LIVESTREAM: De Arrascaeta zet Uruguay op weg naar de 1/8e finales, Ghana virtueel uitgeschakeld

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Uruguay zorgt ervoor dat de match dood is en Ghana laat zich daarin te veel meeslepen. Eddy Demarez.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 8 minuten extra tijd. We zijn nog niet klaar met de eerste helft. Er komen 8 minuten bij.

clock 42' eerste helft, minuut 42. De Arrascaeta gaat over de schreef. De Arrascaeta liet al heel wat fraais zien in deze match, maar nu toont hij zich op een veel minder mooie manier. Hij plant zijn voet heel bewust in de buik van Seidu en die schreeuwt het uit van de pijn. De Arrascaeta ontsnapt aan een kaart. . De Arrascaeta gaat over de schreef De Arrascaeta liet al heel wat fraais zien in deze match, maar nu toont hij zich op een veel minder mooie manier. Hij plant zijn voet heel bewust in de buik van Seidu en die schreeuwt het uit van de pijn. De Arrascaeta ontsnapt aan een kaart.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Ghana moet reageren en doet dat nu met een knappe actie van Kudus. Hij rukt op en haalt uit van net buiten de zestien, maar zijn schot wordt afgeblokt. Het levert een hoekschop op, een kans wordt daar niet uit gepuurd. . Ghana moet reageren en doet dat nu met een knappe actie van Kudus. Hij rukt op en haalt uit van net buiten de zestien, maar zijn schot wordt afgeblokt. Het levert een hoekschop op, een kans wordt daar niet uit gepuurd.

clock 35' Bentancur valt uit. Uruguay verliest een belangrijke pion, Bentancur moet geblesseerd de strijd staken. Vecino is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 35. injury Bentancur valt uit Uruguay verliest een belangrijke pion, Bentancur moet geblesseerd de strijd staken. Vecino is zijn vervanger.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Vervanging bij Uruguay, Matías Vecino erin, Rodrigo Bentancur eruit wissel substitution out Rodrigo Bentancur substitution in Matías Vecino

clock 34' eerste helft, minuut 34. Het heeft tot match drie geduurd, maar nu scoort Uruguay wel twee keer. Het wordt een hele opgave voor Ghana om nog mee te doen voor kwalificatie. Eddy Demarez.

clock 33' eerste helft, minuut 33. De Arrascaete maakt meteen zijn tweede.

clock 32' eerste helft, minuut 32. De Arrascaeta doet het weer! Ghana krijgt een nieuwe tik! Suarez krijgt de bal knap tot bij De Arrascaeta en die haalt in één tijd uit met een knappe volley. Ati-Zigi is opnieuw geklopt. . De Arrascaeta doet het weer! Ghana krijgt een nieuwe tik! Suarez krijgt de bal knap tot bij De Arrascaeta en die haalt in één tijd uit met een knappe volley. Ati-Zigi is opnieuw geklopt.

clock 32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Giorgian de Arrascaeta van Uruguay. 0, 2. goal Ghana Uruguay 45+4' 0 2

clock 31' eerste helft, minuut 31. Zuid-Korea komt langszij. Voor Ghana ziet de wereld er plots helemaal anders uit. Bij deze tussenstand is het uitgeschakeld en gaat Uruguay samen met Portugal mee naar de 1/8e finales. In de andere groepswedstrijd is Zuid-Korea wel langszij gekomen. . Zuid-Korea komt langszij Voor Ghana ziet de wereld er plots helemaal anders uit. Bij deze tussenstand is het uitgeschakeld en gaat Uruguay samen met Portugal mee naar de 1/8e finales. In de andere groepswedstrijd is Zuid-Korea wel langszij gekomen.

clock 27' eerste helft, minuut 27. De Arrascaeta opent de score.

clock 26' eerste helft, minuut 26. De Arrascaeta opent de score! Nu is het dan toch raak voor Uruguay! Bij Ghana gaan ze achteraan de mist in op een voorzet. Suarez kan zo van dichtbij uithalen en Ati-Zigi kan zijn schot niet klemmen. De Arrascaeta laat de kans niet liggen en kopt raak in de herneming. . De Arrascaeta opent de score! Nu is het dan toch raak voor Uruguay! Bij Ghana gaan ze achteraan de mist in op een voorzet. Suarez kan zo van dichtbij uithalen en Ati-Zigi kan zijn schot niet klemmen. De Arrascaeta laat de kans niet liggen en kopt raak in de herneming.

clock 26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Giorgian de Arrascaeta van Uruguay. 0, 1. goal Ghana Uruguay 45+4' 0 1

clock 23' eerste helft, minuut 23. Salisu voorkomt de 0-1! Ghana krijgt meteen na de gemiste penalty bijna een koude douche. Na balverlies bij de Afrikaanse ploeg kan Nunez zich knap doorzetten. Alleen voor Ati-Zigi lobt hij de bal over de doelman, maar Salisu kan de bal nog net voor de doellijn wegkeilen. Ghana ontsnapt. . Salisu voorkomt de 0-1! Ghana krijgt meteen na de gemiste penalty bijna een koude douche. Na balverlies bij de Afrikaanse ploeg kan Nunez zich knap doorzetten. Alleen voor Ati-Zigi lobt hij de bal over de doelman, maar Salisu kan de bal nog net voor de doellijn wegkeilen. Ghana ontsnapt.

clock 23' eerste helft, minuut 23. De beelden van de VAR tonen nu ook aan dat er bij de penaltyfase ten onterechte gevlagd was voor buitenspel van Ayew. Daardoor moest er dus gekeken worden naar de ingreep van doelman Rocket op Kudus. . De beelden van de VAR tonen nu ook aan dat er bij de penaltyfase ten onterechte gevlagd was voor buitenspel van Ayew. Daardoor moest er dus gekeken worden naar de ingreep van doelman Rocket op Kudus.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Núñez zijn lob wordt van de lijn gered. Núñez zijn lob wordt van de lijn gered

clock 21' eerste helft, minuut 21. Déjà-vu naar 2010! Ghana mist de penalty.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Rochet pakt de bal! Ghana laat het liggen! André Ayew trapt de penalty te slap en Rochet kiest de goede hoek. Ghana en penalty's tegen Uruguay, het is nog steeds geen goed huwelijk. . Rochet pakt de bal! Ghana laat het liggen! André Ayew trapt de penalty te slap en Rochet kiest de goede hoek. Ghana en penalty's tegen Uruguay, het is nog steeds geen goed huwelijk.

clock 21' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 21 door André Ayew van Ghana. penalty gemist Ghana Uruguay 45+4' 0 0

clock 20' eerste helft, minuut 20. Geel voor Nunez. Nunez probeert de penaltystip nog wat te bewerken. Het komt hem op geel te staan. . Geel voor Nunez Nunez probeert de penaltystip nog wat te bewerken. Het komt hem op geel te staan.

clock 19' Gele kaart voor Darwin Núñez van Uruguay tijdens eerste helft, minuut 19 yellow card Darwin Núñez Uruguay

clock 19' eerste helft, minuut 19. De bal gaat op de stip! Scheidsrechter Siebert wijst naar de stip. De beelden toonden dat er contact was en dat Rochet de bal niet raakte, al ging Kudus ook wel gretig neer. . De bal gaat op de stip! Scheidsrechter Siebert wijst naar de stip. De beelden toonden dat er contact was en dat Rochet de bal niet raakte, al ging Kudus ook wel gretig neer.

clock 18' Penalty? Krijgt Ghana een penalty? Scheidsrechter Siebert moet gaan kijken naar de beelden. Kudus dook spectaculair over Rochet in de zestien. . eerste helft, minuut 18. var Penalty? Krijgt Ghana een penalty? Scheidsrechter Siebert moet gaan kijken naar de beelden. Kudus dook spectaculair over Rochet in de zestien.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Rochet kan schot van Ayew niet klemmen, maar kan Kudus in de herneming afstoppen. Rochet kan schot van Ayew niet klemmen, maar kan Kudus in de herneming afstoppen

clock 17' Rochet even in moeilijkheden. Nu kan ook Ghana eens dreigen. Jordan Ayew snijdt naar binnen en haalt uit vanaf de rand van de zestien. Rochet kan de bal niet klemmen en smijt zich in de voeten van Kudus om de herneming af te blokken. Kudus duikt gretig en claimt een strafschop, maar er wordt gefloten voor buitenspel van André Ayew. . eerste helft, minuut 17. crucial save Rochet even in moeilijkheden Nu kan ook Ghana eens dreigen. Jordan Ayew snijdt naar binnen en haalt uit vanaf de rand van de zestien. Rochet kan de bal niet klemmen en smijt zich in de voeten van Kudus om de herneming af te blokken. Kudus duikt gretig en claimt een strafschop, maar er wordt gefloten voor buitenspel van André Ayew.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De match moet nog loskomen, Uruguay is wel al een paar keer dreigend geweest. Eddy Demarez.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Nunez er bijna alleen vandoor. Nunez kan zich bijna centraal doorzetten, maar hij verslikt zich net voor het ingaan van de zestien in zijn dribbel. Seidu komt gevat tussenbeide en werkt de bal weg. . Nunez er bijna alleen vandoor Nunez kan zich bijna centraal doorzetten, maar hij verslikt zich net voor het ingaan van de zestien in zijn dribbel. Seidu komt gevat tussenbeide en werkt de bal weg.

clock 13' eerste helft, minuut 13. De studieronde in de openingsminuten heeft nog niks opgeleverd. Voorlopig zijn er aan beide kanten te veel slordigheden. Uruguay probeert wel de forcing te voeren. . De studieronde in de openingsminuten heeft nog niks opgeleverd. Voorlopig zijn er aan beide kanten te veel slordigheden. Uruguay probeert wel de forcing te voeren.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Ghana virtueel geplaatst. Voor Uruguay is er niks veranderd door de tussenstand in de andere groepswedstrijd. Het moet nog steeds winnen om door te stoten. Ghana is op dit moment virtueel geplaatst voor de 1/8e finales. . Ghana virtueel geplaatst Voor Uruguay is er niks veranderd door de tussenstand in de andere groepswedstrijd. Het moet nog steeds winnen om door te stoten. Ghana is op dit moment virtueel geplaatst voor de 1/8e finales.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Portugal op voorsprong. In de andere groepswedstrijd is er al vroeg gescoord. Horta heeft Portugal na amper 5 minuten al op voorsprong gebracht tegen Zuid-Korea. . Portugal op voorsprong In de andere groepswedstrijd is er al vroeg gescoord. Horta heeft Portugal na amper 5 minuten al op voorsprong gebracht tegen Zuid-Korea.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Gimenez pakt meteen uit met een stevige tackle, Kudus schampt met zijn studs het been van de Uruguayaan. Gimenez krult van de pijn, scheidsrechter Siebert houdt het bij een vermaning voor Kudus. . Gimenez pakt meteen uit met een stevige tackle, Kudus schampt met zijn studs het been van de Uruguayaan. Gimenez krult van de pijn, scheidsrechter Siebert houdt het bij een vermaning voor Kudus.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het Al Janoub-stadion. Plaatst Ghana zich voor de 1/8e finales of stoot Uruguay alsnog door? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in het Al Janoub-stadion. Plaatst Ghana zich voor de 1/8e finales of stoot Uruguay alsnog door?

clock 15:53 vooraf, 15 uur 53. Wat is er nodig voor kwalificatie? Ghana vergezelt Portugal naar de volgende ronde als het wint van Uruguay. Bij een gelijkspel is Ghana ook zeker als Zuid-Korea niet wint van Portugal. In het andere geval komt het doelsaldo en zo op de proppen. Uruguay is enkel 100 procent zeker als het wint van Ghana en Portugal niet verliest van Zuid-Korea. Als Zuid-Korea wint, dan moet Uruguay minstens met evenveel goals verschil winnen van Ghana. . Wat is er nodig voor kwalificatie? Ghana vergezelt Portugal naar de volgende ronde als het wint van Uruguay. Bij een gelijkspel is Ghana ook zeker als Zuid-Korea niet wint van Portugal. In het andere geval komt het doelsaldo en zo op de proppen.

Uruguay is enkel 100 procent zeker als het wint van Ghana en Portugal niet verliest van Zuid-Korea. Als Zuid-Korea wint, dan moet Uruguay minstens met evenveel goals verschil winnen van Ghana.

clock 15:50 De Uruguayaanse supporters zijn er klaar voor. vooraf, 15 uur 50. De Uruguayaanse supporters zijn er klaar voor.

clock 15:43 vooraf, 15 uur 43. Ghana dicht bij record. Ghana scoorde in elk van de laatste zeven WK-wedstrijden. Als het ook vandaag raak treft, dan evenaart het een record. Voorlopig is Nigeria nog steeds het enige Afrikaanse land dat in 8 opeenvolgende WK-duels scoorde, tussen 1994 en 1998. . Ghana dicht bij record Ghana scoorde in elk van de laatste zeven WK-wedstrijden. Als het ook vandaag raak treft, dan evenaart het een record. Voorlopig is Nigeria nog steeds het enige Afrikaanse land dat in 8 opeenvolgende WK-duels scoorde, tussen 1994 en 1998.

clock 15:35 vooraf, 15 uur 35. Uruguay op zoek naar eerste goal. Uruguay zal moeten scoren om alsnog door te stoten naar de 1/8e finales en net dat lukte de Zuid-Amerikanen nog niet op dit WK ondanks 21 doelpogingen. Het laatste Zuid-Amerikaanse land dat niet scoorde in een groepsfase van een WK was Peru in 1978. . Uruguay op zoek naar eerste goal Uruguay zal moeten scoren om alsnog door te stoten naar de 1/8e finales en net dat lukte de Zuid-Amerikanen nog niet op dit WK ondanks 21 doelpogingen. Het laatste Zuid-Amerikaanse land dat niet scoorde in een groepsfase van een WK was Peru in 1978.

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. Herhaling WK 2002 voor Uruguay? Ghana kan zich voor de derde keer in vier deelnames plaatsen voor de knock-outfase van het WK. Voor Uruguay dreigt het WK voor het eerst sinds 2002 te eindigen in de groepsfase. In 2006 waren ze er niet bij, maar daarna haalden de Zuid-Amerikanen telkens minstens de laatste 16. . Herhaling WK 2002 voor Uruguay? Ghana kan zich voor de derde keer in vier deelnames plaatsen voor de knock-outfase van het WK. Voor Uruguay dreigt het WK voor het eerst sinds 2002 te eindigen in de groepsfase. In 2006 waren ze er niet bij, maar daarna haalden de Zuid-Amerikanen telkens minstens de laatste 16.

clock 15:09 vooraf, 15 uur 09. Suarez aan de aftrap. Is het een beetje extra stoken van bondscoach Diego Alonso? Uitgerekend tegen Ghana zet hij Luis Suarez, die tegen Portugal nog plaats moest ruimen voor Cavani, opnieuw aan de aftrap. Ook De Arrascaeta en Pellistri, beiden uitstekend ingevallen tegen Portugal, krijgen een basisplaats. Godin, Vecino en Cavani verhuizen naar de bank. . Suarez aan de aftrap Is het een beetje extra stoken van bondscoach Diego Alonso? Uitgerekend tegen Ghana zet hij Luis Suarez, die tegen Portugal nog plaats moest ruimen voor Cavani, opnieuw aan de aftrap. Ook De Arrascaeta en Pellistri, beiden uitstekend ingevallen tegen Portugal, krijgen een basisplaats. Godin, Vecino en Cavani verhuizen naar de bank.

clock 15:01 vooraf, 15 uur 01. Odoi op de bank bij Ghana. Denis Odoi mocht tegen Zuid-Korea zijn eerste WK-minuten maken als invaller. Ook vandaag begint hij op de bank. We zien twee wissels bij Ghana: Tariq Lamptey en Mensah worden vervangen door Baba Rahman en Seidu. . Odoi op de bank bij Ghana Denis Odoi mocht tegen Zuid-Korea zijn eerste WK-minuten maken als invaller. Ook vandaag begint hij op de bank. We zien twee wissels bij Ghana: Tariq Lamptey en Mensah worden vervangen door Baba Rahman en Seidu.

clock 14:34 vooraf, 14 uur 34. Morgen (vrijdag) zal het geen normale wedstrijd zijn, want het is een wedstrijd waarover veel gesproken is in de media. Toch is het voor mij een gewone wedstrijd. We willen gewoon winnen en ons kwalificeren. Otto Addo, bondscoach Ghana.

clock 14:30 vooraf, 14 uur 30. Ik ga me daar niet voor verontschuldigen. Het klopt dat ik de bal met mijn hand afstopte, maar ik heb de penalty niet gemist. Luis Suarez.

clock 10:30 vooraf, 10 uur 30. Revanche voor Ghana? Ghana zal erop gebrand zijn de Uruguayanen terug het vliegtuig op te zetten naar Zuid-Amerika. De Ghanezen verloren namelijk de kwartfinale op het WK 2010 in Zuid-Afrika tegen Uruguay op een zeer discutabele wijze. In de laatste minuten van de wedstrijd pareerde Luis Suarez een schot, dat ongetwijfeld in de goal zou belanden, met zijn handen. De scheids gaf Suarez terecht rood en Ghana kreeg een penalty, maar Asamoah Gyan kon die niet omzetten. De wedstrijd eindigde daardoor in 1-1 en ging naar een penaltyreeks die Ghana verloor. Drama alom, zeker toen camera's een vierende Suarez langs de zijlijn vastlegden. . Revanche voor Ghana? Ghana zal erop gebrand zijn de Uruguayanen terug het vliegtuig op te zetten naar Zuid-Amerika. De Ghanezen verloren namelijk de kwartfinale op het WK 2010 in Zuid-Afrika tegen Uruguay op een zeer discutabele wijze. In de laatste minuten van de wedstrijd pareerde Luis Suarez een schot, dat ongetwijfeld in de goal zou belanden, met zijn handen. De scheids gaf Suarez terecht rood en Ghana kreeg een penalty, maar Asamoah Gyan kon die niet omzetten. De wedstrijd eindigde daardoor in 1-1 en ging naar een penaltyreeks die Ghana verloor. Drama alom, zeker toen camera's een vierende Suarez langs de zijlijn vastlegden.

clock Opstelling Ghana. Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Baba Rahman, Iñaki Williams, Thomas Partey, André Ayew, Salis Abdul Samed, Jordan Ayew, Mohammed Kudus Opstelling Ghana Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Baba Rahman, Iñaki Williams, Thomas Partey, André Ayew, Salis Abdul Samed, Jordan Ayew, Mohammed Kudus

clock Opstelling Uruguay. Sergio Rochet, Guillermo Varela, José María Giménez, Sebastián Coates, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez, Luis Suárez Opstelling Uruguay Sergio Rochet, Guillermo Varela, José María Giménez, Sebastián Coates, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez, Luis Suárez