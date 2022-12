LIVESTREAM: Wordt Romelu Lukaku weer de redder van de Duivels? Spits start aan allesbeslissende 2e helft

Het balbezit is voor de Belgen in de openingsminuten van de tweede helft.

tweede helft, minuut 47. Het balbezit is voor de Belgen in de openingsminuten van de tweede helft. .

Romelu Lukaku trapt de tweede helft op gang in Doha. Hij is in de Belgische elf gekomen in de plaats van Dries Mertens.

tweede helft, 17 uur 05. Daar is Lukaku! Romelu Lukaku trapt de tweede helft op gang in Doha. Hij is in de Belgische elf gekomen in de plaats van Dries Mertens. .

We krijgen nog vier minuten toegevoegde tijd. Het spel lag wel wat stil tijdens de VAR-fase, maar vier minuten is toch veel extra tijd.

eerste helft, minuut 47. 4 minuten erbij. We krijgen nog vier minuten toegevoegde tijd. Het spel lag wel wat stil tijdens de VAR-fase, maar vier minuten is toch veel extra tijd. .

Vijf minuten voor de rust is het eigenlijk nog altijd wachten op een uitgespeelde doelkans van de Belgen. Mertens kwam wel een keertje in schietpositie na een counter, maar hij raakte de bal volledig verkeerd.

eerste helft, minuut 40. Vijf minuten voor de rust is het eigenlijk nog altijd wachten op een uitgespeelde doelkans van de Belgen. Mertens kwam wel een keertje in schietpositie na een counter, maar hij raakte de bal volledig verkeerd. .

De Kroaten blijven drukken. Livaja kan koppen in de zestien, maar doet dat niet goed. Courtois moet niet in actie komen.

eerste helft, minuut 34. De Kroaten blijven drukken. Livaja kan koppen in de zestien, maar doet dat niet goed. Courtois moet niet in actie komen. .

Marokko kunnen we stilaan opschrijven. Het is duidelijk dat hier maar één plekje zal uitgedeeld worden.

eerste helft, minuut 25. Marokko kunnen we stilaan opschrijven. Het is duidelijk dat hier maar één plekje zal uitgedeeld worden. Peter Vandenbempt.

De FIFA laat nog een keer een herhaling zien van de buitenspelfase voor Carrasco in de fout ging in de eigen rechthoek. Heel eerlijk: het is met het blote oog niet te zien of Kramaric al dan niet buitenspel stond.

eerste helft, minuut 21. De FIFA laat nog een keer een herhaling zien van de buitenspelfase voor Carrasco in de fout ging in de eigen rechthoek. Heel eerlijk: het is met het blote oog niet te zien of Kramaric al dan niet buitenspel stond. .

De penaltyfase wordt in detail onderzocht door de VAR, die niet zeker is dat het een penalty is.

Toch geen strafschop? De penaltyfase wordt in detail onderzocht door de VAR, die niet zeker is dat het een penalty is. . eerste helft, minuut 17.

eerste helft, minuut 14. Mertens mikt in één tijd over.

Na een perfect uitgevoerde counter vindt De Bruyne zijn maatje Mertens in de zestien. Die raakt de bal maar half goed en Livakovic moet zels niet in actie komen op het "schot".

eerste helft, minuut 14. Mertens verkwanselt counter. Na een perfect uitgevoerde counter vindt De Bruyne zijn maatje Mertens in de zestien. Die raakt de bal maar half goed en Livakovic moet zels niet in actie komen op het "schot". .

Kroatië heeft de wedstrijd in handen in de openingsminuten. De Belgen kwamen nog niet in de buurt van Livakovic, het sluitstuk van de Kroaten.

eerste helft, minuut 7. Kroatië heeft de wedstrijd in handen in de openingsminuten. De Belgen kwamen nog niet in de buurt van Livakovic, het sluitstuk van de Kroaten. .

De Marokkanen hebben in de andere poulewedstrijd in groep F meteen de score geopend. Dat verandert niets aan de situatie van de Belgen, die moeten gewoon winnen om door te stoten naar de achtste finales.

eerste helft, minuut 5. 0-1 voor Marokko. De Marokkanen hebben in de andere poulewedstrijd in groep F meteen de score geopend. Dat verandert niets aan de situatie van de Belgen, die moeten gewoon winnen om door te stoten naar de achtste finales. .

eerste helft, 16 uur . Let's go! De Kroaten hebben de wedstrijd op gang getrapt. Herpakken de Rode Duivels zich in deze alles-of-nietswedstrijd? .

Ik ben totaal niet bezig met mijn eigen toekomst. Als we winnen gaan we door, aan andere dingen denk ik niet.

vooraf, 15 uur 32. Ik ben totaal niet bezig met mijn eigen toekomst. Als we winnen gaan we door, aan andere dingen denk ik niet. Roberto Martinez.

"Ook Eden Hazard zit in die situatie. We hebben ervoor gekozen om hem als invaller te gebruiken. Maar we zullen hem zeker gebruiken voor het laatste fluitsignaal."

vooraf, 15 uur 26. Martinez: "Hazard zal zeker invallen". Roberto Martinez beseft dat de Rode Duivels vandaag moéten winnen. Bij Ruben Van Gucht geeft hij tekst en uitleg bij zijn basiself. "Lukaku is niet fit genoeg om 90 minuten te spelen, daarom begint hij op de bank." "Ook Eden Hazard zit in die situatie. We hebben ervoor gekozen om hem als invaller te gebruiken. Maar we zullen hem zeker gebruiken voor het laatste fluitsignaal." .

De Rode Duivels zijn aangekomen in het stadion na een busreis van een uurtje vanuit het basecamp. Ze zitten allemaal in hun eigen wereld als ze van de bus stappen. Bij geen enkele Belg kan er een lachje vanaf.

vooraf, 15 uur 06. Ze zijn er! De Rode Duivels zijn aangekomen in het stadion na een busreis van een uurtje vanuit het basecamp. Ze zitten allemaal in hun eigen wereld als ze van de bus stappen. Bij geen enkele Belg kan er een lachje vanaf. .

In de Duivelse elf valt op dat Kevin De Bruyne een rijtje naar achteren is geschoven. Een goede move? "Hij zal sowieso meer aan de bal komen", verwacht Wesley Sonck.

vooraf, 15 uur . Sonck: "De Bruyne zal meer aan de bal komen". In de Duivelse elf valt op dat Kevin De Bruyne een rijtje naar achteren is geschoven. Een goede move? "Hij zal sowieso meer aan de bal komen", verwacht Wesley Sonck. Niet uit de ploeg verdwenen: Axel Witsel. "Hij moet voor rust aan de bal zorgen, van hem moet je niet verwachten wat je van De Bruyne verwacht." .

Is het verstandig dat de Rode Duivels zonder targetspits spelen? "Ik denk meteen aan Liverpool", merkt Wesley Sonck op. "Daar spelen ze ook heel beweeglijk. Dries Mertens schuwt het werk in balverlies en -bezit ook niet."

vooraf, 14 uur 56. Sonck: "Ik moet meteen aan Liverpool denken". Is het verstandig dat de Rode Duivels zonder targetspits spelen? "Ik denk meteen aan Liverpool", merkt Wesley Sonck op. "Daar spelen ze ook heel beweeglijk. Dries Mertens schuwt het werk in balverlies en -bezit ook niet." .

Ook in de derde (en levensbelangrijke) groepsmatch van de Rode Duivels zal Romelu Lukaku niet in de basis beginnen. De diepe spits is nog altijd niet fit genoeg om aan een wedstrijd te beginnen.

vooraf, 14 uur 42. Trossard en Mertens in de basis, Eden Hazard en Lukaku op de bank. Ook in de derde (en levensbelangrijke) groepsmatch van de Rode Duivels zal Romelu Lukaku niet in de basis beginnen. De diepe spits is nog altijd niet fit genoeg om aan een wedstrijd te beginnen. Ook Eden Hazard begint tegen Kroatië ietwat verrassend op de bank. Basisplaatsen zijn er wel voor Leandro Trossard, Dries Mertens, Yannick Carrasco en Leander Dendoncker. We spelen dus zonder echte targetspits. .

vooraf, 14 uur 35. Courtois in club van 100. De wedstrijd tegen de Kroaten wordt voor Thibaut Courtois de 100e als Rode Duivel. Hij komt zo in klein een clubje van mannen met minstens 100 caps. Ook recordhouder Jan Vertonghen (144), Axel Witsel, Toby Alderweireld, Eden Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku maken daar deel van uit. .

Het wordt zo meteen de eerste ontmoeting tussen België en Kroatië op een WK. De Kroaten doen het op eindrondes van de wereldbeker uitstekend tegen Europese tegenstanders. Ze verloren slechts twee keer tegen een Europees land, telkens was Frankrijk de boosdoener: in 2018 in Rusland en in 1998 in Frankrijk.

vooraf, 14 uur 32. Het wordt zo meteen de eerste ontmoeting tussen België en Kroatië op een WK. De Kroaten doen het op eindrondes van de wereldbeker uitstekend tegen Europese tegenstanders. Ze verloren slechts twee keer tegen een Europees land, telkens was Frankrijk de boosdoener: in 2018 in Rusland en in 1998 in Frankrijk. België won dan weer zijn laatste twee duels tegen Kroatië allebei. De Rode Duivels scoorden in die twee wedstrijden drie goals, allemaal gemaakt door Romelu Lukaku. .

vooraf, 14 uur . Tweede keer in Ahmad Bin Ali. De Belgen spelen om 16 u. voor de tweede keer op dit WK in het Ahmad Bin Ali Stadion. Als ze net als tegen Canada kunnen winnen, dan gaan ze hoe dan ook door naar de achtste finales. .

De Rode Duivels spelen straks voor de derde keer in hun thuisshirt. Enkel als ze nog doorgaan naar de volgende ronde, zullen we dus hun witte uitrusting kunnen zien in Qatar.

De Rode Duivels spelen straks voor de derde keer in hun thuisshirt. Enkel als ze nog doorgaan naar de volgende ronde, zullen we dus hun witte uitrusting kunnen zien in Qatar. vooraf, 13 uur 56.

"Ik schat de kansen 50/50 in voor deze middag", vertelde Steven Defour deze ochtend bij Radio 1. "We mogen Kroatië niet onderschatten, maar de Belgen moeten kwalitatief zeker niet onderdoen."

vooraf, 13 uur 05. Defour gelooft nog in de kansen van de Belgen. "Ik schat de kansen 50/50 in voor deze middag", vertelde Steven Defour deze ochtend bij Radio 1. "We mogen Kroatië niet onderschatten, maar de Belgen moeten kwalitatief zeker niet onderdoen." .

Voor de Rode Duivels is de WK-match tegen Kroatië erop of eronder, maar voor de voormalige Kroatische hoogspringster Blanka Vlasic is het ook een familiezaak. Ze is getrouwd met Sporzaverslaggever Ruben Van Gucht, samen hebben ze ook een zoontje. Tegelijk speelt haar broer Nikola voor het Kroatische nationale elftal. Hoe kijkt zij naar de match straks?

We mogen geen fouten maken. Vooraf rekenen is nooit goed en dat zullen we ook niet doen. We zullen spelen om te winnen.

vooraf, 13 uur 59. We mogen geen fouten maken. Vooraf rekenen is nooit goed en dat zullen we ook niet doen. We zullen spelen om te winnen. Zlatko Dalic, bondscoach Kroatië.

clock 13:55

vooraf, 13 uur 55. Zlatko Dalic: "We houden geen rekening met wat de pers schrijft over België". Ook bij Kroatië was er een persconferentie daags voor het duel tegen België. De bondscoach sprak er ondanks de mindere prestaties van de Belgen op dit WK toch vol ontzag over de Rode Duivels. "Hun laatste matchen, daar kijken we niet naar", vertelde Zlatko Dalic. "We houden ook geen rekening met wat er allemaal in de pers is verschenen. België blijft een uitstekende ploeg met fantastische spelers zoals Kevin De Bruyne en Eden Hazard." Romelu Lukaku zou eventueel een eerste keer aan de aftrap kunnen komen. "Lukaku is een belangrijke speler voor de Belgen. Hij zorgt voor energie en is sterk in de duels. Hij zal geen matchritme hebben, maar het blijft een uitstekende spits." .