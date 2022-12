Veel blessurezorgen, maar vooral veel strijdlust bij Marokko: "Ultieme droom komt dichterbij"

clock 11:18 vooraf, 11 uur 18. Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. . Walid Regragui, bondscoach Marokko. Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Walid Regragui, bondscoach Marokko

clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. Marokkaanse bondscoach: "We willen de wereldtitel winnen voor Afrika". Daags voor de historische halve finale tegen Frankrijk sprakt de Marokkaanse bondscoach nog eens met de pers. "We zouden pas echt geschiedenis schrijven als we Afrika aan de top van de wereld zetten", vertelde de ambitieuze Regragui. Daarvoor zal Marokko bij de laatste vier wel voorbij regerend wereldkampioen Frankrijk moeten, "het beste team ter wereld", aldus Regragui. "Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Elke dag komen we dichter bij onze ultieme droom: de wereldtitel winnen voor Afrika." "We hebben er ook vertrouwen in dat het kan lukken. Waarom zouden wij de WK-finale niet kunnen halen? Naarmate het toernooi vordert, worden de tegenstanders sterker. Dat is niet meer dan logisch. We zijn zeker niet de favoriet, maar geloven wel in onze kansen." . Marokkaanse bondscoach: "We willen de wereldtitel winnen voor Afrika" Daags voor de historische halve finale tegen Frankrijk sprakt de Marokkaanse bondscoach nog eens met de pers. "We zouden pas echt geschiedenis schrijven als we Afrika aan de top van de wereld zetten", vertelde de ambitieuze Regragui.

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Marokko heeft goede herinneringen aan scheidsrechter Ramos. De Mexicaanse scheidsrechter Cesar Ramos zal woensdag de halve finale in goede banen moeten leiden. De Marokkanen zullen nog goede herinneringen hebben aan de Mexicaan, want Ramos floot ook de wedstrijd Marokko-België (2-0). Ook de wedstrijden Denemarken - Tunesië en Portugal - Zwitserland nam hij al voor zijn rekening op dit WK. . Marokko heeft goede herinneringen aan scheidsrechter Ramos De Mexicaanse scheidsrechter Cesar Ramos zal woensdag de halve finale in goede banen moeten leiden. De Marokkanen zullen nog goede herinneringen hebben aan de Mexicaan, want Ramos floot ook de wedstrijd Marokko-België (2-0).

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. Raphael Varane gaat Marokko niet onderschatten. Twee dagen voor de wedstrijd stond Raphael Varane de pers te woord. De verdediger liet er geen twijfel over bestaan. "We gaan ze niet onderschatten. We hebben genoeg ervaring en Marokko staat niet zomaar in de halve finale." "Ze schrijven momenteel Marokkaanse voetbalgeschiedenis en hun sterke collectief geeft hen veel vertrouwen. Het wordt een moeilijke wedstrijd" . Raphael Varane gaat Marokko niet onderschatten Twee dagen voor de wedstrijd stond Raphael Varane de pers te woord. De verdediger liet er geen twijfel over bestaan. "We gaan ze niet onderschatten. We hebben genoeg ervaring en Marokko staat niet zomaar in de halve finale."

clock 11:13 vooraf, 11 uur 13. Zit er nog wat in de tank bij Marokko? Het was met hangen en wurgen op het einde van de kwartfinale tegen Portugal. Kapitein Saiss moest de strijd al vervroegd staken met een blessure en ook de andere spelers zaten op hun tandvlees. De 3 rustdagen waren dus welgekomen om hun energietank te vullen. Is die tank nog voldoende vol om ook tegen Frankrijk met zo veel strijd en organisatie te spelen? Het lijstje topploegen dat die organisatie niet kon ontwrichten op dit WK oogt stilaan indrukwekkend: Kroatië, België, Spanje en dus ook Portugal. Enkel Canada kon 'scoren' tegen Marokko, na een owngoal dan nog. . Zit er nog wat in de tank bij Marokko? Het was met hangen en wurgen op het einde van de kwartfinale tegen Portugal. Kapitein Saiss moest de strijd al vervroegd staken met een blessure en ook de andere spelers zaten op hun tandvlees. De 3 rustdagen waren dus welgekomen om hun energietank te vullen. Is die tank nog voldoende vol om ook tegen Frankrijk met zo veel strijd en organisatie te spelen? Het lijstje topploegen dat die organisatie niet kon ontwrichten op dit WK oogt stilaan indrukwekkend: Kroatië, België, Spanje en dus ook Portugal. Enkel Canada kon 'scoren' tegen Marokko, na een owngoal dan nog.

clock 11:03 vooraf, 11 uur 03. Frankrijk voor tweede WK-finale op rij? Er was heel wat te doen vooraf over de toekomst van Didier Deschamps bij Frankrijk, maar hij lijkt toch zeker te zijn van een verlengd verblijf. Al liep het zeker niet van een leien dakje tegen Engeland. En dan was er achteraf nog veel te doen over het gedrag van Kylian Mbappé en de arbitrage in die wedstrijd. Ze zullen er niet te veel om malen in Frankrijk: de wereldkampioen zit nog altijd op schema om zijn titel te verlengen. . Frankrijk voor tweede WK-finale op rij? Er was heel wat te doen vooraf over de toekomst van Didier Deschamps bij Frankrijk, maar hij lijkt toch zeker te zijn van een verlengd verblijf. Al liep het zeker niet van een leien dakje tegen Engeland. En dan was er achteraf nog veel te doen over het gedrag van Kylian Mbappé en de arbitrage in die wedstrijd. Ze zullen er niet te veel om malen in Frankrijk: de wereldkampioen zit nog altijd op schema om zijn titel te verlengen.

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud

clock Opstelling Marokko. Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal Opstelling Marokko Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal