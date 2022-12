LIVESTREAM: Brazilië danst de samba met vier goals, Paik schenkt Zuid-Korea fraaie eerredder

clock 89' tweede helft, minuut 89. Spectaculaire poging van Dani Alves. Brazilië schakelt nog eens een versnelling hoger. Martinelli zet zich door op links en gooit de bal voor doel. Aan de tweede paal probeert Dani Alves het met een spectaculaire volley, maar zijn schot wordt afgeblokt in corner. . Spectaculaire poging van Dani Alves Brazilië schakelt nog eens een versnelling hoger. Martinelli zet zich door op links en gooit de bal voor doel. Aan de tweede paal probeert Dani Alves het met een spectaculaire volley, maar zijn schot wordt afgeblokt in corner.



clock 86' tweede helft, minuut 86. Foutje van Kim Seung-Gyu. Kim Seung-Gyu laat zich dan toch eens op een zeldzaam foutje betrappen bij het uitverdedigen. Hij levert de bal slordig in bij Rodrygo, maar die kan niet profiteren. . Foutje van Kim Seung-Gyu Kim Seung-Gyu laat zich dan toch eens op een zeldzaam foutje betrappen bij het uitverdedigen. Hij levert de bal slordig in bij Rodrygo, maar die kan niet profiteren.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Bizar! Alisson wordt gewisseld een kwartier voor tijd. Bizar! Alisson wordt gewisseld een kwartier voor tijd

clock 82' tweede helft, minuut 82. Cadeau voor Weverton. Mooi gebaar van Tite. De Braziliaanse bondscoach brengt met derde doelman Weverton de enige Braziliaanse speler die nog niet in actie kwam op dit WK tussen de lijnen. Alisson mag gaan rusten en dat geldt ook voor Neymar. Hij wordt afgelost door Rodrygo. . Cadeau voor Weverton Mooi gebaar van Tite. De Braziliaanse bondscoach brengt met derde doelman Weverton de enige Braziliaanse speler die nog niet in actie kwam op dit WK tussen de lijnen. Alisson mag gaan rusten en dat geldt ook voor Neymar. Hij wordt afgelost door Rodrygo.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Brazilië, Rodrygo erin, Neymar eruit wissel substitution out Neymar substitution in Rodrygo

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Brazilië, Weverton erin, Alisson eruit wissel substitution out Alisson substitution in Weverton

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Zuid-Korea, Hwang Ui-jo erin, Cho Gue-sung eruit wissel substitution out Cho Gue-sung substitution in Ui-jo Hwang

clock 80' Alisson blijft foutloos. Zuid-Korea heeft de smaak plots te pakken. Cho Gue-Sung wordt op Alisson afgestuurd, maar de doelman komt weer als winnaar uit de strijd. Bovendien wordt er gefloten voor buitenspel. . tweede helft, minuut 80. offside Alisson blijft foutloos Zuid-Korea heeft de smaak plots te pakken. Cho Gue-Sung wordt op Alisson afgestuurd, maar de doelman komt weer als winnaar uit de strijd. Bovendien wordt er gefloten voor buitenspel.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Toch nog een geweldige Zuid-Koreaanse streep: 4-1. Toch nog een geweldige Zuid-Koreaanse streep: 4-1

clock 77' tweede helft, minuut 77. Fraaie eerredder voor Zuid-Korea. Paik Seung-Ho kan de Zuid-Koreaanse supporters dan toch even laten juichen. De bal wordt weggekopt na een vrije trap van Lee Kang-In en valt voor de voeten van de invaller. Hij verschroeiend uit en zijn afgeweken schot laat Alisson kansloos achter. . Fraaie eerredder voor Zuid-Korea Paik Seung-Ho kan de Zuid-Koreaanse supporters dan toch even laten juichen. De bal wordt weggekopt na een vrije trap van Lee Kang-In en valt voor de voeten van de invaller. Hij verschroeiend uit en zijn afgeweken schot laat Alisson kansloos achter.

clock 76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Paik Seung-ho van Zuid-Korea. 4, 1. goal Brazilië Zuid-Korea 90+2' 4 1

clock 74' tweede helft, minuut 74. Ook bij Zuid-Korea komt er een nieuwe naam tussen de lijnen. Lee Kang-in is de nieuwkomer, Lee Jae-Sung mag gaan rusten. . Ook bij Zuid-Korea komt er een nieuwe naam tussen de lijnen. Lee Kang-in is de nieuwkomer, Lee Jae-Sung mag gaan rusten.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Zuid-Korea, Lee Kang-in erin, Lee Jae-sung eruit wissel substitution out Lee Jae-sung substitution in Kang-in Lee

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Brazilië, Gabriel Martinelli erin, Vinícius Júnior eruit wissel substitution out Vinícius Júnior substitution in Gabriel Martinelli

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Brazilië, Gleison Bremer erin, Danilo eruit wissel substitution out Danilo substitution in Gleison Bremer

clock 72' tweede helft, minuut 72. Dubbele wissel. Nog wat frisse krachten erbij voor Brazilië. Danilo en Vinicius worden naar de kant gehaald voor Bremer en Martinelli. . Dubbele wissel Nog wat frisse krachten erbij voor Brazilië. Danilo en Vinicius worden naar de kant gehaald voor Bremer en Martinelli.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Een eerredder is Zuid-Korea niet gegund. Een eerredder is Zuid-Korea niet gegund

clock 68' tweede helft, minuut 68. Geen eerredder voor Zuid-Korea. Het zit Zuid-Korea echt niet mee. Hwang Hee-Chan kan uithalen op een afvallende bal, maar Alisson is met een uitstekende redding weer de boeman voor de Zuid-Koreanen en in de herneming wordt ook het schot van Son tot twee keer toe afgeblokt door Marquinhos. Bovendien wordt er gefloten voor buitenspel. . Geen eerredder voor Zuid-Korea Het zit Zuid-Korea echt niet mee. Hwang Hee-Chan kan uithalen op een afvallende bal, maar Alisson is met een uitstekende redding weer de boeman voor de Zuid-Koreanen en in de herneming wordt ook het schot van Son tot twee keer toe afgeblokt door Marquinhos. Bovendien wordt er gefloten voor buitenspel.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Zuid-Korea, Paik Seung-ho erin, Hwang In-beom eruit wissel substitution out Hwang In-beom substitution in Seung-ho Paik

clock 64' tweede helft, minuut 64. Applaus voor Dani Alves. Eerste wissel bij de Brazilianen. Militao ruimt plaats voor Dani Alves. Zijn entree wordt op applaus onthaald door de Braziliaanse supporters. . Applaus voor Dani Alves Eerste wissel bij de Brazilianen. Militao ruimt plaats voor Dani Alves. Zijn entree wordt op applaus onthaald door de Braziliaanse supporters.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Brazilië vindt opnieuw Raphinha, die opnieuw mist. Brazilië vindt opnieuw Raphinha, die opnieuw mist

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Brazilië, Dani Alves erin, Éder Militão eruit wissel substitution out Éder Militão substitution in Dani Alves

clock 62' tweede helft, minuut 62. Kim Seung-Gyu voorkomt erger. Raphinha blijft op zoek gaan naar een treffer. Weer zet hij Hong Chul vlot in de wind, weer brengt Kim Seung-Gyu redding. De doelman is de enige op niveau bij de Zuid-Koreanen. . Kim Seung-Gyu voorkomt erger Raphinha blijft op zoek gaan naar een treffer. Weer zet hij Hong Chul vlot in de wind, weer brengt Kim Seung-Gyu redding. De doelman is de enige op niveau bij de Zuid-Koreanen.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Geen eerste volledig Aziatische kwartfinale dus, tussen Japan en Zuid-Korea. Het had gekund, ze hebben ons toch een paar mooie momenten gegeven op dit toernooi. Aster Nzeyimana . Geen eerste volledig Aziatische kwartfinale dus, tussen Japan en Zuid-Korea. Het had gekund, ze hebben ons toch een paar mooie momenten gegeven op dit toernooi. Aster Nzeyimana

clock 56' tweede helft, minuut 56. Raphinha is heel dicht bij de 5-0. Raphinha is heel dicht bij de 5-0

clock 55' Raphinha dicht bij de 5-0. De Braziliaanse honger is nog niet gestild. Raphinha draait invaller Hong Chul helemaal dol in de zestien en haalt uit. Kim Seung-Gyu gaat goed plat en kan maar net een vijfde treffer vermijden. . tweede helft, minuut 55. crucial save Raphinha dicht bij de 5-0 De Braziliaanse honger is nog niet gestild. Raphinha draait invaller Hong Chul helemaal dol in de zestien en haalt uit. Kim Seung-Gyu gaat goed plat en kan maar net een vijfde treffer vermijden.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Braziliaanse legendes genieten mee. Glunderende gezichten in de eretribune. Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu en Ronaldo kijken toe en zien dat het goed is. . Braziliaanse legendes genieten mee Glunderende gezichten in de eretribune. Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu en Ronaldo kijken toe en zien dat het goed is.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Reuzemisser van Son. Reuzemisser van Son

clock 47' Son botst op Alisson. De eerste grote kans van de tweede helft is voor Zuid-Korea. Marquinhos laat zich ringeloren door Son Heung-Min. Die lijkt op weg naar de 4-1, maar Alisson kan de bal nog net naast deviëren met zijn linkerschouder. . tweede helft, minuut 47. crucial save Son botst op Alisson De eerste grote kans van de tweede helft is voor Zuid-Korea. Marquinhos laat zich ringeloren door Son Heung-Min. Die lijkt op weg naar de 4-1, maar Alisson kan de bal nog net naast deviëren met zijn linkerschouder.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:05 tweede helft, 21 uur 05. 2e helft. De bal rolt opnieuw in het Stadion 974. Gaat Brazilië door op zijn elan of vinden de Goddelijke Kanaries het welletjes? . 2e helft De bal rolt opnieuw in het Stadion 974. Gaat Brazilië door op zijn elan of vinden de Goddelijke Kanaries het welletjes?

clock 21:05 rust, 21 uur 05. Vervanging bij Zuid-Korea, Son Jun-ho erin, Jung Woo-young eruit wissel substitution out Jung Woo-young substitution in Jun-ho Son

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Brazilië heeft na een demonstratie in de eerste helft zijn ticket voor de kwartfinales al op zak. Zuid-Korea kijkt aan de rust tegen een 4-0-achterstand aan en het had zelfs meer kunnen zijn. Vinicius, Neymar, Richarlison en Paqueta zetten de Braziliaanse ambities extra in de verf. . Rust Brazilië heeft na een demonstratie in de eerste helft zijn ticket voor de kwartfinales al op zak. Zuid-Korea kijkt aan de rust tegen een 4-0-achterstand aan en het had zelfs meer kunnen zijn. Vinicius, Neymar, Richarlison en Paqueta zetten de Braziliaanse ambities extra in de verf.

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Nog geen forfaitcijfers. De boulevard ligt plots helemaal open voor Richarlison, bij Zuid-Korea kunnen ze niet meer volgen. De 5-0 lijkt in de maakt, maar Richarlison laat ze liggen en besluit op Kim Seung-Gyu. . Nog geen forfaitcijfers De boulevard ligt plots helemaal open voor Richarlison, bij Zuid-Korea kunnen ze niet meer volgen. De 5-0 lijkt in de maakt, maar Richarlison laat ze liggen en besluit op Kim Seung-Gyu.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Brazilië blijft maar doorduwen. Brazilië blijft maar doorduwen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. 5 minuten extra. De 5 extra minuten zijn intussen ingegaan. Brazilië blijft maar komen. .Vinicius brengt de bal voor doel, Raphinha kan er ondanks zijn hoog geheven been net niet bij. . 5 minuten extra De 5 extra minuten zijn intussen ingegaan. Brazilië blijft maar komen. .Vinicius brengt de bal voor doel, Raphinha kan er ondanks zijn hoog geheven been net niet bij.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Paqueta niet voorbij Kim Seung-Gyu. Weer alarmfase rood in de Zuid-Koreaanse zestien. Paqueta wordt door Raphinha alleen voor Kim Seung-Gyu gebracht. Hij probeert het met zijn linker, maar besluit op de doelman. . Paqueta niet voorbij Kim Seung-Gyu Weer alarmfase rood in de Zuid-Koreaanse zestien. Paqueta wordt door Raphinha alleen voor Kim Seung-Gyu gebracht. Hij probeert het met zijn linker, maar besluit op de doelman.

clock 44' Gele kaart voor Jung Woo-young van Zuid-Korea tijdens eerste helft, minuut 44 yellow card Woo-young Jung Zuid-Korea

clock 44' eerste helft, minuut 44. Geel voor Jung Woo-Young. Jung Woo-Young loopt tegen geel aan voor een tik in het gelaat van Raphinha. Hij moet daardoor de volgende wedstrijd missen, maar zijn ploegmaats wellicht ook. . Geel voor Jung Woo-Young Jung Woo-Young loopt tegen geel aan voor een tik in het gelaat van Raphinha. Hij moet daardoor de volgende wedstrijd missen, maar zijn ploegmaats wellicht ook.

clock 43' Scoren lukte in de voorgaande wedstrijden niet zo vlot voor Brazilië. eerste helft, minuut 43. Scoren lukte in de voorgaande wedstrijden niet zo vlot voor Brazilië.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Ook Paqueta rondt mooie Braziliaanse tegenaanval af: 4-0. Ook Paqueta rondt mooie Braziliaanse tegenaanval af: 4-0

clock 40' eerste helft, minuut 40. Geen penalty. Hwang Hee-Chan blijft de meest bedrijvige speler bij Zuid-Korea. Hij gaat net iets te gretig op zoek naar een strafschop wanneer Militao de bal afschermt. Scheidsrechter Turpin geeft geen krimp. . Geen penalty Hwang Hee-Chan blijft de meest bedrijvige speler bij Zuid-Korea. Hij gaat net iets te gretig op zoek naar een strafschop wanneer Militao de bal afschermt. Scheidsrechter Turpin geeft geen krimp.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Paqueta drijft de score verder op! Het Braziliaanse feestje gaat onverminderd voort, Zuid-Korea wordt naar de slachtbank gevoerd. Ook Paqueta pikt zijn goaltje mee. Vinicius lift de bal heerlijk tot bij de middenvelder van West Ham en die treft in één keer raak. De Brazilianen mogen al voor de vierde keer hun vieringsdansje opvoeren. . Paqueta drijft de score verder op! Het Braziliaanse feestje gaat onverminderd voort, Zuid-Korea wordt naar de slachtbank gevoerd. Ook Paqueta pikt zijn goaltje mee. Vinicius lift de bal heerlijk tot bij de middenvelder van West Ham en die treft in één keer raak. De Brazilianen mogen al voor de vierde keer hun vieringsdansje opvoeren.

clock 36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Lucas Paquetá van Brazilië. 4, 0. goal Brazilië Zuid-Korea 90+2' 4 0

clock 34' eerste helft, minuut 34. Casemiro waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn poging gaat ook ver naast. Brazilië kan het zich permitteren. . Casemiro waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn poging gaat ook ver naast. Brazilië kan het zich permitteren.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Zuid-Korea botst opnieuw op sterke Alisson. Zuid-Korea botst opnieuw op sterke Alisson

clock 32' Hwang opnieuw niet voorbij Alisson. Zuid-Korea wil er toch nog iets van maken. Weer is het Hwang Hee-Chan die zich in de kijker speelt. Hij pakt uit met een knappe versnelling aan de achterlijn, maar besluit dan vanuit een scherpe hoek pal op Alisson. . eerste helft, minuut 32. crucial save Hwang opnieuw niet voorbij Alisson Zuid-Korea wil er toch nog iets van maken. Weer is het Hwang Hee-Chan die zich in de kijker speelt. Hij pakt uit met een knappe versnelling aan de achterlijn, maar besluit dan vanuit een scherpe hoek pal op Alisson.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Brazilië snijdt geweldig door de verdediging en Richarlison maakt er 3-0 van. Brazilië snijdt geweldig door de verdediging en Richarlison maakt er 3-0 van

clock 29' eerste helft, minuut 29. Richarlison bekroont heerlijke aanval. Brazilië maakt met onvervalst sambavoetbal een derde goal! Richarlison steekt de heerlijke aanval zelf in gang en komt na twee tikken van Marquinhos en Thiago Silva alleen voor Kim Seung-Gyu. De afwerking is foutloos, zijn derde treffer op dit WK. . Richarlison bekroont heerlijke aanval Brazilië maakt met onvervalst sambavoetbal een derde goal! Richarlison steekt de heerlijke aanval zelf in gang en komt na twee tikken van Marquinhos en Thiago Silva alleen voor Kim Seung-Gyu. De afwerking is foutloos, zijn derde treffer op dit WK.

