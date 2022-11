LIVESTREAM: Uruguay en Zuid-Korea gaan rusten zonder goals, Godin kopt op de paal

clock 60' tweede helft, minuut 60. Cavani staat klaar voor een invalbeurt. De grote wapens worden ingezet. . Cavani staat klaar voor een invalbeurt. De grote wapens worden ingezet.

Gele kaart voor Martín Cáceres van Uruguay tijdens tweede helft, minuut 57

Blessure. De Koreaanse dokters spurten het veld op voor Son, de angst neemt over bij de Koreaanse supporters. Caceres ging even een pak te hard door op de enkel van de Koreaanse ster. Geen erg uiteindelijk, geel is wel terecht.

De match pikt nu toch wat op. Vanuit de tweede lijn wil Bentancur schieten, maar ergens in een zee Koreanen staat een rug in de weg.

Penalty? 'Kim Met De Oranje Schoenen' vindt dat hij op een corner geduwd wordt door Godin, de VAR kijkt even na. Niets van, we spelen verder.

Gevaar Son. Nu is het Gimenez die zich ervoor moet gooien. Son duikt op op rechts en wil afdrukken, maar wordt alsnog tegengehouden door de hemelsblauwe verdediger.

Zuid-Korea probeert meteen weer vooruit te voetballen, maar geen geluk. Een stevige ingreep van Godin houdt stelt paal en perk aan de aanval.

tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Tweede helft. De bal rolt opnieuw in Qatar.

Rust. Na een minuutje extra tijd houdt Clément Turpin de eerste helft voor wat ie is. Drie grote kansen konden we noteren. Suarez kwam eerst een teen te kort op een voorzet van Pellistri. Aan de overkant was de grootste kans voor Hwang, die op aangeven van Na net over trapte. Godin kopte net voor rust nog op de paal. Nu een kwartiertje bidden voor beter.

eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

De Koreanen gooien zich er helemaal voor. Twee na elkaar werpen zich op de grond om te kunnen koppen. Een Uruguayaanse ingesteldheid, zou je kunnen zeggen.

Godin klimt boven het pak uit, maar vindt de paal.

Godin tegen de paal! Op die hoekschop is de openingsgoal ei zo na daar! Godin klimt boven het pak uit maar raakt net te veel van de paal. Wegwerken door de Koreanen gaat opnieuw in hoekschop.

Momentje Uruguay. Direct spel van Uruguay, met opnieuw Pellistri die gaat lopen op zijn flank. Centraal bieden Nunez en Suarez zich aan, maar de voorzet is niet genoeg. Corner.

Misverstand. Lee zet zich door en probeert een ploegmaat te vinden in het centrum. Hwang had het zo niet begrepen liep net weg van de bal. Jammer.

Zuid-Korea reageert met een grote kans voor Hwang.

Hwang vergeet te scoren! Na legt op de rechterkant mooi voetbal op het veld en vindt centraal de voeten van Hwang. Die kan vrij trappen, tot woede van de verdedigers, maar mikt zijn bal net over.

Achteraan mogen de Koreanen combineren van Uruguay, dat zelf overal onder druk komt te staan als het de bal heeft.

Bal te ver. Uruguay probeert uit te breken maar het loopt net mis. De bal van Olivera is in de loop van Nunez, maar doelman Kim kan ingrijpen voor Nunez kan raken.

Son heeft wat ruimte en gaat twee Uruguayen voorbij om een scherpe voorzet te trappen. Té scherp, want Olivera kan zijn hoofd ertussen steken.

Daar is Uruguay een eerste keer.

Suarez mist de bal. We worden op onze wenken bediend. Opnieuw Gimenez verstuurt een mooie lange bal naar Pellistri. Die kopt voor, waar Suarez net niet kan raken. De voorzet van Nunez in de rebound wordt weggetrapt.

We zouden toch stilaan een kans mogen krijgen. Stef Wijnants.

Kansje voor Valverde. Hij neemt een lange bal van Gimenez lekker aan, en probeert een schot op de bots. Over.

Na een kwartier is er nog niets gebeurd om te onthouden. Uruguay heeft het voorlopig moeilijk om in het spel te komen, dankzij Koreaans enthousiasme.

Eerste job voor Kim. Uruguay zet zich door op links maar de voorzet van Olivera is niet goed genoeg. Doelman Kim maakt voor het eerste zijn handschoenen vuil.

Niet afwachten. Zuid-Korea heeft voorbeeld genomen aan de Japanse buren en zet Uruguay onder druk. Een goede voorzet bereikt bijna de Koreaanse spits Hwang.

Linksback Kim (verwacht die naam vaak) verstuurt een heerlijke crosspass. Na neemt goed mee en gaat voorbij Olivera, Gimenez werkt in hoekschop.

Een zee aan rode Koreaanse fans heeft zich aan de rechterkant van het veld verzameld. Telkens wanneer Son aan de bal komt, krijsen en schreeuwen ze het boeltje bijeen.

Son, gemaskerd na zijn gezichtsblessure, neemt zijn eerste corner van het WK. Keeper Rochet kan in twee keer onderscheppen.

eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Nationale hymnes. Orientales, la Patria o la Tumba en Aegukga weerklinken in het Education City Stadium. Bijna klaar om te voetballen!

Begin. De aftrap is gegeven!

Cavani op de bank. Uruguay-coach Diego Alonso heeft in zijn basiself geen plaats voor Edinson Cavani. De spits van Valencia, die al 58x scoorde voor zijn land, begint op de bank in het Education City Stadion.

Dat wil dus zeggen dat voorin Darwin Nunez, Luis Suarez en Facundo Pellistri met z'n drieën voor de goals moeten zorgen. Die laatste, een 20-jarige winger, is eigendom van Manchester United, maar kwam er behalve één wedstrijd in de League Cup, nog niet aan spelen toe.

Achterin ontbreekt Barça-verdediger Ronald Araujo nog door een blessure. Hij haalde de selectie niet.

De 11 van Zuid-Korea, met Tottenham-speler Son als grootste naam tussen de lijnen:

Geen Tabarez langs de zijlijn. Het zal de eerste wereldbeker worden voor Uruguay sinds 2002 (!) zonder Oscar Tabarez langs de zijlijn. De beroemde coach was maar liefst van 2006 tot en met 2021 trainer van de Uruguayanen. Zijn beste prestatie noteerde hij op het WK in Zuid-Afrika, toen Uruguay tot in de halve finale geraakte. Nederland was nipt te sterk en ging door naar de finale met een 3-2 overwinning. Met Luis Suarez en Edinson Cavani in de selectie heeft Uruguay natuurlijk een ongelofelijk wapen. Het spitsenduo is geen onbekende op de wereldbeker. Uruguay is zelfs de enige ploeg op het WK die twee spelers heeft die op de laatste drie WK's gescoord hebben. Sinds kort kan Darwin Nunez aan dat rijtje vooraan worden toegevoegd. Kan hij in de voetsporen treden van zijn legendarische voorgangers?

Revanche voor Zuid-Korea? Zuid-Korea kan geen geweldige cijfers voorleggen als het op WK-prestaties aankomt. Ze zijn er het vaakst bij van alle Aziatische landen (11), maar wonnen slechts 6 van hun 34 wedstrijden. Gelukkig voor hen is Son Heung-min klaar om aan de wedstrijd te starten, zij het met een gezichtsmasker. Hij zou de tweede speler kunnen worden voor Zuid-Korea die op drie verschillende WK's scoort, naast Park Ji-Sung. Uruguay en Zuid-Korea hebben al twee keer op een WK tegen elkaar gespeeld, maar de Koreanen wonnen nog nooit. De laatste keer werd het 2-1 in de zestiende finales van het WK in Zuid-Afrika. Luis Suarez zorgde toen voor de twee treffers. Kunnen ze hem deze keer wel tegenhouden?

Portret Uruguay.

Portret Zuid-Korea.

Vooraf, 11 uur

Opstelling Uruguay. Sergio Rochet, Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez, Luis Suárez

Opstelling Zuid-Korea. Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su, Na Sang-ho, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Son Heung-min, Hwang Ui-jo