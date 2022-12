LIVESTREAM: Wie zegeviert in de Europese kraker tussen Engeland en Frankrijk?

clock 19:47 vooraf, 19 uur 47. Als je beide landen tegen elkaar afweegt, is het zeer gelijklopend. Franky Van der Elst. Als je beide landen tegen elkaar afweegt, is het zeer gelijklopend. Franky Van der Elst

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Wie wordt de laatste halvefinalist? Wie wordt de laatste halvefinalist?

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. Opvallend: Frankrijk verloor geen enkele van zijn dertien toernooiwedstrijden waarin Kylian Mbappé aan de aftrap stond, tenzij na strafschoppen. En Kyky is ook nu weer serieus op dreef... . Opvallend: Frankrijk verloor geen enkele van zijn dertien toernooiwedstrijden waarin Kylian Mbappé aan de aftrap stond, tenzij na strafschoppen. En Kyky is ook nu weer serieus op dreef...

clock 19:16 vooraf, 19 uur 16. Engeland en zeker Frankrijk hebben enorm veel diepte in hun selectie. Op dat vlak is dit een finale avant la lettre, want de drie andere overgebleven landen hebben toch minder luxe. . Engeland en zeker Frankrijk hebben enorm veel diepte in hun selectie. Op dat vlak is dit een finale avant la lettre, want de drie andere overgebleven landen hebben toch minder luxe.

clock 19:07 Wie heeft voordeel? Engeland won slechts één van zijn laatste acht wedstrijden tegen Frankrijk, een vriendschappelijke interland in 2015. De doelpuntenmakers van toen, Alli en Rooney, zijn er nu niet bij. Frankrijk ligt dan weer onder in de onderlinge confrontaties op het WK. Beide landen ontmoetten elkaar in de groepsfase van 1966 en 1982, en telkens haalden de Engelsen het. . vooraf, 19 uur 07. statistics Wie heeft voordeel? Engeland won slechts één van zijn laatste acht wedstrijden tegen Frankrijk, een vriendschappelijke interland in 2015. De doelpuntenmakers van toen, Alli en Rooney, zijn er nu niet bij. Frankrijk ligt dan weer onder in de onderlinge confrontaties op het WK. Beide landen ontmoetten elkaar in de groepsfase van 1966 en 1982, en telkens haalden de Engelsen het.

clock 18:54 Record voor Lloris. Hugo Lloris begint straks aan zijn 143e wedstrijd in het shirt van Frankrijk. Daarmee steekt hij Lilian Thuram voorbij als nationaal recordhouder. . vooraf, 18 uur 54. birthday Record voor Lloris Hugo Lloris begint straks aan zijn 143e wedstrijd in het shirt van Frankrijk. Daarmee steekt hij Lilian Thuram voorbij als nationaal recordhouder.

clock 18:46 vooraf, 18 uur 46. Opstellingen. Daar kunnen we kort over zijn: zowel Engeland als Frankrijk stellen precies hetzelfde elftal op als in hun achtste finale. Niet erg verrassend, want Senegal en Polen waren allebei een maatje te klein. De winnaar van deze wedstrijd wordt de belangrijkste favoriet op de eindzege. . Opstellingen Daar kunnen we kort over zijn: zowel Engeland als Frankrijk stellen precies hetzelfde elftal op als in hun achtste finale. Niet erg verrassend, want Senegal en Polen waren allebei een maatje te klein. De winnaar van deze wedstrijd wordt de belangrijkste favoriet op de eindzege.

clock 12:58 vooraf, 12 uur 58. We hoeven niet te stressen, maar moeten gelukkig zijn dat we hier staan. In de kwartfinales ligt de kwaliteit hoger en zijn de eisen ook hoger. Didier Deschamps. We hoeven niet te stressen, maar moeten gelukkig zijn dat we hier staan. In de kwartfinales ligt de kwaliteit hoger en zijn de eisen ook hoger. Didier Deschamps

clock 15:40 vooraf, 15 uur 40. Een update van het Engelse front. Bij Engeland ontbrak Declan Rice woensdag wegens ziekte op training in het Al Wakrah Sports Complex, drie dagen voor de clash in de kwartfinales tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. De 23-jarige middenvelder was de voorbije vier wedstrijden telkens basisspeler bij The Three Lions, die in de achtste finales afrekenden met Senegal. In totaal mocht Engels bondscoach Gareth Southgate 22 spelers verwelkomen op training. Aanvaller Callum Wilson sukkelt met een lichte spierblessure en bleef eveneens binnen. Ben White verliet de selectie vorige week vanwege privéredenen, terwijl Raheem Sterling in allerijl terugkeerde naar Engeland nadat er bij hem thuis was ingebroken. . Een update van het Engelse front Bij Engeland ontbrak Declan Rice woensdag wegens ziekte op training in het Al Wakrah Sports Complex, drie dagen voor de clash in de kwartfinales tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. De 23-jarige middenvelder was de voorbije vier wedstrijden telkens basisspeler bij The Three Lions, die in de achtste finales afrekenden met Senegal. In totaal mocht Engels bondscoach Gareth Southgate 22 spelers verwelkomen op training. Aanvaller Callum Wilson sukkelt met een lichte spierblessure en bleef eveneens binnen. Ben White verliet de selectie vorige week vanwege privéredenen, terwijl Raheem Sterling in allerijl terugkeerde naar Engeland nadat er bij hem thuis was ingebroken.

clock 17:00 vooraf, 17 uur . Technische staf sust na speculatie rond Mbappé. Bij de Fransen - of toch bij de Franse pers en de voetbalfans - gingen de alarmbellen even af. Kylian Mbappé liet vandaag de groepstraining schieten, maar volgens de staf van Les Bleus is er geen reden tot onrust. "Hij werkte vandaag in de recuperatiezaal", klinkt het. Mbappé scoorde op dit WK al 5 keer. . Technische staf sust na speculatie rond Mbappé Bij de Fransen - of toch bij de Franse pers en de voetbalfans - gingen de alarmbellen even af. Kylian Mbappé liet vandaag de groepstraining schieten, maar volgens de staf van Les Bleus is er geen reden tot onrust. "Hij werkte vandaag in de recuperatiezaal", klinkt het. Mbappé scoorde op dit WK al 5 keer.

clock 12:52 vooraf, 12 uur 52. Sinds ik die beslissende penalty op het EK tegen Italië gemist heb, ben ik volwassener geworden en heb ik veel vooruitgang geboekt als speler en als persoon. Als het moment komt en ik word geselecteerd om een penalty te nemen, zal ik die met alle plezier nemen. . Bukayo Saka. Sinds ik die beslissende penalty op het EK tegen Italië gemist heb, ben ik volwassener geworden en heb ik veel vooruitgang geboekt als speler en als persoon. Als het moment komt en ik word geselecteerd om een penalty te nemen, zal ik die met alle plezier nemen. Bukayo Saka

clock 12:50 vooraf, 12 uur 50. Ik ben een beetje bezeten door dit WK. Maanden heb ik me fysiek en mentaal klaargestoomd om hier top te zijn. Ik heb dan ook maar één doel: winnen. Kylian Mbappé. Ik ben een beetje bezeten door dit WK. Maanden heb ik me fysiek en mentaal klaargestoomd om hier top te zijn. Ik heb dan ook maar één doel: winnen. Kylian Mbappé

clock Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden Opstelling Engeland Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud