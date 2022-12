LIVESTREAM: Wout Weghorst brengt Nederland weer in de partij met stevige kopslag

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. 10 minuten extra. 10 minuten extra tijd na de goals en opstootjes. De Nederlanders zijn nog niet thuis. . 10 minuten extra 10 minuten extra tijd na de goals en opstootjes. De Nederlanders zijn nog niet thuis.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Berghuis in de muur. Een vrije trap op een uitstekende plek levert niets op. Hij raakt enkel de muur. Een gemiste kans voor de Nederlanders in de slotminuten. . Berghuis in de muur Een vrije trap op een uitstekende plek levert niets op. Hij raakt enkel de muur. Een gemiste kans voor de Nederlanders in de slotminuten.

clock 90+1' Gele kaart voor Nicolás Otamendi van Argentinië tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Nicolás Otamendi Argentinië

clock 89' Gele kaart voor Virgil van Dijk van Nederland tijdens tweede helft, minuut 89 yellow card Virgil van Dijk Nederland

clock 89' Gele kaart voor Leandro Paredes van Argentinië tijdens tweede helft, minuut 89 yellow card Leandro Paredes Argentinië

clock 88' tweede helft, minuut 88. Het spel zit op de wagen! Paredes trapt de bal richting de dug-out van Oranje. De Nederlandse bank veert recht en storm het veld op. Noa Lang voorop. Moet de Argentijn de wedstrijd verlaten? . Het spel zit op de wagen! Paredes trapt de bal richting de dug-out van Oranje. De Nederlandse bank veert recht en storm het veld op. Noa Lang voorop. Moet de Argentijn de wedstrijd verlaten?

clock 88' Gele kaart voor Steven Berghuis van Nederland tijdens tweede helft, minuut 88 yellow card Steven Berghuis Nederland

clock 85' tweede helft, minuut 85. Schicht van Berghuis! Een schicht! Berghuis poeiert de bal naar doel, maar vindt het zijnet. Nederland dringt aan. . Schicht van Berghuis! Een schicht! Berghuis poeiert de bal naar doel, maar vindt het zijnet. Nederland dringt aan.

clock 84' tweede helft, minuut 84.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Weghorst kopt de aansluitingstreffer binnen: 1-2. Weghorst kopt de aansluitingstreffer binnen: 1-2

clock 83' tweede helft, minuut 83. Stevige kopslag Weghorst: 1-2. We hebben weer een wedstrijd! Wout Weghorst kopt de aansluitingstreffer heerlijk tegen het net. Kan het dan toch nog voor Nederland? . Stevige kopslag Weghorst: 1-2 We hebben weer een wedstrijd! Wout Weghorst kopt de aansluitingstreffer heerlijk tegen het net. Kan het dan toch nog voor Nederland?

clock 83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Wout Weghorst van Nederland. 1, 2. goal Nederland Argentinië 90+7' 1 2

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Argentinië, Lautaro Martínez erin, Julián Álvarez eruit wissel substitution out Julián Álvarez substitution in Lautaro Martínez

clock 81' tweede helft, minuut 81. Wisselen geblazen. Louis van Gaal grijpt een laatste keer drastisch in. Ook Scaloni wijzigt. Hij brengt Lautaro Martinez om de spits een beetje vertrouwen te geven richting halve finale. . Wisselen geblazen Louis van Gaal grijpt een laatste keer drastisch in. Ook Scaloni wijzigt. Hij brengt Lautaro Martinez om de spits een beetje vertrouwen te geven richting halve finale.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Nederland, Wout Weghorst erin, Memphis Depay eruit wissel substitution out Memphis Depay substitution in Wout Weghorst

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Argentinië, Germán Pezzella erin, Cristian Romero eruit wissel substitution out Cristian Romero substitution in Germán Pezzella

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Argentinië, Nicolás Tagliafico erin, Marcos Acuña eruit wissel substitution out Marcos Acuña substitution in Nicolás Tagliafico

clock 76' Gele kaart voor Memphis Depay van Nederland tijdens tweede helft, minuut 76 yellow card Memphis Depay Nederland

clock 76' Gele kaart voor Lisandro Martínez van Argentinië tijdens tweede helft, minuut 76 yellow card Lisandro Martínez Argentinië

clock 75' tweede helft, minuut 75. Mateu Lahoz laat zien dat het goed zit met zijn longinhoud. Het ene fluitsignaal na het andere volgt elkaar in sneltempo op bij een opstootje. . Mateu Lahoz laat zien dat het goed zit met zijn longinhoud. Het ene fluitsignaal na het andere volgt elkaar in sneltempo op bij een opstootje.

clock 75' tweede helft, minuut 75.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Lionel Messi zet de elfmeter om: 0-2. Lionel Messi zet de elfmeter om: 0-2

clock 73' tweede helft, minuut 73. Messi maakt het af! 0-2. Andries Noppert blijft stokstijf staan in het midden van het doel. Oké voor Messi, die het zijnet viseert en vindt. 0-2, boeken toe? . Messi maakt het af! 0-2 Andries Noppert blijft stokstijf staan in het midden van het doel. Oké voor Messi, die het zijnet viseert en vindt. 0-2, boeken toe?

clock 73' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 73 door Lionel Messi van Argentinië. 0, 2. penalty Nederland Argentinië 90+7' 0 2

clock 73' tweede helft, minuut 73.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Penalty Argentinië! Dumfries graait de enkels van Acuna mee. Een domme overtreding die Messi een elfmeter oplevert. . Penalty Argentinië! Dumfries graait de enkels van Acuna mee. Een domme overtreding die Messi een elfmeter oplevert.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Argentinië laat het balbezit nu helemaal aan Nederland. Verdedigen lukt voorlopig toch met sprekend gemak. Angst boezemt Oranje zijn tegenstander niet in. . Argentinië laat het balbezit nu helemaal aan Nederland. Verdedigen lukt voorlopig toch met sprekend gemak. Angst boezemt Oranje zijn tegenstander niet in.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Louis van Gaal probeert alle tactieken. Nu aan de beurt: de lange bal gooien. Filip Joos. Louis van Gaal probeert alle tactieken. Nu aan de beurt: de lange bal gooien. Filip Joos

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Argentinië, Leandro Paredes erin, Rodrigo De Paul eruit wissel substitution out Rodrigo De Paul substitution in Leandro Paredes

clock 64' tweede helft, minuut 64. Joker Luuk de Jong. Exit Daley Blind. Joker Luuk de Jong komt het veld op. De voormalige cultheld van FC Barcelona moet de specialiteit van het huis aanleveren: een kopbaldoelpunt. . Joker Luuk de Jong Exit Daley Blind. Joker Luuk de Jong komt het veld op. De voormalige cultheld van FC Barcelona moet de specialiteit van het huis aanleveren: een kopbaldoelpunt.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Nederland, Luuk de Jong erin, Daley Blind eruit wissel substitution out Daley Blind substitution in Luuk de Jong

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vrije trap van Messi gaat rakelings over. Vrije trap van Messi gaat rakelings over

clock 63' tweede helft, minuut 63. Messi scheert dak van het doel. De poging van Messi scheert de lat en landt op het dak van het doel. Noppert haalt opgelucht adem. . Messi scheert dak van het doel De poging van Messi scheert de lat en landt op het dak van het doel. Noppert haalt opgelucht adem.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Messi op wandel. Lionel Messi doet de bal een leiband om en gaat er mee op wandel. Van Dijk heeft geen zin in een flits en buffelt hem onderuit. Het gevolg: een vrije trap in Messi-gebied. . Messi op wandel Lionel Messi doet de bal een leiband om en gaat er mee op wandel. Van Dijk heeft geen zin in een flits en buffelt hem onderuit. Het gevolg: een vrije trap in Messi-gebied.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Hier hadden de Argentijnen meer uit kunnen halen. Hier hadden de Argentijnen meer uit kunnen halen

clock 59' tweede helft, minuut 59. Slordige Argentijnen. Plots een zee van ruimte voor de Argentijnen. Alsof Mozes er iets mee te maken heeft. Maar zonder de fijnbesnaarde techniek van Messi lijkt een omschakeling goed uitspelen toch wat moeilijker. Een mooie kans verkeken. . Slordige Argentijnen Plots een zee van ruimte voor de Argentijnen. Alsof Mozes er iets mee te maken heeft. Maar zonder de fijnbesnaarde techniek van Messi lijkt een omschakeling goed uitspelen toch wat moeilijker. Een mooie kans verkeken.

