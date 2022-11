Uruguay met enorme spitsenweelde tegen Zuid-Korea met Son: wie trekt aan het langste eind?

clock 11:30

vooraf, 11 uur 30. Geen Tabarez langs de zijlijn. Het zal de eerste wereldbeker worden voor Uruguay sinds 2002 (!) zonder Oscar Tabarez langs de zijlijn. De beroemde coach was maar liefst van 2006 tot en met 2021 trainer van de Uruguayanen. Zijn beste prestatie noteerde hij op het WK in Zuid-Afrika, toen Uruguay tot in de halve finale geraakte. Nederland was nipt te sterk en ging door naar de finale met een 3-2 overwinning. Met Luis Suarez en Edinson Cavani in de selectie heeft Uruguay natuurlijk een ongelofelijk wapen. Het spitsenduo is geen onbekende op de wereldbeker. Uruguay is zelfs de enige ploeg op het WK die twee spelers heeft die op de laatste drie WK's gescoord hebben. Sinds kort kan Darwin Nunez aan dat rijtje vooraan worden toegevoegd. Kan hij in de voetsporen treden van zijn legendarische voorgangers? .