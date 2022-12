LIVESTREAM: Kolo Muani lijkt het lot van Marokko te bezegelen met de 2-0

Meteen grijpt Deschamps in. Thuram komt in de plaats van Giroud, die het niet meer kan belopen.

tweede helft, minuut 66. Meteen grijpt Deschamps in. Thuram komt in de plaats van Giroud, die het niet meer kan belopen. .

tweede helft, minuut 64. Varane beseft dat Frankrijk de wedstrijd helemaal uit handen aan het geven is. Hij maant Deschamps aan om in te grijpen. .

tweede helft, minuut 57. Daar zijn de Fransen nog een keer. Hakimi komt net niet tot een schot in de zestien na alweer een gevaarlijke aanval. Griezmann is deze keer de reddende Franse engel. .

tweede helft, minuut 53. Mbappé even aangeslagen. Mbappé is even blijven liggen na de tackle van Amrabat met pijn aan zijn enkel. Gelukkig voor de Fransen kan hij voort. .

tweede helft, minuut 53. Na een fenomenale versnelling haalt Mbappé de achterlijn. Amrabat is nog net op tijd teruggekeerd om met een wilde tackle de bal weer uit zijn voeten te tackelen. Scheidsrechter Ramos ziet er geen graten in. .

tweede helft, 21 uur 04. Tweede helft. We zijn er opnieuw aan begonnen in het Al Bayt Stadion. Regragui heeft tijdens de rust ingegrepen: Mazraoui is in de kleedkamer gebleven, Attiyat-Allah is zijn vervanger. .

eerste helft, minuut 49. Rust. De Fransen duiken de kleedkamers in met een gevleide 1-0-voorsprong. Alles kan nog in de tweede helft, want de Marokkanen doen heel goed mee met Frankrijk. .

eerste helft, minuut 47. Wat scheelt het! Omhaal van El Yamiq gaat via paal en Lloris niet in doel.

eerste helft, minuut 40. El-Yamiq neemt veel risico met een tackle in de zestien op Griezmann. De tweede Franse corner is een feit. .

eerste helft, minuut 34. Dari gaat hard op de enkel van Hernandez staan, die aangeeft dat het toch een kaart had mogen zijn. Geel was inderdaad op zijn plaats voor de centrale verdediger. .

eerste helft, minuut 33. Konaté kan nog net bij de bal, want anders stond En-Nesyri oog in oog met Lloris. De Marokkanen worden sterker. .

eerste helft, minuut 27. Boufal krijgt nu wel een gele kaart voor een "fout" op doelpuntenmaker Hernandez. De Mexicaanse ref kent even een slecht moment, want meer dan een botsing was er niet aan de hand. .

eerste helft, minuut 25. Het is al van het schot van Ounahi geleden dat Marokko nog een keertje in de buurt kwam van Lloris. De Fransen hebben alles netjes onder controle. .

Einde wedstrijd voor Saïss. Zoals vooraf een beetje te voorspellen was, zit de wedstrijd van aanvoerder Saïss er vroegtijdig op. Zijn dijbeenblessure is te erg om voort te voetballen, Amallah komt er na 20 minuten al op. . eerste helft, minuut 21.

eerste helft, minuut 16. Boufal blijft sterk in balbezit en houdt ook het overzicht. Zijn pass richting Ziyech is ondermaats, want hij kiest de rechter van de winger en niet zijn linker. .

eerste helft, minuut 10. De Marokkanen proberen een antwoord in mekaar te knutselen, maar in de buurt van Lloris komen ze nog niet. .

eerste helft, minuut 9. Het was El Yamiq die in de fout ging bij het tegendoelpunt. Hij probeerde te anticiperen, maar ging zomaar naast de bal. Griezmann profiteerde, met de 1-0 als gevolg. .

eerste helft, minuut 4. Direct 1-0! Meteen zijn de Fransen erin geslaagd om de Marokkaanse muur te slopen. Mbappé kan eerst niet goed afwerken in de zestien, maar Hernandez let goed op en knalt de 1-0 spectaculair in doel. .

eerste helft, minuut 4. Hakimi verliest de bal aan Fofana, maar meteen is daar Amrabat om het leer weer af te snoepen. De middenvelder van Fiorentina is ongetwijfeld één van de spelers van dit WK. .

vooraf, 19 uur 55. Beetje gefluit voor La Marseillaise. La Marseillaise wordt niet al te warm onthaald in het stadion. Het is nu al duidelijk dat de Marokkaanse fans veruit de bovenhand hebben. Naast Gianni Infantino heeft Emmanuel Macron plaatsgenomen. Hij zingt uit volle borst mee. .

vooraf, 19 uur 51. De spelers staan klaar in de tunnel, met Lloris en Saïss op kop. Dat die laatste fit is geraakt, is toch een klein mirakel, want tegen Portugal leek het alsof zijn toernooi erop zat. .

vooraf, 19 uur 42. Livestream loopt! U hoeft van de tweede halve finale op het WK voetbal uiteraard geen baltoets te missen. Bij Sporza zit je gebeiteld voor match 62 van dit toernooi. Volg de wedstrijd vanaf nu op één of in de livestream op deze pagina. Filip Joos voorziet u van deskundig commentaar. .

vooraf, 19 uur 22. Allebei tweede keer in Al Bayt. De laatste wedstrijd in het Al Bayt Stadion is voor de beide teams de tweede wedstrijd in die voetbaltempel. Frankrijk versloeg er vorige ronde Engeland met 1-2, Marokko deelde er drie weken geleden al de punten met Kroatië (0-0). .

vooraf, 19 uur 15. Update: Rabiot is in het hotel gebleven. Adrien Rabiot was tot dusver een belangrijke schakel op het Franse middenveld. De middenvelder van Juventus is er vanavond door ziekte niet bij tegen Marokko, net als Dayot Upamecano. "Met Upamecano gaat het al beter, daarom zit hij op de bank", zegt assistent-coach Guy Stéphan voor de wedstrijd in het Al Bayt Stadion. "Rabiot is te ziek en is in het hotel gebleven." .