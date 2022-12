Kunnen de Kameroeners verrassen en Brazilië kloppen?

Worden onder andere in de Braziliaanse basis verwacht: reservedoelman Ederson, Arsenal-duo Gabriel Jesus en Martinelli, Antony en good old Dani Alves. Hij wordt op zijn 39e normaal gezien dus de oudste spelers ooit voor Brazilië op een WK. Daarmee stoot hij de huidige kapitein Thiago Silva van de troon.

vooraf, 11 uur 26. Dani Alves zou de oudste Braziliaan ooit op een WK worden. Worden onder andere in de Braziliaanse basis verwacht: reservedoelman Ederson, Arsenal-duo Gabriel Jesus en Martinelli, Antony en good old Dani Alves. Hij wordt op zijn 39e normaal gezien dus de oudste spelers ooit voor Brazilië op een WK. Daarmee stoot hij de huidige kapitein Thiago Silva van de troon. .

clock 11:20

vooraf, 11 uur 20. Braziliaanse B-ploeg. De wedstrijden op dit WK volgen elkaar snel op, wat ervoor zorgt dat de topploegen hun sterke selecties in de breedte best kunnen uitspelen. Brazilië zal het voorbeeld van Frankrijk eerder volgen en heel wat spelers rust gunnen. Het is namelijk al helemaal zeker van de achtste finales en ook al erg dichtbij de groepswinst. Naar verluidt zou Tite alle 7 spelers die nog niet in actie kwamen op dit WK minuten willen geven. Wie weet helpt het Kameroen wel om een stuntzege te behalen, zoals Tunesië ook lukte tegen de Franse B-ploeg. .