clock 29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Richarlison van Brazilië. 3, 0. goal Brazilië Zuid-Korea 90+2' 3 0

clock 27' eerste helft, minuut 27. Neymar dribbelt zelf voorbij de ref. Neymar dribbelt zelf voorbij de ref

clock 25' eerste helft, minuut 25. Geen nieuwe prachtschot van Hwang. Kim Jin-Su dwingt zowaar eens een hoekschop af voor Zuid-Korea. Richarlison kopt de bal weg aan de eerste paal. Uiteindelijk kan Hwang Hee-Chan nog eens zijn kans wagen met een verre knal, maar zijn poging is nu een pak minder dreigend. Alisson raapt de bal simpel op. . Geen nieuwe prachtschot van Hwang Kim Jin-Su dwingt zowaar eens een hoekschop af voor Zuid-Korea. Richarlison kopt de bal weg aan de eerste paal. Uiteindelijk kan Hwang Hee-Chan nog eens zijn kans wagen met een verre knal, maar zijn poging is nu een pak minder dreigend. Alisson raapt de bal simpel op.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Danilo pakt uit met een soort voorzet-schot, Kim Seung-Gyu bokst de bal makkelijk weg. Echt aandringen doen de Brazilianen niet, maar het is toch voldoende om de Zuid-Koreanen af te houden. . Danilo pakt uit met een soort voorzet-schot, Kim Seung-Gyu bokst de bal makkelijk weg. Echt aandringen doen de Brazilianen niet, maar het is toch voldoende om de Zuid-Koreanen af te houden.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Brazilië heerst. Brazilië zit in een zetel met deze dubbele voorsprong. Op de Braziliaanse bank kunnen ze al beginnen nadenken over de kwartfinale van vrijdag tegen Kroatië. Of toveren de Zuid-Koreanen toch nog iets uit hun hoed? . Brazilië heerst Brazilië zit in een zetel met deze dubbele voorsprong. Op de Braziliaanse bank kunnen ze al beginnen nadenken over de kwartfinale van vrijdag tegen Kroatië. Of toveren de Zuid-Koreanen toch nog iets uit hun hoed?

clock 20' eerste helft, minuut 20. Doelman Alisson ranselt de aansluitingstreffer uit doel. Doelman Alisson ranselt de aansluitingstreffer uit doel

clock 17' Schitterende redding van Alisson. Zuid-Korea geeft dan toch nog een teken van leven. Hwang Hee-Chan pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar ook de redding van Alisson is van prima makelij. Hij duwt de bal nog net over doel. . eerste helft, minuut 17. crucial save Schitterende redding van Alisson Zuid-Korea geeft dan toch nog een teken van leven. Hwang Hee-Chan pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar ook de redding van Alisson is van prima makelij. Hij duwt de bal nog net over doel.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Neymar trapt de 2-0 nonchalant binnen vanaf de stip. Neymar trapt de 2-0 nonchalant binnen vanaf de stip

clock 13' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 13 door Neymar van Brazilië. 2, 0. penalty Brazilië Zuid-Korea 90+2' 2 0

clock 13' eerste helft, minuut 13. Neymar met zijn eerste op dit WK! Neymar laat de kans niet liggen en brengt Brazilië nu al op een 2-0-voorsprong. De Braziliaanse sterspeler loopt bijzonder traag aan, doelman Kim Seung-Gyu gaat de verkeerde kant uit en ziet de bal in doel rollen. Wat nu, Zuid-Korea? . Neymar met zijn eerste op dit WK! Neymar laat de kans niet liggen en brengt Brazilië nu al op een 2-0-voorsprong. De Braziliaanse sterspeler loopt bijzonder traag aan, doelman Kim Seung-Gyu gaat de verkeerde kant uit en ziet de bal in doel rollen. Wat nu, Zuid-Korea?

clock 11' eerste helft, minuut 11. Penalty! Het gaat van kwaad naar erger voor Zuid-Korea. Jung Woo-Young neemt te veel tijd om de bal te ontzetten in de zestien en trapt dan ongelukkig tegen Richarlison aan. Scheidsrechter Turpin twijfelt niet: de bal gaat op de stip. . Penalty! Het gaat van kwaad naar erger voor Zuid-Korea. Jung Woo-Young neemt te veel tijd om de bal te ontzetten in de zestien en trapt dan ongelukkig tegen Richarlison aan. Scheidsrechter Turpin twijfelt niet: de bal gaat op de stip.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Na 6 minuten mikt Vinicius Junior de Brazilianen al op voorsprong: 1-0. Na 6 minuten mikt Vinicius Junior de Brazilianen al op voorsprong: 1-0

clock 7' eerste helft, minuut 7. Vinicius treft nu al raak! Na amper zes minuten klimt Brazilië al op voorsprong. Bij de eerste kans is het al raak. Raphinha kan zich op rechts doorzetten en brengt de bal laag voor doel. Neymar gaat ernaast, maar de bal landt voor de voeten van Vinicius en die maakt het keurig af. . Vinicius treft nu al raak! Na amper zes minuten klimt Brazilië al op voorsprong. Bij de eerste kans is het al raak. Raphinha kan zich op rechts doorzetten en brengt de bal laag voor doel. Neymar gaat ernaast, maar de bal landt voor de voeten van Vinicius en die maakt het keurig af.

clock 7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Vinícius Júnior van Brazilië. 1, 0. goal Brazilië Zuid-Korea 90+2' 1 0

clock 7' eerste helft, minuut 7. De sfeer in het stadion is weer geweldig dankzij de Zuid-Amerikanen. De Brazilianen maken van elke wedstrijd een feest. Aster Nzeyimana . De sfeer in het stadion is weer geweldig dankzij de Zuid-Amerikanen. De Brazilianen maken van elke wedstrijd een feest. Aster Nzeyimana

clock 4' eerste helft, minuut 4. Van een rustig begin is geen sprake. Er zit meteen vaart in de wedstrijd. Zuid-Korea lijkt niet van plan om zich tot verdedigen te beperken. . Van een rustig begin is geen sprake. Er zit meteen vaart in de wedstrijd. Zuid-Korea lijkt niet van plan om zich tot verdedigen te beperken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. We zijn vertrokken voor de laatste wedstrijd in het Stadion 974 in Doha, dat meteen na het WK weer afgebroken wordt. Kan Zuid-Korea stunten tegen Brazilië of lost de Seleção de verwachtingen in? . Aftrap We zijn vertrokken voor de laatste wedstrijd in het Stadion 974 in Doha, dat meteen na het WK weer afgebroken wordt. Kan Zuid-Korea stunten tegen Brazilië of lost de Seleção de verwachtingen in?

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Son kon nog niet schitteren. Het is voorlopig nog niet het WK van Son Heung-Min. De sterspeler van Tottenham was met zijn assist op Hwang Hee-Chan in de laatste groepswedstrijd voor het eerst op dit WK betrokken bij een doelpunt. Zelf scoren lukte hem nog niet. . Son kon nog niet schitteren Het is voorlopig nog niet het WK van Son Heung-Min. De sterspeler van Tottenham was met zijn assist op Hwang Hee-Chan in de laatste groepswedstrijd voor het eerst op dit WK betrokken bij een doelpunt. Zelf scoren lukte hem nog niet.

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Scoort Brazilië nu wél voor de rust? Ondanks de aanvallende weelde kon Brazilië nog maar drie keer scoren op dit WK. Bovendien slaagden de Goddelijke Kanaries er in de laatste vijf WK-wedstrijden niet in om voor rust te scoren. Lukt hen dat vanavond wel? . Scoort Brazilië nu wél voor de rust? Ondanks de aanvallende weelde kon Brazilië nog maar drie keer scoren op dit WK. Bovendien slaagden de Goddelijke Kanaries er in de laatste vijf WK-wedstrijden niet in om voor rust te scoren. Lukt hen dat vanavond wel?

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30. Herhaalt Zuid-Korea stunt van 2002? Zuid-Korea staat voor de derde keer in de 1/8e finales. In 2002 lukte dat voor het eerst, toen Zuid-Korea samen met Japan WK-gastland was. Onder Guus Hiddink werd Zuid-Korea toen zelfs verrassend vierde. In de 1/8e finales versloeg het Italië met een golden goal in de verlengingen. In 2010 slaagde Zuid-Korea er een tweede keer in om de groepsfase te overleven. Verder doorstoten lukte toen niet. Uruguay bleek te sterk in de achtste finales. . Herhaalt Zuid-Korea stunt van 2002? Zuid-Korea staat voor de derde keer in de 1/8e finales. In 2002 lukte dat voor het eerst, toen Zuid-Korea samen met Japan WK-gastland was. Onder Guus Hiddink werd Zuid-Korea toen zelfs verrassend vierde. In de 1/8e finales versloeg het Italië met een golden goal in de verlengingen.



In 2010 slaagde Zuid-Korea er een tweede keer in om de groepsfase te overleven. Verder doorstoten lukte toen niet. Uruguay bleek te sterk in de achtste finales.

clock 19:19 vooraf, 19 uur 19. 5-1-winst voor Brazilië in juni. Brazilië en Zuid-Korea staan voor de achtste keer tegenover elkaar, maar voor het eerst in een wedstrijd met inzet. Brazilië won zes van de voorgaande duels, waaronder ook de laatste confrontatie in juni van dit jaar. Toen werd het 5-1 voor de Seleção. Een voorbode voor vanavond? . 5-1-winst voor Brazilië in juni Brazilië en Zuid-Korea staan voor de achtste keer tegenover elkaar, maar voor het eerst in een wedstrijd met inzet. Brazilië won zes van de voorgaande duels, waaronder ook de laatste confrontatie in juni van dit jaar. Toen werd het 5-1 voor de Seleção. Een voorbode voor vanavond?

clock 19:00 In de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen koos Tite nog voor een B-ploeg. Vanavond komt Brazilië weer met zijn sterkste team aan de aftrap. vooraf, 19 uur . In de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen koos Tite nog voor een B-ploeg. Vanavond komt Brazilië weer met zijn sterkste team aan de aftrap.

clock 18:45 vooraf, 18 uur 45. De 11 van Brazilië. Brazilië: Alisson, Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison. . De 11 van Brazilië Brazilië: Alisson, Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison.

clock 17:47 Een steunboodschap van Pelé op de sociale media. Met een foto van het WK in 1958 hoopt hij hen te inspireren. "Ik zal in het ziekenhuis kijken en zal supporteren voor jullie", klinkt het. vooraf, 17 uur 47. Een steunboodschap van Pelé op de sociale media. Met een foto van het WK in 1958 hoopt hij hen te inspireren. "Ik zal in het ziekenhuis kijken en zal supporteren voor jullie", klinkt het.

clock 14:15 vooraf, 14 uur 15. Braziliaanse fans tussen hoop en vrees. Braziliaanse fans tussen hoop en vrees

clock 23:33 vooraf, 23 uur 33. WK voetbal 2022 Boost voor Brazilië: Neymar staat met de glimlach op het trainingsveld

clock 16:18 vooraf, 16 uur 18. Zuid-Koreaanse coach: "Voor ons komt die comeback van Neymar niet zo gelegen". Heel Brazilië is blij dat Neymar fit raakt voor de 1/8e finales, bij de tegenstander is dat net iets minder. "Het komt niet gelegen. We zouden liever tegen Brazilië spelen zonder Neymar", zei de Portugese bondscoach van Zuid-Korea Paulo Bento op zijn persconferentie. "Maar goed, uiteindelijk moet je op een WK tegen de beste voetballers spelen." "Als hij speelt, zullen we de beste tactiek kiezen om de Brazilianen, een geweldig team vol enorme talenten, te bekampen. Brazilië is normaal gezien altijd sterker, maar over een wedstrijd hebben we een kans. We hebben niets te verliezen." . Zuid-Koreaanse coach: "Voor ons komt die comeback van Neymar niet zo gelegen" Heel Brazilië is blij dat Neymar fit raakt voor de 1/8e finales, bij de tegenstander is dat net iets minder.

"Het komt niet gelegen. We zouden liever tegen Brazilië spelen zonder Neymar", zei de Portugese bondscoach van Zuid-Korea Paulo Bento op zijn persconferentie. "Maar goed, uiteindelijk moet je op een WK tegen de beste voetballers spelen."

"Als hij speelt, zullen we de beste tactiek kiezen om de Brazilianen, een geweldig team vol enorme talenten, te bekampen. Brazilië is normaal gezien altijd sterker, maar over een wedstrijd hebben we een kans. We hebben niets te verliezen."

clock 13:46 vooraf, 13 uur 46. Braziliaanse bondscoach kondigt aan dat Neymar zal spelen. Op de persconferentie een dag voor de 1/8e finale van Brazilië kreeg aanvoerder Thiago Silva de vraag of ploegmaat Neymar zou spelen tegen Zuid-Korea. Bondscoach Tite boog zich naar de microfoon en antwoordde "ja". Het meest waarschijnlijke scenario lijkt dat Neymar speelminuten zal krijgen als invaller om hem zo klaar te stomen voor eventuele latere wedstrijden dit toernooi. Neymar heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk opnieuw fit te zijn na zijn enkelblessure, die hij opliep in de eerste groepsmatch tegen Servië. . Braziliaanse bondscoach kondigt aan dat Neymar zal spelen Op de persconferentie een dag voor de 1/8e finale van Brazilië kreeg aanvoerder Thiago Silva de vraag of ploegmaat Neymar zou spelen tegen Zuid-Korea.



