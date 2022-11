LIVESTREAM: Toernooiploeg Zwitserland kijkt Kameroen in de ogen in groep met Brazilië

clock 23' eerste helft, minuut 23. Kameroen blijft het gevaar opstapelen. Mbeumo dribbelt en vindt uiteindelijk geen ruimte om te schieten, maar wel Zambo-Anguissa. Die vergeet te knallen, en geeft door aan Toko Ekambi, zijn schot gaat in corner. . Kameroen blijft het gevaar opstapelen. Mbeumo dribbelt en vindt uiteindelijk geen ruimte om te schieten, maar wel Zambo-Anguissa. Die vergeet te knallen, en geeft door aan Toko Ekambi, zijn schot gaat in corner.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Xhaka dirigeert op het middenveld en vindt bijna Widmer met een scherpe steekpass. Het idee was goed, uitvoering nét niet genoeg. . Xhaka dirigeert op het middenveld en vindt bijna Widmer met een scherpe steekpass. Het idee was goed, uitvoering nét niet genoeg.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Choupo-Moting op Sommer! Opnieuw vindt Kameroen de ruimte in de rug van de Zwitserse verdediging. Deze keer is het Choupo-Moting die kan lopen én schieten op Sommer, die pal staat. Vanuit buitenspel, blijkt achteraf. . Choupo-Moting op Sommer! Opnieuw vindt Kameroen de ruimte in de rug van de Zwitserse verdediging. Deze keer is het Choupo-Moting die kan lopen én schieten op Sommer, die pal staat. Vanuit buitenspel, blijkt achteraf.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Choupo-Moting vindt ruimte en trapt op Sommer, maar stond buitenspel. Choupo-Moting vindt ruimte en trapt op Sommer, maar stond buitenspel

clock 12' eerste helft, minuut 12. Zwitserland prikt terug. Eerst is Embolo niet scherp genoeg op een voorzet, een mooie combinatie eindigt via Shaqiri bij Embolo. Die vindt dat hij te hard omver gebeukt werd, maar stond eerder al offside. . Zwitserland prikt terug. Eerst is Embolo niet scherp genoeg op een voorzet, een mooie combinatie eindigt via Shaqiri bij Embolo. Die vindt dat hij te hard omver gebeukt werd, maar stond eerder al offside.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Kameroen krijgt eerste grote kans. Kameroen krijgt eerste grote kans

clock 10' eerste helft, minuut 10. Dubbele kans Kameroen. Het warmt op! Mbeumo kan gaan spurten, en knalt recht op de ervaren Sommer. Toko Ekambi neemt de bal ineens op de bots, maar schiet ver over. . Dubbele kans Kameroen Het warmt op! Mbeumo kan gaan spurten, en knalt recht op de ervaren Sommer. Toko Ekambi neemt de bal ineens op de bots, maar schiet ver over.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Op het veld is het spel momenteel vrolijk en open, met Zwitsers overwicht. Kameroen houdt de Europeanen voorlopig zonder al te veel moeite af. . Op het veld is het spel momenteel vrolijk en open, met Zwitsers overwicht. Kameroen houdt de Europeanen voorlopig zonder al te veel moeite af.

clock 5' eerste helft, minuut 5. In de tribunes is een oude bekende terug van weggeweest: de vuvuzela. Zuid-Afrikaanse taferelen zijn het niet, maar het herkenbare geluid is er zeker. . In de tribunes is een oude bekende terug van weggeweest: de vuvuzela. Zuid-Afrikaanse taferelen zijn het niet, maar het herkenbare geluid is er zeker.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Eerste gevaartje voor de Zwitsers: corner van Shaqiri blijft hangen, Choupo-Moting kan na wat chaos wegwerken. . Eerste gevaartje voor de Zwitsers: corner van Shaqiri blijft hangen, Choupo-Moting kan na wat chaos wegwerken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 11:00 eerste helft, 11 uur . Begin. Rood tegen groen-geel, de bal rolt! . Begin Rood tegen groen-geel, de bal rolt!

clock 10:59 eerste helft, 10 uur 59. Samuel Eto'o, ooit fantastische spits, is dezer dagen voorzitter van de Kameroense voetbalbond én waagt zich nu en dan ook aan een pronostiek. Daarin speelde Kameroen de finale met Marokko. We zullen het houden op wishful thinking, met respect voor de twee ploegen. . Samuel Eto'o, ooit fantastische spits, is dezer dagen voorzitter van de Kameroense voetbalbond én waagt zich nu en dan ook aan een pronostiek. Daarin speelde Kameroen de finale met Marokko. We zullen het houden op wishful thinking, met respect voor de twee ploegen.

clock 10:59 vooraf, 10 uur 59.

clock 10:57 vooraf, 10 uur 57. De fans van de Scheizerpsalm en O Cameroon, Cradle of Our Forefathers worden op hun wenken bediend. Xhaka zingt niet mee, maar staart staalhard voor zich uit. . De fans van de Scheizerpsalm en O Cameroon, Cradle of Our Forefathers worden op hun wenken bediend. Xhaka zingt niet mee, maar staart staalhard voor zich uit.

clock 10:53 vooraf, 10 uur 53. Kameroen heeft meer kwaliteit dan alleen Choupo-Moting. Centraal is er ook de Napolitaan Zambo Anguissa te vinden, naast Martin Hongla, bij Belgen bekend van zijn periode bij Antwerp. Vooraan heeft Bryan Mbeumo ook gekozen voor Kameroen, achteraan herkennen we de voormalige Ajax-keeper André Onana. . Kameroen heeft meer kwaliteit dan alleen Choupo-Moting. Centraal is er ook de Napolitaan Zambo Anguissa te vinden, naast Martin Hongla, bij Belgen bekend van zijn periode bij Antwerp. Vooraan heeft Bryan Mbeumo ook gekozen voor Kameroen, achteraan herkennen we de voormalige Ajax-keeper André Onana.

