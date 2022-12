LIVESTREAM: Legt stuntploeg Marokko ook titelverdediger Frankrijk over de knie?

clock 19:42 vooraf, 19 uur 42. Livestream loopt! U hoeft van de tweede halve finale op het WK voetbal uiteraard geen baltoets te missen. Bij Sporza zit je gebeiteld voor match 62 van dit toernooi. Volg de wedstrijd vanaf nu op één of in de livestream op deze pagina. Filip Joos voorziet u van deskundig commentaar. . Livestream loopt! U hoeft van de tweede halve finale op het WK voetbal uiteraard geen baltoets te missen. Bij Sporza zit je gebeiteld voor match 62 van dit toernooi.

Volg de wedstrijd vanaf nu op één of in de livestream op deze pagina. Filip Joos voorziet u van deskundig commentaar.

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Luid gejuich bij de opkomst van de Marokkanen. Luid gejuich bij de opkomst van de Marokkanen

clock 19:34 vooraf, 19 uur 34. Fransen krijgen 'warme' ontvangst bij de start van de opwarming. Fransen krijgen 'warme' ontvangst bij de start van de opwarming

clock 19:22 vooraf, 19 uur 22. Allebei tweede keer in Al Bayt. De laatste wedstrijd in het Al Bayt Stadion is voor de beide teams de tweede wedstrijd in die voetbaltempel. Frankrijk versloeg er vorige ronde Engeland met 1-2, Marokko deelde er drie weken geleden al de punten met Kroatië (0-0). . Allebei tweede keer in Al Bayt De laatste wedstrijd in het Al Bayt Stadion is voor de beide teams de tweede wedstrijd in die voetbaltempel. Frankrijk versloeg er vorige ronde Engeland met 1-2, Marokko deelde er drie weken geleden al de punten met Kroatië (0-0).

clock 19:20 vooraf, 19 uur 20. Mexicaanse ref. De wedstrijd staat vanavond onder leiding van de Mexicaan Cesar Ramos. Daar hebben vooral de Marokkanen goede herinneringen aan want hij floot eerder dit toernooi België-Marokko (0-2). . Mexicaanse ref De wedstrijd staat vanavond onder leiding van de Mexicaan Cesar Ramos. Daar hebben vooral de Marokkanen goede herinneringen aan want hij floot eerder dit toernooi België-Marokko (0-2).

clock 19:19 vooraf, 19 uur 19. De Franse en Marokkaanse spelers zijn ondertussen aan hun opwarming begonnen. Het stadion loopt stilaan goed vol. . De Franse en Marokkaanse spelers zijn ondertussen aan hun opwarming begonnen. Het stadion loopt stilaan goed vol.

clock 19:16 vooraf, 19 uur 16. De Marokkanen zullen vanavond massaal aanwezig zijn in het stadion. Dat weten onze spelers, maar ze zijn dat ook gewoon. Ze mogen er geen aandacht aan geven. Guy Stéphan (assistent-coach Frankrijk). De Marokkanen zullen vanavond massaal aanwezig zijn in het stadion. Dat weten onze spelers, maar ze zijn dat ook gewoon. Ze mogen er geen aandacht aan geven. Guy Stéphan (assistent-coach Frankrijk)

clock 19:15 vooraf, 19 uur 15. Update: Rabiot is in het hotel gebleven. Adrien Rabiot was tot dusver een belangrijke schakel op het Franse middenveld. De middenvelder van Juventus is er vanavond door ziekte niet bij tegen Marokko, net als Dayot Upamecano. "Met Upamecano gaat het al beter, daarom zit hij op de bank", zegt assistent-coach Guy Stéphan voor de wedstrijd in het Al Bayt Stadion. "Rabiot is te ziek en is in het hotel gebleven."

"Met Upamecano gaat het al beter, daarom zit hij op de bank", zegt assistent-coach Guy Stéphan voor de wedstrijd in het Al Bayt Stadion. "Rabiot is te ziek en is in het hotel gebleven."

clock 19:12 vooraf, 19 uur 12. Elk land dat bij de laatste vier raakt op een WK droomt van de trofee. Wij ook. Maar we spelen tegen het beste team van de wereld, het wordt niet gemakkelijk. Walid Regragui. Elk land dat bij de laatste vier raakt op een WK droomt van de trofee. Wij ook. Maar we spelen tegen het beste team van de wereld, het wordt niet gemakkelijk. Walid Regragui

clock 19:04 Straffe Marokkaanse reeks. Marokko verloor geen enkele van zijn laatste 6 WK-duels, dat is de langste reeks voor een Afrikaans land ooit. Bovendien scoorde nog geen enkele speler een doelpunt tegen de Leeuwen van de Atlas in Qatar. Enkel tegen Canada kreeg Marokko een doelpunt tegen, maar dat was een own goal. . vooraf, 19 uur 04. statistics Straffe Marokkaanse reeks Marokko verloor geen enkele van zijn laatste 6 WK-duels, dat is de langste reeks voor een Afrikaans land ooit. Bovendien scoorde nog geen enkele speler een doelpunt tegen de Leeuwen van de Atlas in Qatar. Enkel tegen Canada kreeg Marokko een doelpunt tegen, maar dat was een own goal.

clock 18:57 vooraf, 18 uur 57. Nog snel even jongleren voor je het stadion binnen gaat. Nog snel even jongleren voor je het stadion binnen gaat

clock 18:54 Deschamps naast Scolari? Didier Deschamps won als trainer van Les Bleus 13 van zijn 17 WK-wedstrijden. Met een zege tegen Marokko erbij, komt hij op gelijke hoogte van Luiz Felipe Scolari (14). Enkel de Duitser Helmut Schön doet nog beter met 16 WK-zeges. . vooraf, 18 uur 54. statistics Deschamps naast Scolari? Didier Deschamps won als trainer van Les Bleus 13 van zijn 17 WK-wedstrijden. Met een zege tegen Marokko erbij, komt hij op gelijke hoogte van Luiz Felipe Scolari (14). Enkel de Duitser Helmut Schön doet nog beter met 16 WK-zeges.

clock 18:44 vooraf, 18 uur 44. 5-2-3/3-4-3 bij Marokko, Amallah slachtoffer. Walid Regragui pakt tegen Frankrijk uit met een verrassende opstelling. Hij kiest voor drie centrale verdedigers (El Yamiq, Saïss en Aguerd) met twee hoge flanken: Hakimi en Mazraoui, die tegen Portugal afwezig was. Op het middenveld verdwijnt Standard-speler Amallah naar de bank. Ounahi, Amrabat, Ziyech en Boufal spelen in steun van En-Nesyri.

Op het middenveld verdwijnt Standard-speler Amallah naar de bank. Ounahi, Amrabat, Ziyech en Boufal spelen in steun van En-Nesyri.

clock 18:37 vooraf, 18 uur 37. Deschamps wisselt (noodgedwongen) twee keer. De Franse basiself ziet er vanavond op twee plaatsen anders uit dan die van tegen Engeland. Upamecano en Rabiot (allebei verkouden) zijn niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen en worden vervangen door Konaté en Fofana. Voor het overige kiest bondscoach Deschamps voor dezelfde mensen, met onder meer Giroud-Mbappé-Dembélé voorin en Koundé op de rechtsachter.

Voor het overige kiest bondscoach Deschamps voor dezelfde mensen, met onder meer Giroud-Mbappé-Dembélé voorin en Koundé op de rechtsachter.

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. Filip Joos: "De emir hier droomt ook van een finale tussen Messi en Mbappé". Filip Joos noemt de halve finale tussen Frankrijk en Marokko "een wedstrijd tussen het waarschijnlijke en het onwaarschijnlijke." "Frankrijk heeft de betere ploeg en de betere voetballers. Het is waarschijnlijk dat de titelverdediger de finale haalt", verklaart onze commentator. "De emir hier droomt ook van een clash tussen Messi en Mbappé. Hij wil PSG op het hoogste podium zien." "Maar het onwaarschijnlijke van Marokko maakt het voetbal zo mooi. Ze kunnen geweldig verdedigen. Enkel tegen Canada hebben ze een doelpunt geslikt. Het zou dom zijn om Marokko geen kans toe te dichten." "Dat het balbezit voor Frankrijk zal zijn en Marokko zal hopen op een uitbraak lijkt me logisch."

"Frankrijk heeft de betere ploeg en de betere voetballers. Het is waarschijnlijk dat de titelverdediger de finale haalt", verklaart onze commentator. "De emir hier droomt ook van een clash tussen Messi en Mbappé. Hij wil PSG op het hoogste podium zien."

"Maar het onwaarschijnlijke van Marokko maakt het voetbal zo mooi. Ze kunnen geweldig verdedigen. Enkel tegen Canada hebben ze een doelpunt geslikt. Het zou dom zijn om Marokko geen kans toe te dichten."

"Dat het balbezit voor Frankrijk zal zijn en Marokko zal hopen op een uitbraak lijkt me logisch."

clock 18:15 vooraf, 18 uur 15. Filip Joos blikt vooruit: "Een wedstrijd tussen het waarschijnlijke en het onwaarschijnlijke". Filip Joos blikt vooruit: "Een wedstrijd tussen het waarschijnlijke en het onwaarschijnlijke"

clock 18:12 vooraf, 18 uur 12. De Marokkaanse fans zijn op de afspraak in Al Khor. De Marokkaanse fans zijn op de afspraak in Al Khor

clock 17:45 De opstelling van de Fransen volgens de gerenommeerde sportkrant L'Equipe:. vooraf, 17 uur 45. De opstelling van de Fransen volgens de gerenommeerde sportkrant L'Equipe:

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Knap werkstuk! Zo bereikten Frankrijk en Marokko de halve finale. Knap werkstuk! Zo bereikten Frankrijk en Marokko de halve finale

clock 17:26 De kleedkamer van de titelverdediger is klaar voor de komst van Mbappé en co. vooraf, 17 uur 26. De kleedkamer van de titelverdediger is klaar voor de komst van Mbappé en co.

clock 14:28 vooraf, 14 uur 28. WK voetbal 2022 Scouting in Sahara en strijd tegen corruptie: hoe de koning van Marokko de basis legde voor WK-sprookje

clock 13:22 vooraf, 13 uur 22. Marokkaanse fans warmen zich op. Een historische duel, dat verdient een even merkwaardige voorbereiding. Daarom zijn al honderden Marokkaanse supporters aan het feest in Qatar. De Britse collega's van Sky Sports polsten een paar fans hun gevoelens voor de match. "In het stadion zullen we nog meer lawaai maken voor Marokko!", klinkt het.

Daarom zijn al honderden Marokkaanse supporters aan het feest in Qatar. De Britse collega's van Sky Sports polsten een paar fans hun gevoelens voor de match. "In het stadion zullen we nog meer lawaai maken voor Marokko!", klinkt het.

clock 12:35 vooraf, 12 uur 35. WK voetbal 2022 Bankzitter bij Club Brugge, nu revelatie van het WK: de herrijzenis van Sofyan Amrabat

clock 12:21 vooraf, 12 uur 21. Marokko speelt catenaccio van de bovenste plank en het is een denkfout dat je dat niet mag doen bij je nationale ploeg. Daar heiligt het doel de middelen. Het is de enige manier waarop het kan, maar op de flanken hebben ze geweldige voetballers. Ik geniet van Marokko in deze context: het is Atletico Madrid met de frisheid van het begin onder Diego Simeone. . Filip Joos in De Tribune. Marokko speelt catenaccio van de bovenste plank en het is een denkfout dat je dat niet mag doen bij je nationale ploeg. Daar heiligt het doel de middelen. Het is de enige manier waarop het kan, maar op de flanken hebben ze geweldige voetballers. Ik geniet van Marokko in deze context: het is Atletico Madrid met de frisheid van het begin onder Diego Simeone. Filip Joos in De Tribune

clock 12:21 vooraf, 12 uur 21. WK voetbal 2022 Last minute drama: Marokkaanse fans die vandaag naar Qatar trekken, zien vlucht gecanceld

clock 12:20 vooraf, 12 uur 20. Didier Deschamps zal met grote ogen gekeken hebben naar wat er met Portugal gebeurde toen het op achterstand kwam. Bij hen was er meteen paniek, het werd los zand. Je moet als Frankrijk in zo'n geval dan de gulden middenweg vinden tussen dadendrang en rust. . Filip Joos in De Tribune. Didier Deschamps zal met grote ogen gekeken hebben naar wat er met Portugal gebeurde toen het op achterstand kwam. Bij hen was er meteen paniek, het werd los zand. Je moet als Frankrijk in zo'n geval dan de gulden middenweg vinden tussen dadendrang en rust. Filip Joos in De Tribune

clock 12:04 vooraf, 12 uur 04. WK voetbal 2022 Vijanden voor een dag: boezemvrienden Mbappé en Hakimi strijden vanavond om finaleplaats

clock 10:44 vooraf, 10 uur 44. We zijn naar hier gekomen om onze mentaliteit te veranderen, meer bepaald die van ons continent. Er zijn er hier veel die zeggen dat we geslaagd zijn, wat er ook nog gebeurt. Ik vind dat niet. Hoalid Regragui, bondscoach Marokko. We zijn naar hier gekomen om onze mentaliteit te veranderen, meer bepaald die van ons continent. Er zijn er hier veel die zeggen dat we geslaagd zijn, wat er ook nog gebeurt. Ik vind dat niet. Hoalid Regragui, bondscoach Marokko

clock 17:50 vooraf, 17 uur 50. Upamecano en Rabiot onzeker voor de halve finale. Dayot Upamecano en Adrien Rabiot ontbreken op de laatste training van Frankrijk in de aanloop naar de halve finale tegen Marokko. Volgens de Franse Voetbalfederatie kregen beide basisspelers rust voorgeschreven. Aangezien het om de laatste training gaat, zijn ze echter hoogst onzeker voor het duel van woensdag. Upamecano bleef maandag reeds binnen. Hij sukkelt met keelpijn. Tegen Engeland speelde de Bayern-verdediger afgelopen weekend niet zijn beste wedstrijd van het toernooi. Ook Rabiot zou ziek zijn. Aurélien Tchouaméni sloot wel opnieuw aan. Hij kreeg in de kwartfinale tegen Engeland een trap tegen de kuit te verwerken en werkte daardoor maandag apart.

clock 16:23 Een speciaal weerzien. Marokkaanse bondscoach Walid Regragui speelde in een ver verleden bij Grenoble. Ploegmaat bij het Franse team? Een jonge Olivier Giroud. Morgen treffen ze elkaar in de halve finale van een WK. vooraf, 16 uur 23. Een speciaal weerzien. Marokkaanse bondscoach Walid Regragui speelde in een ver verleden bij Grenoble. Ploegmaat bij het Franse team? Een jonge Olivier Giroud. Morgen treffen ze elkaar in de halve finale van een WK.

clock 12:29 vooraf, 12 uur 29. Defensief staat Marokko heel sterk, maar laat ons niet enkel daarop focussen. Ze hebben nog andere kwaliteiten, anders stonden ze niet in de halve finale. . Didier Deschamps. Defensief staat Marokko heel sterk, maar laat ons niet enkel daarop focussen. Ze hebben nog andere kwaliteiten, anders stonden ze niet in de halve finale. Didier Deschamps

clock 12:09 vooraf, 12 uur 09. Lloris en Deschamps verwachten zich aan stadion vol Marokkaanse fans. Op de personferentie daags voor de wedstrijd nam kapitein Lloris het woord. "Het komt er op aan de focus te blijven behouden", vertelde de Franse doelman. "Het stadion zal rood kleuren en ze zullen veel lawaai maken. Daar valt niet aan te ontsnappen." Ook Franse bondscoach Didier Deschamps is zich bewust van de vele Marokkaanse fans. "Laat ons zeggen dat ze vurig aangemoedigd worden. Ze maken veel lawaai, dat hebben mijn spionnen me gezegd en dat heb ik zelf ook kunnen waarnemen. Mijn spelers zijn ervoor gewaarschuwd. Je moet klaar zijn voor zo'n atmosfeer."



clock 12:01 vooraf, 12 uur 01. WK voetbal 2022 "Het zou me niet verbazen dat Marokko met deze tactiek ook Frankrijk opzijzet"

clock 11:58 vooraf, 11 uur 58. "Frankrijk - Marokko moet een feest blijven". Marokkaans bondscoach Regragui riep in de persconferentie nog eens op tot kalmte. "De wedstrijd moet een feest blijven en mag geen aanleiding geven tot ongeregeldheden. Voetbal is een middel om mensen samen te brengen. Ik ga helemaal niet akkoord met de taferelen die we gezien hebben in België."

"De wedstrijd moet een feest blijven en mag geen aanleiding geven tot ongeregeldheden. Voetbal is een middel om mensen samen te brengen. Ik ga helemaal niet akkoord met de taferelen die we gezien hebben in België."

clock 11:51 vooraf, 11 uur 51. "Met balbezit win je toch geen prijs?". Marokko zal zijn tactisch plan ook niet wijzigen in de halve finales, ondanks kritiek op hun defensieve aanpak. "Wat heb je aan 70 procent balbezit als je maar een paar keer op doel trapt", zei de bondscoach. "Met balbezit win je toch geen prijs?" "Bij ons werkt iedereen hard en doet iedereen zijn best. We pakken het collectief aan met een strijdersmentaliteit. Dat is het belangrijkste voor mij." Een tactisch plan om Mbappé af te stoppen, komt er ook niet. "Dat zou een vergissing zijn. Frankrijk is wereldkampioen en heeft dus meer dan een goeie speler."

"Bij ons werkt iedereen hard en doet iedereen zijn best. We pakken het collectief aan met een strijdersmentaliteit. Dat is het belangrijkste voor mij."

Een tactisch plan om Mbappé af te stoppen, komt er ook niet. "Dat zou een vergissing zijn. Frankrijk is wereldkampioen en heeft dus meer dan een goeie speler."

clock 11:35 vooraf, 11 uur 35. Marokkaanse blessurezorgen. Marokko heeft in de aanloop naar de halve finale wel wat kopzorgen. Meerdere spelers sukkelen al sinds het begin van het toernooi met kwaaltjes. "Er zijn spelers die nog aan het herstellen zijn van de vorige wedstrijden, maar voorlopig is niemand out voor het duel met Frankrijk", vertelde bondscoach Walid Regragui. "We wachten voor elke wedstrijd de laatste minuut af om de knoop door te hakken, om te zien of een speler al dan niet kan starten. We brengen de sterkst mogelijk ploeg aan de aftrap, met alleen maar spelers die 100 procent fit zijn." Achterin staan er zo vraagtekens achter de namen van Nayef Aguerd en aanvoerder Romain Saïss. Daarnaast zijn er nog de kwaaltjes van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, respectievelijk de links- en rechtsback. Sterkhouder Sofyan Amrabat kampt met rugklachten en Hakim Ziyech vroeg in de slotfase van het duel met Portugal om een wissel. Walid Cheddira is er door een schorsing sowieso niet bij.

"We wachten voor elke wedstrijd de laatste minuut af om de knoop door te hakken, om te zien of een speler al dan niet kan starten. We brengen de sterkst mogelijk ploeg aan de aftrap, met alleen maar spelers die 100 procent fit zijn."

Achterin staan er zo vraagtekens achter de namen van Nayef Aguerd en aanvoerder Romain Saïss. Daarnaast zijn er nog de kwaaltjes van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, respectievelijk de links- en rechtsback. Sterkhouder Sofyan Amrabat kampt met rugklachten en Hakim Ziyech vroeg in de slotfase van het duel met Portugal om een wissel. Walid Cheddira is er door een schorsing sowieso niet bij.

clock 11:18 vooraf, 11 uur 18. Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. . Walid Regragui, bondscoach Marokko. Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Walid Regragui, bondscoach Marokko

clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. Marokkaanse bondscoach: "We willen de wereldtitel winnen voor Afrika". Daags voor de historische halve finale tegen Frankrijk sprakt de Marokkaanse bondscoach nog eens met de pers. "We zouden pas echt geschiedenis schrijven als we Afrika aan de top van de wereld zetten", vertelde de ambitieuze Regragui. Daarvoor zal Marokko bij de laatste vier wel voorbij regerend wereldkampioen Frankrijk moeten, "het beste team ter wereld", aldus Regragui. "Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Elke dag komen we dichter bij onze ultieme droom: de wereldtitel winnen voor Afrika." "We hebben er ook vertrouwen in dat het kan lukken. Waarom zouden wij de WK-finale niet kunnen halen? Naarmate het toernooi vordert, worden de tegenstanders sterker. Dat is niet meer dan logisch. We zijn zeker niet de favoriet, maar geloven wel in onze kansen."

Daarvoor zal Marokko bij de laatste vier wel voorbij regerend wereldkampioen Frankrijk moeten, "het beste team ter wereld", aldus Regragui.

"Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Elke dag komen we dichter bij onze ultieme droom: de wereldtitel winnen voor Afrika."

"We hebben er ook vertrouwen in dat het kan lukken. Waarom zouden wij de WK-finale niet kunnen halen? Naarmate het toernooi vordert, worden de tegenstanders sterker. Dat is niet meer dan logisch. We zijn zeker niet de favoriet, maar geloven wel in onze kansen."

clock 20:19 vooraf, 20 uur 19. Veel Marokkaanse fans willen nog naar Qatar voor de halve finale van het WK. Veel Marokkaanse fans willen nog naar Qatar voor de halve finale van het WK

clock 20:18 vooraf, 20 uur 18. Van Puyvelde is technisch directeur bij Marokko: "Het is een groep die voor elkaar door het vuur gaat". Van Puyvelde is technisch directeur bij Marokko: "Het is een groep die voor elkaar door het vuur gaat"

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Marokko heeft goede herinneringen aan scheidsrechter Ramos. De Mexicaanse scheidsrechter Cesar Ramos zal woensdag de halve finale in goede banen moeten leiden. De Marokkanen zullen nog goede herinneringen hebben aan de Mexicaan, want Ramos floot ook de wedstrijd Marokko-België (2-0). Ook de wedstrijden Denemarken - Tunesië en Portugal - Zwitserland nam hij al voor zijn rekening op dit WK.

Ook de wedstrijden Denemarken - Tunesië en Portugal - Zwitserland nam hij al voor zijn rekening op dit WK.

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. Raphael Varane gaat Marokko niet onderschatten. Twee dagen voor de wedstrijd stond Raphael Varane de pers te woord. De verdediger liet er geen twijfel over bestaan. "We gaan ze niet onderschatten. We hebben genoeg ervaring en Marokko staat niet zomaar in de halve finale." "Ze schrijven momenteel Marokkaanse voetbalgeschiedenis en hun sterke collectief geeft hen veel vertrouwen. Het wordt een moeilijke wedstrijd"

"Ze schrijven momenteel Marokkaanse voetbalgeschiedenis en hun sterke collectief geeft hen veel vertrouwen. Het wordt een moeilijke wedstrijd"

clock 11:13 vooraf, 11 uur 13. Zit er nog wat in de tank bij Marokko? Het was met hangen en wurgen op het einde van de kwartfinale tegen Portugal. Kapitein Saiss moest de strijd al vervroegd staken met een blessure en ook de andere spelers zaten op hun tandvlees. De 3 rustdagen waren dus welgekomen om hun energietank te vullen. Is die tank nog voldoende vol om ook tegen Frankrijk met zo veel strijd en organisatie te spelen? Het lijstje topploegen dat die organisatie niet kon ontwrichten op dit WK oogt stilaan indrukwekkend: Kroatië, België, Spanje en dus ook Portugal. Enkel Canada kon 'scoren' tegen Marokko, na een owngoal dan nog. . Zit er nog wat in de tank bij Marokko? Het was met hangen en wurgen op het einde van de kwartfinale tegen Portugal. Kapitein Saiss moest de strijd al vervroegd staken met een blessure en ook de andere spelers zaten op hun tandvlees. De 3 rustdagen waren dus welgekomen om hun energietank te vullen. Is die tank nog voldoende vol om ook tegen Frankrijk met zo veel strijd en organisatie te spelen? Het lijstje topploegen dat die organisatie niet kon ontwrichten op dit WK oogt stilaan indrukwekkend: Kroatië, België, Spanje en dus ook Portugal. Enkel Canada kon 'scoren' tegen Marokko, na een owngoal dan nog.

clock 11:03 vooraf, 11 uur 03. WK voetbal 2022 "Is er een beter alternatief?": ondanks hete adem van Zidane blijft Deschamps Franse koning

clock 11:03 vooraf, 11 uur 03. Frankrijk voor tweede WK-finale op rij? Er was heel wat te doen vooraf over de toekomst van Didier Deschamps bij Frankrijk, maar hij lijkt toch zeker te zijn van een verlengd verblijf. Al liep het zeker niet van een leien dakje tegen Engeland. En dan was er achteraf nog veel te doen over het gedrag van Kylian Mbappé en de arbitrage in die wedstrijd. Ze zullen er niet te veel om malen in Frankrijk: de wereldkampioen zit nog altijd op schema om zijn titel te verlengen.

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Youssouf Fofana, Kylian Mbappé, Olivier Giroud Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Youssouf Fofana, Kylian Mbappé, Olivier Giroud

clock Opstelling Marokko. Bono, Jawad El Yamiq, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal Opstelling Marokko Bono, Jawad El Yamiq, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal