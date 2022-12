LIVESTREAM: Zuid-Korea komt via Kim opnieuw in de wedstrijd

Uruguay is in de andere wedstrijd op voorsprong gekomen, nadat Ghana eerder een penalty had gemist. Dat is op zich goed nieuws voor de Koreanen, die nu genoeg hebben aan twee goals om zich te kwalificeren.

We staan met onze rug tegen de muur. Maar als we kunnen spelen zoals we ons op deze wedstrijd hebben voorbereid, denk ik dat we een goed resultaat zullen behalen.

vooraf, 14 uur 56. We staan met onze rug tegen de muur. Maar als we kunnen spelen zoals we ons op deze wedstrijd hebben voorbereid, denk ik dat we een goed resultaat zullen behalen. Kim Young-gwon, verdediger van Zuid-Korea.

vooraf, 10 uur 45. Rustdag voor Ronaldo? Het zou wel eens kunnen dat we Ronaldo niet aan de aftrap zien verschijnen tegen Zuid-Korea. De Portugese superster heeft namelijk niet meegetraind met de groep. Het zou niet onlogisch zijn dat de ietwat oudere spits even rust neemt, want Portugal is al zo goed als zeker groepswinnaar. Tegelijkertijd is het opvallend, omdat Ronaldo een recordbeest is. Hij was heel duidelijk tegen Uruguay aan het azen op dat record van meeste WK-goals voor Portugal. De verbijstering was dan ook groot toen zijn goal overgedragen werd aan Bruno Fernandes, omdat Ronaldo de bal niet had geraakt. Hij heeft er klaarblijkelijk dus vertrouwen in dat het hem in de achtste finales wel zal lukken om het record te verbreken. .