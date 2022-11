Portugal trapt zijn WK af tegen Ghana: kunnen Ronaldo en co meteen overtuigen?

clock 11:45

vooraf, 11 uur 45. Zware opdracht. Ghana heeft een zware opdracht voor zich liggen. Ze zitten in de groep met Portugal, Uruguay en Zuid-Korea, stuk voor stuk landen met een rijke WK-geschiedenis. Ghana is er nog 'maar' voor de vierde keer bij. De Ghanezen konden ook nog maar één keer uit de groepsfase geraken. Dat gezegd zijnde, scoren ze wel vrij gemakkelijk. In hun laatste vijf WK-wedstrijden scoorden ze minstens één keer. Zo bereikten ze zelfs de kwartfinale in 2014, maar vlogen ze eruit in de controversiële wedstrijd tegen Uruguay. Luis Suarez ging even voor keeper spelen en haalde een bal uit de goal met zijn hand in de allerlaatste minuut. Hij kreeg rood en Ghana kreeg een penalty, maar kon deze historische kans niet verzilveren. Ze verloren uiteindelijk de penaltyreeks en wisten zich net niet als eerste Afrikaanse land ooit voor de halve finale te plaatsen. .