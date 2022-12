Braziliaans bondscoach Tite: "Neymar zal spelen tegen Zuid-Korea"

We hebben verloren op een moment dat we ons dat konden veroorloven. Tegen Kameroen speelden we goed, maar gingen kleine dingen fout. We willen opnieuw winnen.

vooraf, 13 uur 05. We hebben verloren op een moment dat we ons dat konden veroorloven. Tegen Kameroen speelden we goed, maar gingen kleine dingen fout. We willen opnieuw winnen. Rodrygo.

vooraf, 13 uur 01. Blessurezorgen bij Brazilië. De grootste zorg van de Brazilianen is misschien niet Zuid-Korea, maar wel hun eigen lijst aan geblesseerden. Neymar viel al uit in de eerste groepsmatch tegen Servië. Bondscoach Tite zei zondag dat de lieveling van de Braziliaanse fans zal spelen tegen Zuid-Korea. Gabriel Jesus en Alex Telles moeten na de match tegen Kameroen een kruis maken over hun WK. Over Alex Sandro en Danilo is het wachten op meer informatie. Alex Sandro en Alex Telles zijn de enige linksachters in de selectie bij Brazilië. .