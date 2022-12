LIVESTREAM: Brazilië voert de druk op, wanneer barst de partij open?

clock 56' tweede helft, minuut 56. Antony mag opdraven van Tite. Zijn eerste actie is geen toertje rond zijn as, maar een snedige steekbal naar Richarlison. Kroatië bibbert, maar blijft overeind. . Antony mag opdraven van Tite. Zijn eerste actie is geen toertje rond zijn as, maar een snedige steekbal naar Richarlison. Kroatië bibbert, maar blijft overeind.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Brazilië, Antony erin, Raphinha eruit wissel substitution out Raphinha substitution in Antony

clock 55' Livakovic 1-0 Neymar. Livakovic solliciteert voor de functie als volksheld. De doelman houdt Neymar van de 0-1. Opnieuw met sterk anticiperend werk en een beenveeg. tweede helft, minuut 55.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Een snelle omschakeling van de Kroaten resulteert in een voorzet/schot van Perisic. Alisson laat die met veel plezier voorbij de tweede paal waaien. . Een snelle omschakeling van de Kroaten resulteert in een voorzet/schot van Perisic. Alisson laat die met veel plezier voorbij de tweede paal waaien.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Kroatië versiert een hoekschop. De bal wordt doorgekopt door Ivan Perisic. Kramaric staat moederziel alleen aan de tweede paal. "Laat hem daar maar staan", denkt Thiago Silva, die de buitenspelvlag aan zijn zijde heeft. . Kroatië versiert een hoekschop. De bal wordt doorgekopt door Ivan Perisic. Kramaric staat moederziel alleen aan de tweede paal. "Laat hem daar maar staan", denkt Thiago Silva, die de buitenspelvlag aan zijn zijde heeft.

clock 50' tweede helft, minuut 50.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Er zit wat meer pit, wat meer vuur in deze openingsfase. Peter Vandenbempt. Er zit wat meer pit, wat meer vuur in deze openingsfase. Peter Vandenbempt

clock 48' Heet standje voor doel Livakovic. Neymar trapt, de bal blijft hangen. Een heet standje voor het doel van Livakovic, dus. De doelman komt goed uit en voorkomt de treffer van Vinicius. tweede helft, minuut 48.

Even was er schrik voor een penalty na handspel in het gerommel, maar de buitenspelvlag fungeert als Kroatische beschermengel in deze fase.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Bijna owngoal Gvardiol! Een strakke voorzet van Militao wordt gedevieerd door Gvardiol. Livakovic is heel alert en voorkomt de achterstand met een beenveeg. . Bijna owngoal Gvardiol! Een strakke voorzet van Militao wordt gedevieerd door Gvardiol. Livakovic is heel alert en voorkomt de achterstand met een beenveeg.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:03 tweede helft, 17 uur 03. Tweede helft. Meer vuurwerk in de tweede periode? . Tweede helft Meer vuurwerk in de tweede periode?

clock 16:51 Op naar verlengingen? 7 op 8 op EK's en WK's. Zo vaak speelde Kroatië verleningen in de knock-outfase op een groot toernooi. Met de eerste helft tegen Brazilië bewijzen ze ook waarom. rust, 16 uur 51.

Maken de Kroaten er 8 op 9 van?

clock 16:50 rust, 16 uur 50. Vinicius en co hebben nog geen gaatje gevonden in de Kroatische verdediging.

clock 16:46 rust, 16 uur 46. Rust: 0-0. Na een minuutje extra tijd in de eerste helft, vindt Michael Oliver het welletjes. Vinicius was de bedrijvigste Kanarie. Zijn schotjes waren goede opwarmers voor Livakovic. Aan de overkant mikte Perisic de beste kans naast.

clock 45+24' eerste helft, minuut 69. Kroatië reageert via Kramaric, maar buitenspel. Kroatië reageert via Kramaric, maar buitenspel

clock 45+21' eerste helft, minuut 66. Bijna owngoal van Gvardiol en geen strafschop voor Brazilië. Bijna owngoal van Gvardiol en geen strafschop voor Brazilië

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45' Kramaric de diepte in. Gvardiol stuurt Kramaric de diepte in. Het is nipt, maar de spits staat buitenspel. Het blijft toch opletten voor Brazilië. eerste helft, minuut 45.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Neymar schiet vrije trap door de muur, Livakovic kan makkelijk klemmen. Neymar schiet vrije trap door de muur, Livakovic kan makkelijk klemmen

clock 42' eerste helft, minuut 42. Op stilstaande fase dan maar. Neymar schiet een vrije trap door de muur. Wat de Kroatische verdediging doet, weet doelman Livakovic niet. Hij kan de bal gelukkig makkelijk klemmen.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Van links, naar rechts. Neen, niet de beschrijving van een vroeg kerstfeestje op het werk. Wel hoe Brazilië de bal rondspeelt kort voor rust, zonder gevaar te creëren. . Van links, naar rechts. Neen, niet de beschrijving van een vroeg kerstfeestje op het werk. Wel hoe Brazilië de bal rondspeelt kort voor rust, zonder gevaar te creëren.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Het is voorlopig nog geen spektakelstuk. Peter Vandenbempt. Het is voorlopig nog geen spektakelstuk. Peter Vandenbempt

clock 35' eerste helft, minuut 35. In het centrum alles potdicht, te vergelijken met Brussel en Antwerpen in de avondspits. Dus zoekt Brazilië Richarlison met de lange bal. Voorlopig zonder succes. . In het centrum alles potdicht, te vergelijken met Brussel en Antwerpen in de avondspits. Dus zoekt Brazilië Richarlison met de lange bal. Voorlopig zonder succes.

clock 34' eerste helft, minuut 34.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Neymar laat Brozovic makkelijk achter. Neymar laat Brozovic makkelijk achter

clock 31' eerste helft, minuut 31. Dan toch het geel karton voor de Kroaten. Neymar laat Brozovic makkelijk achter. Een foutje om erger te voorkomen, neemt de middenvelder er graag bij.

clock 31' Gele kaart voor Marcelo Brozovic van Kroatië tijdens eerste helft, minuut 31 yellow card Marcelo Brozovic Kroatië

clock 30' eerste helft, minuut 30. Juranovic zoekt en vindt Perisic met een knappe crosspass. Die laatste toont het buskruit in zijn rechterbeen, maar zijn poging zou enkel in het rugby punten opleveren. . Juranovic zoekt en vindt Perisic met een knappe crosspass. Die laatste toont het buskruit in zijn rechterbeen, maar zijn poging zou enkel in het rugby punten opleveren.

clock 28' eerste helft, minuut 28. De partij wordt wat bitsiger. Gvardiol neemt Vinicius te grazen. "Volgens mij ook een kaartje, ref", zegt Casemiro. Michael Oliver gaat niet akkoord. . De partij wordt wat bitsiger. Gvardiol neemt Vinicius te grazen. "Volgens mij ook een kaartje, ref", zegt Casemiro. Michael Oliver gaat niet akkoord.

clock 25' Gele kaart voor Danilo van Brazilië tijdens eerste helft, minuut 25 yellow card Danilo Brazilië

clock 25' eerste helft, minuut 25. Michael Oliver mag voor het eerst de gele kaart bovenhalen. Danilo gaat te stevig in op Juranovic. Kroatië mag een vrije trap nemen op een leuk plekje aan de rand van de zestien.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Vinicius Junior probeert het nog een keer, Lovren ligt in de weg. Vinicius Junior probeert het nog een keer, Lovren ligt in de weg

clock 20' eerste helft, minuut 20. Opnieuw Vinicius. Samba in Qatar. Na een geduldige opbouw tikt Brazilië zijn tegenstander even tureluurs. Vinicius is het eindstation en haalt uit. Gelukkig voor Kroatië lag Lovren in de baan van de bal.

clock 17' Kan Kroatië achterstand voorkomen? Voorlopig staat de Kroatische organisatie op punt. Maar in de laatste 8 WK-wedstrijden kwam de ploeg 6 keer op achterstand. Enkel tegen België en Marokko was dat niet het geval, want die matchen eindigden op een brilscore. eerste helft, minuut 17.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Wat kan Neymar vandaag laten zien?

clock 13' eerste helft, minuut 13. Perisic raakt de bal onvoldoende. Perisic raakt de bal onvoldoende

clock 13' eerste helft, minuut 13. Perisic met 1e echte dreiging. Daar is Kroatië plots! Een vlotte combinatie eindigt met een zwieper voor doel. Ivan Perisic kan er zijn linkervoet tegen zetten, maar raakt de bal onvoldoende.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De Braziliaanse aanvalsgolven bereiken stilaan de Kroatische kust. Vinicius vergeet te trappen na een flukse dribbel. Ook Raphinha komt niet tot een schot. . De Braziliaanse aanvalsgolven bereiken stilaan de Kroatische kust. Vinicius vergeet te trappen na een flukse dribbel. Ook Raphinha komt niet tot een schot.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Een zeldzame verkeerde baltoets van Modric lanceert Raphina. Gelukkig voor de Kroaten krijgt de aanvaller van Barcelona het leer niet onder controle. . Een zeldzame verkeerde baltoets van Modric lanceert Raphina. Gelukkig voor de Kroaten krijgt de aanvaller van Barcelona het leer niet onder controle.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Eerste schot(je). Vinicius Junior speelt zijn 20e cap. De 22-jarige winger wil dat vieren met een goal, maar zijn geplaatste bal is te slapjes getrapt.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Vinicius Junior laat een eerste flauwe poging noteren. Vinicius Junior laat een eerste flauwe poging noteren

clock 4' eerste helft, minuut 4. Richarlison heeft de boodschap van Tite begrepen: laat Modric niet voetballen. De spits komt aan de eigen zestien de balkunstenaar opvangen. . Richarlison heeft de boodschap van Tite begrepen: laat Modric niet voetballen. De spits komt aan de eigen zestien de balkunstenaar opvangen.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Militao en Perisic in actie.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De eerste tikken zijn - zoals gebruikelijk - risicoloos. De Brazilianen willen de bal, Kroatië zet zijn tegenstander hoog vast. . De eerste tikken zijn - zoals gebruikelijk - risicoloos. De Brazilianen willen de bal, Kroatië zet zijn tegenstander hoog vast.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De kwartfinales zijn op gang getrapt. Een overtuigende zege, verlengingen of strafschoppen? Wat het wordt, ontdekken we samen. . Aftrap! De kwartfinales zijn op gang getrapt. Een overtuigende zege, verlengingen of strafschoppen? Wat het wordt, ontdekken we samen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. Alle ogen gericht op Neymar. Bij de Goddelijke Kanaries alle ogen gericht op de meest gekleurde van allemaal: Neymar Jr. Hij verkeert in bloedvorm bij Brazilië. In de laatste 11 interlands was hij betrokken bij 15 goals: 8 goals en 7 assist.

clock 15:53 vooraf, 15 uur 53. Het Kroatische volkslied galmt door het Education City Stadium. Aanvoerder Luka Modric begint zo dadelijk aan zijn 160e cap. Kan hij zijn land richting stunt dirigeren? . Het Kroatische volkslied galmt door het Education City Stadium. Aanvoerder Luka Modric begint zo dadelijk aan zijn 160e cap. Kan hij zijn land richting stunt dirigeren?

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. Zuid-Korea gaf Brazilië heel veel ruimte, daarvoor vond ik de ploeg nog niet spetterend spelen. Gert Verheyen. Zuid-Korea gaf Brazilië heel veel ruimte, daarvoor vond ik de ploeg nog niet spetterend spelen. Gert Verheyen

clock 15:47 Brazilië naar 9e halve finale? Brazilië heeft vandaag de kans om zich te plaatsen voor een 9e halve finale op het WK. Enkel Duitsland stond vaker in die ronde: 12 keer. vooraf, 15 uur 47.

clock 15:42 vooraf, 15 uur 42. U bent zeker: 97% zegt dat Brazilië wint. In 3% van alle Sporza-pronostieken stoot Kroatië door tegen Brazilië. Erg veel kans geeft u de underdog duidelijk niet. . U bent zeker: 97% zegt dat Brazilië wint In 3% van alle Sporza-pronostieken stoot Kroatië door tegen Brazilië. Erg veel kans geeft u de underdog duidelijk niet.

clock 15:39 vooraf, 15 uur 39.

clock 15:35 Brazilië verloor nog nooit van Kroatië. 3 zeges, 1 keer gelijk. Brazilië verloor nog nooit van Kroatië. Zorgt de underdog vandaag voor een primeur? vooraf, 15 uur 35.

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28. Kroatië speelde al 3 keer gelijk op dit WK. Tegen Marokko en België werd het 0-0 in groep F. Ook in de 1/8e finales raakte het niet voorbij Japan (1-1) na 120 minuten. Een stug blok is het zeker. . Kroatië speelde al 3 keer gelijk op dit WK. Tegen Marokko en België werd het 0-0 in groep F. Ook in de 1/8e finales raakte het niet voorbij Japan (1-1) na 120 minuten. Een stug blok is het zeker.

clock 15:22 Geen Jesus en Telles op de bank. Twee geblesseerden bij Brazilië. Gabriel Jesus en Alex Telles zijn niet beschikbaar voor bondscoach Tite. Beide spelers sukkelen met een knieblessure. . vooraf, 15 uur 22. injury Geen Jesus en Telles op de bank Twee geblesseerden bij Brazilië. Gabriel Jesus en Alex Telles zijn niet beschikbaar voor bondscoach Tite. Beide spelers sukkelen met een knieblessure.

clock 15:15 Intrede in stijl én met volle focus. vooraf, 15 uur 15. Intrede in stijl én met volle focus.

clock 15:12 Kroatië kansloos in laatste ontmoeting. De vorige confrontatie zal nog steeds door de hoofden spoken bij de Kroaten. Toegegeven, het was maar een oefenduel in 2018. Maar een simpele 2-0 zege voor Brazilië gaf toen de waardeverhoudingen goed weer. vooraf, 15 uur 12.

Neymar opende de score in de tweede helft. Roberto Firmino legde in het slot de eindstand vast. Gelukkig voor Kroatië is die laatste er vandaag niet bij.

clock 15:08 vooraf, 15 uur 08. Veel vertrouwen bij Brazilië. Op een uitschuiver tegen Kameroen na, tankte Brazilië dit WK al heel wat vertrouwen. Servië en Zwitserland werden relatief eenvoudig opzij gezet in groep G, in de 1/8e finales was Zuid-Korea duidelijk geen waardige tegenstander. "Houden zo", denkt bondscoach Tite. Die dezelfde 11 namen in de basis gooit. . Veel vertrouwen bij Brazilië Op een uitschuiver tegen Kameroen na, tankte Brazilië dit WK al heel wat vertrouwen.

Servië en Zwitserland werden relatief eenvoudig opzij gezet in groep G, in de 1/8e finales was Zuid-Korea duidelijk geen waardige tegenstander.

"Houden zo", denkt bondscoach Tite. Die dezelfde 11 namen in de basis gooit.

clock 14:57 Geen wissels bij Brazilië: Tite kiest voor dezelfde elf als tegen Zuid-Korea. vooraf, 14 uur 57. Geen wissels bij Brazilië: Tite kiest voor dezelfde elf als tegen Zuid-Korea.

clock 14:41 Pasalic en Sosa komen in de ploeg bij de Kroaten. vooraf, 14 uur 41. Pasalic en Sosa komen in de ploeg bij de Kroaten.

clock 13:45 vooraf, 13 uur 45. Brazilië is topfavoriet tegen Kroatië. Brazilië is topfavoriet tegen Kroatië

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Brazilië is op zijn hoede voor Kroatië. Brazilië is op zijn hoede voor Kroatië

clock 16:04 vooraf, 16 uur 04. We moeten ons beste voetbal spelen en als we dat doen, maken we een kans. We zijn klaar voor alles, verlengingen en strafschoppen. Luka Modric. We moeten ons beste voetbal spelen en als we dat doen, maken we een kans. We zijn klaar voor alles, verlengingen en strafschoppen. Luka Modric

clock 16:02 vooraf, 16 uur 02. Kroatië legt de favorietenrol bij Brazilië. De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic is zich ervan bewust dat zijn team tegen Neymar en co de underdog is. "Iedereen kan er alleen maar van dromen om zo'n wedstrijd te spelen", zei Dalic op de officiële persconferentie in aanloop naar de wedstrijd. "Brazilië is een zeer sterke tegenstander en een grote uitdaging." "De Brazilianen zijn het snelste en sterkste team. Ze hebben verschillende tactieken. We zullen op beide flanken aanwezig moeten zijn en balbezit moeten houden, anders wordt het moeilijk. Maar we hebben niet veel te verliezen." "Het wordt de meest veeleisende wedstrijd, ik had liever gehad dat ze later op het WK kwam. Kroatië staat in de top acht van de wereld en dat is een succes. Maar we willen meer dan de kwartfinale." Aanvoerder Luka Modric trad zijn bondscoach bij. "Brazilië is de topfavoriet. Ze hebben fenomenale spelers, in de verdediging en in de aanval. We moeten proberen het tempo te controleren. We zullen heel sterk en agressief moeten zijn. We moeten onszelf blijven en hebben onze eigen sterke punten." . Kroatië legt de favorietenrol bij Brazilië De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic is zich ervan bewust dat zijn team tegen Neymar en co de underdog is. "Iedereen kan er alleen maar van dromen om zo'n wedstrijd te spelen", zei Dalic op de officiële persconferentie in aanloop naar de wedstrijd. "Brazilië is een zeer sterke tegenstander en een grote uitdaging." "De Brazilianen zijn het snelste en sterkste team. Ze hebben verschillende tactieken. We zullen op beide flanken aanwezig moeten zijn en balbezit moeten houden, anders wordt het moeilijk. Maar we hebben niet veel te verliezen." "Het wordt de meest veeleisende wedstrijd, ik had liever gehad dat ze later op het WK kwam. Kroatië staat in de top acht van de wereld en dat is een succes. Maar we willen meer dan de kwartfinale." Aanvoerder Luka Modric trad zijn bondscoach bij. "Brazilië is de topfavoriet. Ze hebben fenomenale spelers, in de verdediging en in de aanval. We moeten proberen het tempo te controleren. We zullen heel sterk en agressief moeten zijn. We moeten onszelf blijven en hebben onze eigen sterke punten."

clock 10:13 vooraf, 10 uur 13. WK voetbal 2022 Tweevoetige "Zidane" met ongelofelijke werkethiek: hoe Ivan Perisic ontbolsterde in België

clock 19:24 vooraf, 19 uur 24. De dansjes? Sommige mensen klagen graag als ze gelukkige mensen zien. Brazilianen zijn vreugdevol en een doelpunt is het mooiste moment op een WK, voor de spelers en onze bevolking. En we hebben nog veel vieringen voorbereid. . Vinicius Junior. De dansjes? Sommige mensen klagen graag als ze gelukkige mensen zien. Brazilianen zijn vreugdevol en een doelpunt is het mooiste moment op een WK, voor de spelers en onze bevolking. En we hebben nog veel vieringen voorbereid. Vinicius Junior

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. Geen Kroatische ergernis over Braziliaanse dansjes. Kroatië en Brazilië openen vrijdag vanaf 16 u het bal van de kwartfinales. Na hun zege tegen Zuid-Korea lagen de Brazilianen onder vuur voor hun dansjes na elke goal. Bij de Kroaten halen ze de schouders op. "Ik zie daar echt geen gebrek aan respect in", vertelde verdediger Dejan Lovren over de discussie. "De Brazilianen zijn geboren met muziek en dans. Dat maakt deel uit van hun cultuur." "Eerlijk: elke speler mag een doelpunt vieren zoals hij dat wil. Ik heb er geen enkel probleem mee." . Geen Kroatische ergernis over Braziliaanse dansjes Kroatië en Brazilië openen vrijdag vanaf 16 u het bal van de kwartfinales. Na hun zege tegen Zuid-Korea lagen de Brazilianen onder vuur voor hun dansjes na elke goal. Bij de Kroaten halen ze de schouders op. "Ik zie daar echt geen gebrek aan respect in", vertelde verdediger Dejan Lovren over de discussie. "De Brazilianen zijn geboren met muziek en dans. Dat maakt deel uit van hun cultuur." "Eerlijk: elke speler mag een doelpunt vieren zoals hij dat wil. Ik heb er geen enkel probleem mee."

clock 13:12 vooraf, 13 uur 12. WK voetbal 2022 Van complottheorieën tot nieuwe Beckham: wat je nog niet wist over de Kroatische selectie

clock 13:04 vooraf, 13 uur 04. We dromen van de titel op dit WK. We hebben nog drie wedstrijden te gaan. We zijn heel goed voorbereid en mentaal helemaal gefocust. Neymar. We dromen van de titel op dit WK. We hebben nog drie wedstrijden te gaan. We zijn heel goed voorbereid en mentaal helemaal gefocust. Neymar

clock 11:47 vooraf, 11 uur 47. Opstelling Brazilië. Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

clock 11:46 vooraf, 11 uur 46. Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perisic

clock 11:46 - Vooraf Vooraf, 11 uur 46

clock Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pašalic, Andrej Kramaric, Ivan Perišic Opstelling Kroatië Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pašalic, Andrej Kramaric, Ivan Perišic

clock Opstelling Brazilië. Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Lucas Paquetá, Neymar, Casemiro, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior Opstelling Brazilië Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Lucas Paquetá, Neymar, Casemiro, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior