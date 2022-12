LIVESTREAM: En-Nesyri zet Marokko op 1-0 tegen monddood Portugal

De bankzittersrol van Ronaldo blijft voor gespreksstof zorgen. Ook de bondscoach van tegenstander Marokko doet zijn duit in het zakje. Hij hoopt dat de vijfvoudige Gouden Bal ook tegen zijn team niet aan de aftrap staat.





"We gaan tegen een van de beste ploegen in de wereld spelen. Ik weet niet of Ronaldo zal starten. Ik hoop dat hij het niet doet", vertelde Walid Regragui daags voor de wedstrijd tijdens een persmoment in Doha. "Als trainer weet ik dat hij een van de beste spelers in de geschiedenis is. Ik zou dus heel blij zijn als hij weer op de bank zit."





"Iedereen dacht te weten wie het WK zou gaan winnen. Maar wij zijn hier ook nog", benadrukte hij. "Onze spelers zijn hongerig. We zijn nog niet voldaan. De euforie is voorbij, we zitten niet meer op een wolk. Nu willen we winnen tegen Portugal. Wat we al hebben gepresteerd, is goed maar we willen nog meer. De spelers hebben nog geen zin om naar huis te gaan."