Kan Brazilië 'dark horse' Servië op stal houden?

clock 17:50

vooraf, 17 uur 50. Brazilië is gewaarschuwd. Brazilië is de enige ploeg die sinds de start van het WK aan elke editie heeft deelgenomen. Dat zijn er 21 om precies te zijn. Zoals zo vaak zijn ze ook in de 22ste editie de grote favoriet. Al wil dat op dit WK precies niet zo veel zeggen. Zowel Argentinië als Duitsland gingen al onderuit tegen een - op papier - veel zwakkere tegenstander. Nu is Brazilië natuurlijk wel gewaarschuwd. De statistieken spreken trouwens in hun voordeel: de laatste 5 WK's verloren de Brazillianen geen enkele groepswedstrijd. Nog straffer: het is sinds 1982 geleden dat ze niet eerst eindigden in de groep. .