Toernooiploeg Zwitserland kijkt Kameroen in de ogen in groep met Brazilië

clock 15:24 vooraf, 15 uur 24. Kameroen met man-in-vorm Choupo-Moting. Bij zijn ploeg Bayern München verkeert hij de laatste weken in blakende vorm. Choupo-Moting rijgt in Duitsland de goals aan elkaar. Kan hij dat ook bij zijn nationale ploeg? Kameroen kan zijn doelpunten alvast gebruiken. In 7 WK-deelnames kwam het land enkel in 1990 verder dan de groepsfase. Ook dit jaar wordt dat een lastige opgave met de stevige tegenstand in groep G.

clock 15:07 vooraf, 15 uur 07. Toernooiploeg Zwitserland. Een echte uitblinker is er niet bij de Zwitsers, maar als collectief is het een indrukwekkende machine. In de kwalificaties hield het Europees kampioen Italië achter zich in de groep. Bovendien is Zwitserland een van de enige 3 Europese landen die in de 4 meest recente EK's en WK's in de knock-outfase stond. België en Frankrijk zijn de andere 2.

clock 14:53 vooraf, 14 uur 53. Ik ben de grootste fan van Kameroen, maar pas na deze wedstrijd. Breel Embolo, spits van Zwitserland met Kameroense roots.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. Eerste ontmoeting ooit tussen Zwitserland en Kameroen. En dat is vooral speciaal voor Breel Embolo. De Zwitserse spits is geboren in Kameroen en zijn beide ouders zijn afkomstig uit het land. "Ik ben blij en trots om hier te mogen zijn, en ik hoop te spelen tegen Kameroen", wist Embolo te zeggen. Het is zijn tweede WK, in 2018 was hij er ook bij. In Rusland zat Zwitserland ook al met Servië en Brazilië in de groep. Het vierde wiel aan de wagen was toen Costa Rica. Zwitserland stootte toen als 2e door na Brazilië. Het speelde 1-1 tegen Brazilië, klopte Servië met 1-2 en pakte een 2-2 tegen Costa Rica.



"Ik ben blij en trots om hier te mogen zijn, en ik hoop te spelen tegen Kameroen", wist Embolo te zeggen. Het is zijn tweede WK, in 2018 was hij er ook bij. In Rusland zat Zwitserland ook al met Servië en Brazilië in de groep. Het vierde wiel aan de wagen was toen Costa Rica.



Zwitserland stootte toen als 2e door na Brazilië. Het speelde 1-1 tegen Brazilië, klopte Servië met 1-2 en pakte een 2-2 tegen Costa Rica.

clock Opstelling Zwitserland. Yann Sommer, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Djibril Sow, Remo Freuler, Ruben Vargas, Breel Embolo Opstelling Zwitserland Yann Sommer, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Djibril Sow, Remo Freuler, Ruben Vargas, Breel Embolo

clock Opstelling Kameroen. André Onana, Nouhou Tolo, Jean-Charles Castelletto, Nicolas N'Koulou, Collins Fai, Karl Toko Ekambi, Martin Hongla, André-Frank Zambo Anguissa, Bryan Mbeumo, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting Opstelling Kameroen André Onana, Nouhou Tolo, Jean-Charles Castelletto, Nicolas N'Koulou, Collins Fai, Karl Toko Ekambi, Martin Hongla, André-Frank Zambo Anguissa, Bryan Mbeumo, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting