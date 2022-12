Kroatië wil kunstje van 4 jaar geleden op het WK graag overdoen

clock 06:40 vooraf, 06 uur 40. De Wereldbeker is bijna de enige trofee die nog ontbreekt op het indrukwekkende palmares van Lionel Messi. Hij hoopt, net als Diego Maradona in 1986, Argentinië de wereldtitel te schenken. In 2014 in Brazilië stonden de Zuid-Amerikanen voor het laatst in de WK-finale, daarin bleek Duitsland na verlengingen te sterk. Met de 37-jarige Luka Modric kan Kroatië ook teren op een virtuoze dirigent, die in 2018 Kroatië in de groepsfase aan een 3-0 zege tegen de Albiceleste hielp. Kan Kroatië opnieuw stunten, dan staat het voor de tweede opeenvolgende keer in een WK-finale, een huzarenstuk voor een land met nog geen 4 miljoen inwoners. Bij Kroatië zijn er geen spelers geschorst of geblesseerd, wat het vertrouwen alleen maar ten goede komt. Lionel Scaloni moet achterin wel puzzelen, aangezien verdedigers Marcos Acuna en Gonzalo Montiel een schorsing uitzitten. . De Wereldbeker is bijna de enige trofee die nog ontbreekt op het indrukwekkende palmares van Lionel Messi. Hij hoopt, net als Diego Maradona in 1986, Argentinië de wereldtitel te schenken. In 2014 in Brazilië stonden de Zuid-Amerikanen voor het laatst in de WK-finale, daarin bleek Duitsland na verlengingen te sterk.

Met de 37-jarige Luka Modric kan Kroatië ook teren op een virtuoze dirigent, die in 2018 Kroatië in de groepsfase aan een 3-0 zege tegen de Albiceleste hielp. Kan Kroatië opnieuw stunten, dan staat het voor de tweede opeenvolgende keer in een WK-finale, een huzarenstuk voor een land met nog geen 4 miljoen inwoners.

Bij Kroatië zijn er geen spelers geschorst of geblesseerd, wat het vertrouwen alleen maar ten goede komt. Lionel Scaloni moet achterin wel puzzelen, aangezien verdedigers Marcos Acuna en Gonzalo Montiel een schorsing uitzitten.

clock 06:34 4 jaar geleden boekte Kroatië op het WK een ruime 3-0-zege tegen Argentinië. vooraf, 06 uur 34. 4 jaar geleden boekte Kroatië op het WK een ruime 3-0-zege tegen Argentinië.

clock 06:29 vooraf, 06 uur 29. WK voetbal 2022 De donkere kant van marketingmachine Messi: zelf casht hij miljoenen, maar zijn fans verliezen vooral

clock 13-12-2022 13-12-2022.

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Argentijnse bondscoach is kritiek op speelstijl beu. Argentijnse bondscoach is kritiek op speelstijl beu

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Kroatië gaat opnieuw voluit voor de finale. Kroatië gaat opnieuw voluit voor de finale

clock 15:32 vooraf, 15 uur 32. Modric is een rolmodel op en naast het veld. Als je van voetbal houdt, dan geniet je van spelers zoals hij. Lionel Scaloni (bondscoach Argentinië). Modric is een rolmodel op en naast het veld. Als je van voetbal houdt, dan geniet je van spelers zoals hij. Lionel Scaloni (bondscoach Argentinië)

clock 15:21 vooraf, 15 uur 21. Argentinië is een topteam. Maar als we spelen zoals tegen Brazilië, dan is alles mogelijk. . Ivan Perisic. Argentinië is een topteam. Maar als we spelen zoals tegen Brazilië, dan is alles mogelijk. Ivan Perisic

clock 15:19 vooraf, 15 uur 19. Kroatische honger nog niet gestild: "We willen meer". "We horen bij de vier beste teams ter wereld. Dat is een buitengewoon succes voor Kroatië. Maar we willen meer", zei Kroatische bondscoach Zlatko Dalic daags voor de halve finale. "We spelen tegen het grote Argentinië, een geweldig team onder leiding van Lionel Messi. We hebben hen geanalyseerd en weten hoe ze spelen." "De inzet is hoog. Ik verwacht een solide, dynamische en eerlijke wedstrijd van beide kanten." . Kroatische honger nog niet gestild: "We willen meer" "We horen bij de vier beste teams ter wereld. Dat is een buitengewoon succes voor Kroatië. Maar we willen meer", zei Kroatische bondscoach Zlatko Dalic daags voor de halve finale. "We spelen tegen het grote Argentinië, een geweldig team onder leiding van Lionel Messi. We hebben hen geanalyseerd en weten hoe ze spelen." "De inzet is hoog. Ik verwacht een solide, dynamische en eerlijke wedstrijd van beide kanten."

clock 15:16 vooraf, 15 uur 16. We zijn zo dankbaar voor de Argentijnse fans. We weten hoeveel het kost om helemaal naar hier te komen. Lionel Scaloni (bondscoach Argentinië). We zijn zo dankbaar voor de Argentijnse fans. We weten hoeveel het kost om helemaal naar hier te komen. Lionel Scaloni (bondscoach Argentinië)

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Bondscoach Scaloni "weet wat er verwacht wordt". De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft respect voor tegenstander Kroatië. "We verwachten een moeilijke match tegen een erg goed team", verklaarde hij op de persconferentie. "Alle Argentijnen zijn hoopvol voor de match van morgen. We spelen voor ons volk. We zijn zo dankbaar voor de Argentijnse supporters, we weten hoeveel het kost om helemaal naar hier te komen. We weten wat er van ons verwacht wordt." . Bondscoach Scaloni "weet wat er verwacht wordt" De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft respect voor tegenstander Kroatië. "We verwachten een moeilijke match tegen een erg goed team", verklaarde hij op de persconferentie. "Alle Argentijnen zijn hoopvol voor de match van morgen. We spelen voor ons volk. We zijn zo dankbaar voor de Argentijnse supporters, we weten hoeveel het kost om helemaal naar hier te komen. We weten wat er van ons verwacht wordt."



clock 09:58 vooraf, 09 uur 58. "Hij verandert ons in beesten". Nog een goede raad voor de kroaten: probeer 'm niet aan te raken. Kapitein Lionel Messi is heilig voor de Argentijnen. Met zijn eigen kransje bodyguards hoopt hij missie wereldtitel eindelijk tot goed einde te brengen. Dit zijn de luitenanten van Messi, die hem de godenstatus moeten bezorgen. Lees hieronder meer. . "Hij verandert ons in beesten" Nog een goede raad voor de kroaten: probeer 'm niet aan te raken. Kapitein Lionel Messi is heilig voor de Argentijnen. Met zijn eigen kransje bodyguards hoopt hij missie wereldtitel eindelijk tot goed einde te brengen. Dit zijn de luitenanten van Messi, die hem de godenstatus moeten bezorgen. Lees hieronder meer.



clock 09:57 vooraf, 09 uur 57. WK voetbal 2022 "Hij verandert ons in beesten": de luitenanten van Messi gaan over lijken voor hun kapitein

clock 09:55 Messi en co zijn alvast gewaarschuwd. Je laat het tegen de Kroaten best niet tot strafschoppen komen ... vooraf, 09 uur 55. Messi en co zijn alvast gewaarschuwd. Je laat het tegen de Kroaten best niet tot strafschoppen komen ...

clock 09:50 - Vooraf Vooraf, 09 uur 50

clock Opstelling Argentinië. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez Opstelling Argentinië Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez

clock Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pašalic, Andrej Kramaric, Ivan Perišic Opstelling Kroatië Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pašalic, Andrej Kramaric, Ivan Perišic