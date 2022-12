Nederland telt af naar de clash met Argentinië: "Ons WK begint nu echt"

clock 16:15 vooraf, 16 uur 15. Bij Argentinië zijn er nog vraagtekens rond de fitheid van Angel Di Maria en Rodrigo De Paul. "We hebben nochtans achter gesloten deuren getraind, dus ik weet niet waar die informatie vandaan komt", ergerde bondscoach Lionel Scaloni zich toch een beetje. Scaloni verklapte nog dat zijn team geoefend heeft op strafschoppen. "Dat doen we altijd, maar ik hoop dat we geen penalty's hoeven te trappen en dat we de match al eerder beslist zullen hebben." . Bij Argentinië zijn er nog vraagtekens rond de fitheid van Angel Di Maria en Rodrigo De Paul. "We hebben nochtans achter gesloten deuren getraind, dus ik weet niet waar die informatie vandaan komt", ergerde bondscoach Lionel Scaloni zich toch een beetje. Scaloni verklapte nog dat zijn team geoefend heeft op strafschoppen. "Dat doen we altijd, maar ik hoop dat we geen penalty's hoeven te trappen en dat we de match al eerder beslist zullen hebben."

clock 16:11 vooraf, 16 uur 11. Nederland-Argentinië is een affiche die elke fan doet likkebaarden, maar worden de supporters vrijdagavond wel verwend? "Ik denk dat het een tactisch steekspel wordt", schatte Memphis Depay in. Bondscoach Louis van Gaal slikte al veel kritiek voor zijn behouden aanpak. "Het is tegenwoordig gewoon veel moeilijker om offensief en vrijuit te voetballen", argumenteerde hij nog eens. "Vroeger was het vaak een open match, nu niet meer. Je kunt daar een mening over hebben, maar het voetbal is nu eenmaal zo geëvolueerd." . Nederland-Argentinië is een affiche die elke fan doet likkebaarden, maar worden de supporters vrijdagavond wel verwend? "Ik denk dat het een tactisch steekspel wordt", schatte Memphis Depay in. Bondscoach Louis van Gaal slikte al veel kritiek voor zijn behouden aanpak. "Het is tegenwoordig gewoon veel moeilijker om offensief en vrijuit te voetballen", argumenteerde hij nog eens. "Vroeger was het vaak een open match, nu niet meer. Je kunt daar een mening over hebben, maar het voetbal is nu eenmaal zo geëvolueerd."

clock 16:07 vooraf, 16 uur 07. Vrijdag begint het WK echt voor ons. Ik wil de landen die we al geklopt hebben niet minimaliseren, maar Argentinië en eventueel Brazilië zijn van een ander kaliber. . Louis van Gaal (bondscoach Nederland). Vrijdag begint het WK echt voor ons. Ik wil de landen die we al geklopt hebben niet minimaliseren, maar Argentinië en eventueel Brazilië zijn van een ander kaliber. Louis van Gaal (bondscoach Nederland)

clock 15:37 vooraf, 15 uur 37. Zelfvertrouwen bij Oranje. Louis van Gaal roept al weken dat zijn Nederlandse selectie wereldkampioen kan worden. "Dat is een droom en we zijn hongerig. Dit is onze kans", sprak verdediger Virgil van Dijk vandaag dezelfde taal. De Liverpool-verdediger zal zich mee over Lionel Messi moeten ontfermen. "Ik ben niet ongerust, maar ik ben uiteraard voorzichtig. We focussen niet louter op Messi, we moeten Argentinië in zijn geheel kloppen." Doelman Andries Noppert straalde als nieuwkomer ook een portie branie uit. "We hebben één doel: wereldkampioen worden." . Zelfvertrouwen bij Oranje Louis van Gaal roept al weken dat zijn Nederlandse selectie wereldkampioen kan worden. "Dat is een droom en we zijn hongerig. Dit is onze kans", sprak verdediger Virgil van Dijk vandaag dezelfde taal. De Liverpool-verdediger zal zich mee over Lionel Messi moeten ontfermen. "Ik ben niet ongerust, maar ik ben uiteraard voorzichtig. We focussen niet louter op Messi, we moeten Argentinië in zijn geheel kloppen." Doelman Andries Noppert straalde als nieuwkomer ook een portie branie uit. "We hebben één doel: wereldkampioen worden."

clock 12:28 vooraf, 12 uur 28. Opstelling Argentinië. Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Chrstian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez . Opstelling Argentinië Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Chrstian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez

clock 12:27 vooraf, 12 uur 27. Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Cody Gakpo, Memphis Depay . Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Cody Gakpo, Memphis Depay