clock 10:46 vooraf, 10 uur 46. Doorwinterde Zwitserse sterkhouders. Bij Zwitserland zijn er drie spelers die je al jarenlang meteen op het blad kan zetten, en Murat Yakin heeft dat deze keer opnieuw gedaan. Yann Sommer onder de lat, kapitein Xhaka op het middenveld zit mogelijk in zijn beste vorm ooit bij Arsenal. Anderzijds beleeft Xherdan Shaqiri de herfst van zijn carrière bij Chicago Fire, is het WK nog een laatste Indian Summer voor hem? . Doorwinterde Zwitserse sterkhouders Bij Zwitserland zijn er drie spelers die je al jarenlang meteen op het blad kan zetten, en Murat Yakin heeft dat deze keer opnieuw gedaan. Yann Sommer onder de lat, kapitein Xhaka op het middenveld zit mogelijk in zijn beste vorm ooit bij Arsenal. Anderzijds beleeft Xherdan Shaqiri de herfst van zijn carrière bij Chicago Fire, is het WK nog een laatste Indian Summer voor hem?

clock 15:24 vooraf, 15 uur 24. Kameroen met man-in-vorm Choupo-Moting. Bij zijn ploeg Bayern München verkeert hij de laatste weken in blakende vorm. Choupo-Moting rijgt in Duitsland de goals aan elkaar. Kan hij dat ook bij zijn nationale ploeg? Kameroen kan zijn doelpunten alvast gebruiken. In 7 WK-deelnames kwam het land enkel in 1990 verder dan de groepsfase. Ook dit jaar wordt dat een lastige opgave met de stevige tegenstand in groep G. . Kameroen met man-in-vorm Choupo-Moting Bij zijn ploeg Bayern München verkeert hij de laatste weken in blakende vorm. Choupo-Moting rijgt in Duitsland de goals aan elkaar. Kan hij dat ook bij zijn nationale ploeg? Kameroen kan zijn doelpunten alvast gebruiken. In 7 WK-deelnames kwam het land enkel in 1990 verder dan de groepsfase. Ook dit jaar wordt dat een lastige opgave met de stevige tegenstand in groep G.

clock 15:07 vooraf, 15 uur 07. Toernooiploeg Zwitserland. Een echte uitblinker is er niet bij de Zwitsers, maar als collectief is het een indrukwekkende machine. In de kwalificaties hield het Europees kampioen Italië achter zich in de groep. Bovendien is Zwitserland een van de enige 3 Europese landen die in de 4 meest recente EK's en WK's in de knock-outfase stond. België en Frankrijk zijn de andere 2. . Toernooiploeg Zwitserland Een echte uitblinker is er niet bij de Zwitsers, maar als collectief is het een indrukwekkende machine. In de kwalificaties hield het Europees kampioen Italië achter zich in de groep. Bovendien is Zwitserland een van de enige 3 Europese landen die in de 4 meest recente EK's en WK's in de knock-outfase stond. België en Frankrijk zijn de andere 2.

clock 14:53 vooraf, 14 uur 53. Ik ben de grootste fan van Kameroen, maar pas na deze wedstrijd. Breel Embolo, spits van Zwitserland met Kameroense roots. Ik ben de grootste fan van Kameroen, maar pas na deze wedstrijd. Breel Embolo, spits van Zwitserland met Kameroense roots

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. Eerste ontmoeting ooit tussen Zwitserland en Kameroen. En dat is vooral speciaal voor Breel Embolo. De Zwitserse spits is geboren in Kameroen en zijn beide ouders zijn afkomstig uit het land. "Ik ben blij en trots om hier te mogen zijn, en ik hoop te spelen tegen Kameroen", wist Embolo te zeggen. Het is zijn tweede WK, in 2018 was hij er ook bij. In Rusland zat Zwitserland ook al met Servië en Brazilië in de groep. Het vierde wiel aan de wagen was toen Costa Rica. Zwitserland stootte toen als 2e door na Brazilië. Het speelde 1-1 tegen Brazilië, klopte Servië met 1-2 en pakte een 2-2 tegen Costa Rica. . Eerste ontmoeting ooit tussen Zwitserland en Kameroen En dat is vooral speciaal voor Breel Embolo. De Zwitserse spits is geboren in Kameroen en zijn beide ouders zijn afkomstig uit het land.



"Ik ben blij en trots om hier te mogen zijn, en ik hoop te spelen tegen Kameroen", wist Embolo te zeggen. Het is zijn tweede WK, in 2018 was hij er ook bij. In Rusland zat Zwitserland ook al met Servië en Brazilië in de groep. Het vierde wiel aan de wagen was toen Costa Rica.



Zwitserland stootte toen als 2e door na Brazilië. Het speelde 1-1 tegen Brazilië, klopte Servië met 1-2 en pakte een 2-2 tegen Costa Rica.

clock Opstelling Zwitserland. Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Ruben Vargas, Breel Embolo Opstelling Zwitserland Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Ruben Vargas, Breel Embolo

clock Opstelling Kameroen. André Onana, Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas N'Koulou, Nouhou Tolo, André-Frank Zambo Anguissa, Samuel Oum Gouet, Martin Hongla, Bryan Mbeumo, Eric Maxim Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi Opstelling Kameroen André Onana, Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas N'Koulou, Nouhou Tolo, André-Frank Zambo Anguissa, Samuel Oum Gouet, Martin Hongla, Bryan Mbeumo, Eric Maxim Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi