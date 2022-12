Argentinië-Kroatië (live om 20 u.): Zelfde basiself bij de Kroaten, record erbij voor Messi

clock 19:15 vooraf, 19 uur 15. Met Livakovic op kop zijn ook de keepers van Kroatië op het veld gekomen. Hun ontvangst is minder hartelijk. . Met Livakovic op kop zijn ook de keepers van Kroatië op het veld gekomen. Hun ontvangst is minder hartelijk.

clock 19:12 vooraf, 19 uur 12. De Argentijnse keepers verschijnen als eerste op het veld om aan hun opwarming te beginnen. Ze worden uiteraard warm onthaald. . De Argentijnse keepers verschijnen als eerste op het veld om aan hun opwarming te beginnen. Ze worden uiteraard warm onthaald.

clock 19:07 vooraf, 19 uur 07. 50.000 Argentijnen. De Argentijnse fans vullen stilaan het Lusail Stadion. Ze zijn al het hele toernooi de meest aanwezige, zichtbaarste en luidste aanhang en dat zal vanavond niet anders zijn. Er worden naar schatting liefst 50.000 Argentijnen in het stadion verwacht. . 50.000 Argentijnen De Argentijnse fans vullen stilaan het Lusail Stadion. Ze zijn al het hele toernooi de meest aanwezige, zichtbaarste en luidste aanhang en dat zal vanavond niet anders zijn. Er worden naar schatting liefst 50.000 Argentijnen in het stadion verwacht.

clock 18:56 Luka Modric is op zijn "oude dag" nog altijd van goudwaarde voor Kroatië:. vooraf, 18 uur 56. Luka Modric is op zijn "oude dag" nog altijd van goudwaarde voor Kroatië:

clock 18:54 vooraf, 18 uur 54.

clock 18:39 vooraf, 18 uur 39. Geen wijzigingen bij Kroatië. Zlatko Dalic behoudt tegen Argentinië het vertrouwen in de elf die Brazilië klopte. Dat wil zeggen dat Petkovic, die de penalty's afdwong in de kwartfinales, opnieuw op de bank begint. Voorin vormen Pasalic, Kramaric en Perisic de driehoek. . Geen wijzigingen bij Kroatië Zlatko Dalic behoudt tegen Argentinië het vertrouwen in de elf die Brazilië klopte. Dat wil zeggen dat Petkovic, die de penalty's afdwong in de kwartfinales, opnieuw op de bank begint. Voorin vormen Pasalic, Kramaric en Perisic de driehoek.

clock 18:37 De 11 van de Kroaten:. vooraf, 18 uur 37. De 11 van de Kroaten:

clock 18:36 vooraf, 18 uur 36. Paredes en Tagliafico in het team. Lionel Scaloni moet noodgedwongen een beetje sleutelen aan zijn basiself. Tegen de Kroaten komt Tagliafico achterin in het team in de plaats van de geschorste Acuna. Ook Lisandro Martinez begint op de bank, net als Di Maria, die nog altijd niet fit genoeg is. Paredes krijgt een plaats op het middenveld, naast Fernandez en Mac Allister. . Paredes en Tagliafico in het team Lionel Scaloni moet noodgedwongen een beetje sleutelen aan zijn basiself. Tegen de Kroaten komt Tagliafico achterin in het team in de plaats van de geschorste Acuna.

Ook Lisandro Martinez begint op de bank, net als Di Maria, die nog altijd niet fit genoeg is. Paredes krijgt een plaats op het middenveld, naast Fernandez en Mac Allister.

clock 18:24 Nog een record voor Messi. Lionel Messi speelt vanavond zijn 25e wedstrijd op het WK. Hij komt daarmee op gelijke hoogte van recordhouder Lothar Matthaüs. De Duitser zal de Argentijn in Qatar hoe dan ook over zich zien wippen, want Messi speelt sowieso nog een wedstrijd op dit WK. . vooraf, 18 uur 24. statistics Nog een record voor Messi Lionel Messi speelt vanavond zijn 25e wedstrijd op het WK. Hij komt daarmee op gelijke hoogte van recordhouder Lothar Matthaüs.

De Duitser zal de Argentijn in Qatar hoe dan ook over zich zien wippen, want Messi speelt sowieso nog een wedstrijd op dit WK.

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. WK voetbal 2022 Nieuwe WK-bal in het spel: kleurrijke bal maakt vanaf vanavond plaats voor dit exemplaar

clock 18:20 Kroaten zoals de Duitsers? Kroatië kan vanavond het eerste Europese land worden dat erin slaagt de WK-finale te halen op opeenvolgende toernooien sinds de Duitsers dat deden in 1982, 1986 en 1990. Ook Italië (1934 en 1938) en Nederland (1974 en 1978) horen in dat korte rijtje thuis. De Kroaten kunnen bovendien nog maar het tweede land in de geschiedenis worden dat zowel Brazilië als Argentinië wipt in de knock-outfase van het WK. Het werd één keer eerder gedaan, door Duitsland in 2014. . vooraf, 18 uur 20. statistics Kroaten zoals de Duitsers? Kroatië kan vanavond het eerste Europese land worden dat erin slaagt de WK-finale te halen op opeenvolgende toernooien sinds de Duitsers dat deden in 1982, 1986 en 1990. Ook Italië (1934 en 1938) en Nederland (1974 en 1978) horen in dat korte rijtje thuis.

De Kroaten kunnen bovendien nog maar het tweede land in de geschiedenis worden dat zowel Brazilië als Argentinië wipt in de knock-outfase van het WK. Het werd één keer eerder gedaan, door Duitsland in 2014.

clock 18:17 Argentijnen kwetsbaar na rust. Argentinië verloor nog nooit een halve finale op een WK, maar tegen Europese tegenstanders loopt het niet van een leien dakje op de Wereldbeker. Van zijn laatste 7 ontmoetingen met een Europees land, kon het slechts 1x winnen: twee weken geleden tegen Polen. De Argentijnen scoorden op dit toernooi telkens als eerste in al hun wedstrijden. Maar vooral in de tweede helft zijn ze traditioneel kwetsbaar, want 12 van hun 13 laatste WK-tegendoelpunten kwamen na de rust. . vooraf, 18 uur 17. statistics Argentijnen kwetsbaar na rust Argentinië verloor nog nooit een halve finale op een WK, maar tegen Europese tegenstanders loopt het niet van een leien dakje op de Wereldbeker. Van zijn laatste 7 ontmoetingen met een Europees land, kon het slechts 1x winnen: twee weken geleden tegen Polen.

De Argentijnen scoorden op dit toernooi telkens als eerste in al hun wedstrijden. Maar vooral in de tweede helft zijn ze traditioneel kwetsbaar, want 12 van hun 13 laatste WK-tegendoelpunten kwamen na de rust.

clock 17:48 Een statistiekje om mee uit te pakken. De Argentijnen verloren nog nooit een halve finale op een WK (4 op 4). Zorgen de Kroaten vanavond voor een primeur? vooraf, 17 uur 48. Een statistiekje om mee uit te pakken. De Argentijnen verloren nog nooit een halve finale op een WK (4 op 4). Zorgen de Kroaten vanavond voor een primeur?

clock 17:04 Messi zijn truitje vliegt boven Rosario, zijn geboortestad. vooraf, 17 uur 04. Messi zijn truitje vliegt boven Rosario, zijn geboortestad

clock 16:11 vooraf, 16 uur 11. WK voetbal 2022 De trashtalker tegenover de diplomaat: het eigenzinnige verhaal achter penaltyhelden Martinez en Livakovic

clock 16:10 vooraf, 16 uur 10.

clock 16:08 vooraf, 16 uur 08.

clock 16:07 vooraf, 16 uur 07. LM 10 - een rijke geschiedenis. Luka Modric en Lionel Messi delen niet alleen dezelfde initialen en hetzelfde legendarische nummer, maar ook een rijke geschiedenis. Zo hebben ze elkaar meer dan eens in de ogen gekeken in 'El Clásico', maar ook op het internationale toneel. De eerste keer dat ze tegenover elkaar stonden, was in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Kroatië en Argentinië in 2006. Die wedstrijd scoorde Messi zijn eerste goal voor de Argentijnse eerste ploeg, de start van een mooie internationale carrière. Modric maakte dan weer zijn debuut voor de nationale ploeg. De Kroaten wonnen die wedstrijd uiteindelijk wel met 3-2. . LM 10 - een rijke geschiedenis Luka Modric en Lionel Messi delen niet alleen dezelfde initialen en hetzelfde legendarische nummer, maar ook een rijke geschiedenis. Zo hebben ze elkaar meer dan eens in de ogen gekeken in 'El Clásico', maar ook op het internationale toneel. De eerste keer dat ze tegenover elkaar stonden, was in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Kroatië en Argentinië in 2006. Die wedstrijd scoorde Messi zijn eerste goal voor de Argentijnse eerste ploeg, de start van een mooie internationale carrière. Modric maakte dan weer zijn debuut voor de nationale ploeg. De Kroaten wonnen die wedstrijd uiteindelijk wel met 3-2.