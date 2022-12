Marokkaanse fans smeren al vroeg stembanden in straten van Doha voor duel tegen Frankrijk

clock 14:28 vooraf, 14 uur 28. WK voetbal 2022 Scouting in Sahara en strijd tegen corruptie: hoe de koning van Marokko de basis legde voor WK-sprookje

Marokkaanse fans warmen zich op. Een historische duel, dat verdient een even merkwaardige voorbereiding. Daarom zijn al honderden Marokkaanse supporters aan het feest in Qatar. De Britse collega's van Sky Sports polsten een paar fans hun gevoelens voor de match. "In het stadion zullen we nog meer lawaai maken voor Marokko!", klinkt het.

Daarom zijn al honderden Marokkaanse supporters aan het feest in Qatar. De Britse collega's van Sky Sports polsten een paar fans hun gevoelens voor de match. "In het stadion zullen we nog meer lawaai maken voor Marokko!", klinkt het.

Marokko speelt catenaccio van de bovenste plank en het is een denkfout dat je dat niet mag doen bij je nationale ploeg. Daar heiligt het doel de middelen. Het is de enige manier waarop het kan, maar op de flanken hebben ze geweldige voetballers. Ik geniet van Marokko in deze context: het is Atletico Madrid met de frisheid van het begin onder Diego Simeone. Filip Joos in De Tribune.

Didier Deschamps zal met grote ogen gekeken hebben naar wat er met Portugal gebeurde toen het op achterstand kwam. Bij hen was er meteen paniek, het werd los zand. Je moet als Frankrijk in zo'n geval dan de gulden middenweg vinden tussen dadendrang en rust. Filip Joos in De Tribune.

We zijn naar hier gekomen om onze mentaliteit te veranderen, meer bepaald die van ons continent. Er zijn er hier veel die zeggen dat we geslaagd zijn, wat er ook nog gebeurt. Ik vind dat niet. Hoalid Regragui, bondscoach Marokko.

Upamecano en Rabiot onzeker voor de halve finale. Dayot Upamecano en Adrien Rabiot ontbreken op de laatste training van Frankrijk in de aanloop naar de halve finale tegen Marokko. Volgens de Franse Voetbalfederatie kregen beide basisspelers rust voorgeschreven. Aangezien het om de laatste training gaat, zijn ze echter hoogst onzeker voor het duel van woensdag. Upamecano bleef maandag reeds binnen. Hij sukkelt met keelpijn. Tegen Engeland speelde de Bayern-verdediger afgelopen weekend niet zijn beste wedstrijd van het toernooi. Ook Rabiot zou ziek zijn. Aurélien Tchouaméni sloot wel opnieuw aan. Hij kreeg in de kwartfinale tegen Engeland een trap tegen de kuit te verwerken en werkte daardoor maandag apart.

Een speciaal weerzien. Marokkaanse bondscoach Walid Regragui speelde in een ver verleden bij Grenoble. Ploegmaat bij het Franse team? Een jonge Olivier Giroud. Morgen treffen ze elkaar in de halve finale van een WK.

Defensief staat Marokko heel sterk, maar laat ons niet enkel daarop focussen. Ze hebben nog andere kwaliteiten, anders stonden ze niet in de halve finale. Didier Deschamps.

Lloris en Deschamps verwachten zich aan stadion vol Marokkaanse fans. Op de personferentie daags voor de wedstrijd nam kapitein Lloris het woord. "Het komt er op aan de focus te blijven behouden", vertelde de Franse doelman. "Het stadion zal rood kleuren en ze zullen veel lawaai maken. Daar valt niet aan te ontsnappen." Ook Franse bondscoach Didier Deschamps is zich bewust van de vele Marokkaanse fans. "Laat ons zeggen dat ze vurig aangemoedigd worden. Ze maken veel lawaai, dat hebben mijn spionnen me gezegd en dat heb ik zelf ook kunnen waarnemen. Mijn spelers zijn ervoor gewaarschuwd. Je moet klaar zijn voor zo'n atmosfeer."



"Frankrijk - Marokko moet een feest blijven". Marokkaans bondscoach Regragui riep in de persconferentie nog eens op tot kalmte. "De wedstrijd moet een feest blijven en mag geen aanleiding geven tot ongeregeldheden. Voetbal is een middel om mensen samen te brengen. Ik ga helemaal niet akkoord met de taferelen die we gezien hebben in België."

"De wedstrijd moet een feest blijven en mag geen aanleiding geven tot ongeregeldheden. Voetbal is een middel om mensen samen te brengen. Ik ga helemaal niet akkoord met de taferelen die we gezien hebben in België."

"Met balbezit win je toch geen prijs?". Marokko zal zijn tactisch plan ook niet wijzigen in de halve finales, ondanks kritiek op hun defensieve aanpak. "Wat heb je aan 70 procent balbezit als je maar een paar keer op doel trapt", zei de bondscoach. "Met balbezit win je toch geen prijs?" "Bij ons werkt iedereen hard en doet iedereen zijn best. We pakken het collectief aan met een strijdersmentaliteit. Dat is het belangrijkste voor mij." Een tactisch plan om Mbappé af te stoppen, komt er ook niet. "Dat zou een vergissing zijn. Frankrijk is wereldkampioen en heeft dus meer dan een goeie speler."

"Bij ons werkt iedereen hard en doet iedereen zijn best. We pakken het collectief aan met een strijdersmentaliteit. Dat is het belangrijkste voor mij."

Een tactisch plan om Mbappé af te stoppen, komt er ook niet. "Dat zou een vergissing zijn. Frankrijk is wereldkampioen en heeft dus meer dan een goeie speler."

Marokkaanse blessurezorgen. Marokko heeft in de aanloop naar de halve finale wel wat kopzorgen. Meerdere spelers sukkelen al sinds het begin van het toernooi met kwaaltjes. "Er zijn spelers die nog aan het herstellen zijn van de vorige wedstrijden, maar voorlopig is niemand out voor het duel met Frankrijk", vertelde bondscoach Walid Regragui. "We wachten voor elke wedstrijd de laatste minuut af om de knoop door te hakken, om te zien of een speler al dan niet kan starten. We brengen de sterkst mogelijk ploeg aan de aftrap, met alleen maar spelers die 100 procent fit zijn." Achterin staan er zo vraagtekens achter de namen van Nayef Aguerd en aanvoerder Romain Saïss. Daarnaast zijn er nog de kwaaltjes van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, respectievelijk de links- en rechtsback. Sterkhouder Sofyan Amrabat kampt met rugklachten en Hakim Ziyech vroeg in de slotfase van het duel met Portugal om een wissel. Walid Cheddira is er door een schorsing sowieso niet bij.

"We wachten voor elke wedstrijd de laatste minuut af om de knoop door te hakken, om te zien of een speler al dan niet kan starten. We brengen de sterkst mogelijk ploeg aan de aftrap, met alleen maar spelers die 100 procent fit zijn."

Achterin staan er zo vraagtekens achter de namen van Nayef Aguerd en aanvoerder Romain Saïss. Daarnaast zijn er nog de kwaaltjes van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, respectievelijk de links- en rechtsback. Sterkhouder Sofyan Amrabat kampt met rugklachten en Hakim Ziyech vroeg in de slotfase van het duel met Portugal om een wissel. Walid Cheddira is er door een schorsing sowieso niet bij.

Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Walid Regragui, bondscoach Marokko.

Marokkaanse bondscoach: "We willen de wereldtitel winnen voor Afrika". Daags voor de historische halve finale tegen Frankrijk sprakt de Marokkaanse bondscoach nog eens met de pers. "We zouden pas echt geschiedenis schrijven als we Afrika aan de top van de wereld zetten", vertelde de ambitieuze Regragui. Daarvoor zal Marokko bij de laatste vier wel voorbij regerend wereldkampioen Frankrijk moeten, "het beste team ter wereld", aldus Regragui. "Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Elke dag komen we dichter bij onze ultieme droom: de wereldtitel winnen voor Afrika." "We hebben er ook vertrouwen in dat het kan lukken. Waarom zouden wij de WK-finale niet kunnen halen? Naarmate het toernooi vordert, worden de tegenstanders sterker. Dat is niet meer dan logisch. We zijn zeker niet de favoriet, maar geloven wel in onze kansen."

Daarvoor zal Marokko bij de laatste vier wel voorbij regerend wereldkampioen Frankrijk moeten, "het beste team ter wereld", aldus Regragui.

"Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Elke dag komen we dichter bij onze ultieme droom: de wereldtitel winnen voor Afrika."

"We hebben er ook vertrouwen in dat het kan lukken. Waarom zouden wij de WK-finale niet kunnen halen? Naarmate het toernooi vordert, worden de tegenstanders sterker. Dat is niet meer dan logisch. We zijn zeker niet de favoriet, maar geloven wel in onze kansen."