LIVESTREAM: Heerlijke actie van Bentancur niet bekroond, Portugal ontsnapt

Bruno Fernandes doet het voor Portugal! Portugal opent de score. Bruno Fernandes dropt de bal in de zestien en Ronaldo verlengt de bal in doel. Of zo lijkt het toch even, maar de herhaling toont dat hij de bal net niet raakte. De goal komt op naam van Fernandes.

Felix mikt in het zijnet. Meteen na het oponthoud pakt Portugal uit met een snedige aanval. Félix kan zich doorzetten op links, maar plant de bal vervolgens in het zijnet. Hier zat meer in.

Veldbestorming met regenboogvlag. Plots ophef door een veldbestormer met een regenboogvlag. De regie wendt de camera's traditiegetrouw af, maar we krijgen de vlag toch in beeld wanneer ref Faghani ze opraapt.

Vecino ontsnapt. Vecino komt te laat met zijn tussenkomst en raakt Neves vol. Smerige overtreding, maar scheidsrechter Faghani houdt de kaarten op zak. Neves blijft liggen en heeft verzorging nodig.

Portugal is goed begonnen aan de wedstrijd, maar dan toch een beetje weggedeemsterd en niet al te veel doelgevaar meer kunnen creëren. Filip Joos.

2e helft. Portugal brengt de tweede helft op gang. Krijgen we na de rust meer doelgevaar te zien?

Rust. Geen doelpunten in de eerste helft van Portugal-Uruguay. Portugal had het meeste balbezit, Uruguay de beste kans. Op het halfuur kon Bentancur een heerlijke actie net niet afronden.

3 minuten extra. Krijgen we nog iets te zien in de slotfase van deze eerste helft? Beide ploegen krijgen nog drie minuten.

Geel voor Olivera. Olivera is de volgende die een geel krijgt. De Napoli-speler ging hinderlijk voor de bal staan bij een vrije trek van Bruno Fernandes.

Zware ontgoocheling bij Mendes. Pijnlijk moment voor Nuno Mendes. Hij moet zijn wedstrijd geblesseerd staken. De 20-jarige verdediger van PSG gaat in tranen naar de kant. Guerreiro is zijn vervanger.

Geel voor Neves. Na Bentancur bij Uruguay loopt ook Neves bij Portugal tegen geel aan. Hij wordt terecht bestraft voor een trekfout op Varela.

Bentancur blijft voor dreiging zorgen. Hij tikt de bal door tot bij Nunez, maar die krijgt het leer onvoldoende onder controle aan de eerste paal. Uruguay is plots wakker.

Betancur wringt zich magistraal door de verdediging, maar stuit op doelman Costa.

Schitterende actie van Bentancur. Wat een heerlijk moment van Bentancur! Hij wringt zich centraal met een magnifieke dribbel tussen twee Portugezen de zestien in en komt oog in oog met Costa, maar krijgt de bal net niet voorbij de doelman. Dit had beter verdiend.

Balbezit: 70 procent voor Portugal. Het initiatief blijft vooral van Portugal komen, maar het overwicht leidt niet tot doelgevaar. Voorlopig kijken de doelmannen quasi werkloos toe.

Fernandes afgevlagd. Neves pakt uit met een lange bal naar Bruno Fernandes. Die kopt recht op Rochet, maar liep ook meters buitenspel. Dat is ook de wedstrijdleiding niet ontgaan.

Portugal vijzelt zijn balbezit op, maar Uruguay houdt de deuren voorlopig redelijk goed dicht. Filip Joos.

Portugal drukt Uruguay achteruit. Uruguay komt de opeenvolgende stilstaande fases zonder kleerscheuren door. Portugal probeert wel druk te zetten en is toch de betere ploeg in deze openingsfase.

Afgeweken bal van Felix waait bijna binnen.

De hoekschop leidt tot een vrije trap voor Portugal en dat is een klus voor Ronaldo. Hij plant de bal recht in de muur, meer dan een nieuw corner levert dat niet op.

Felix dwingt hoekschop af. Fraaie aanval bij Portugal na balverlies van Uruguay. Felix snijdt goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit, maar zijn schot wordt nog gedevieerd door Gimenez. Portugal puurt er een hoekschop uit.

Kopbal van Gimenez valt op het dak van het doel.

Bentancur tikt Neves aan, maar komt weg zonder overtreding. Het leidt even tot een opstootje waarbij ook Bentancur zich laat gelden. Scheidsrechter Faghani leest de Tottenham-speler even de levieten.

Gimenez kopt over. Nunez ontbindt zijn duivels met een rush op links. Het levert Uruguay de eerste hoekschop van de wedstrijd op. De fase leidt tot een kopbal van Gimenez, zijn poging gaat over.

Fernandes waagt zijn kans met een verre, lage knal. Zijn poging gaat ook ver naast. Ronaldo maakt misbaar, hij had een pass verwacht.

Geel voor Bentancur. We zijn iets meer dan 5 minuten bezig en Bentancur heeft al een gele kaart te pakken. Terecht, want hij ging fel door op de voet van Dias.

Carvalho trapt over na knappe pass van Ronaldo met de schouder.

Eerste klasseflits van Ronaldo. Daar is meteen de reactie van Portugal. Ronaldo legt de bal met zijn schouder enig mooi terug op Carvalho. Die haalt in één tijd uit, maar zijn volley gaat hoog over en naast.

De eerste prik komt van Uruguay. Na een knappe één-twee met Cavani drukt Olivera van net buiten de zestien af, maar het wordt een afzwaaier.

Aftrap. Uruguay trapt de laatste wedstrijd van de tweede speeldag op dit WK op gang. Kan het een vuist maken tegen Portugal?

Volksliederen. De volksliederen weerklinken in het Lusail-stadion. De aftrap komt met rasse schreden dichterbij.

De Portugese supporters zijn er klaar voor.

Houdt Uruguay opnieuw de nul? Een clean sheet in elk van de laatste vijf groepswedstrijden op het WK. Het is een straffe statistiek van Uruguay. Geen team deed dat ooit zes keer op rij. Zetten de Uruguayanen vanavond een record neer?

Neemt Portugal revanche voor 2018? Portugal en Uruguay staan voor de tweede keer tegenover elkaar op het WK. De vorige confrontatie was vier jaar geleden in Rusland. Uruguay schakelde Portugal toen uit in de 1/8e finales met een 2-1-overwinning. Cavani opende toen al na 7 minuten de score, Pepe maakte tien minuten na de rust gelijk. Rond het uur scoorde Cavani een tweede keer en dat bleek voldoende voor een plek in de kwartfinales.



Cavani opende toen al na 7 minuten de score, Pepe maakte tien minuten na de rust gelijk. Rond het uur scoorde Cavani een tweede keer en dat bleek voldoende voor een plek in de kwartfinales.

39-jarige Pepe speelt bij Portugal. Bondscoach Fernando Santos is in zijn zoektocht naar een vervanger van de geblesseerde Danilo Pereiro uitgekomen bij de inmiddels 39-jarige Pepe. Op het middenveld neemt William Carvalho (ex-Cercle) de plaats in van de twijfelachtige Otavio. De aanval wordt uiteraard weer geleid door Cristiano Ronaldo.

Luis Suarez naar de bank. Geen Luis Suarez meer aan de aftrap bij Uruguay. Edinson Cavani neemt zijn plaats in de spits over. Ook Caceres en Pellistri zijn er niet meer bij. In hun plaats komen Coates en Varela.

Jong en oud bij beide ploegen. Net zoals Portugal is er ook bij Uruguay een mix van jong en oud. Zo moet ervaren rot Luis Suarez de concurrentie voorin aangaan met het jonge geweld van Darwin Nunez en Facundo Pellistri. Suarez lijkt niet langer in staat om wedstrijden op zijn eentje te winnen en werd tegen Zuid-Korea al vrij snel gewisseld. Edinson Cavani - nog zo'n ancien - kwam in de ploeg maar kwam ook niet tot scoren.

Suarez lijkt niet langer in staat om wedstrijden op zijn eentje te winnen en werd tegen Zuid-Korea al vrij snel gewisseld. Edinson Cavani - nog zo'n ancien - kwam in de ploeg maar kwam ook niet tot scoren.

Opstelling Portugal. Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Bruno Fernandes, William Carvalho, Cristiano Ronaldo, João Félix

Opstelling Uruguay. Sergio Rochet, Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín, Sebastián Coates, Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Edinson Cavani, Darwin Núñez