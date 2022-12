Filip Joos voor Frankrijk-Marokko: "De emir hier droomt van een finale tussen Messi en Mbappé"

clock 18:57 Straffe Marokkaanse WK-reeks. Marokko verloor geen enkele van zijn laatste 6 WK-duels, dat is de langste reeks voor een Afrikaans land ooit. Bovendien scoorde nog geen enkele speler een doelpunt tegen de Leeuwen van de Atlas in Qatar. Enkel tegen Canada kreeg Marokko een doelpunt tegen, maar dat was een own goal. . vooraf, 18 uur 57. statistics Straffe Marokkaanse WK-reeks Marokko verloor geen enkele van zijn laatste 6 WK-duels, dat is de langste reeks voor een Afrikaans land ooit. Bovendien scoorde nog geen enkele speler een doelpunt tegen de Leeuwen van de Atlas in Qatar. Enkel tegen Canada kreeg Marokko een doelpunt tegen, maar dat was een own goal.

Nog snel even jongleren voor je het stadion binnen gaat.

Deschamps naast Scolari? Didier Deschamps won als trainer van Les Bleus 13 van zijn 17 WK-wedstrijden. Met een zege tegen Marokko erbij, komt hij op gelijke hoogte van Luiz Felipe Scolari (14). Enkel de Duitser Helmut Schön doet nog beter met 16 WK-zeges.

5-2-3/3-4-3 bij Marokko, Amallah slachtoffer. Walid Regragui pakt tegen Frankrijk uit met een verrassende opstelling. Hij kiest voor drie centrale verdedigers (El Yamiq, Saïss en Aguerd) met twee hoge flanken: Hakimi en Mazraoui, die tegen Portugal afwezig was. Op het middenveld verdwijnt Standard-speler Amallah naar de bank. Ounahi, Amrabat, Ziyech en Boufal spelen in steun van En-Nesyri.

Op het middenveld verdwijnt Standard-speler Amallah naar de bank. Ounahi, Amrabat, Ziyech en Boufal spelen in steun van En-Nesyri.

Deschamps wisselt (noodgedwongen) twee keer. De Franse basiself ziet er vanavond op twee plaatsen anders uit dan die van tegen Engeland. Upamecano en Rabiot (allebei verkouden) zijn niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen en worden vervangen door Konaté en Fofana. Voor het overige kiest bondscoach Deschamps voor dezelfde mensen, met onder meer Giroud-Mbappé-Dembélé voorin en Koundé op de rechtsachter.

Voor het overige kiest bondscoach Deschamps voor dezelfde mensen, met onder meer Giroud-Mbappé-Dembélé voorin en Koundé op de rechtsachter.

Filip Joos: "De emir hier droomt ook van een finale tussen Messi en Mbappé". Filip Joos noemt de halve finale tussen Frankrijk en Marokko "een wedstrijd tussen het waarschijnlijke en het onwaarschijnlijke." "Frankrijk heeft de betere ploeg en de betere voetballers. Het is waarschijnlijk dat de titelverdediger de finale haalt", verklaart onze commentator. "De emir hier droomt ook van een clash tussen Messi en Mbappé. Hij wil PSG op het hoogste podium zien." "Maar het onwaarschijnlijke van Marokko maakt het voetbal zo mooi. Ze kunnen geweldig verdedigen. Enkel tegen Canada hebben ze een doelpunt geslikt. Het zou dom zijn om Marokko geen kans toe te dichten." "Dat het balbezit voor Frankrijk zal zijn en Marokko zal hopen op een uitbraak lijkt me logisch."

"Frankrijk heeft de betere ploeg en de betere voetballers. Het is waarschijnlijk dat de titelverdediger de finale haalt", verklaart onze commentator. "De emir hier droomt ook van een clash tussen Messi en Mbappé. Hij wil PSG op het hoogste podium zien."

"Maar het onwaarschijnlijke van Marokko maakt het voetbal zo mooi. Ze kunnen geweldig verdedigen. Enkel tegen Canada hebben ze een doelpunt geslikt. Het zou dom zijn om Marokko geen kans toe te dichten."

"Dat het balbezit voor Frankrijk zal zijn en Marokko zal hopen op een uitbraak lijkt me logisch."

Filip Joos blikt vooruit: "Een wedstrijd tussen het waarschijnlijke en het onwaarschijnlijke".

De Marokkaanse fans zijn op de afspraak in Al Khor.

De opstelling van de Fransen volgens de gerenommeerde sportkrant L'Equipe:

Knap werkstuk! Zo bereikten Frankrijk en Marokko de halve finale.

De kleedkamer van de titelverdediger is klaar voor de komst van Mbappé en co.

Marokkaanse fans warmen zich op. Een historische duel, dat verdient een even merkwaardige voorbereiding. Daarom zijn al honderden Marokkaanse supporters aan het feest in Qatar. De Britse collega's van Sky Sports polsten een paar fans hun gevoelens voor de match. "In het stadion zullen we nog meer lawaai maken voor Marokko!", klinkt het.

Daarom zijn al honderden Marokkaanse supporters aan het feest in Qatar. De Britse collega's van Sky Sports polsten een paar fans hun gevoelens voor de match. "In het stadion zullen we nog meer lawaai maken voor Marokko!", klinkt het.

Marokko speelt catenaccio van de bovenste plank en het is een denkfout dat je dat niet mag doen bij je nationale ploeg. Daar heiligt het doel de middelen. Het is de enige manier waarop het kan, maar op de flanken hebben ze geweldige voetballers. Ik geniet van Marokko in deze context: het is Atletico Madrid met de frisheid van het begin onder Diego Simeone. Filip Joos in De Tribune.