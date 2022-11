Kan Kroatië afrekenen met de enthousiaste Canadezen?

We spelen tegen het beste middenveld-trio in de wereld. De connectie van het Kroatische middenveld maakt hen het beste voor mij.

vooraf, 09 uur 14. We spelen tegen het beste middenveld-trio in de wereld. De connectie van het Kroatische middenveld maakt hen het beste voor mij. John Herdman (bondscoach Canada).

clock 09:10

vooraf, 09 uur 10. "We verdienen onze plek op dit WK". Canada toonde tegen België dat het heel wat in zijn mars had, maar uiteindelijk bleef de ploeg wel met lege handen achter. Iets dat best niet nog eens kan gebeuren tegen Kroatië. "We hebben getoond dat we onze plek hier verdienen", zei bondscoach Herdman na de wedstrijd tegen de Belgen. .