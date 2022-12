Portugese ploegmaat ontmijnt discussie rond Ronaldo: "Er was geen dispuut"

clock 18:35

vooraf, 18 uur 35. Otavio over Ronaldo: "Modelprof, zelfs als hij niet in de basis staat". Volgens middenvelder Otavio is het reservestatuut van aanvoerder Cristiano Ronaldo geen item in de Portugese spelerskern. "Alles verloopt normaal, er was geen dispuut. We focussen ons op spelen en winnen voor Portugal", luidde de boodschap op de persbabbel. "Heel de wereld is boos als hij niet speelt, dat is normaal. Hij steunt de ploeg evenwel zowel op het terrein als op de bank", onderstreepte Otavio het belang van de sterspeler. "Hij is onze kapitein en een modelprof, zelfs als hij niet in de basis staat." .