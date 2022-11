LIVESTREAM: Kramaric mept Canada tegen het canvas met zijn 2e van de avond

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Kroatië, Lovro Majer erin, Mateo Kovacic eruit wissel substitution out Mateo Kovacic substitution in Lovro Majer

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Kroatië, Mario Pašalic erin, Luka Modric eruit wissel substitution out Luka Modric substitution in Mario Pašalic

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Kroatië, Mislav Oršic erin, Ivan Perišic eruit wissel substitution out Ivan Perišic substitution in Mislav Oršic

clock 87' tweede helft, minuut 87. Na een topwedstrijd mogen Perisic, Modric en Kovacic met z'n drieën naar de kant. Alledrie krijgen ze een dikverdiende knuffel van bondscoach Dalic. . Na een topwedstrijd mogen Perisic, Modric en Kovacic met z'n drieën naar de kant. Alledrie krijgen ze een dikverdiende knuffel van bondscoach Dalic.

clock 85' Gele kaart voor Kamal Miller van Canada tijdens tweede helft, minuut 85 yellow card Kamal Miller Canada

clock 85' Gele kaart voor Luka Modric van Kroatië tijdens tweede helft, minuut 85 yellow card Luka Modric Kroatië

clock 85' tweede helft, minuut 85. Opstootje. Miller en Modric gaan allebei in het boekje van Matonte na een kort opstootje. De immer kalme Modric kreeg toch een stevige duw van de Canadese verdediger. . Opstootje Miller en Modric gaan allebei in het boekje van Matonte na een kort opstootje. De immer kalme Modric kreeg toch een stevige duw van de Canadese verdediger.

clock 84' tweede helft, minuut 84. In de tribunes blijven de Canadezen erin geloven, maar op het veld is het geloof toch wat minder. . In de tribunes blijven de Canadezen erin geloven, maar op het veld is het geloof toch wat minder.

clock 82' tweede helft, minuut 82. De Rode Duivels zullen donderdag op hun best in jaren moeten zijn om deze Kroaten te verslaan. Stef Wijnants. De Rode Duivels zullen donderdag op hun best in jaren moeten zijn om deze Kroaten te verslaan. Stef Wijnants

clock 80' tweede helft, minuut 80. Brozovic kan niet scoren. Brozovic kan niet scoren

clock 80' Dubbele redding Borjan. Met twee beenvegen houdt Borjan Canada nog even in de wedstrijd. Eerst gaat hij goed plat op een laag schot van Perisic, meteen daarna raakt ook Brozovic in de rebound van dichtbij niet voorbij het Canadese sluitstuk. . tweede helft, minuut 80. crucial save Dubbele redding Borjan Met twee beenvegen houdt Borjan Canada nog even in de wedstrijd. Eerst gaat hij goed plat op een laag schot van Perisic, meteen daarna raakt ook Brozovic in de rebound van dichtbij niet voorbij het Canadese sluitstuk.

clock 75' tweede helft, minuut 75.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Kramaric viert zijn tweede goal van de avond.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Canada, Sam Adekugbe erin, Atiba Hutchinson eruit wissel substitution out Atiba Hutchinson substitution in Sam Adekugbe

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Canada, Lucas Cavallini erin, Jonathan David eruit wissel substitution out Jonathan David substitution in Lucas Cavallini

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Kroatië, Nikola Vlašic erin, Andrej Kramaric eruit wissel substitution out Andrej Kramaric substitution in Nikola Vlašic

clock 72' tweede helft, minuut 72. De handen gaan op mekaar voor Kramaric en dat mag ook na zijn dijk van een wedstrijd. Vlasic krijgt nog twintig minuten. . De handen gaan op mekaar voor Kramaric en dat mag ook na zijn dijk van een wedstrijd. Vlasic krijgt nog twintig minuten.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Dit Kroatië heeft zoveel goede spelers. Ze kunnen het niet belopen bij Canada. Stef Wijnants. Dit Kroatië heeft zoveel goede spelers. Ze kunnen het niet belopen bij Canada. Stef Wijnants

clock 71' tweede helft, minuut 71. 3-1! Kramaric heeft zijn tweede doelpunt te pakken. 3-1! Kramaric heeft zijn tweede doelpunt te pakken

clock 70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Andrej Kramaric van Kroatië. 3, 1. goal Kroatië Canada 88' 3 1

clock 68' tweede helft, minuut 68. Wedstrijd gespeeld! Met zijn tweede van de avond telt Kramaric Canada helemaal uit. Borjan had geen schijn van een kans op zijn plaatsbal. Ook de voorzet van Perisic was precisiewerk. . Wedstrijd gespeeld! Met zijn tweede van de avond telt Kramaric Canada helemaal uit. Borjan had geen schijn van een kans op zijn plaatsbal. Ook de voorzet van Perisic was precisiewerk.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Als de situatie blijft zoals ze nu is, dan hebben de Kroaten aan een gelijkspel tegen de Rode Duivels op de derde speeldag genoeg om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Canada is op dit moment uitgeschakeld en speelt nog voor de eer tegen Marokko, dat nog groepswinnaar kan worden. . Als de situatie blijft zoals ze nu is, dan hebben de Kroaten aan een gelijkspel tegen de Rode Duivels op de derde speeldag genoeg om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Canada is op dit moment uitgeschakeld en speelt nog voor de eer tegen Marokko, dat nog groepswinnaar kan worden.

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Davies trapt een vrije trap zomaar laag in het muurtje. Hier moeten de Canadezen toch meer mee doen, willen ze nog een punt (of meer) pakken. . Davies trapt een vrije trap zomaar laag in het muurtje. Hier moeten de Canadezen toch meer mee doen, willen ze nog een punt (of meer) pakken.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Ook Herdman voert nog een wissel door. Hoilett komt Laryea aflossen tussen de lijnen. . Ook Herdman voert nog een wissel door. Hoilett komt Laryea aflossen tussen de lijnen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Canada, Junior Hoilett erin, Richie Laryea eruit wissel substitution out Richie Laryea substitution in Junior Hoilett

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Kroatië, Bruno Petkovic erin, Marko Livaja eruit wissel substitution out Marko Livaja substitution in Bruno Petkovic

clock 58' tweede helft, minuut 58. Livaja is niet helemaal tevreden dat hij naar de kant moet, Petkovic is zijn vervanger voorin. . Livaja is niet helemaal tevreden dat hij naar de kant moet, Petkovic is zijn vervanger voorin.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Borjan trapt de bal zomaar in de voeten van Perisic. Diens voorzet is niet goed. De Canada-keeper komt met de schrik vrij. . Borjan trapt de bal zomaar in de voeten van Perisic. Diens voorzet is niet goed. De Canada-keeper komt met de schrik vrij.

clock 56' Gele kaart voor Dejan Lovren van Kroatië tijdens tweede helft, minuut 56 yellow card Dejan Lovren Kroatië

clock 56' tweede helft, minuut 56. Livakovic redt het schot van David met zijn vingertoppen. Livakovic redt het schot van David met zijn vingertoppen

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vingertoppen Livakovic. Eindelijk nog een keertje Canada. David kan uithalen vanop de rand van de zestien na goed voorbereidend werk van Buchanan. Livakovic moet alles uit de kast halen op het schot van de spits van Lille. . Vingertoppen Livakovic Eindelijk nog een keertje Canada. David kan uithalen vanop de rand van de zestien na goed voorbereidend werk van Buchanan. Livakovic moet alles uit de kast halen op het schot van de spits van Lille.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Het gaat allemaal zo gemakkelijk bij de Kroaten. Stef Wijnants. Het gaat allemaal zo gemakkelijk bij de Kroaten. Stef Wijnants

clock 55' tweede helft, minuut 55. (Nog) geen 3-1. Na een geweldige aanval legt Modric de bal perfect voor doel tot bij de vrijstaande Kramaric. Die faalt verrassend van dichtbij. . (Nog) geen 3-1 Na een geweldige aanval legt Modric de bal perfect voor doel tot bij de vrijstaande Kramaric. Die faalt verrassend van dichtbij.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Kramaric bijna met zijn tweede doelpunt van de avond. Kramaric bijna met zijn tweede doelpunt van de avond

clock 52' tweede helft, minuut 52. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Buchanan. Hij pootje lapt Gvardiol voor de neus van de scheidsrechter. Niet zo slim van de Club Brugge-winger. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Buchanan. Hij pootje lapt Gvardiol voor de neus van de scheidsrechter. Niet zo slim van de Club Brugge-winger.

clock 52' Gele kaart voor Tajon Buchanan van Canada tijdens tweede helft, minuut 52 yellow card Tajon Buchanan Canada

clock 51' tweede helft, minuut 51. Twee goede voorzetten vanaf de zijkant zorgen voor gevaar voor het doel van Borjan. Twee keer kan er net geen Kroaat bij, anders was het prijs. . Twee goede voorzetten vanaf de zijkant zorgen voor gevaar voor het doel van Borjan. Twee keer kan er net geen Kroaat bij, anders was het prijs.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Afstandsschot van Osorio gaat maar net naast. Afstandsschot van Osorio gaat maar net naast

clock 47' tweede helft, minuut 47. Osorio toont zich direct. De eerste actie van Osorio is meteen een hele goeie. Zijn schot met rechts gaat maar enkele centimeters naast het doel van Livakovic. . Osorio toont zich direct De eerste actie van Osorio is meteen een hele goeie. Zijn schot met rechts gaat maar enkele centimeters naast het doel van Livakovic.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Eustaquio en de onzichtbare Larin zijn in de kleedkamer gebleven voor de tweede helft. Canada gaat met Koné en Osorio in de plaats op zoek naar de gelijkmaker. . Eustaquio en de onzichtbare Larin zijn in de kleedkamer gebleven voor de tweede helft. Canada gaat met Koné en Osorio in de plaats op zoek naar de gelijkmaker.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 18:06 tweede helft, 18 uur 06. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in Qatar. Gaan de Canadezen opnieuw furieus van start? . Tweede helft De bal rolt opnieuw in Qatar. Gaan de Canadezen opnieuw furieus van start?



clock 17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij Canada, Ismaël Koné erin, Stephen Eustáquio eruit wissel substitution out Stephen Eustáquio substitution in Ismaël Koné

clock 17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij Canada, Jonathan Osorio erin, Cyle Larin eruit wissel substitution out Cyle Larin substitution in Jonathan Osorio

clock 17:58 rust, 17 uur 58.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. De vijf minuten toegevoegde tijd zitten erop. Na een blitzstart van de Canadezen hebben de Kroaten zich toch goed herpakt. We rusten met 1-2 in het voordeel van de vicewereldkampioen. . Rust De vijf minuten toegevoegde tijd zitten erop. Na een blitzstart van de Canadezen hebben de Kroaten zich toch goed herpakt. We rusten met 1-2 in het voordeel van de vicewereldkampioen.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. De Canadezen zijn ondertussen heel stil geworden in het stadion. De Kroaten roeren zich terecht wel. Hun team speelt aantrekkelijk en snel voetbal. . De Canadezen zijn ondertussen heel stil geworden in het stadion. De Kroaten roeren zich terecht wel. Hun team speelt aantrekkelijk en snel voetbal.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. De Kroatische storm gaat maar niet gaan liggen. Perisic pikt er Kramaric uit op de rand van de grote rechthoek, maar met zijn linker mikt die de bal hoog over. . De Kroatische storm gaat maar niet gaan liggen. Perisic pikt er Kramaric uit op de rand van de grote rechthoek, maar met zijn linker mikt die de bal hoog over.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Dit Kroatië speelt gewoon heel erg goed. Stef Wijnants. Dit Kroatië speelt gewoon heel erg goed. Stef Wijnants

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 2-1! Livaja knalt droog binnen. 2-1! Livaja knalt droog binnen

clock 45' eerste helft, minuut 45. De Canadezen slaan volledig in paniek achteraan. Perisic kan net niet profiteren in de zestien. . De Canadezen slaan volledig in paniek achteraan. Perisic kan net niet profiteren in de zestien.

clock 44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Marko Livaja van Kroatië. 2, 1. goal Kroatië Canada 88' 2 1

clock 44' eerste helft, minuut 44. Erop en erover. De vicewereldkampioen heeft de scheve situatie in een mum van tijd helemaal omgedraaid. Livaja komt met wat geluk in balbezit op de rand van de zestien, maar wat hij daarna doet heeft niets met geluk te maken. Hij knalt de 1-2 netjes in de benedenhoek binnen, Borjan heeft geen schijn van een kans. . Erop en erover De vicewereldkampioen heeft de scheve situatie in een mum van tijd helemaal omgedraaid. Livaja komt met wat geluk in balbezit op de rand van de zestien, maar wat hij daarna doet heeft niets met geluk te maken. Hij knalt de 1-2 netjes in de benedenhoek binnen, Borjan heeft geen schijn van een kans.

clock 43' eerste helft, minuut 43. De Canadezen zijn nu toch volledig weggezakt. Davies kwam al een tijdje niet meer in beeld en ook David en Larin zijn helemaal uit de wedstrijd verdwenen. . De Canadezen zijn nu toch volledig weggezakt. Davies kwam al een tijdje niet meer in beeld en ook David en Larin zijn helemaal uit de wedstrijd verdwenen.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Perisic trapt stevig op de schenen van Buchanan, die daar niet blij mee is. Scheidsrechter Matonte uit Uruguay houdt de gele kaart op zak. . Perisic trapt stevig op de schenen van Buchanan, die daar niet blij mee is. Scheidsrechter Matonte uit Uruguay houdt de gele kaart op zak.

clock 37' eerste helft, minuut 37.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Dan toch de gelijkmaker! Kramaric werkt goed af. Dan toch de gelijkmaker! Kramaric werkt goed af

clock 36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Andrej Kramaric van Kroatië. 1, 1. goal Kroatië Canada 88' 1 1

clock 36' eerste helft, minuut 36. Dan toch raak! Daar is de verdiende 1-1 dan toch. Kramaric wordt wat vergeten in de zestien en die ruimte moet je hem niet geven. Borjan heeft geen schijn van een kans op het overhoekse schot van de spits van Kroatië. . Dan toch raak! Daar is de verdiende 1-1 dan toch. Kramaric wordt wat vergeten in de zestien en die ruimte moet je hem niet geven. Borjan heeft geen schijn van een kans op het overhoekse schot van de spits van Kroatië.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Borjan houdt Livaja van de 1-1. De Kroaten dringen nu toch al een tijdje aan. Livaja wordt goed vrijgespeeld in de zestien, maar zijn schot is te centraal gericht. . Borjan houdt Livaja van de 1-1 De Kroaten dringen nu toch al een tijdje aan. Livaja wordt goed vrijgespeeld in de zestien, maar zijn schot is te centraal gericht.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Borjan houdt Canada recht. Borjan houdt Canada recht

clock 33' eerste helft, minuut 33. De marktwaarde van Buchanan is weer wat gestegen na een knappe defensieve actie. De speler van Club Brugge was ook tegen de Belgen één van de beste Canadezen en zal dus wel op het lijstje van wat Europese (sub)topclubs komen te staan. . De marktwaarde van Buchanan is weer wat gestegen na een knappe defensieve actie. De speler van Club Brugge was ook tegen de Belgen één van de beste Canadezen en zal dus wel op het lijstje van wat Europese (sub)topclubs komen te staan.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Na een fout van ervaren rot Lovren krijgen de Canadezen een vrije trap op een meter of 30 van de goal. De bal van Davies is veel te flauw. . Na een fout van ervaren rot Lovren krijgen de Canadezen een vrije trap op een meter of 30 van de goal. De bal van Davies is veel te flauw.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Gelijkmaker van Kramaric afgekeurd voor buitenspel. Gelijkmaker van Kramaric afgekeurd voor buitenspel

clock 28' eerste helft, minuut 28. Kroatië wordt sterker. Stef Wijnants. Kroatië wordt sterker. Stef Wijnants

clock 27' Geen 1-1. Na een knappe individuele actie schuift Kramaric de 1-1 voorbij Borjan in doel. Het Kroatische feestje gaat niet door, want Brozovic vertrok in de voorbereidende fase vanuit buitenspel. . eerste helft, minuut 27. offside Geen 1-1 Na een knappe individuele actie schuift Kramaric de 1-1 voorbij Borjan in doel. Het Kroatische feestje gaat niet door, want Brozovic vertrok in de voorbereidende fase vanuit buitenspel.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Livaja heeft het voorin bij de Kroaten moeilijk tegen Vitoria. Ook tegen Batshuayi deed de Canadees het meer dan behoorlijk. . Livaja heeft het voorin bij de Kroaten moeilijk tegen Vitoria. Ook tegen Batshuayi deed de Canadees het meer dan behoorlijk.

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Davies kruipt voorin echt overal en eist ook alle ballen op. Elke Canadese aanval begint bij hem. . Davies kruipt voorin echt overal en eist ook alle ballen op. Elke Canadese aanval begint bij hem.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Canada is opnieuw op de afspraak. De wedstrijd tegen de Belgen was geen toevalstreffer. Stef Wijnants. Canada is opnieuw op de afspraak. De wedstrijd tegen de Belgen was geen toevalstreffer. Stef Wijnants

clock 23' eerste helft, minuut 23. Bijna Kroatië: "Miller kon Livaja net genoeg hinderen". Bijna Kroatië: "Miller kon Livaja net genoeg hinderen"

clock 22' eerste helft, minuut 22. Livaja wordt in de zestien net genoeg gehinderd om deftig af te drukken. Borjan raapt het leer eenvoudig op. . Livaja wordt in de zestien net genoeg gehinderd om deftig af te drukken. Borjan raapt het leer eenvoudig op.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Na een snelle tegenstoot vindt Davies Larin net niet voor doel. De spits van Club Brugge werkt hard, maar voorlopig is het net niet voor hem. . Na een snelle tegenstoot vindt Davies Larin net niet voor doel. De spits van Club Brugge werkt hard, maar voorlopig is het net niet voor hem.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Sosa vindt Livaja aan de tweede paal. Die legt goed terug tot bij Modric, maar daar loopt het spaak. De aanvoerder verslikt zich in zijn controle. . Sosa vindt Livaja aan de tweede paal. Die legt goed terug tot bij Modric, maar daar loopt het spaak. De aanvoerder verslikt zich in zijn controle.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Het openingskwartier zit er al op. Canada kwam na de vroege goal geen tweede keer in de buurt van Livakovic. . Het openingskwartier zit er al op. Canada kwam na de vroege goal geen tweede keer in de buurt van Livakovic.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Modric wordt stevig uitgefloten door de Canadezen in de tribunes, maar krijgt zijn corner in twee tijden toch voor doel. Hutchinson werkt weg. . Modric wordt stevig uitgefloten door de Canadezen in de tribunes, maar krijgt zijn corner in twee tijden toch voor doel. Hutchinson werkt weg.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Daar is Perisic opnieuw. Hij versiert een eerste hoekschop voor Kroatië. . Daar is Perisic opnieuw. Hij versiert een eerste hoekschop voor Kroatië.

clock 10' eerste helft, minuut 10.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Aan de overkant rukt Perisic een eerste keer op met de bal aan zijn voet. Zijn voorzet is ondermaats. . Aan de overkant rukt Perisic een eerste keer op met de bal aan zijn voet. Zijn voorzet is ondermaats.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Kramaric houdt zijn bewaker aan de praat, maar zijn voorzet wijkt toch nog af. Borjan kan de bal gemakkelijk uit de lucht plukken. . Kramaric houdt zijn bewaker aan de praat, maar zijn voorzet wijkt toch nog af. Borjan kan de bal gemakkelijk uit de lucht plukken.

clock 6' eerste helft, minuut 6. De Kroaten moeten naar achter. Stef Wijnants. De Kroaten moeten naar achter. Stef Wijnants

clock 4' eerste helft, minuut 4.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Geschiedenis! Davies scoort het allereerste WK-doelpunt voor Canada. Geschiedenis! Davies scoort het allereerste WK-doelpunt voor Canada

clock 3' eerste helft, minuut 3. De vreugde bij Canada is enorm. Het allereerste WK-doelpunt ooit is een feit. Het is ook de snelste goal op dit toernooi. . De vreugde bij Canada is enorm. Het allereerste WK-doelpunt ooit is een feit. Het is ook de snelste goal op dit toernooi.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Davies kopt raak: 0-1.

clock 2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Alphonso Davies van Canada. 0, 1. goal Kroatië Canada 88' 0 1

clock 1' eerste helft, minuut 1. Meteen 0-1! Na 1 minuut en 8 seconden is het al raak voor de Canadezen. Buchanan schildert de bal op het hoofd van de inlopende Davies, Livakovic heeft geen schijn van een kans op de kopbal van de pijlsnelle Canadees. . Meteen 0-1! Na 1 minuut en 8 seconden is het al raak voor de Canadezen. Buchanan schildert de bal op het hoofd van de inlopende Davies, Livakovic heeft geen schijn van een kans op de kopbal van de pijlsnelle Canadees.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:00 eerste helft, 17 uur . Aftrap. We zijn eraan begonnen in Qatar. Lukt het Canada wel om tegen Kroatië een eerste WK-goal te maken? . Aftrap We zijn eraan begonnen in Qatar. Lukt het Canada wel om tegen Kroatië een eerste WK-goal te maken?

clock 16:56 vooraf, 16 uur 56. Luka Modric zingt het Kroatische volkslied uit volle borst mee. De 37-jarige aanvoerder speelt vandaag zijn 157e interland. . Luka Modric zingt het Kroatische volkslied uit volle borst mee. De 37-jarige aanvoerder speelt vandaag zijn 157e interland.

clock 16:54 vooraf, 16 uur 54. De 22 spelers betreden het veld in het Khalifa International Stadion. De tribunes zijn goed gevuld. . De 22 spelers betreden het veld in het Khalifa International Stadion. De tribunes zijn goed gevuld.

clock 16:53 Atiba Hutchinson speelt vandaag zijn 100e wedstrijd voor Canada:. vooraf, 16 uur 53. Atiba Hutchinson speelt vandaag zijn 100e wedstrijd voor Canada:

clock 16:51 vooraf, 16 uur 51. Er zijn vandaag behoorlijk wat linken met België. Bij Kroatië kennen we Ivan Perisic nog van bij Roeselare en Club Brugge, ook aan de overkant twee spelers die voor blauw-zwart spelen op dit moment: Tajon Buchanan en Cyle Larin. Met Jonathan David (ex-KAA Gent) is er nog een derde link in de elf van Canada. . Er zijn vandaag behoorlijk wat linken met België. Bij Kroatië kennen we Ivan Perisic nog van bij Roeselare en Club Brugge, ook aan de overkant twee spelers die voor blauw-zwart spelen op dit moment: Tajon Buchanan en Cyle Larin.

Met Jonathan David (ex-KAA Gent) is er nog een derde link in de elf van Canada.

clock 16:47 vooraf, 16 uur 47. Een gelijkspel tussen Kroatië en Canada is in mijn ogen het beste resultaat voor de Rode Duivels. Dennis van Wijk in Villa Sporza. Een gelijkspel tussen Kroatië en Canada is in mijn ogen het beste resultaat voor de Rode Duivels. Dennis van Wijk in Villa Sporza

clock 16:28 vooraf, 16 uur 28.

clock 16:11 vooraf, 16 uur 11. Door de nederlaag van de Rode Duivels zal in groep F na de tweede speeldag nog niemand zeker zijn van een plaats in de volgende ronde. Marokko is nu groepsleider met vier punten, België volgt met drie punten. Kroatië kan straks medeleider worden. . Door de nederlaag van de Rode Duivels zal in groep F na de tweede speeldag nog niemand zeker zijn van een plaats in de volgende ronde. Marokko is nu groepsleider met vier punten, België volgt met drie punten. Kroatië kan straks medeleider worden.

clock 16:10 vooraf, 16 uur 10. WK voetbal 2022 Onmondige Duivels storten collectief in elkaar tegen Marokko en moeten vroege exit vrezen

clock 16:00 De Canadezen zijn er klaar voor:. vooraf, 16 uur . De Canadezen zijn er klaar voor:

clock 15:54 vooraf, 15 uur 54. Eerste ontmoeting. Kroatië en Canada kijken elkaar vandaag voor het eerst in hun geschiedenis in de ogen. In het Khalifa International Stadion wordt het de eerste ontmoeting tussen de twee landen. . Eerste ontmoeting Kroatië en Canada kijken elkaar vandaag voor het eerst in hun geschiedenis in de ogen. In het Khalifa International Stadion wordt het de eerste ontmoeting tussen de twee landen.

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. Scoort Canada eindelijk op een WK? Canada speelde tot dusver vier WK-wedstrijden in zijn geschiedenis. In geen enkele van die wedstrijden kon het al een doelpunt maken. Kansen kreeg het genoeg, want de Canadezen schoten liefst 50x op doel. Lukt tegen Kroatië wel wat tegen de Belgen niet lukte? . Scoort Canada eindelijk op een WK? Canada speelde tot dusver vier WK-wedstrijden in zijn geschiedenis. In geen enkele van die wedstrijden kon het al een doelpunt maken. Kansen kreeg het genoeg, want de Canadezen schoten liefst 50x op doel. Lukt tegen Kroatië wel wat tegen de Belgen niet lukte?

clock 15:41 vooraf, 15 uur 41. Bij Canada krijgt Cyle Larin tegen Kroatë wél een kans in de basis. Hij krijgt voorin de steun van Jonathan David, Tajon Buchanan en Alphonso Davies. . Bij Canada krijgt Cyle Larin tegen Kroatë wél een kans in de basis. Hij krijgt voorin de steun van Jonathan David, Tajon Buchanan en Alphonso Davies.

clock 15:41 vooraf, 15 uur 41.

clock 15:40 vooraf, 15 uur 40. Eén wissel in de Kroatische basisploeg in vergelijking met het gelijkspel tegen Marokko: Livaja neemt de plaats in van Vlasic. . Eén wissel in de Kroatische basisploeg in vergelijking met het gelijkspel tegen Marokko: Livaja neemt de plaats in van Vlasic.

clock 15:39 vooraf, 15 uur 39.

clock 09:15 vooraf, 09 uur 15. Ik was tevreden met onze verdediging, maar tegen Canada moet het offensief beter. Zlatko Dalic (Bondscoach Kroatië). Ik was tevreden met onze verdediging, maar tegen Canada moet het offensief beter. Zlatko Dalic (Bondscoach Kroatië)

clock 09:14 vooraf, 09 uur 14. We spelen tegen het beste middenveld-trio in de wereld. De connectie van het Kroatische middenveld maakt hen het beste voor mij. John Herdman (bondscoach Canada). We spelen tegen het beste middenveld-trio in de wereld. De connectie van het Kroatische middenveld maakt hen het beste voor mij. John Herdman (bondscoach Canada)

clock 09:10 vooraf, 09 uur 10. "We verdienen onze plek op dit WK". Canada toonde tegen België dat het heel wat in zijn mars had, maar uiteindelijk bleef de ploeg wel met lege handen achter. Iets dat best niet nog eens kan gebeuren tegen Kroatië. "We hebben getoond dat we onze plek hier verdienen", zei bondscoach Herdman na de wedstrijd tegen de Belgen. . "We verdienen onze plek op dit WK" Canada toonde tegen België dat het heel wat in zijn mars had, maar uiteindelijk bleef de ploeg wel met lege handen achter. Iets dat best niet nog eens kan gebeuren tegen Kroatië.

"We hebben getoond dat we onze plek hier verdienen", zei bondscoach Herdman na de wedstrijd tegen de Belgen.

clock 09:08 vooraf, 09 uur 08. Kroatië weet wat hen te doen staat. Werk aan de winkel voor Kroatië, dat op het vorige WK nog in de finale strandde. Na een zoutloos gelijkspel tegen Marokko kan de ploeg van bondscoach Dalic maar beter winnen tegen Canada. . Kroatië weet wat hen te doen staat Werk aan de winkel voor Kroatië, dat op het vorige WK nog in de finale strandde. Na een zoutloos gelijkspel tegen Marokko kan de ploeg van bondscoach Dalic maar beter winnen tegen Canada.

clock 09:08 - Vooraf Vooraf, 09 uur 08

clock Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Marko Livaja, Andrej Kramaric, Ivan Perišic Opstelling Kroatië Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Marko Livaja, Andrej Kramaric, Ivan Perišic

clock Opstelling Canada. Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Richie Laryea, Atiba Hutchinson, Stephen Eustáquio, Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Cyle Larin, Jonathan David Opstelling Canada Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Richie Laryea, Atiba Hutchinson, Stephen Eustáquio, Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Cyle Larin, Jonathan David