LIVESTREAM: Doorprikt revelatie Australië de WK-droom van jubilaris Messi en zijn Argentinië?

clock 13' eerste helft, minuut 13. Alvarez lijkt zich met een gelukje door de verdediging te wurmen, maar dan sluit Behich bij. Het is wachten op kansen. . Alvarez lijkt zich met een gelukje door de verdediging te wurmen, maar dan sluit Behich bij. Het is wachten op kansen.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Australië verzet veel werk en houdt het voorlopig allemaal dicht. . Australië verzet veel werk en houdt het voorlopig allemaal dicht.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Het is geduldig zoeken naar een opening voor Argentinië. Dat zal het nog wel even zijn. Filip Joos. Het is geduldig zoeken naar een opening voor Argentinië. Dat zal het nog wel even zijn. Filip Joos

clock 4' eerste helft, minuut 4. Geen strafschop voor Argentinië, Gomez had handspel van Baccus gezien. Geen strafschop voor Argentinië, Gomez had handspel van Baccus gezien

clock 4' Handspel in de zestien? Gomez heeft handspel van Baccus gezien. Scheidsrechter Marciniak wuift het geklaag weg, maar het is toch een klein twijfelgeval... . eerste helft, minuut 4. hands Handspel in de zestien? Gomez heeft handspel van Baccus gezien. Scheidsrechter Marciniak wuift het geklaag weg, maar het is toch een klein twijfelgeval...

clock 3' eerste helft, minuut 3. Ze hebben niet de voetbalkwaliteiten van Argentinië, dus spelen de Australiërs het hard. Veel rust aan de bal krijgt de tegenstander niet. . Ze hebben niet de voetbalkwaliteiten van Argentinië, dus spelen de Australiërs het hard. Veel rust aan de bal krijgt de tegenstander niet.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! Loodst Messi zijn Argentinië naar de kwartfinales, of zorgt Australië voor een verrassing van formaat? . Daar gaan we! Loodst Messi zijn Argentinië naar de kwartfinales, of zorgt Australië voor een verrassing van formaat?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. Als er met net zoveel overgave gevoetbald wordt als gezongen, dan zitten we vanavond goed. Er zullen wel enkele valse noten tussen zitten, maar dat nemen we er graag bij. . Als er met net zoveel overgave gevoetbald wordt als gezongen, dan zitten we vanavond goed. Er zullen wel enkele valse noten tussen zitten, maar dat nemen we er graag bij.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Heeft Messi nog nooit gescoord in de knock-outfase? Ik denk dat het voor vandaag gaat zijn. Gert Verheyen. Heeft Messi nog nooit gescoord in de knock-outfase? Ik denk dat het voor vandaag gaat zijn. Gert Verheyen

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. De manier waarop Australië tot hier gekomen is, wekt wel sympathie op. Ze hebben een groot strijdershart. Franky Van der Elst. De manier waarop Australië tot hier gekomen is, wekt wel sympathie op. Ze hebben een groot strijdershart. Franky Van der Elst

clock 19:34 vooraf, 19 uur 34. Scoort Messi? Messi kan in zijn duizendste match een blinde vlek wegvegen. Hij maakte immers nog nooit een doelpunt in de knock-outfase van een WK. . Scoort Messi? Messi kan in zijn duizendste match een blinde vlek wegvegen. Hij maakte immers nog nooit een doelpunt in de knock-outfase van een WK.

clock 19:23 vooraf, 19 uur 23. Hearts, St. Pauli, Dundee, Columbus Crew,... De clubs waar de Australiërs hun brood verdienen zijn niet de allergrootste. Argentinië kan het zich dan weer veroorloven om spelers van Manchester United en Inter op de bank te zetten. . Hearts, St. Pauli, Dundee, Columbus Crew,... De clubs waar de Australiërs hun brood verdienen zijn niet de allergrootste. Argentinië kan het zich dan weer veroorloven om spelers van Manchester United en Inter op de bank te zetten.

clock 19:18 788 goals en 338 assists. vooraf, 19 uur 18. 788 goals en 338 assists.

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. Australië zal zorgvuldig moeten omspringen met zijn kansen, als het wil doorstoten. Argentinië stond in de groepsfase slechts elf schoten toe, het minst van alle landen op dit wereldkampioenschap. . Australië zal zorgvuldig moeten omspringen met zijn kansen, als het wil doorstoten. Argentinië stond in de groepsfase slechts elf schoten toe, het minst van alle landen op dit wereldkampioenschap.

clock 19:01 Het is vijf uur 's ochtends in Melbourne. vooraf, 19 uur 01. Het is vijf uur 's ochtends in Melbourne.

clock 18:57 vooraf, 18 uur 57. Opstelling Argentinië. Ook bij de Argentijnen noteren we één wissel, en die is toch een beetje verrassend. Di Maria is zijn basisplaats kwijt aan Papu Gomez. . Opstelling Argentinië Ook bij de Argentijnen noteren we één wissel, en die is toch een beetje verrassend. Di Maria is zijn basisplaats kwijt aan Papu Gomez.

clock 18:56 vooraf, 18 uur 56.

clock 18:51 vooraf, 18 uur 51. Opstelling Australië. Slechts één wijziging bij de Australiërs. Baccus is gepromoveerd van invaller naar basisspeler, Goodwin is daardoor naast de ploeg gevallen. . Opstelling Australië Slechts één wijziging bij de Australiërs. Baccus is gepromoveerd van invaller naar basisspeler, Goodwin is daardoor naast de ploeg gevallen.

clock 18:47 vooraf, 18 uur 47.

clock 18:47 vooraf, 18 uur 47. Argentijnen houden feestje op de bus bij aankomst aan het stadion. Argentijnen houden feestje op de bus bij aankomst aan het stadion

clock 18:46 5-1 onderling. In de onderlinge confrontaties leidt Argentinië logischerwijs met vijf zeges. Eén keer werd het een gelijkspel, één keer wonnen de Australiërs. Dat was in 1988 met 4-1, en ook toen speelde Arnold mee. Dat was wel vriendschappelijk, en tegen een zeer experimenteel Argentinië. . vooraf, 18 uur 46. statistics 5-1 onderling In de onderlinge confrontaties leidt Argentinië logischerwijs met vijf zeges. Eén keer werd het een gelijkspel, één keer wonnen de Australiërs. Dat was in 1988 met 4-1, en ook toen speelde Arnold mee. Dat was wel vriendschappelijk, en tegen een zeer experimenteel Argentinië.

clock 18:40 vooraf, 18 uur 40. Graham Arnold heeft trouwens nog een eitje te pellen met Argentinië. In een dubbele testmatch versperden de Argentijnen een sterk Australië de weg naar het WK van 1994. Naast Arnold speelden toen nog enkele andere 'Belgen' mee bij de Socceroos. Aurelio Vidmar en Frank Farina doen zeker nog een belletje rinkelen. Maar Argentinië was dus net iets beter. Geen grote verrassing, want het had net de Copa America gewonnen en kon rekenen op kleppers als Diego Maradona, Gabriel Batistuta en Fernando Redondo. Stond toen ook op het veld: Carlos Mac Allister, de oom van Alexis. . Graham Arnold heeft trouwens nog een eitje te pellen met Argentinië. In een dubbele testmatch versperden de Argentijnen een sterk Australië de weg naar het WK van 1994. Naast Arnold speelden toen nog enkele andere 'Belgen' mee bij de Socceroos. Aurelio Vidmar en Frank Farina doen zeker nog een belletje rinkelen. Maar Argentinië was dus net iets beter. Geen grote verrassing, want het had net de Copa America gewonnen en kon rekenen op kleppers als Diego Maradona, Gabriel Batistuta en Fernando Redondo. Stond toen ook op het veld: Carlos Mac Allister, de oom van Alexis.

clock 16:36 vooraf, 16 uur 36. WK voetbal 2022 De nationale held van Australië: het verhaal van mirakelcoach Graham Arnold

clock 09:53 vooraf, 09 uur 53. Messi wordt mister 1.000. Een mijlpaal: Lionel Messi (35) kan straks tegen Australië zijn 1000e wedstrijd spelen op het hoogste niveau. Een indrukwekkend cijfer dat past in een lange reeks indrukwekkende statistieken van de zevenvoudige Gouden Bal-winnaar. Lees hieronder meer. . Messi wordt mister 1.000 Een mijlpaal: Lionel Messi (35) kan straks tegen Australië zijn 1000e wedstrijd spelen op het hoogste niveau. Een indrukwekkend cijfer dat past in een lange reeks indrukwekkende statistieken van de zevenvoudige Gouden Bal-winnaar. Lees hieronder meer.

clock 09:53 vooraf, 09 uur 53. WK voetbal 2022 Messi staat voor 1000e wedstrijd: Een ongeziene recordjacht in cijfers gevat

clock 03-12-2022 03-12-2022.

clock 12:52 vooraf, 12 uur 52. We zijn terug wie we lange tijd waren voor het WK begon. Om verschillende redenen lukte het niet voor ons in de openingswedstrijd. . Lionel Messi. We zijn terug wie we lange tijd waren voor het WK begon. Om verschillende redenen lukte het niet voor ons in de openingswedstrijd. Lionel Messi

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Argentinië, na wat zoeken, nu op weg naar de ultieme WK-droom. Nog 4 keer winnen en het is zover: Lionel Messi mag het WK bijschrijven op zijn uitgebreide palmares. Het parcours van Argentinië begint dus met Australië, een haalbare kaart zo lijkt het toch. Bondscoach Lionel Scaloni lijkt zijn winnende formule gevonden te hebben met het middenveld De Paul, Fernandez en Mac Allister. Vooraan heeft Alvarez (definitief?) het plekje van Lautaro Martinez overgenomen. . Argentinië, na wat zoeken, nu op weg naar de ultieme WK-droom Nog 4 keer winnen en het is zover: Lionel Messi mag het WK bijschrijven op zijn uitgebreide palmares. Het parcours van Argentinië begint dus met Australië, een haalbare kaart zo lijkt het toch. Bondscoach Lionel Scaloni lijkt zijn winnende formule gevonden te hebben met het middenveld De Paul, Fernandez en Mac Allister. Vooraan heeft Alvarez (definitief?) het plekje van Lautaro Martinez overgenomen.

clock 12:43 vooraf, 12 uur 43. WK voetbal 2022 Volksfeest om 4 uur 's nachts: massa Australiërs gaat uit hun dak na historische kwalificatie

clock 12:43 vooraf, 12 uur 43. Australië kan geschiedenis schrijven. Het WK wordt d own under op de voet gevolgd, ondanks de late wedstrijduren in plaatselijke tijd. De Australiërs doen het dan ook verbluffend goed dit jaar. Ze wonnen 2 van hun 3 groepswedstrijden, evenveel zeges als in hun vorige 16 WK-matchen. Met winst tegen Argentinië zouden The Socceroos zelfs voor het eerst in hun geschiedenis verder komen dan de achtste finales. Het klinkt als een onmogelijke opgave, maar dat dacht Saudi-Arabië ook toen ze de Argentijnen lootten in de groepsfase. . Australië kan geschiedenis schrijven Het WK wordt down under op de voet gevolgd, ondanks de late wedstrijduren in plaatselijke tijd. De Australiërs doen het dan ook verbluffend goed dit jaar. Ze wonnen 2 van hun 3 groepswedstrijden, evenveel zeges als in hun vorige 16 WK-matchen. Met winst tegen Argentinië zouden The Socceroos zelfs voor het eerst in hun geschiedenis verder komen dan de achtste finales. Het klinkt als een onmogelijke opgave, maar dat dacht Saudi-Arabië ook toen ze de Argentijnen lootten in de groepsfase.

clock 12:43 - Vooraf Vooraf, 12 uur 43

clock Opstelling Argentinië. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Papu Gómez, Lionel Messi, Julián Álvarez Opstelling Argentinië Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Papu Gómez, Lionel Messi, Julián Álvarez

clock Opstelling Australië. Mathew Ryan, Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Mathew Leckie, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Keanu Baccus, Riley McGree, Mitchell Duke Opstelling Australië Mathew Ryan, Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Mathew Leckie, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Keanu Baccus, Riley McGree, Mitchell Duke