belangen worden groter, de tegenstanders sterker: dat zorgt voor meer stress." . Deschamps trapt open deur in: "Opletten van Lewandowski" Titelverdediger Frankrijk staat zondag in de 1/8e finales tegenover Polen. "Geen gemakkelijke opdracht", weet bondscoach Didier Deschamps. "Verdedigend zijn de Polen erg sterk. Ze doen niets liever. Maar ze kunnen ook meer dan dat. Met Robert Lewandowski hebben ze voorin een doelpuntenmachine lopen." "Lewandowski moeten we dan ook van de bal zien te houden. Hoe minder hij het leer in zijn bezit heeft, hoe minder hij ermee kan doen. Hun doelman, Wojciech Szczesny, is nog een andere troef. Scoren tegen de Polen is geen sinecure." "Tot nu slaagden alleen de Argentijnen in die opdracht, maar wij hebben het talent om het ook te doen. Alleen is talent in deze niet genoeg. We moeten geconcentreerd blijven en de kalmte bewaren. Met de 1/8e finales begint een nieuwe competitie. De belangen worden groter, de tegenstanders sterker: dat zorgt voor meer stress."



clock 12:43 vooraf, 12 uur 43.

clock 12:43 - Vooraf Vooraf, 12 uur 43

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud

clock Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Piotr Zielinski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Przemyslaw Frankowski, Karol Swiderski, Robert Lewandowski Opstelling Polen Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Piotr Zielinski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Przemyslaw Frankowski, Karol Swiderski, Robert Lewandowski