Kroatië-België LIVE (16u): Geen Eden Hazard en Romelu Lukaku aan de aftrap, wel Mertens en Trossard

Ze zijn er! De Rode Duivels zijn aangekomen in het stadion na een busreis van een uurtje vanuit het basecamp. Ze zitten allemaal in hun eigen wereld als ze van de bus stappen. Bij geen enkele Belg kan er een lachje vanaf.

De Rode Duivels komen aan de aftrap met een heel ervaren team:

Sonck: "De Bruyne zal meer aan de bal komen". In de Duivelse elf valt op dat Kevin De Bruyne een rijtje naar achteren is geschoven. Een goede move? "Hij zal sowieso meer aan de bal komen", verwacht Wesley Sonck. Niet uit de ploeg verdwenen: Axel Witsel. "Hij moet voor rust aan de bal zorgen, van hem moet je niet verwachten wat je van De Bruyne verwacht."

Niet uit de ploeg verdwenen: Axel Witsel. "Hij moet voor rust aan de bal zorgen, van hem moet je niet verwachten wat je van De Bruyne verwacht."

Sonck: "Ik moet meteen aan Liverpool denken". Is het verstandig dat de Rode Duivels zonder targetspits spelen? "Ik denk meteen aan Liverpool", merkt Wesley Sonck op. "Daar spelen ze ook heel beweeglijk. Dries Mertens schuwt het werk in balverlies en -bezit ook niet."

Ik kan niet negatief zijn, dat hoort niet bij een topsporter. Wesley Sonck.

Sporza Live met Wesley Sonck. Zo meteen kan je op deze pagina naar een Sporza Live kijken met Wesley Sonck. Wat denkt hij van de Belgische opstelling? Stel nog snel je vraag aan onze analist via Facebook.

Volledige opstelling. Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Meunier, Witsel, Dendoncker, Carrasco; De Bruyne (c), Trossard en Mertens.



Trossard en Mertens in de basis, Eden Hazard en Lukaku op de bank. Ook in de derde (en levensbelangrijke) groepsmatch van de Rode Duivels zal Romelu Lukaku niet in de basis beginnen. De diepe spits is nog altijd niet fit genoeg om aan een wedstrijd te beginnen. Ook Eden Hazard begint tegen Kroatië ietwat verrassend op de bank. Basisplaatsen zijn er wel voor Leandro Trossard, Dries Mertens, Yannick Carrasco en Leander Dendoncker. We spelen dus zonder echte targetspits.

Ook Eden Hazard begint tegen Kroatië ietwat verrassend op de bank. Basisplaatsen zijn er wel voor Leandro Trossard, Dries Mertens, Yannick Carrasco en Leander Dendoncker. We spelen dus zonder echte targetspits.

De Belgische 11:

Geen wijzigingen bij Kroatië. Zlatko Dalic behoudt tegen België het vertrouwen in de elf die Canada overtuigend klopten met 4-1. Dat wil zeggen dat voorin Livaja en Kramaric voor de goals moeten zorgen.

Deze Kroaten beginnen aan de wedstrijd tegen België:

Courtois in club van 100. De wedstrijd tegen de Kroaten wordt voor Thibaut Courtois de 100e als Rode Duivel. Hij komt zo in klein een clubje van mannen met minstens 100 caps. Ook recordhouder Jan Vertonghen (144), Axel Witsel, Toby Alderweireld, Eden Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku maken daar deel van uit.

Inter-spelers Lukaku en Brozovic kruisen vandaag de degens in Qatar:

Het wordt zo meteen de eerste ontmoeting tussen België en Kroatië op een WK. De Kroaten doen het op eindrondes van de wereldbeker uitstekend tegen Europese tegenstanders. Ze verloren slechts twee keer tegen een Europees land, telkens was Frankrijk de boosdoener: in 2018 in Rusland en in 1998 in Frankrijk. België won dan weer zijn laatste twee duels tegen Kroatië allebei. De Rode Duivels scoorden in die twee wedstrijden drie goals, allemaal gemaakt door Romelu Lukaku.

België won dan weer zijn laatste twee duels tegen Kroatië allebei. De Rode Duivels scoorden in die twee wedstrijden drie goals, allemaal gemaakt door Romelu Lukaku.

WK voetbal 2022 Op zoek naar de magie van 2013: zorgen de Rode Duivels opnieuw voor climax tegen Kroatië?

Tweede keer in Ahmad Bin Ali. De Belgen spelen om 16 u. voor de tweede keer op dit WK in het Ahmad Bin Ali Stadion. Als ze net als tegen Canada kunnen winnen, dan gaan ze hoe dan ook door naar de achtste finales.

De Rode Duivels spelen straks voor de derde keer in hun thuisshirt. Enkel als ze nog doorgaan naar de volgende ronde, zullen we dus hun witte uitrusting kunnen zien in Qatar.

Ik twijfel of Romelu vandaag 90 minuten aankan, maar je moet hem wel echt gebruiken als het kan. Steven Defour op Radio 1.