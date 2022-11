LIVESTREAM: Ghana leeft nog na aansluitingstreffer

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Ghana, Antoine Semenyo erin, Alexander Djiku eruit wissel substitution out Alexander Djiku substitution in Antoine Semenyo

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Ghana, Daniel-Kofi Kyereh erin, Salis Abdul Samed eruit wissel substitution out Salis Abdul Samed substitution in Daniel-Kofi Kyereh

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. 9' extra. De partij zit er nog niet helemaal op. We krijgen nog 9 minuten extra tijd. Nog wel een poos voor Ghana om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. . 9' extra De partij zit er nog niet helemaal op. We krijgen nog 9 minuten extra tijd. Nog wel een poos voor Ghana om op zoek te gaan naar de gelijkmaker.

clock 90+1' Gele kaart voor Iñaki Williams van Ghana tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Iñaki Williams Ghana

clock 90+1' Gele kaart voor Danilo Pereira van Portugal tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Danilo Pereira Portugal

clock 90' tweede helft, minuut 90. Bukari maakt er 3-2 van! Wedstrijd gespeeld? Niet dus, want Ghana leeft nog. De ingevallen Bukari kopt het leer prima binnen en viert dan op z'n Ronaldo's. Die laatste vloekt eens stevig op de bank. . Bukari maakt er 3-2 van! Wedstrijd gespeeld? Niet dus, want Ghana leeft nog. De ingevallen Bukari kopt het leer prima binnen en viert dan op z'n Ronaldo's. Die laatste vloekt eens stevig op de bank.

clock 89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Osman Bukari van Ghana. 3, 2. goal Portugal Ghana 90+5' 3 2

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Portugal, João Mário erin, João Félix eruit wissel substitution out João Félix substitution in João Mário

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Portugal, Gonçalo Ramos erin, Cristiano Ronaldo eruit wissel substitution out Cristiano Ronaldo substitution in Gonçalo Ramos

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Portugal, João Palhinha erin, Bernardo Silva eruit wissel substitution out Bernardo Silva substitution in João Palhinha

clock 88' tweede helft, minuut 88. De wedstrijd is gespeeld, zo weet ook Fernando Santos. Hij haalt Ronaldo, Felix en Bernardo Silva naar de kant. . De wedstrijd is gespeeld, zo weet ook Fernando Santos. Hij haalt Ronaldo, Felix en Bernardo Silva naar de kant.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Leao heeft maar 1 baltoets nodig om de 3-1 op het bord te zetten. Leao heeft maar 1 baltoets nodig om de 3-1 op het bord te zetten

clock 85' tweede helft, minuut 85.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Ronaldo zet zijn turbo een keer op gang. Hij stormt op Zigi af, maar die heeft het laatste woord. Er wordt wel gefloten voor buitenspel, maar dat was toch twijfelachtig. . Ronaldo zet zijn turbo een keer op gang. Hij stormt op Zigi af, maar die heeft het laatste woord. Er wordt wel gefloten voor buitenspel, maar dat was toch twijfelachtig.

clock 81' tweede helft, minuut 81. En daar is Leao met de 3-1! Portugal schakelt een versnelling hoger. Bruno Fernandes krijgt andermaal veel ruimte en speelt perfect in op Leao. De invaller maakt, randje buitenspel, meteen zijn eerste WK-treffer. . En daar is Leao met de 3-1! Portugal schakelt een versnelling hoger. Bruno Fernandes krijgt andermaal veel ruimte en speelt perfect in op Leao. De invaller maakt, randje buitenspel, meteen zijn eerste WK-treffer.

clock 80' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 80 door Rafael Leão van Portugal. 3, 1. goal Portugal Ghana 90+5' 3 1

clock 80' tweede helft, minuut 80.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Felix trapt Portugal weer op voorsprong! Het gaat nu heel erg snel. Enkele minuten na de gelijkmaker staat het al 2-1. Bruno Fernandes stuurt Felix diep en die maakt het fraai af met een stiftertje. In Portugal kunnen ze weer opgelucht ademhalen. . Felix trapt Portugal weer op voorsprong! Het gaat nu heel erg snel. Enkele minuten na de gelijkmaker staat het al 2-1. Bruno Fernandes stuurt Felix diep en die maakt het fraai af met een stiftertje. In Portugal kunnen ze weer opgelucht ademhalen.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Felix stift Portugal op 2-1. Felix stift Portugal op 2-1

clock 78' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 78 door João Félix van Portugal. 2, 1. goal Portugal Ghana 90+5' 2 1

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Portugal, Rafael Leão erin, Rúben Neves eruit wissel substitution out Rúben Neves substitution in Rafael Leão

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Ghana, Jordan Ayew erin, André Ayew eruit wissel substitution out André Ayew substitution in Jordan Ayew

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Ghana, Osman Bukari erin, Mohammed Kudus eruit wissel substitution out Mohammed Kudus substitution in Osman Bukari

clock 74' tweede helft, minuut 74. Ayew tikt Ghana van dichtbij op 1-1. Ayew tikt Ghana van dichtbij op 1-1

clock 73' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 73 door André Ayew van Ghana. 1, 1. goal Portugal Ghana 90+5' 1 1

clock 73' tweede helft, minuut 73. Ayew met de gelijkmaker! Ongelooflijk, het staat zowaar 1-1! Kudus duikt de ruimte in op links en brengt het leer dan uitstekend voor. Ayew staat op de goede plaats om het leer binnen te tikken. . Ayew met de gelijkmaker! Ongelooflijk, het staat zowaar 1-1! Kudus duikt de ruimte in op links en brengt het leer dan uitstekend voor. Ayew staat op de goede plaats om het leer binnen te tikken.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Met die treffer heeft Ronaldo nu een nieuw record te pakken. Hij is de eerste speler die op vijf verschillende WK's wist te scoren. . Met die treffer heeft Ronaldo nu een nieuw record te pakken. Hij is de eerste speler die op vijf verschillende WK's wist te scoren.

clock 68' tweede helft, minuut 68.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Wie anders? Ronaldo lokt strafschop uit en scoort zelf de 1-0. Wie anders? Ronaldo lokt strafschop uit en scoort zelf de 1-0

clock 67' tweede helft, minuut 67.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Ghana, Tariq Lamptey erin, Alidu Seidu eruit wissel substitution out Alidu Seidu substitution in Tariq Lamptey

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 65' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 65 door Cristiano Ronaldo van Portugal. 1, 0. penalty Portugal Ghana 90+5' 1 0

clock 65' tweede helft, minuut 65.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Ronaldo scoort! "Siuuu", klinkt het in het stadion. Cristiano Ronaldo faalt niet vanop de stip en trapt het leer staalhard binnen. . Ronaldo scoort! "Siuuu", klinkt het in het stadion. Cristiano Ronaldo faalt niet vanop de stip en trapt het leer staalhard binnen.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Nee, nee. Dit is toch compensatie. Er is niets aan de hand. Peter Vandenbempt. Nee, nee. Dit is toch compensatie. Er is niets aan de hand. Peter Vandenbempt

clock 63' tweede helft, minuut 63. Strafschop Portugal! De ref wijst plots naar de stip. Ronaldo gaat gretig neer na een duwfout van Salisu. Ismail Elfath twijfelt niet en geeft een elfmeter. . Strafschop Portugal! De ref wijst plots naar de stip. Ronaldo gaat gretig neer na een duwfout van Salisu. Ismail Elfath twijfelt niet en geeft een elfmeter.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Seidu en Felix staan plots neus aan neus na een discussie. De Portugees gaat ook neer tegen de grasmat. Scheidsrechter Ismail Elfath lost het op zonder naar de achterzak te grijpen. Seidu krijgt wel geel voor de fout die hij daarvoor beging. . Seidu en Felix staan plots neus aan neus na een discussie. De Portugees gaat ook neer tegen de grasmat. Scheidsrechter Ismail Elfath lost het op zonder naar de achterzak te grijpen. Seidu krijgt wel geel voor de fout die hij daarvoor beging.

clock 57' Gele kaart voor Alidu Seidu van Ghana tijdens tweede helft, minuut 57 yellow card Alidu Seidu Ghana

clock 57' tweede helft, minuut 57. Portugal schrikt wakker van Ghanese schicht. Portugal schrikt wakker van Ghanese schicht

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Portugal, William Carvalho erin, Otavio eruit wissel substitution out Otavio substitution in William Carvalho

clock 56' tweede helft, minuut 56. Kudus voorlangs. Wat een ren van Mohammed Kudus. De speler van Ajax rukt wel heel ver op met de bal en kan dan ook nog eens uithalen. Zijn schot hobbelt maar net naast de verste paal. . Kudus voorlangs Wat een ren van Mohammed Kudus. De speler van Ajax rukt wel heel ver op met de bal en kan dan ook nog eens uithalen. Zijn schot hobbelt maar net naast de verste paal.

clock 49' Gele kaart voor André Ayew van Ghana tijdens tweede helft, minuut 49 yellow card André Ayew Ghana

clock 49' tweede helft, minuut 49. Otavio draait heel mooi weg van twee Ghanezen en wordt dan onderuit gehaald door Ayew. Die laatste krijgt dan ook een gele kaart. . Otavio draait heel mooi weg van twee Ghanezen en wordt dan onderuit gehaald door Ayew. Die laatste krijgt dan ook een gele kaart.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 18:03 tweede helft, 18 uur 03. Start 2e helft. We voetballen weer in het Stadion 974. Kan Portugal na de pauze wel scoren tegen Ghana? . Start 2e helft We voetballen weer in het Stadion 974. Kan Portugal na de pauze wel scoren tegen Ghana?

clock 17:48 rust, 17 uur 48. Het is eenrichtingsverkeer. Er is maar één speelhelft waar we op hebben gespeeld. . Peter Vandenbempt. Het is eenrichtingsverkeer. Er is maar één speelhelft waar we op hebben gespeeld. Peter Vandenbempt

clock 17:47 rust, 17 uur 47. Rust. Portugal was baas in de eerste helft en voetbalde ook een aantal kansen bij elkaar. Ronaldo was tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer, maar zijn doelpunt werd voor een duwfout afgekeurd. Een defensief Ghana kijkt dan weer de kat uit de boom. . Rust Portugal was baas in de eerste helft en voetbalde ook een aantal kansen bij elkaar. Ronaldo was tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer, maar zijn doelpunt werd voor een duwfout afgekeurd. Een defensief Ghana kijkt dan weer de kat uit de boom.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45' Gele kaart voor Mohammed Kudus van Ghana tijdens eerste helft, minuut 45 yellow card Mohammed Kudus Ghana

clock 45' eerste helft, minuut 45. 2' extra. De eerste gele kaart van de partij is een feit. Kudus gaat met de voet vooruit op Cancelo en wordt daarvoor bestraft. We krijgen overigens nog 2 minuten extra tijd. . 2' extra De eerste gele kaart van de partij is een feit. Kudus gaat met de voet vooruit op Cancelo en wordt daarvoor bestraft. We krijgen overigens nog 2 minuten extra tijd.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Opnieuw gevaar voor het Ghanese doel. Opnieuw gevaar voor het Ghanese doel

clock 42' eerste helft, minuut 42.

clock 41' eerste helft, minuut 41. We naderen zo stilaan de rust en het gif is wat uit het Portugese spel verdwenen. Het balbezit is dan wel voor de troepen van Santos, maar ze creëren er te weinig kansen mee. . We naderen zo stilaan de rust en het gif is wat uit het Portugese spel verdwenen. Het balbezit is dan wel voor de troepen van Santos, maar ze creëren er te weinig kansen mee.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Otavio draait snel om zijn as en haalt dan uit met rechts. Hij kan doelman Zigi niet verontrusten met dat schot. . Otavio draait snel om zijn as en haalt dan uit met rechts. Hij kan doelman Zigi niet verontrusten met dat schot.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Voorlopig blijft de versnelling uit. . Peter Vandenbempt. Voorlopig blijft de versnelling uit. Peter Vandenbempt

clock 33' eerste helft, minuut 33. Ronaldo blijft opvallen: goal wordt afgekeurd na klein duwtje. Ronaldo blijft opvallen: goal wordt afgekeurd na klein duwtje

clock 32' eerste helft, minuut 32. Treffer Ronaldo afgekeurd. Cristiano Ronaldo knokt zich in de zestien van Ghana naar de bal. Hij duwt zich af op Djiku en trapt het leer dan binnen. Nog voor de Portugees kon schieten, werd er al gefloten voor een duwfout. Geen 1-0 dus. . Treffer Ronaldo afgekeurd Cristiano Ronaldo knokt zich in de zestien van Ghana naar de bal. Hij duwt zich af op Djiku en trapt het leer dan binnen. Nog voor de Portugees kon schieten, werd er al gefloten voor een duwfout. Geen 1-0 dus.

clock 28' eerste helft, minuut 28.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Schot Felix. Bij Ghana staan ze bij momenten met acht in de eigen zestien. Er is geen doorkomen aan voor Portugal zodat Felix het een keer van ver probeert. De speler van Atlético Madrid trapt echter veel te ver over. . Schot Felix Bij Ghana staan ze bij momenten met acht in de eigen zestien. Er is geen doorkomen aan voor Portugal zodat Felix het een keer van ver probeert. De speler van Atlético Madrid trapt echter veel te ver over.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Ghana komt een keer over de middenlijn. De bedoeling is om Inaki Williams diep te sturen, maar de steekbal bereikt zijn bestemming niet. . Ghana komt een keer over de middenlijn. De bedoeling is om Inaki Williams diep te sturen, maar de steekbal bereikt zijn bestemming niet.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Portugal combineert bijzonder vlot, tweede kans voor Ronaldo. Portugal combineert bijzonder vlot, tweede kans voor Ronaldo

clock 14' eerste helft, minuut 14. WK voetbal 2022 BEKIJK: Cristiano Ronaldo is tot tranen toe bewogen bij Portugees volkslied

clock 14' eerste helft, minuut 14. Eerste grote kans is voor Ronaldo, maar hij botst op de doelman. Eerste grote kans is voor Ronaldo, maar hij botst op de doelman

clock 13' eerste helft, minuut 13. Daar is Ronaldo nog een keer. Hij torent boven alles en iedereen uit en kopt dan naast. Prima kans opnieuw voor Portugal dat op de deur bonkt. . Daar is Ronaldo nog een keer. Hij torent boven alles en iedereen uit en kopt dan naast. Prima kans opnieuw voor Portugal dat op de deur bonkt.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Bijna Ronaldo. Alarmfase 1 plots bij Ghana. Kudus mist zijn controle compleet en daar kan Portugal bijna van profiteren. Het is Ronaldo die oog in oog met Zigi komt te staan, de doelman komt echter goed tussenbeide. . Bijna Ronaldo Alarmfase 1 plots bij Ghana. Kudus mist zijn controle compleet en daar kan Portugal bijna van profiteren. Het is Ronaldo die oog in oog met Zigi komt te staan, de doelman komt echter goed tussenbeide.

clock 9' eerste helft, minuut 9. De Black Stars, de bijnaam van Ghana, komen er even uit op de rechterflank. Seidu slingert het leer ook voor doel, maar kan geen ploegmaat bereiken. We krijgen een voorzichtige aanvangsfase te zien. . De Black Stars, de bijnaam van Ghana, komen er even uit op de rechterflank. Seidu slingert het leer ook voor doel, maar kan geen ploegmaat bereiken. We krijgen een voorzichtige aanvangsfase te zien.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Ghana schenkt de bal zoals verwacht aan Portugal. Het is aan het team van Santos om gaten in het Afrikaanse pantser te vinden. . Ghana schenkt de bal zoals verwacht aan Portugal. Het is aan het team van Santos om gaten in het Afrikaanse pantser te vinden.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Eerste hoekschop. Guerreiro wordt op links een keer diepgestuurd. Hij haalt er de eerste hoekschop van de wedstrijd uit. Otavio kan vanuit de tweede lijn trappen, maar doet dat naast. . Eerste hoekschop Guerreiro wordt op links een keer diepgestuurd. Hij haalt er de eerste hoekschop van de wedstrijd uit. Otavio kan vanuit de tweede lijn trappen, maar doet dat naast.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Geëmotioneerde Ronaldo tijdens het volkslied. Geëmotioneerde Ronaldo tijdens het volkslied

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:00 eerste helft, 17 uur . Aftrap. Portugal trapt deze interland op gang. Wie gaat er met de drie punten aan de haal en pakt zo meteen de koppositie in de groep? Uruguay en Zuid-Korea speelden eerder al gelijk. . Aftrap Portugal trapt deze interland op gang. Wie gaat er met de drie punten aan de haal en pakt zo meteen de koppositie in de groep? Uruguay en Zuid-Korea speelden eerder al gelijk.

clock 16:54 vooraf, 16 uur 54. De 22 protagonisten betreden de grasmat. Zo dadelijk zullen de volksliederen door de boxen schallen. . De 22 protagonisten betreden de grasmat. Zo dadelijk zullen de volksliederen door de boxen schallen.

clock 16:49 vooraf, 16 uur 49. Nieuw record voor Ronaldo? Cristiano Ronaldo en doelpuntenrecords, het is (of was) een goed huwelijk. Geen enkele speler wist op vijf verschillende WK's te scoren. Ronaldo deelt dat record (scoren op 4 WK's) nu nog met Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose en Lionel Messi en kan straks dus alleen recordhouder worden. . Nieuw record voor Ronaldo? Cristiano Ronaldo en doelpuntenrecords, het is (of was) een goed huwelijk. Geen enkele speler wist op vijf verschillende WK's te scoren. Ronaldo deelt dat record (scoren op 4 WK's) nu nog met Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose en Lionel Messi en kan straks dus alleen recordhouder worden.

clock 16:29 vooraf, 16 uur 29.

clock 16:28 vooraf, 16 uur 28. Slechts 1 ontmoeting. Portugal en Ghana keken elkaar nog maar één keer in de ogen. Op het WK van 2014 in Brazilië stonden beide landen tegenover elkaar in de groepsfase. Portugal haalde het toen met 2-1. Drie keer raden wie er toen voor de beslissende treffer zorgde... Jawel, Cristiano Ronaldo. . Slechts 1 ontmoeting Portugal en Ghana keken elkaar nog maar één keer in de ogen. Op het WK van 2014 in Brazilië stonden beide landen tegenover elkaar in de groepsfase. Portugal haalde het toen met 2-1. Drie keer raden wie er toen voor de beslissende treffer zorgde... Jawel, Cristiano Ronaldo.

clock 16:25 vooraf, 16 uur 25. Vijfde WK voor Ronaldo. Er zijn vier spelers die dit WK voor de vijfde keer aanwezig zijn op vijf verschillende wereldbekers. Cristiano Ronaldo is daar natuurlijk één van. Messi, Ochoa en Guardado zijn de andere namen. . Vijfde WK voor Ronaldo Er zijn vier spelers die dit WK voor de vijfde keer aanwezig zijn op vijf verschillende wereldbekers. Cristiano Ronaldo is daar natuurlijk één van. Messi, Ochoa en Guardado zijn de andere namen.

clock 16:15 vooraf, 16 uur 15. Odoi op de bank. Voorlopig mag Denis Odoi zijn WK-debuut nog niet maken voor Ghana. De speler van Club Brugge, die een Ghanese vader heeft, zit namelijk op de bank. Voorts is het uitkijken naar de ervaren kapitein André Ayew en Thomas Partey, die het dit seizoen goed doet met Arsenal in de Premier League. . Odoi op de bank Voorlopig mag Denis Odoi zijn WK-debuut nog niet maken voor Ghana. De speler van Club Brugge, die een Ghanese vader heeft, zit namelijk op de bank. Voorts is het uitkijken naar de ervaren kapitein André Ayew en Thomas Partey, die het dit seizoen goed doet met Arsenal in de Premier League.

clock 16:12 vooraf, 16 uur 12.

clock 16:09 vooraf, 16 uur 09. Ronaldo mag starten. Na alle heisa met zijn interview met Piers Morgan mag Cristiano Ronaldo gewoon starten van Fernando Santos. De bondscoach kan overigens een ijzersterk elftal tussen de lijnen gooien. Om dat even te onderstrepen, is het kijken naar de bank. Daar zit namelijk Rafael Leao, een man die toch bij AC Milan in goede doen is. Ook oude krijger Pepe mag niet starten. . Ronaldo mag starten Na alle heisa met zijn interview met Piers Morgan mag Cristiano Ronaldo gewoon starten van Fernando Santos. De bondscoach kan overigens een ijzersterk elftal tussen de lijnen gooien. Om dat even te onderstrepen, is het kijken naar de bank. Daar zit namelijk Rafael Leao, een man die toch bij AC Milan in goede doen is. Ook oude krijger Pepe mag niet starten.

clock 16:07 vooraf, 16 uur 07.

clock 24-11-2022 24-11-2022.

clock 11:45 vooraf, 11 uur 45. Zware opdracht. Ghana heeft een zware opdracht voor zich liggen. Ze zitten in de groep met Portugal, Uruguay en Zuid-Korea, stuk voor stuk landen met een rijke WK-geschiedenis. Ghana is er nog 'maar' voor de vierde keer bij. De Ghanezen konden ook nog maar één keer uit de groepsfase geraken. Dat gezegd zijnde, scoren ze wel vrij gemakkelijk. In hun laatste vijf WK-wedstrijden scoorden ze minstens één keer. Zo bereikten ze zelfs de kwartfinale in 2010, maar vlogen ze eruit in de controversiële wedstrijd tegen Uruguay. Luis Suarez ging even voor keeper spelen en haalde een bal uit de goal met zijn hand in de allerlaatste minuut. Hij kreeg rood en Ghana kreeg een penalty, maar kon deze historische kans niet verzilveren. Ze verloren uiteindelijk de penaltyreeks en wisten zich net niet als eerste Afrikaanse land ooit voor de halve finale te plaatsen. . Zware opdracht Ghana heeft een zware opdracht voor zich liggen. Ze zitten in de groep met Portugal, Uruguay en Zuid-Korea, stuk voor stuk landen met een rijke WK-geschiedenis. Ghana is er nog 'maar' voor de vierde keer bij. De Ghanezen konden ook nog maar één keer uit de groepsfase geraken. Dat gezegd zijnde, scoren ze wel vrij gemakkelijk. In hun laatste vijf WK-wedstrijden scoorden ze minstens één keer. Zo bereikten ze zelfs de kwartfinale in 2010, maar vlogen ze eruit in de controversiële wedstrijd tegen Uruguay. Luis Suarez ging even voor keeper spelen en haalde een bal uit de goal met zijn hand in de allerlaatste minuut. Hij kreeg rood en Ghana kreeg een penalty, maar kon deze historische kans niet verzilveren. Ze verloren uiteindelijk de penaltyreeks en wisten zich net niet als eerste Afrikaanse land ooit voor de halve finale te plaatsen.

clock 11:30 vooraf, 11 uur 30. Ronaldo in de basis? Er is de laatste dagen veel te doen om de persoon Cristiano Ronaldo. Sinds hij bij Piers Morgan een interview heeft gegeven, kan de wereld maar geen genoeg van krijgen van de wereldster. Manchester United en Ronaldo bevestigden ondertussen dat zijn contract bij de club ontbonden is, waardoor Ronaldo een vrije speler is. Kan hij dit WK een Europese topclub overtuigen om hem binnen te halen? Voor bondscoach Fernando Santos is het alvast geen gemakkelijke situatie. Ronaldo is zonder twijfel de belangrijkste persoon van de Portugese selectie, maar kan hij als 37-jarige nog wel brengen wat in het moderne voetbal verwacht wordt? Dat zullen de komende wedstrijden moeten uitwijzen, te beginnen met de match tegen Ghana. . Ronaldo in de basis? Er is de laatste dagen veel te doen om de persoon Cristiano Ronaldo. Sinds hij bij Piers Morgan een interview heeft gegeven, kan de wereld maar geen genoeg van krijgen van de wereldster. Manchester United en Ronaldo bevestigden ondertussen dat zijn contract bij de club ontbonden is, waardoor Ronaldo een vrije speler is. Kan hij dit WK een Europese topclub overtuigen om hem binnen te halen? Voor bondscoach Fernando Santos is het alvast geen gemakkelijke situatie. Ronaldo is zonder twijfel de belangrijkste persoon van de Portugese selectie, maar kan hij als 37-jarige nog wel brengen wat in het moderne voetbal verwacht wordt? Dat zullen de komende wedstrijden moeten uitwijzen, te beginnen met de match tegen Ghana.

clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. WK voetbal 2022 Het ego van Ronaldo als risico (bis): Portugal hoopt dat het collectief de vedette overstijgt

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Portret Portugal. Portret Portugal

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Portret Ghana. Portret Ghana

clock 11:00 - Vooraf Vooraf, 11 uur

clock Opstelling Portugal. Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira, Raphaël Guerreiro, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Bernardo Silva, Otavio, Cristiano Ronaldo, João Félix Opstelling Portugal Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira, Raphaël Guerreiro, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Bernardo Silva, Otavio, Cristiano Ronaldo, João Félix

clock Opstelling Ghana. Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Alexander Djiku, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Baba Rahman, Mohammed Kudus, Thomas Partey, Salis Abdul Samed, André Ayew, Iñaki Williams Opstelling Ghana Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Alexander Djiku, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Baba Rahman, Mohammed Kudus, Thomas Partey, Salis Abdul Samed, André Ayew, Iñaki Williams