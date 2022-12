Servië moet winnen van Zwitserland in strijd voor plekje in de achtste finales

vooraf, 15 uur 30. Ik ken geen enkel team ter wereld dat het veld opstapt om voor een 0-0 te spelen. Dat is echt te gevaarlijk. . Djibril Sow (Zwitserland) over de intenties van zijn ploeg.

vooraf, 15 uur 28. Hopelijk vinden we de zwakke punten en de gaten in het Zwitserse blok, zoals de gaten in hun kazen. Dragan Stojkovic, bondscoach van Servië.

vooraf, 15 uur 25. Beladen duel 4 jaar geleden. De Zwitsers Shaqiri en Xhaka stonden op het WK in Rusland in de schijnwerpers tegen Servië. Beiden hebben roots in Kosovo, de voormalige Servische provincie die door het land niet erkend wordt als onafhankelijke staat. Kunnen Shaqiri en Xhaka net als 4 jaar geleden allebei scoren in dit speciale duel voor hen? Het is niet eens een must voor Zwitserland, dat normaal gezien aan een gelijkspel genoeg heeft om als tweede door te stoten in de groep. Of Kameroen moet een stuntzege behalen tegen Brazilië, het kan allemaal op dit WK. .