Bondscoach Tite boog zich naar de microfoon en antwoordde "ja". Het meest waarschijnlijke scenario lijkt dat Neymar speelminuten zal krijgen als invaller om hem zo klaar te stomen voor eventuele latere wedstrijden dit toernooi.



Neymar heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk opnieuw fit te zijn na zijn enkelblessure, die hij opliep in de eerste groepsmatch tegen Servië.

clock 13:05 vooraf, 13 uur 05. We hebben verloren op een moment dat we ons dat konden veroorloven. Tegen Kameroen speelden we goed, maar gingen kleine dingen fout. We willen opnieuw winnen. Rodrygo. We hebben verloren op een moment dat we ons dat konden veroorloven. Tegen Kameroen speelden we goed, maar gingen kleine dingen fout. We willen opnieuw winnen. Rodrygo

clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. Blessurezorgen bij Brazilië. De grootste zorg van de Brazilianen is misschien niet Zuid-Korea, maar wel hun eigen lijst aan geblesseerden. Neymar viel al uit in de eerste groepsmatch tegen Servië. Bondscoach Tite zei zondag dat de lieveling van de Braziliaanse fans zal spelen tegen Zuid-Korea. Gabriel Jesus en Alex Telles moeten na de match tegen Kameroen een kruis maken over hun WK. Over Alex Sandro en Danilo is het wachten op meer informatie. Alex Sandro en Alex Telles zijn de enige linksachters in de selectie bij Brazilië. . Blessurezorgen bij Brazilië De grootste zorg van de Brazilianen is misschien niet Zuid-Korea, maar wel hun eigen lijst aan geblesseerden. Neymar viel al uit in de eerste groepsmatch tegen Servië. Bondscoach Tite zei zondag dat de lieveling van de Braziliaanse fans zal spelen tegen Zuid-Korea.

Gabriel Jesus en Alex Telles moeten na de match tegen Kameroen een kruis maken over hun WK. Over Alex Sandro en Danilo is het wachten op meer informatie. Alex Sandro en Alex Telles zijn de enige linksachters in de selectie bij Brazilië.

clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. WK voetbal 2022 Brazilië leeft op hoop: Neymar wordt vandaag op trainingsveld verwacht

clock 12:57 vooraf, 12 uur 57. Zes maanden geleden werd het 5-1. Op 2 juni speelde Brazilië tegen Zuid-Korea tijdens een Aziatische Tour. De uitslag liet weinig aan de wensen over. Richarlison, Neymar, Coutinho en Gabriel Jesus zorgden voor de 5-1-eindstand. Hwang Uijo maakte de enige goal voor de Koreanen. "Het gaat een totaal andere wedstrijd worden", zei Dani Alves tegen FIFA+. "In een vriendschappelijke match heb je niets te verliezen. Op het WK ligt dat anders. Het zal een intense wedstrijd worden", voorspelt de flankspeler. . Zes maanden geleden werd het 5-1 Op 2 juni speelde Brazilië tegen Zuid-Korea tijdens een Aziatische Tour. De uitslag liet weinig aan de wensen over. Richarlison, Neymar, Coutinho en Gabriel Jesus zorgden voor de 5-1-eindstand. Hwang Uijo maakte de enige goal voor de Koreanen. "Het gaat een totaal andere wedstrijd worden", zei Dani Alves tegen FIFA+. "In een vriendschappelijke match heb je niets te verliezen. Op het WK ligt dat anders. Het zal een intense wedstrijd worden", voorspelt de flankspeler.

clock 21:05 ongekend, 21 uur 05. Vervanging bij Zuid-Korea, Hong Chul erin, Kim Jin-Su eruit wissel substitution out Kim Jin-Su substitution in Chul Hong

clock 12:57 - Vooraf Vooraf, 12 uur 57

clock Opstelling Brazilië. Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Lucas Paquetá, Casemiro, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior Opstelling Brazilië Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Lucas Paquetá, Casemiro, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior

clock Opstelling Zuid-Korea. Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su, Lee Jae-sung, Jung Woo-young, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Cho Gue-sung, Son Heung-min Opstelling Zuid-Korea Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su, Lee Jae-sung, Jung Woo-young, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Cho Gue-sung, Son Heung-min