clock 59' tweede helft, minuut 59.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Een egelstelling, allemaal goed en wel. Maar kan die ook prikken? Filip Joos. Een egelstelling, allemaal goed en wel. Maar kan die ook prikken? Filip Joos

clock 55' tweede helft, minuut 55. Een nieuw volleybalmomentje. Lionel Messi haalt de beste Hendrik Tuerlinckx in zich naar boven en slaat de bal naar de grond. 10 op 10 voor techniek, zeker voor de polsslag. Het levert de Argentijn zelfs geen kaart op. . Een nieuw volleybalmomentje. Lionel Messi haalt de beste Hendrik Tuerlinckx in zich naar boven en slaat de bal naar de grond. 10 op 10 voor techniek, zeker voor de polsslag. Het levert de Argentijn zelfs geen kaart op.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Oranje schuift wat hoger op het veld. Frenkie de Jong krijgt de touwtjes in handen. Voorlopig past het adjectief "braaf" het best bij het voetbal van Nederland. . Oranje schuift wat hoger op het veld. Frenkie de Jong krijgt de touwtjes in handen. Voorlopig past het adjectief "braaf" het best bij het voetbal van Nederland.

clock 52' Noppert sneller dan Messi. Andries Noppert tankt vertrouwen met een tussenkomst. Hij is eerder op de bal dan Lionel Messi. . tweede helft, minuut 52. crucial save Noppert sneller dan Messi Andries Noppert tankt vertrouwen met een tussenkomst. Hij is eerder op de bal dan Lionel Messi.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Berghuis zit meteen in de wedstrijd. Hij sprint als een bezetene achter de bal. Het is duidelijk wat hij als opdracht meekreeg van de bondscoach: er vol voor gaan. . Berghuis zit meteen in de wedstrijd. Hij sprint als een bezetene achter de bal. Het is duidelijk wat hij als opdracht meekreeg van de bondscoach: er vol voor gaan.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft! Nog 45 minuten heeft Nederland om de situatie om te keren. . Tweede helft! Nog 45 minuten heeft Nederland om de situatie om te keren.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:06 rust, 21 uur 06. Vervanging bij Nederland, Steven Berghuis erin, Steven Bergwijn eruit wissel substitution out Steven Bergwijn substitution in Steven Berghuis

clock 21:06 rust, 21 uur 06. Vervanging bij Nederland, Teun Koopmeiners erin, Marten de Roon eruit wissel substitution out Marten de Roon substitution in Teun Koopmeiners

clock 21:06 rust, 21 uur 06. Bergwijn eruit, Berghuis erin. Ook Teun Koopmeiners moet meer lef tonen in de tweede periode. . Bergwijn eruit, Berghuis erin. Ook Teun Koopmeiners moet meer lef tonen in de tweede periode.

clock 21:06 rust, 21 uur 06.

clock 21:03 rust, 21 uur 03. Weg WK-zekerheid? Nederland moet volgens een WK-statistiek dit jaar wereldkampioen worden. De laatste twee wereldkampioenen - Frankrijk en Duitsland - werden 12 jaar voor de titel 2e. In 2010 verloor Nederland van Spanje in de finale. Zetten ze de statistiek alsnog voort? . Weg WK-zekerheid? Nederland moet volgens een WK-statistiek dit jaar wereldkampioen worden.

De laatste twee wereldkampioenen - Frankrijk en Duitsland - werden 12 jaar voor de titel 2e. In 2010 verloor Nederland van Spanje in de finale. Zetten ze de statistiek alsnog voort?

clock 20:53 rust, 20 uur 53. Een prachtige steekpass van Messi en het afwerken van Molina zorgen voor een 0-1 ruststand.

clock 20:51 rust, 20 uur 51. Rust: 0-1. Met een flits maakte Lionel Messi het verschil in de eerste helft. Alle tactische voorbereiding van Louis van Gaal kon de prullenmand in toen de kleine Argentijn Molina bediende. Nederland zette daar weinig tegenover en heeft nog veel werk om de ongeslagen reeks van zijn coach voort te zetten. . Rust: 0-1 Met een flits maakte Lionel Messi het verschil in de eerste helft. Alle tactische voorbereiding van Louis van Gaal kon de prullenmand in toen de kleine Argentijn Molina bediende. Nederland zette daar weinig tegenover en heeft nog veel werk om de ongeslagen reeks van zijn coach voort te zetten.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+2' Gele kaart voor Wout Weghorst van Nederland tijdens eerste helft, minuut 47 yellow card Wout Weghorst Nederland

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Lahoz kijkt met eigen gele bril. Een overtreding van Alvarez zorgt voor woede op de Nederlandse bank. "Goed, dan geef ik geel", zegt Lahoz. Niet voor de spits van Argentinië. Neen, de Spanjaard kalmeert bankzitter Wout Weghorst met het karton. . Lahoz kijkt met eigen gele bril Een overtreding van Alvarez zorgt voor woede op de Nederlandse bank. "Goed, dan geef ik geel", zegt Lahoz. Niet voor de spits van Argentinië. Neen, de Spanjaard kalmeert bankzitter Wout Weghorst met het karton.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Mooi wat Julian Alvarez van werk verricht in balverlies. Hij werkt voor twee. Filip Joos. Mooi wat Julian Alvarez van werk verricht in balverlies. Hij werkt voor twee. Filip Joos

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 5 minuten extra. Nog 5 minuten en de Argentijnen mogen gaan rusten met de voorsprong. . 5 minuten extra Nog 5 minuten en de Argentijnen mogen gaan rusten met de voorsprong.

clock 45' Gele kaart voor Cristian Romero van Argentinië tijdens eerste helft, minuut 45 yellow card Cristian Romero Argentinië

clock 45' eerste helft, minuut 45. Een smerige fase in de wedstrijd. Cristian Romero slaat de bal gewoon weg. "Even volleyballen, dacht hij", deelt Filip Joos vanuit zijn commentaarpost. . Een smerige fase in de wedstrijd. Cristian Romero slaat de bal gewoon weg. "Even volleyballen, dacht hij", deelt Filip Joos vanuit zijn commentaarpost.

clock 44' Gele kaart voor Marcos Acuña van Argentinië tijdens eerste helft, minuut 44 yellow card Marcos Acuña Argentinië

clock 43' eerste helft, minuut 43. Nederlandse frustratie borrelt op. Jurriën Timber duwt Acuna omver na een smerige overtreding op Dumfries. Beide heren krijgen geel. Dat betekent sowieso geen halve finale voor de linksachter van Argentinië. . Nederlandse frustratie borrelt op. Jurriën Timber duwt Acuna omver na een smerige overtreding op Dumfries. Beide heren krijgen geel. Dat betekent sowieso geen halve finale voor de linksachter van Argentinië.

clock 43' Gele kaart voor Jurriën Timber van Nederland tijdens eerste helft, minuut 43 yellow card Jurriën Timber Nederland

clock 42' eerste helft, minuut 42. Messi zoekt naar ruimte, maar zijn schot kan Noppert niet bedreigen. Messi zoekt naar ruimte, maar zijn schot kan Noppert niet bedreigen

clock 40' eerste helft, minuut 40. Messi zoekt, draait, maar vindt niet. Lionel Messi heeft er zin in. Hij houdt Van Dijk af en zoekt een opening om te schieten. Na een vlugge draai vindt hij de ruimte ook, maar Noppert heeft al moeilijkere schoten gepakt. . Messi zoekt, draait, maar vindt niet Lionel Messi heeft er zin in. Hij houdt Van Dijk af en zoekt een opening om te schieten. Na een vlugge draai vindt hij de ruimte ook, maar Noppert heeft al moeilijkere schoten gepakt.

clock 36' WK-bloedvorm Molina. Nahuel Molina zijn seizoen was tot dusver maar bleekjes. Bij Atlético maakte hij nauwelijks het verschil in 18 optredens. Op het WK doet hij dat wél. Na een assist tegen Polen, nu ook een goal tegen Nederland. Op tijd in topvorm. . eerste helft, minuut 36. statistics WK-bloedvorm Molina Nahuel Molina zijn seizoen was tot dusver maar bleekjes. Bij Atlético maakte hij nauwelijks het verschil in 18 optredens. Op het WK doet hij dat wél. Na een assist tegen Polen, nu ook een goal tegen Nederland. Op tijd in topvorm.

clock 36' eerste helft, minuut 36.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Geniale pass van Messi brengt Molina alleen voor doel en die faalt niet. Geniale pass van Messi brengt Molina alleen voor doel en die faalt niet

clock 35' eerste helft, minuut 35. Schitterende combinatie: 0-1. Lionel Messi met de inzending voor steekpass van het toernooi. Hij kijkt op en snijdt de verdediging aan flarden met één tik. Molina maakt enig mooi af, het staat 0-1. . Schitterende combinatie: 0-1 Lionel Messi met de inzending voor steekpass van het toernooi. Hij kijkt op en snijdt de verdediging aan flarden met één tik. Molina maakt enig mooi af, het staat 0-1.

clock 35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Nahuel Molina van Argentinië. 0, 1. goal Nederland Argentinië 90+7' 0 1

clock 33' eerste helft, minuut 33. Versnelling hoger bij Argentinië. Een vlotte combinatie over de rechterflank eindigt bij De Paul. Zijn schot is te zwak, tot teleurstelling van Alvarez die een passje had verwacht. . Versnelling hoger bij Argentinië. Een vlotte combinatie over de rechterflank eindigt bij De Paul. Zijn schot is te zwak, tot teleurstelling van Alvarez die een passje had verwacht.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Lahoz brengt een bezoekje aan de Argentijnse bank. Na balverlies gooit de assistent een tweede bal op het veld. Nu niet enkel een woordenwisseling, maar ook een kaart. . Lahoz brengt een bezoekje aan de Argentijnse bank. Na balverlies gooit de assistent een tweede bal op het veld. Nu niet enkel een woordenwisseling, maar ook een kaart.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Gakpo heft zijn voet te hoog op en wordt teruggefloten. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz lost het - zoals bijna alles in zijn carrière - op met een babbeltje. . Gakpo heft zijn voet te hoog op en wordt teruggefloten. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz lost het - zoals bijna alles in zijn carrière - op met een babbeltje.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Bergwijn zijn schotje gaat voorlangs. Bergwijn zijn schotje gaat voorlangs

clock 25' eerste helft, minuut 25. Bergwijn zoekt zijn linkervoet en trapt overhoeks. Het schot gaat voorlangs. Cody Gakpo kon niet deviëren, want hij stond buitenspel. . Bergwijn zoekt zijn linkervoet en trapt overhoeks. Het schot gaat voorlangs. Cody Gakpo kon niet deviëren, want hij stond buitenspel.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Daar is Messi een eerste keer. Daar is Messi een eerste keer

clock 22' eerste helft, minuut 22. Messi voor het eerst. Een aanname die de wenkbrauwen doen fronsen bij Nederland. Lionel Messi passeert met een tik zijn mannetje. Het vervolg is iets minder fraai. De sterspeler probeert het van ver, maar doet enkel een fan in de tribunes de wedstrijdbal cadeau. . Messi voor het eerst Een aanname die de wenkbrauwen doen fronsen bij Nederland. Lionel Messi passeert met een tik zijn mannetje. Het vervolg is iets minder fraai. De sterspeler probeert het van ver, maar doet enkel een fan in de tribunes de wedstrijdbal cadeau.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Nederland heeft het evenwicht op kousenvoeten hersteld. Filip Joos. Nederland heeft het evenwicht op kousenvoeten hersteld. Filip Joos

clock 19' eerste helft, minuut 19.

clock 18' Martinez schuift. Emiliano Martinez laat zich voor het eerst zien. Gakpo holt achter een diepe bal. De Argentijnse doelman ziet het gevaar en glijdt het leer uit de PSV'er zijn voeten. . eerste helft, minuut 18. crucial save Martinez schuift Emiliano Martinez laat zich voor het eerst zien. Gakpo holt achter een diepe bal. De Argentijnse doelman ziet het gevaar en glijdt het leer uit de PSV'er zijn voeten.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Eerste aanval Oranje. De wekker loopt af bij Nederland en het begint te voetballen. Een hoge voorzet vindt de rechtervoet van Dumfries. Zijn listig balletje raakt niet tot bij collega-wingback Blind. . Eerste aanval Oranje De wekker loopt af bij Nederland en het begint te voetballen. Een hoge voorzet vindt de rechtervoet van Dumfries. Zijn listig balletje raakt niet tot bij collega-wingback Blind.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Een momentje van bezinnen op het veld. De bal raakt veel verschillende grassprieten, meer gebeurt er even niet. . Een momentje van bezinnen op het veld. De bal raakt veel verschillende grassprieten, meer gebeurt er even niet.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Acuna verstuurt een voorzet die op de Belgische snelwegen geflitst zou worden. Geen enkele Argentijn denkt er nog maar aan om z'n hoofd ertegen te zetten. . Acuna verstuurt een voorzet die op de Belgische snelwegen geflitst zou worden. Geen enkele Argentijn denkt er nog maar aan om z'n hoofd ertegen te zetten.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Noppert bijna in de voeten van Alvarez. Noppert bijna in de voeten van Alvarez

clock 9' Oef, Noppert... Een bijna-blunder van Andries Noppert. De Nederlandse WK-verrassing geeft een nonchalant "tikkie" naar Timber. Bijna kan Alvarez intercepteren. Een zuchtje van opluchting weerklinkt tot in Heerenveen. . eerste helft, minuut 9. blunder Oef, Noppert... Een bijna-blunder van Andries Noppert. De Nederlandse WK-verrassing geeft een nonchalant "tikkie" naar Timber. Bijna kan Alvarez intercepteren. Een zuchtje van opluchting weerklinkt tot in Heerenveen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. De Argentijnse supporters vullen de arena met hun keelgeluiden. Een heerlijk sfeertje in het Lusail Iconic stadion. Dat was wel al eens anders op dit WK. . De Argentijnse supporters vullen de arena met hun keelgeluiden. Een heerlijk sfeertje in het Lusail Iconic stadion. Dat was wel al eens anders op dit WK.

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Prikje Argentinië. Eens de egelstelling verlaten, deelt Argentinië een eerste prikje uit. De Paul neemt een afvallende bal op de slof. Doelman Noppert bedankt zijn defensie om het schot op te vangen. . Prikje Argentinië Eens de egelstelling verlaten, deelt Argentinië een eerste prikje uit. De Paul neemt een afvallende bal op de slof. Doelman Noppert bedankt zijn defensie om het schot op te vangen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Oranje eist de bal op. Geen probleem voor de Argentijnen, die in een egelstelling kruipen. . Oranje eist de bal op. Geen probleem voor de Argentijnen, die in een egelstelling kruipen.

clock 3' Libero Otamendi. Otamendi begint als libero in de driemansdefensie aan zijn 98e cap. Een leuk aantal, zeker als je weet dat hij zijn 100e kan bereiken in een eventuele WK-finale. . eerste helft, minuut 3. statistics Libero Otamendi Otamendi begint als libero in de driemansdefensie aan zijn 98e cap. Een leuk aantal, zeker als je weet dat hij zijn 100e kan bereiken in een eventuele WK-finale.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Aké opent de debatten met een lange bal richting Dumfries. Zorgt Nederland voor een Europees onderonsje in de halve finales, of wordt het een Messi-avond? . Aftrap! Aké opent de debatten met een lange bal richting Dumfries. Zorgt Nederland voor een Europees onderonsje in de halve finales, of wordt het een Messi-avond?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Het Wilhelmus vult de harten van aanwezige Nederlanders met geloof op een zege tegen Messi en co. De Argentijnen zingen als reactie uit volle borst mee bij hun beurt. . Het Wilhelmus vult de harten van aanwezige Nederlanders met geloof op een zege tegen Messi en co. De Argentijnen zingen als reactie uit volle borst mee bij hun beurt.

clock 19:50 Angstaanjagende statistiek. Europese tegenstanders? Liever niet voor Argentinië. 9 keer werden de Argentijnen uitgeschakeld in de knock-outfase (voor de finale). Telkens was een Europese ploeg de boeman. Zo was in Rusland Frankrijk te sterk. . vooraf, 19 uur 50. statistics Angstaanjagende statistiek Europese tegenstanders? Liever niet voor Argentinië. 9 keer werden de Argentijnen uitgeschakeld in de knock-outfase (voor de finale). Telkens was een Europese ploeg de boeman. Zo was in Rusland Frankrijk te sterk.

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Nederlandse fans komen samen in Huis van Oranje. Nederlandse fans komen samen in Huis van Oranje

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Blijft Van Gaal ongeslagen? In zijn derde ambtstermijn als bondscoach van Nederland is Louis van Gaal tot dusver ongeslagen. In 19 duels won hij 14 keer en speelde hij 5 keer gelijk. Maakt Argentinië een einde aan die reeks? . Blijft Van Gaal ongeslagen? In zijn derde ambtstermijn als bondscoach van Nederland is Louis van Gaal tot dusver ongeslagen. In 19 duels won hij 14 keer en speelde hij 5 keer gelijk. Maakt Argentinië een einde aan die reeks?

clock 19:35 6e keer affiche op WK. Voor de 6e keer staat Nederland - Argentinië op de WK-agenda. Enkel Brazilië - Zweden (7) en Argentinië - Duitsland (7) zijn vaker gespeelde affiches. . vooraf, 19 uur 35. statistics 6e keer affiche op WK Voor de 6e keer staat Nederland - Argentinië op de WK-agenda. Enkel Brazilië - Zweden (7) en Argentinië - Duitsland (7) zijn vaker gespeelde affiches.

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28. Duel van de wingbacks. Een spiegel: de inspiratie voor Argentijnse T1 Lionel Scaloni. Dus zal elke speler zijn rechtstreekse tegenstander moeten neutraliseren. Voor de wingbacks van Argentinië - Nahuel Molina en Acuna - geen eenvoudige opgave. Want Dumfries en Blind zijn in vorm. Ze zijn samen goed voor 2 goals en 3 assists. Scaloni weet waar het gevaar ligt. . Duel van de wingbacks Een spiegel: de inspiratie voor Argentijnse T1 Lionel Scaloni.

Dus zal elke speler zijn rechtstreekse tegenstander moeten neutraliseren. Voor de wingbacks van Argentinië - Nahuel Molina en Acuna - geen eenvoudige opgave.

Want Dumfries en Blind zijn in vorm. Ze zijn samen goed voor 2 goals en 3 assists. Scaloni weet waar het gevaar ligt.

clock 19:20 Laatste onderlinge duel. Het laatste onderlinge duel eindigde in vreugde voor Messi en co. Op het WK in Brazilië plaatste Argentinië zich voor de finale ten koste van het Nederland van Van Gaal. Dat wel na een brilscore en penalty's. . vooraf, 19 uur 20. statistics Laatste onderlinge duel Het laatste onderlinge duel eindigde in vreugde voor Messi en co. Op het WK in Brazilië plaatste Argentinië zich voor de finale ten koste van het Nederland van Van Gaal. Dat wel na een brilscore en penalty's.

clock 19:14 vooraf, 19 uur 14. Tactisch steekspel op til? Louis van Gaal zag dat het goed was tegen de Verenigde Staten, dus wijzigt enkel in de aanval. De Nederlandse tacticus kiest voor Bergwijn in plaats van Klaassen. Daardoor schuift Gakpo een rijtje achteruit. Nederland lijkt zo de kaart van de snelheid in omschakeling te kiezen. Gakpo, Depay en Bergwijn moeten elk een centrale verdediger het leven zuur maken. . Tactisch steekspel op til? Louis van Gaal zag dat het goed was tegen de Verenigde Staten, dus wijzigt enkel in de aanval. De Nederlandse tacticus kiest voor Bergwijn in plaats van Klaassen. Daardoor schuift Gakpo een rijtje achteruit.

Nederland lijkt zo de kaart van de snelheid in omschakeling te kiezen. Gakpo, Depay en Bergwijn moeten elk een centrale verdediger het leven zuur maken.

clock 19:13 De elf van Louis van Gaal:. vooraf, 19 uur 13. De elf van Louis van Gaal:

clock 18:26 De opstelling van Argentinië is als eerste bekend. Opvallend: bondscoach Scaloni past zich tactisch aan. Hij kiest voor een vijfmansdefensie met onder meer Lisandro Martinez. vooraf, 18 uur 26. De opstelling van Argentinië is als eerste bekend. Opvallend: bondscoach Scaloni past zich tactisch aan. Hij kiest voor een vijfmansdefensie met onder meer Lisandro Martinez.

clock 14:30 vooraf, 14 uur 30.

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Oranjegekte slaat wel toe in Den Haag. Oranjegekte slaat wel toe in Den Haag

clock 09-12-2022 09-12-2022.

clock 20:31 vooraf, 20 uur 31. Oranje is klaar voor clash met Argentinië: "Toernooi begint morgen echt". Oranje is klaar voor clash met Argentinië: "Toernooi begint morgen echt"

clock 20:31 vooraf, 20 uur 31. Oranjegekte blijft voorlopig uit in Nederland. Oranjegekte blijft voorlopig uit in Nederland

clock 16:15 vooraf, 16 uur 15. Bij Argentinië zijn er nog vraagtekens rond de fitheid van Angel Di Maria en Rodrigo De Paul. "We hebben nochtans achter gesloten deuren getraind, dus ik weet niet waar die informatie vandaan komt", ergerde bondscoach Lionel Scaloni zich toch een beetje. Scaloni verklapte nog dat zijn team geoefend heeft op strafschoppen. "Dat doen we altijd, maar ik hoop dat we geen penalty's hoeven te trappen en dat we de match al eerder beslist zullen hebben." . Bij Argentinië zijn er nog vraagtekens rond de fitheid van Angel Di Maria en Rodrigo De Paul. "We hebben nochtans achter gesloten deuren getraind, dus ik weet niet waar die informatie vandaan komt", ergerde bondscoach Lionel Scaloni zich toch een beetje. Scaloni verklapte nog dat zijn team geoefend heeft op strafschoppen. "Dat doen we altijd, maar ik hoop dat we geen penalty's hoeven te trappen en dat we de match al eerder beslist zullen hebben."

clock 16:11 vooraf, 16 uur 11. Nederland-Argentinië is een affiche die elke fan doet likkebaarden, maar worden de supporters vrijdagavond wel verwend? "Ik denk dat het een tactisch steekspel wordt", schatte Memphis Depay in. Bondscoach Louis van Gaal slikte al veel kritiek voor zijn behouden aanpak. "Het is tegenwoordig gewoon veel moeilijker om offensief en vrijuit te voetballen", argumenteerde hij nog eens. "Vroeger was het vaak een open match, nu niet meer. Je kunt daar een mening over hebben, maar het voetbal is nu eenmaal zo geëvolueerd." . Nederland-Argentinië is een affiche die elke fan doet likkebaarden, maar worden de supporters vrijdagavond wel verwend? "Ik denk dat het een tactisch steekspel wordt", schatte Memphis Depay in. Bondscoach Louis van Gaal slikte al veel kritiek voor zijn behouden aanpak. "Het is tegenwoordig gewoon veel moeilijker om offensief en vrijuit te voetballen", argumenteerde hij nog eens. "Vroeger was het vaak een open match, nu niet meer. Je kunt daar een mening over hebben, maar het voetbal is nu eenmaal zo geëvolueerd."

clock 16:07 vooraf, 16 uur 07. Vrijdag begint het WK echt voor ons. Ik wil de landen die we al geklopt hebben niet minimaliseren, maar Argentinië en eventueel Brazilië zijn van een ander kaliber. . Louis van Gaal (bondscoach Nederland). Vrijdag begint het WK echt voor ons. Ik wil de landen die we al geklopt hebben niet minimaliseren, maar Argentinië en eventueel Brazilië zijn van een ander kaliber. Louis van Gaal (bondscoach Nederland)

clock 08-12-2022 08-12-2022.

clock 15:37 vooraf, 15 uur 37. Zelfvertrouwen bij Oranje. Louis van Gaal roept al weken dat zijn Nederlandse selectie wereldkampioen kan worden. "Dat is een droom en we zijn hongerig. Dit is onze kans", sprak verdediger Virgil van Dijk vandaag dezelfde taal. De Liverpool-verdediger zal zich mee over Lionel Messi moeten ontfermen. "Ik ben niet ongerust, maar ik ben uiteraard voorzichtig. We focussen niet louter op Messi, we moeten Argentinië in zijn geheel kloppen." Doelman Andries Noppert straalde als nieuwkomer ook een portie branie uit. "We hebben één doel: wereldkampioen worden." . Zelfvertrouwen bij Oranje Louis van Gaal roept al weken dat zijn Nederlandse selectie wereldkampioen kan worden. "Dat is een droom en we zijn hongerig. Dit is onze kans", sprak verdediger Virgil van Dijk vandaag dezelfde taal. De Liverpool-verdediger zal zich mee over Lionel Messi moeten ontfermen. "Ik ben niet ongerust, maar ik ben uiteraard voorzichtig. We focussen niet louter op Messi, we moeten Argentinië in zijn geheel kloppen." Doelman Andries Noppert straalde als nieuwkomer ook een portie branie uit. "We hebben één doel: wereldkampioen worden."

clock 07-12-2022 07-12-2022.

clock 13:46 vooraf, 13 uur 46.

clock 12:28 vooraf, 12 uur 28. Opstelling Argentinië. Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Chrstian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez . Opstelling Argentinië Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Chrstian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez

clock 12:27 vooraf, 12 uur 27. Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Cody Gakpo, Memphis Depay . Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Cody Gakpo, Memphis Depay

clock 12:27 - Vooraf Vooraf, 12 uur 27

clock Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Memphis Depay Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Memphis Depay

clock Opstelling Argentinië. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez Opstelling Argentinië Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez