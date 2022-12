LIVESTREAM: Embolo maakt weer gelijk in één van dé wedstrijden van het WK

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Na een eerste helft om vingers en duimen bij af te likken is het voorlopig 2-2 tussen Zwitserland en Servië. Meer van dat graag na de rust! . Rust Na een eerste helft om vingers en duimen bij af te likken is het voorlopig 2-2 tussen Zwitserland en Servië. Meer van dat graag na de rust!

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Na de 2-2 is de situatie weer veranderd uiteraard. Nu gaan Brazilië en Zwitserland weer door naar de achtste finales. . Na de 2-2 is de situatie weer veranderd uiteraard. Nu gaan Brazilië en Zwitserland weer door naar de achtste finales.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Wat een eerste helft! Stef Wijnants. Wat een eerste helft! Stef Wijnants

clock 44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Breel Embolo van Zwitserland. 2, 2. goal Servië Zwitserland rust 2 2

clock 44' eerste helft, minuut 44. Embolo maakt gelijk! We kijken voorlopig naar één van de mooiste wedstrijden van dit WK. Zwitserland speelt Servië helemaal uit verband, Embolo tikt de gelijkmaker aan de tweede paal binnen na een goede voorzet van Widmer. . Embolo maakt gelijk! We kijken voorlopig naar één van de mooiste wedstrijden van dit WK. Zwitserland speelt Servië helemaal uit verband, Embolo tikt de gelijkmaker aan de tweede paal binnen na een goede voorzet van Widmer.

clock 44' eerste helft, minuut 44. De Serviërs laten Rodriguez al dan niet bewust vaak vrij. De voorzetten van de Zwitserse linksachter zijn vanavond voorlopig ondermaats. . De Serviërs laten Rodriguez al dan niet bewust vaak vrij. De voorzetten van de Zwitserse linksachter zijn vanavond voorlopig ondermaats.

clock 42' eerste helft, minuut 42. De Zwitsers zijn toch wat weggedeemsterd. Stef Wijnants. De Zwitsers zijn toch wat weggedeemsterd. Stef Wijnants

clock 39' eerste helft, minuut 39. Pavlovic gooit zich met gevaar voor eigen leven in de baan van het harde schot van Vargas. De Serviërs schreeuwt het uit van vreugde na zijn block. . Pavlovic gooit zich met gevaar voor eigen leven in de baan van het harde schot van Vargas. De Serviërs schreeuwt het uit van vreugde na zijn block.

clock 38' eerste helft, minuut 38. In Kameroen-Brazilië is het nog altijd 0-0. Dat wil dus zeggen dat op dit moment Servië als tweede meegaat naar de volgende ronde. . In Kameroen-Brazilië is het nog altijd 0-0. Dat wil dus zeggen dat op dit moment Servië als tweede meegaat naar de volgende ronde.

clock 37' eerste helft, minuut 37. De Zwitsers spelen zeker niet slecht, maar worden gewoon achteruit gedrukt door Servië. Stef Wijnants. De Zwitsers spelen zeker niet slecht, maar worden gewoon achteruit gedrukt door Servië. Stef Wijnants

clock 37' eerste helft, minuut 37. Vlahovic haalt zijn gram en scoort: 2-1. Vlahovic haalt zijn gram en scoort: 2-1

clock 35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Dusan Vlahovic van Servië. 2, 1. goal Servië Zwitserland rust 2 1

clock 35' eerste helft, minuut 35. Vlahovic maakt er 2-1 van! Een bal van Tadic richting Vlahovic lijkt verloren te gaan, maar de spits van Servië kan er nog net bij en werkt prachtig af in de draai. Servië op voorsprong! . Vlahovic maakt er 2-1 van! Een bal van Tadic richting Vlahovic lijkt verloren te gaan, maar de spits van Servië kan er nog net bij en werkt prachtig af in de draai. Servië op voorsprong!

clock 35' eerste helft, minuut 35. Vargas gaat hard door op de enkel van Zivkovic: geel voor de speler van Augsburg. . Vargas gaat hard door op de enkel van Zivkovic: geel voor de speler van Augsburg.

clock 34' Gele kaart voor Ruben Vargas van Zwitserland tijdens eerste helft, minuut 34 yellow card Ruben Vargas Zwitserland

clock 32' eerste helft, minuut 32. Het eerste halfuur heeft allesbehalve verveeld. Het is voorbijgevlogen. . Het eerste halfuur heeft allesbehalve verveeld. Het is voorbijgevlogen.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Bijna weer Shaqiri! Bijna weer Shaqiri!

clock 31' eerste helft, minuut 31. Weer Shaqiri. Daar komen de Zwitsers nog een keer. Shaqiri wordt helemaal vergeten door de Servische defensie. Met de buitenkant van zijn linkervoet mikt hij net naast het doel van Milinkovic-Savic. . Weer Shaqiri Daar komen de Zwitsers nog een keer. Shaqiri wordt helemaal vergeten door de Servische defensie. Met de buitenkant van zijn linkervoet mikt hij net naast het doel van Milinkovic-Savic.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Mitrovic wist nog voor de voorzet al dat hij zou scoren. Stef Wijnants. Mitrovic wist nog voor de voorzet al dat hij zou scoren. Stef Wijnants

clock 28' eerste helft, minuut 28. Wie anders! Mitrovic kopt de gelijkmaker binnen. Wie anders! Mitrovic kopt de gelijkmaker binnen

clock 27' eerste helft, minuut 27. Voor Mitrovic is het zijn 52e doelpunt voor Servië in amper 79 wedstrijden. Indrukwekkende cijfers. . Voor Mitrovic is het zijn 52e doelpunt voor Servië in amper 79 wedstrijden. Indrukwekkende cijfers.

clock 26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Aleksandar Mitrovic van Servië. 1, 1. goal Servië Zwitserland rust 1 1

clock 26' eerste helft, minuut 26. Geweldige kopbal Mitrovic. Tadic schildert de bal op het hoofd van Mitrovic, die goed voor zijn man komt in de zestien. Kobel is gezien op de perfect geplaatste kopbal. . Geweldige kopbal Mitrovic Tadic schildert de bal op het hoofd van Mitrovic, die goed voor zijn man komt in de zestien. Kobel is gezien op de perfect geplaatste kopbal.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Embolo is nauwelijks van de bal te zetten in de beginfase. Veljkovic moet een overtreding begaan. . Embolo is nauwelijks van de bal te zetten in de beginfase. Veljkovic moet een overtreding begaan.

clock 25' eerste helft, minuut 25. De Argentijnse scheidsrechter maant de spelers aan om minder fel in duel te gaan. Wat had hij dan verwacht? De winnaar van dit duel gaat wellicht naar de 1/8e finales van het WK voetbal. Uiteraard spelen ze met het mes tussen de tanden. . De Argentijnse scheidsrechter maant de spelers aan om minder fel in duel te gaan. Wat had hij dan verwacht? De winnaar van dit duel gaat wellicht naar de 1/8e finales van het WK voetbal. Uiteraard spelen ze met het mes tussen de tanden.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Vlahovic komt de bal 40m voor de zestien halen, verliest dan het leer en mag blij zijn dat hij een overtreding krijgt. . Vlahovic komt de bal 40m voor de zestien halen, verliest dan het leer en mag blij zijn dat hij een overtreding krijgt.

clock 22' eerste helft, minuut 22. De bal komt bij Shaqiri en die trapt binnen. De bal komt bij Shaqiri en die trapt binnen

clock 21' eerste helft, minuut 21. Wat is dat toch met Shaqiri als hij tegen Servië speelt?! Stef Wijnants. Wat is dat toch met Shaqiri als hij tegen Servië speelt?! Stef Wijnants

clock 20' eerste helft, minuut 20. Shaqiri legt de Serviërs het zwijgen op! Net als vier jaar geleden scoort Shaqiri tegen Servië op een WK. Hij maakt na zijn knappe goal met zijn linker geen adelaargebaar, maar loopt wel met zijn vinger op zijn mond richting de Servische fans. . Shaqiri legt de Serviërs het zwijgen op! Net als vier jaar geleden scoort Shaqiri tegen Servië op een WK. Hij maakt na zijn knappe goal met zijn linker geen adelaargebaar, maar loopt wel met zijn vinger op zijn mond richting de Servische fans.

clock 20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Xherdan Shaqiri van Zwitserland. 0, 1. goal Servië Zwitserland rust 0 1

clock 19' eerste helft, minuut 19. De Serviërs blijven ballen in de zestien pompen, maar voorlopig werden Mitrovic en Vlahovic nog niet in stelling gebracht. . De Serviërs blijven ballen in de zestien pompen, maar voorlopig werden Mitrovic en Vlahovic nog niet in stelling gebracht.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Kostic duikt de zestien binnen, maar vindt geen ploegmaat voor doel. . Kostic duikt de zestien binnen, maar vindt geen ploegmaat voor doel.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Servië speelt van in het begin om te winnen, met heel veel beweging. Stef Wijnants. Servië speelt van in het begin om te winnen, met heel veel beweging. Stef Wijnants

clock 15' eerste helft, minuut 15. Widmer haalt Kostic onderuit en krijgt daarvoor de eerste gele kaart van de wedstrijd. . Widmer haalt Kostic onderuit en krijgt daarvoor de eerste gele kaart van de wedstrijd.

clock 15' Gele kaart voor Silvan Widmer van Zwitserland tijdens eerste helft, minuut 15 yellow card Silvan Widmer Zwitserland

clock 15' eerste helft, minuut 15. Daar zijn de Zwitsers nog een keer. Vargas legt goed terug tot bij Freuler, maar zijn schot wordt afgeblokt. . Daar zijn de Zwitsers nog een keer. Vargas legt goed terug tot bij Freuler, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Zivkovic knalt op de paal. Zivkovic knalt op de paal

clock 12' Zivkovic mikt op de paal. De Zwitsers verliezen Zivkovic volledig uit het oog. Tadic vindt zijn maatje met een perfecte pass, het goedgeplaatste schot van de rechtsachter spat uiteen op de paal. Wat een pegel. . eerste helft, minuut 12. shot on goalpost Zivkovic mikt op de paal De Zwitsers verliezen Zivkovic volledig uit het oog. Tadic vindt zijn maatje met een perfecte pass, het goedgeplaatste schot van de rechtsachter spat uiteen op de paal. Wat een pegel.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Na de verschroeiende openingsminuut hebben de Zwitsers de bal aan Servië gelaten. . Na de verschroeiende openingsminuut hebben de Zwitsers de bal aan Servië gelaten.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Het antwoord van de Serviërs komt van Milenkovic, maar hij kan niet kadreren. . Het antwoord van de Serviërs komt van Milenkovic, maar hij kan niet kadreren.

clock 2' eerste helft, minuut 2. We zijn amper bezig of Zwitsersland krijgt al een dubbele kans. We zijn amper bezig of Zwitsersland krijgt al een dubbele kans

clock 2' eerste helft, minuut 2. Dubbele Zwitserse kans. De Zwitsers hebben goed naar de Kroaten gekeken, want ze beginnen uitstekend aan de wedstrijd. Milinkovic-Savic moet meteen tot twee keer toe redding brengen op pogingen van Embolo en Xhaka. De Serviërs zijn gewaarschuwd. . Dubbele Zwitserse kans De Zwitsers hebben goed naar de Kroaten gekeken, want ze beginnen uitstekend aan de wedstrijd. Milinkovic-Savic moet meteen tot twee keer toe redding brengen op pogingen van Embolo en Xhaka. De Serviërs zijn gewaarschuwd.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Qatar. Wie gaat met Brazilië mee naar de volgende ronde: Servië of Zwitserland? Of stunt Kameroen in de andere wedstrijd? . Aftrap! De bal rolt in Qatar. Wie gaat met Brazilië mee naar de volgende ronde: Servië of Zwitserland? Of stunt Kameroen in de andere wedstrijd?

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. De Serviërs en Zwitsers zingen hun volkslied uit volle borst mee. Xhaka en Shaqiri, twee Zwitsers met Kosovaarse roots, houden hun lippen wel stijf op mekaar, net als Embolo en Rodriguez. . De Serviërs en Zwitsers zingen hun volkslied uit volle borst mee. Xhaka en Shaqiri, twee Zwitsers met Kosovaarse roots, houden hun lippen wel stijf op mekaar, net als Embolo en Rodriguez.

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. Het is aan het veld te zien dat het zo meteen al de zesde wedstrijd is in het 974 Stadion, dat niet helemaal is volgelopen voor deze wedstrijd. . Het is aan het veld te zien dat het zo meteen al de zesde wedstrijd is in het 974 Stadion, dat niet helemaal is volgelopen voor deze wedstrijd.

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52. Twee Zwitsers hebben een verkoudheid, dat kan blijkbaar ook in Qatar. Gert Verheyen. Twee Zwitsers hebben een verkoudheid, dat kan blijkbaar ook in Qatar. Gert Verheyen

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52. Ik krijg niet graag naar de Zwitsers, Servië heeft volgens mij meer kwalitiet. Dennis van Wijk. Ik krijg niet graag naar de Zwitsers, Servië heeft volgens mij meer kwalitiet. Dennis van Wijk

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Servië gaat heel, heel aanvallend spelen. Franky Van der Elst. Servië gaat heel, heel aanvallend spelen. Franky Van der Elst

clock 19:39 Dé kracht van de Serviërs ligt duidelijk voorin:. vooraf, 19 uur 39. Dé kracht van de Serviërs ligt duidelijk voorin:

clock 19:37 vooraf, 19 uur 37. De Zwitsers hebben sinds 1966 geen enkele keer twee opeenvolgende WK-wedstrijden verloren. Op dit toernooi gingen ze op de vorige speeldag de boot in tegen Brazilië met 1-0. . De Zwitsers hebben sinds 1966 geen enkele keer twee opeenvolgende WK-wedstrijden verloren. Op dit toernooi gingen ze op de vorige speeldag de boot in tegen Brazilië met 1-0.

clock 19:35 De spelers zijn ondertussen volop bezig aan hun opwarming:. vooraf, 19 uur 35. De spelers zijn ondertussen volop bezig aan hun opwarming:

clock 18:50 vooraf, 18 uur 50. Vlahovic komt in de ploeg, twee zieke Zwitsers. Na de 3-3 tegen Kameroen moet Servië absoluut winnen van Zwitserland om nog door te stoten. Bondscoach Stojkovic brengt met Vlahovic alvast een extra spits aan de aftrap. Maksimovic is het slachtoffer en verdwijnt naar de bank. Bij Zwitserland ontbreken twee basisspelers door ziekte. Kobel neemt de plaats van Sommer in in doel, Schär komt achterin Elvedi aflossen. . Vlahovic komt in de ploeg, twee zieke Zwitsers Na de 3-3 tegen Kameroen moet Servië absoluut winnen van Zwitserland om nog door te stoten. Bondscoach Stojkovic brengt met Vlahovic alvast een extra spits aan de aftrap. Maksimovic is het slachtoffer en verdwijnt naar de bank.

Bij Zwitserland ontbreken twee basisspelers door ziekte. Kobel neemt de plaats van Sommer in in doel, Schär komt achterin Elvedi aflossen.

clock 18:45 vooraf, 18 uur 45. Slechte voortekens voor Servië. Als een onafhankelijk land heeft Servië zijn slotwedstrijd van de groepsfase nog nooit gewonnen op een WK voetbal. Het kreeg bovendien telkens twee doelpunten of meer tegen (2-1 vs Australië In Zuid-Afrika en 0-2 vs Brazilië in Rusland). Maakt het Balkanland vandaag een einde aan die slechte reeks? . Slechte voortekens voor Servië Als een onafhankelijk land heeft Servië zijn slotwedstrijd van de groepsfase nog nooit gewonnen op een WK voetbal. Het kreeg bovendien telkens twee doelpunten of meer tegen (2-1 vs Australië In Zuid-Afrika en 0-2 vs Brazilië in Rusland). Maakt het Balkanland vandaag een einde aan die slechte reeks?

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. Ik ken geen enkel team ter wereld dat het veld opstapt om voor een 0-0 te spelen. Dat is echt te gevaarlijk. . Djibril Sow (Zwitserland) over de intenties van zijn ploeg. Ik ken geen enkel team ter wereld dat het veld opstapt om voor een 0-0 te spelen. Dat is echt te gevaarlijk. Djibril Sow (Zwitserland) over de intenties van zijn ploeg

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28. Hopelijk vinden we de zwakke punten en de gaten in het Zwitserse blok, zoals de gaten in hun kazen. Dragan Stojkovic, bondscoach van Servië. Hopelijk vinden we de zwakke punten en de gaten in het Zwitserse blok, zoals de gaten in hun kazen. Dragan Stojkovic, bondscoach van Servië

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Beladen duel 4 jaar geleden. De Zwitsers Shaqiri en Xhaka stonden op het WK in Rusland in de schijnwerpers tegen Servië. Beiden hebben roots in Kosovo, de voormalige Servische provincie die door het land niet erkend wordt als onafhankelijke staat. Kunnen Shaqiri en Xhaka net als 4 jaar geleden allebei scoren in dit speciale duel voor hen? Het is niet eens een must voor Zwitserland, dat normaal gezien aan een gelijkspel genoeg heeft om als tweede door te stoten in de groep. Of Kameroen moet een stuntzege behalen tegen Brazilië, het kan allemaal op dit WK. . Beladen duel 4 jaar geleden De Zwitsers Shaqiri en Xhaka stonden op het WK in Rusland in de schijnwerpers tegen Servië. Beiden hebben roots in Kosovo, de voormalige Servische provincie die door het land niet erkend wordt als onafhankelijke staat. Kunnen Shaqiri en Xhaka net als 4 jaar geleden allebei scoren in dit speciale duel voor hen? Het is niet eens een must voor Zwitserland, dat normaal gezien aan een gelijkspel genoeg heeft om als tweede door te stoten in de groep. Of Kameroen moet een stuntzege behalen tegen Brazilië, het kan allemaal op dit WK.

clock 15:21 vooraf, 15 uur 21. Servië met de rug tegen de muur. Winnen of het WK zit erop. Dat is de opdracht voor de op papier sterke selectie van Servië. Net als op het WK van 2018 dreigt het echter zowel Brazilië als Zwitserland voor zich te moeten dulden in de groepsfase. Dat zou opnieuw een serieuze tegenvaller betekenen voor de ambitieuze Gouden Generatie van Servië. . Servië met de rug tegen de muur Winnen of het WK zit erop. Dat is de opdracht voor de op papier sterke selectie van Servië. Net als op het WK van 2018 dreigt het echter zowel Brazilië als Zwitserland voor zich te moeten dulden in de groepsfase. Dat zou opnieuw een serieuze tegenvaller betekenen voor de ambitieuze Gouden Generatie van Servië.

clock Opstelling Servië. Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Milenkovic, Miloš Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Živkovic, Saša Lukic, Dušan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic, Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic Opstelling Servië Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Milenkovic, Miloš Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Živkovic, Saša Lukic, Dušan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic, Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic

clock Opstelling Zwitserland. Gregor Kobel, Silvan Widmer, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Breel Embolo Opstelling Zwitserland Gregor Kobel, Silvan Widmer, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Breel Embolo