Geen Gabriel Jesus in de basis van Brazilië, Servië kiest voor Mitrovic diep in de spits

Geen Firmino. Zoek straks niet naar Roberto Firmino. De 31-jarige aanvaller van Liverpool zit namelijk niet in de selectie van de Goddelijke Kanaries. Het geeft de aanvallende weelde waarover bondscoach Tite beschikt wel aan.

Mitrovic toch fit. Het was even schrikken voor de Serviërs toen Aleksandar Mitrovic geblesseerd uitviel met een enkelblessure. De spits van Fulham werd echter op tijd klaargestoomd voor dit WK. Dat hij levensbelangrijk kan zijn, bewees hij ook al in de Premier League. In 12 wedstrijden scoorde Mitrogol al 9 keer.

Servië kiest voor Mitrovic in de punt, zijn spitsenbroertje Vlahovic daarentegen moet op de bank postvatten.

Brazilië baadt in een bad vol aanvallende weelde. Zo kan Tite Neymar, Richarlison, Raphinha en Vinicius in zijn basiself droppen. Gabriel Jesus wacht een rol als supersub.

Mitrovic op kop. Servië is misschien de underdog in deze wedstrijd, maar ze zijn een serieuze kanshebber om uit te groep te geraken. Met Mitrovic hebben ze, na Kane, de best scorende internationale spits op het toernooi. Hij scoorde maar liefst 50 goals in 76 wedstrijden. Zet Vlahovic daar nog naast en Milinkovic-Savic en Tadic daar juist achter, en je krijgt ongetwijfeld vuurwerk. Het zou een unicum zijn voor Servië als ze zich weten te plaatsen voor de knock-outfase. Je hoort links en rechts wel eens dat dit hun gouden generatie is. Sommige analisten verheffen hen zelfs tot 'dark horse' van dit WK. Kunnen ze de hoge verwachtingen waarmaken in Qatar?

Brazilië is gewaarschuwd. Brazilië is de enige ploeg die sinds de start van het WK aan elke editie heeft deelgenomen. Dat zijn er 21 om precies te zijn. Zoals zo vaak zijn ze ook in de 22ste editie de grote favoriet. Al wil dat op dit WK precies niet zo veel zeggen. Zowel Argentinië als Duitsland gingen al onderuit tegen een - op papier - veel zwakkere tegenstander. Nu is Brazilië natuurlijk wel gewaarschuwd. De statistieken spreken trouwens in hun voordeel: de laatste 5 WK's verloren de Brazillianen geen enkele groepswedstrijd. Nog straffer: het is sinds 1982 geleden dat ze niet eerst eindigden in de groep.

Opstelling Brazilië. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Neymar, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior

Opstelling Servië. Vanja Milinkovic-Savic, Strahinja Pavlovic, Miloš Veljkovic, Nikola Milenkovic, Andrija Živkovic, Nemanja Gudelj, Saša Lukic, Filip Mladenovic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic, Dušan Tadic