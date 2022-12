Declan Rice is het volgende Engelse zorgenkind voor de kwartfinale tegen Frankrijk

clock 15:40

vooraf, 15 uur 40. Een update van het Engelse front. Bij Engeland ontbrak Declan Rice woensdag wegens ziekte op training in het Al Wakrah Sports Complex, drie dagen voor de clash in de kwartfinales tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. De 23-jarige middenvelder was de voorbije vier wedstrijden telkens basisspeler bij The Three Lions, die in de achtste finales afrekenden met Senegal. In totaal mocht Engels bondscoach Gareth Southgate 22 spelers verwelkomen op training. Aanvaller Callum Wilson sukkelt met een lichte spierblessure en bleef eveneens binnen. Ben White verliet de selectie vorige week vanwege privéredenen, terwijl Raheem Sterling in allerijl terugkeerde naar Engeland nadat er bij hem thuis was ingebroken. .