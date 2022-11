Fred en Militao vervangen Neymar en Danilo bij Brazilië, Shaqiri op de bank bij Zwitserland

clock 16:13 Brazilië versloeg Zwitserland nog nooit op WK. Toch een statistiek waar de Zwitsers zich kunnen aan optrekken: er is geen enkele ploeg waartegen Brazilië vaker speelde op een WK zonder te winnen. Allebei de voorgaande WK-ontmoetingen tussen Brazilië en Zwitserland eindigden in een gelijkspel (2-2 in 1950, 1-1 in 2018). . vooraf, 16 uur 13. statistics Brazilië versloeg Zwitserland nog nooit op WK Toch een statistiek waar de Zwitsers zich kunnen aan optrekken: er is geen enkele ploeg waartegen Brazilië vaker speelde op een WK zonder te winnen. Allebei de voorgaande WK-ontmoetingen tussen Brazilië en Zwitserland eindigden in een gelijkspel (2-2 in 1950, 1-1 in 2018).

clock 16:12 vooraf, 16 uur 12. Shaqiri op de bank bij Zwitserland. Opvallende wissel bij Zwitserland, daar verhuist Shaqiri naar de bank. Hij wordt in de basis vervangen door Rieder. . Shaqiri op de bank bij Zwitserland Opvallende wissel bij Zwitserland, daar verhuist Shaqiri naar de bank. Hij wordt in de basis vervangen door Rieder.

clock 16:00 vooraf, 16 uur . Fred en Militao vervangen Neymar en Danilo. Brazilië kan vandaag geen beroep doen op Neymar en Danilo. Beide spelers liepen in de opener tegen Servië een enkelblessure op. Fred en Miltao zijn hun vervangers bij de Seleção. . Fred en Militao vervangen Neymar en Danilo Brazilië kan vandaag geen beroep doen op Neymar en Danilo. Beide spelers liepen in de opener tegen Servië een enkelblessure op. Fred en Miltao zijn hun vervangers bij de Seleção.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. WK voetbal 2022 Brazilië met of zonder Neymar: een wereld van verschil volgens de statistieken

clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. Shaqiri vol vertrouwen. In 2018 troffen de ploegen elkaar al eens in de groepsfase van een WK. Het werd toen 1-1 en Shaqiri gelooft dat het nog beter kan voor de Zwitsers. "Dat was een positief resultaat, maar ik heb het gevoel dat we nu sterker zijn dan toen", klinkt het vol vertrouwen. . Shaqiri vol vertrouwen In 2018 troffen de ploegen elkaar al eens in de groepsfase van een WK. Het werd toen 1-1 en Shaqiri gelooft dat het nog beter kan voor de Zwitsers.

clock 13:36 vooraf, 13 uur 36. Neymar is een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers. Braziliaanse bondscoach Tite. Neymar is een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers. Braziliaanse bondscoach Tite

clock 13:35 vooraf, 13 uur 35. Geen Neymar dus bij de Brazilianen, maar dat mag voor bondscoach Tite geen excuus zijn. "Brazilië is afhankelijk van al zijn talenten. Natuurlijk is Neymar een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers." . Geen Neymar dus bij de Brazilianen, maar dat mag voor bondscoach Tite geen excuus zijn. "Brazilië is afhankelijk van al zijn talenten. Natuurlijk is Neymar een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers."

clock Opstelling Brazilië. Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior Opstelling Brazilië Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior

clock Opstelling Zwitserland. Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Rieder, Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Breel Embolo Opstelling Zwitserland Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Rieder, Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Breel Embolo