LIVESTREAM: Kameroen ontsnapt, Martinelli brengt Brazilië bijna op voorsprong

Jesus legt de bal terug op Fred en die probeert het in de draai met een volley. Niet onaardig, maar ook niet gekadreerd.

Ederson moet tussenbeide komen. Kameroen kan eindelijk eens een gevaarlijke aanval in elkaar knutselen. Tolo brengt de bal vanaf links voor doel, Ederson moet ingrijpen en bokst het leer weg. Toch even alle hens aan dek voor de Brazilianen.

Kameroen probeert het evenwicht te herstellen, maar komt niet in de buurt van Ederson. Brazilië drukt niet echt door.

Martinelli dwingt Epassy tot een bijzonder knappe redding.

Bijna 0-1! We hebben er bijna een kwartier op moeten wachten, maar dit is meteen een reuzenkans. Fred schildert de bal perfect op het hoofd van Martinelli en die dwingt Epassy tot een bijzonder knappe redding. De doelman kan de bal nog net over doel duwen. De daaropvolgende hoekschop levert niks op.

Brazilië begon flitsend met meteen een gevaarlijke aanval langs Antony, Rodrygo en Fred, maar het vervolg bleef uit. Veel balbezit, dat wel, maar weinig doelgevaar.

Antony is voorlopig niet af te stoppen, elke beweging is geslaagd. Peter Vandenbempt.

Geel voor Militao. Ook Militao loopt al vroeg tegen geel aan. Hij wordt bestraft voor een charge op Ngamaleu.

Gele kaart voor Éder Militão van Brazilië tijdens eerste helft, minuut 7

Geel voor Tolo. Antony heeft er duidelijk zin in. Hij geeft Tolo het nakijken met een knappe dribbel en de Kameroener kan hem enkel foutief afstoppen. De gele kaart is op zijn plaats.

Gele kaart voor Nouhou Tolo van Kameroen tijdens eerste helft, minuut 6

Eerste prik van Brazilië. Brazilië steekt als eerste de neus aan het venster. Antony schudt meteen een actie uit zijn sloffen op rechts en geeft de bal mee met Rodrygo. Die legt terug op Fred, maar diens schot komt er niet goed uit.

eerste helft, minuut 1 match begonnen

Aftrap. Brazilië brengt de bal aan het rollen. Kan Kameroen stunten tegen de Seleção?

Tifo voor Pelé. Het Braziliaanse volkslied zorgt opnieuw voor een indrukwekkend moment. In de tribunes wordt een grote tifo ontrold voor Pelé, die deze week voor een maandelijkse controle opgenomen werd in het ziekenhuis. "Get well soon" staat er te lezen.

Herhaalt Brazilië kunstje van 2006? Brazilië is ongeslagen in de laatste zeventien WK-groepsduels met 14 overwinningen en 13 gelijke spelen, een record. Voor het eerst sinds 2006 kunnen de Goddelijke Kanaries alle drie hun groepswedstrijden op één WK winnen. Brazilië ging er toen uit in de kwartfinale tegen Frankrijk.

Zesde uitschakeling op rij voor Kameroen? Kameroen staat voor de achtste keer op het WK, maar enkel in 1990 kon het de groepsfase overleven. Toen raakte het zelfs tot in de kwartfinales. Sindsdien werd het vijf keer op rij uitgeschakeld in de groepsfase. In 2006 en 2018 kon Kameroen zich niet plaatsen voor het WK.

Cijfers in het voordeel van Brazilië. Kameroen ging in vijf van voorgaande zes duels met Brazilië onderuit. Het meest recente duel was in november 2018, toen de Seleção een 1-0-overwinning boekte. Brazilië won de laatste twee WK-duels die het speelde tegen Kameroen: 3-0 in 1994 en 4-1 in 2014.

4 wissels bij Kameroen. Ook bij Kameroen zijn er toch enkele wijzigingen. Castelletto, Hongla, N'Koulou en Toko-Ekambi verdwijnen uit de basis. Ebosse, Wooh, Ngamaleu en Aboubakar komen aan de aftrap.

Stevig gewijzigd Brazilië. Zoals verwacht gooit de Braziliaanse bondscoach Tite zijn ploeg flink door elkaar. Alisson mag even uitrusten, hij wordt in doel vervangen door Ederson. Ook Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Raphinha, Paqueta, Richarlison en Vinicius mogen een snipperdag nemen. Zo krijgen we dus maar liefst 9 nieuwe namen aan de aftrap tegenover de vorige wedstrijd tegen Zwitserland. Naast Ederson komen ook Dani Alvas, Bremer, Telles, Fabinho, Rodrygo, Antony, Jesus en Martinelli in de basis.



Zo krijgen we dus maar liefst 9 nieuwe namen aan de aftrap tegenover de vorige wedstrijd tegen Zwitserland. Naast Ederson komen ook Dani Alvas, Bremer, Telles, Fabinho, Rodrygo, Antony, Jesus en Martinelli in de basis.

Dani Alves zou de oudste Braziliaan ooit op een WK worden. Worden onder andere in de Braziliaanse basis verwacht: reservedoelman Ederson, Arsenal-duo Gabriel Jesus en Martinelli, Antony en good old Dani Alves. Hij wordt op zijn 39e normaal gezien dus de oudste spelers ooit voor Brazilië op een WK. Daarmee stoot hij de huidige kapitein Thiago Silva van de troon.

Tite zei ons na de wedstrijd tegen Zwitserland al dat hij wilde dat iedereen kon spelen. Wij zijn blij met zijn beslissing. Fabinho (Brazilië)

Braziliaanse B-ploeg. De wedstrijden op dit WK volgen elkaar snel op, wat ervoor zorgt dat de topploegen hun sterke selecties in de breedte best kunnen uitspelen. Brazilië zal het voorbeeld van Frankrijk eerder volgen en heel wat spelers rust gunnen. Het is namelijk al helemaal zeker van de achtste finales en ook al erg dichtbij de groepswinst. Naar verluidt zou Tite alle 7 spelers die nog niet in actie kwamen op dit WK minuten willen geven. Wie weet helpt het Kameroen wel om een stuntzege te behalen, zoals Tunesië ook lukte tegen de Franse B-ploeg.

Kameroen staat voor immense opgave. Mathematisch kan het nog. Om nog kans te maken om door te stoten naar de achtste finales, moet Kameroen zijn laatste groepswedstrijd winnen. Laat die nu uitgerekend tegen WK-topfavoriet Brazilië zijn. De Zuid-Amerikanen wonnen hun 2 vorige groepswedstrijden en slikten nog geen enkel tegendoelpunt. Ze stonden zelfs nog geen schot tussen de palen toe. Kameroen zal dus flink zijn best moeten doen willen ze nog kans maken op een plekje bij de laatste 16.

Opstelling Kameroen. Devis Epassy, Collins Fai, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Nouhou Tolo, Bryan Mbeumo, André-Frank Zambo Anguissa, Eric Maxim Choupo-Moting, Pierre Kunde Malong, Moumi Ngamaleu, Vincent Aboubakar

Opstelling Brazilië. Ederson, Dani Alves, Éder Militão, Gleison Bremer, Alex Telles, Fabinho, Rodrygo, Fred, Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli