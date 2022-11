LIVESTREAM: Eden Hazard pakt uit met een knappe actie, Munir redt

clock 52' tweede helft, minuut 52. We zien nog eens een flits van de klassieke Eden Hazard. Hij ontdoet zich met een schijnbeweging van zijn mannetje en dwingt Munir tot een redding. . We zien nog eens een flits van de klassieke Eden Hazard. Hij ontdoet zich met een schijnbeweging van zijn mannetje en dwingt Munir tot een redding.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Ziyech op Courtois. Witsel laat Ziyech naar zijn linker kappen. Het schot krijgt een verraderlijke bots mee, maar Courtois versla je natuurlijk niet zomaar. . Ziyech op Courtois Witsel laat Ziyech naar zijn linker kappen. Het schot krijgt een verraderlijke bots mee, maar Courtois versla je natuurlijk niet zomaar.

clock 50' tweede helft, minuut 50. De Duivels domineren ook in de eerste minuten na de rust het balbezit. . De Duivels domineren ook in de eerste minuten na de rust het balbezit.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Er is beterschap merkbaar bij de Duivels, maar helemaal top is het zeker nog niet. Kunnen ze Marokko na de rust aan de kant schuiven? . Er is beterschap merkbaar bij de Duivels, maar helemaal top is het zeker nog niet. Kunnen ze Marokko na de rust aan de kant schuiven?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 14:58 Zien we Romelu Lukaku toch in de 2e helft? rust, 14 uur 58. Zien we Romelu Lukaku toch in de 2e helft?

clock 14:53 rust, 14 uur 53. Ik ben meer op mijn gemak dan tegen Canada. Frank Boeckx. Ik ben meer op mijn gemak dan tegen Canada. Frank Boeckx

clock 14:51 Het is nog niet het toernooi van KDB. rust, 14 uur 51. Het is nog niet het toernooi van KDB.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust! De Rode Duivels begonnen snedig en hadden een paar kansjes, maar Marokko weerde zich met erg potig voetbal. Een afgekeurde goal van Saïss (of Ziyech) was het slotakkoord van de eerste helft. . Rust! De Rode Duivels begonnen snedig en hadden een paar kansjes, maar Marokko weerde zich met erg potig voetbal. Een afgekeurde goal van Saïss (of Ziyech) was het slotakkoord van de eerste helft.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49.

clock 45+4' Geen goal! Ramos gaat naar de beelden kijken. Hij keurt de goal terecht af, maar dat was toch even zweten! . eerste helft, minuut 49. var Geen goal! Ramos gaat naar de beelden kijken. Hij keurt de goal terecht af, maar dat was toch even zweten!

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Oef! VAR keurt vrijschopgoal van Marokko net voor de rust af. Oef! VAR keurt vrijschopgoal van Marokko net voor de rust af

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Goal voor Marokko!? Een vrije trap die er geen is, vliegt er met bijzonder veel geluk in. Saïss raakt de bal aan en lijkt buitenspel te staan. Hallo, VAR? . Goal voor Marokko!? Een vrije trap die er geen is, vliegt er met bijzonder veel geluk in. Saïss raakt de bal aan en lijkt buitenspel te staan. Hallo, VAR?

clock 45' eerste helft, minuut 45. Mazraoui betokkelt de enkel van Eden en alweer houdt de scheids zijn kaart op zak. Dat wordt ergerlijk. . Mazraoui betokkelt de enkel van Eden en alweer houdt de scheids zijn kaart op zak. Dat wordt ergerlijk.

clock 44' Komt Lukaku in actie tegen Marokko? eerste helft, minuut 44. Komt Lukaku in actie tegen Marokko?

clock 43' eerste helft, minuut 43. Bondscoaches Martinez en Regragui zijn met hun kale knikker en zwarte pak van achteren gezien bijna niet van elkaar te onderscheiden. Gelukkig draagt de ene zwarte schoenen en de andere witte. . Bondscoaches Martinez en Regragui zijn met hun kale knikker en zwarte pak van achteren gezien bijna niet van elkaar te onderscheiden. Gelukkig draagt de ene zwarte schoenen en de andere witte.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Het is een WK waarop weinig landen twee zeges op een rij boeken. Filip Joos. Het is een WK waarop weinig landen twee zeges op een rij boeken. Filip Joos

clock 40' eerste helft, minuut 40. De Bruyne draait zijn vrije schop op het dak van het doel. Een voorzet was daar wellicht de betere keuze. . De Bruyne draait zijn vrije schop op het dak van het doel. Een voorzet was daar wellicht de betere keuze.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Het is alweer een poosje geleden dat de Belgen nog eens gevaarlijk zijn geweest. . Het is alweer een poosje geleden dat de Belgen nog eens gevaarlijk zijn geweest.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Hakimi trapt wild naast. Hakimi trapt wild naast

clock 35' eerste helft, minuut 35. Hakimi negeert En-Nesyri en hoopt Courtois te verrassen met een knal naar de korte hoek. Hij mikt echter over en naast. . Hakimi negeert En-Nesyri en hoopt Courtois te verrassen met een knal naar de korte hoek. Hij mikt echter over en naast.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Pijn! Hazard krijgt flinke trap op de tenen van Amallah. Pijn! Hazard krijgt flinke trap op de tenen van Amallah

clock 32' eerste helft, minuut 32. Opstoot van Marokko. Marokko begint meer en meer duels te winnen. De Leeuwen van de Atlas bijten van zich af, en nu krijgt Amallah niet eens een kaart voor een schop tegen de knie van Eden. . Opstoot van Marokko Marokko begint meer en meer duels te winnen. De Leeuwen van de Atlas bijten van zich af, en nu krijgt Amallah niet eens een kaart voor een schop tegen de knie van Eden.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Onana krijgt geel voor een zwaaiende arm. Daar mogen we gerust over klagen, want een paar Marokkanen zijn al met meer zonder straf weggekomen. . Onana krijgt geel voor een zwaaiende arm. Daar mogen we gerust over klagen, want een paar Marokkanen zijn al met meer zonder straf weggekomen.

clock 29' Gele kaart voor Amadou Onana van België tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Amadou Onana België

clock 28' eerste helft, minuut 28. Meunier misrekent zich op een hoge bal. Boufal pikt hem mee en uiteindelijk ramt Amallah onbesuisd over. . Meunier misrekent zich op een hoge bal. Boufal pikt hem mee en uiteindelijk ramt Amallah onbesuisd over.

clock 27' eerste helft, minuut 27. WK voetbal 2022 Bizar: Marokkaanse doelman Bono wordt nog tussen volkslied en aftrap gewisseld

clock 27' eerste helft, minuut 27. De Duivels lossen hun greep een klein beetje. . De Duivels lossen hun greep een klein beetje.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Courtois toont even zijn "skills". Courtois toont even zijn "skills"

clock 24' eerste helft, minuut 24. Courtois heeft ijs in zijn aderen. Hij kapt een jagende En-Nesyri achteloos uit en speelt dan netjes in. . Courtois heeft ijs in zijn aderen. Hij kapt een jagende En-Nesyri achteloos uit en speelt dan netjes in.

clock 22' eerste helft, minuut 22. De Rode Duivels zijn veel beter aan de bal dan tegen Canada. Filip Joos. De Rode Duivels zijn veel beter aan de bal dan tegen Canada. Filip Joos

clock 21' eerste helft, minuut 21. Dan toch eens Marokko met een ziedend schot van Ziyech, dat over zeilt. . Dan toch eens Marokko met een ziedend schot van Ziyech, dat over zeilt.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Strijdende Belgen, Meunier versiert een kansje. Strijdende Belgen, Meunier versiert een kansje

clock 20' eerste helft, minuut 20. Amallah gaat pingelen op de rand van zijn eigen rechthoek. Hij verliest de bal en Meunier knalt recht op Munir. . Amallah gaat pingelen op de rand van zijn eigen rechthoek. Hij verliest de bal en Meunier knalt recht op Munir.

clock 19' Belgisch overwicht. De Rode Duivels hebben 76% balbezit, en het is niet dat Marokko gewillig inzakt. Is dit het signaal waar iedere Belg op hoopte? . eerste helft, minuut 19. statistics Belgisch overwicht De Rode Duivels hebben 76% balbezit, en het is niet dat Marokko gewillig inzakt. Is dit het signaal waar iedere Belg op hoopte?

clock 17' eerste helft, minuut 17. Onana komt goed voor de doelman maar kopt over. Onana komt goed voor de doelman maar kopt over

clock 17' eerste helft, minuut 17. Ingestudeerd nummertje zorgt voor doelgevaar. Ingestudeerd nummertje zorgt voor doelgevaar

clock 17' eerste helft, minuut 17. De Bruyne kan aanleggen na een slim uitgespeelde vrije trap. Zijn schot sterft in een bos Marokkanen. . De Bruyne kan aanleggen na een slim uitgespeelde vrije trap. Zijn schot sterft in een bos Marokkanen.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Er wordt met meer vuur gejaagd dan tegen Canada. Dat ziet bondscoach Martinez graag, en wij natuurlijk ook. . Er wordt met meer vuur gejaagd dan tegen Canada. Dat ziet bondscoach Martinez graag, en wij natuurlijk ook.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De Bruyne krijgt volle gewicht van Marokkaan op zijn hoofd. De Bruyne krijgt volle gewicht van Marokkaan op zijn hoofd

clock 13' eerste helft, minuut 13. Betere Belgen. De Rode Duivels hebben de regie overgenomen en schuiven langzaam maar zeker op richting Munir. De Marokkaanse harmonica vouwt dicht. . Betere Belgen De Rode Duivels hebben de regie overgenomen en schuiven langzaam maar zeker op richting Munir. De Marokkaanse harmonica vouwt dicht.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Saïss worstelt De Bruyne tegen het gras en mag blij zijn dat hij ontsnapt zonder een kaart. . Saïss worstelt De Bruyne tegen het gras en mag blij zijn dat hij ontsnapt zonder een kaart.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Het balbezit is intussen meer voor België. Veel beweging is er niet, het is allemaal wat statisch. . Het balbezit is intussen meer voor België. Veel beweging is er niet, het is allemaal wat statisch.

clock 7' Niet Bounou, maar Munir staat in doel bij Marokko. Vreemd, want dat hebben we nergens meegekregen. eerste helft, minuut 7. Niet Bounou, maar Munir staat in doel bij Marokko. Vreemd, want dat hebben we nergens meegekregen.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Marokko voert de boventoon, maar de eerste echte kans is voor de Belgen. Thorgan steekt de bal naar Batshuayi, die de knie van Bounou op zijn weg vindt. . Marokko voert de boventoon, maar de eerste echte kans is voor de Belgen. Thorgan steekt de bal naar Batshuayi, die de knie van Bounou op zijn weg vindt.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Eerste kans is voor Batshuayi, hoekschop levert geen gevaar op. Eerste kans is voor Batshuayi, hoekschop levert geen gevaar op

clock 4' En-Nesyri geraakt. Na een ongelukkige aanvaring met De Bruyne gebaart En-Nesyri dat hij veel pijn heeft. Uiteindelijk valt het allemaal goed mee. . eerste helft, minuut 4. injury En-Nesyri geraakt Na een ongelukkige aanvaring met De Bruyne gebaart En-Nesyri dat hij veel pijn heeft. Uiteindelijk valt het allemaal goed mee.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Je hoort de ref niet door het gefluit van de Marokkaanse fans. Filip Joos. Je hoort de ref niet door het gefluit van de Marokkaanse fans. Filip Joos

clock 1' eerste helft, minuut 1. We zijn bezig! Kunnen de Rode Duivels vandaag wél overtuigen en een plaats in de achtste finales boeken, of steekt Marokko stokken in de wielen? . We zijn bezig! Kunnen de Rode Duivels vandaag wél overtuigen en een plaats in de achtste finales boeken, of steekt Marokko stokken in de wielen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 13:52 vooraf, 13 uur 52. De scheidsrechter voor vanmiddag is de Mexicaan César Ramos. Hij is nog geen veertig jaar, dus het tempo van de wedstrijd volgen mag voor hem geen probleem zijn. . De scheidsrechter voor vanmiddag is de Mexicaan César Ramos. Hij is nog geen veertig jaar, dus het tempo van de wedstrijd volgen mag voor hem geen probleem zijn.

clock 13:51 vooraf, 13 uur 51. Rode Duivels zijn klaar voor duel tegen Marokko: “Meer wijzigingen dan verwacht”. Rode Duivels zijn klaar voor duel tegen Marokko: “Meer wijzigingen dan verwacht”

clock 13:47 Courtois passeert Ceulemans. Voor Thibaut Courtois is dit de 24e wedstrijd op een groot toernooi. Geen Belg die beter doet, Jan Ceulemans bleef steken op 23. . vooraf, 13 uur 47. statistics Courtois passeert Ceulemans Voor Thibaut Courtois is dit de 24e wedstrijd op een groot toernooi. Geen Belg die beter doet, Jan Ceulemans bleef steken op 23.

clock 13:38 vooraf, 13 uur 38. Ik wilde er graag bij zijn op het toernooi, maar ik heb het geaccepteerd. Tarik Tissoudali zit vandaag geblesseerd in het Wintercircus. Ik wilde er graag bij zijn op het toernooi, maar ik heb het geaccepteerd. Tarik Tissoudali zit vandaag geblesseerd in het Wintercircus.

clock 13:37 vooraf, 13 uur 37. België verloor op het WK nog nooit van een Afrikaans land. Tegen Tunesië in 2002 werd gelijkgespeeld, de andere drie wedstrijden (Marokko in 1994, Algerije in 2014 en Tunesië in 2018) werden gewonnen. . België verloor op het WK nog nooit van een Afrikaans land. Tegen Tunesië in 2002 werd gelijkgespeeld, de andere drie wedstrijden (Marokko in 1994, Algerije in 2014 en Tunesië in 2018) werden gewonnen.

clock 13:28 vooraf, 13 uur 28. We verwachten toch iets meer van de Rode Duivels. Er moet iets meer drive in de ploeg komen. Frank Boeckx. We verwachten toch iets meer van de Rode Duivels. Er moet iets meer drive in de ploeg komen. Frank Boeckx

clock 13:27 Feestelijk jubileum? Wat de uitslag straks ook is, de Rode Duivels bereiken vandaag een mijlpaal. Dit is namelijk hun vijftigste wedstrijd in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. Slechts elf andere landen deden het ons voor. . vooraf, 13 uur 27. birthday Feestelijk jubileum? Wat de uitslag straks ook is, de Rode Duivels bereiken vandaag een mijlpaal. Dit is namelijk hun vijftigste wedstrijd in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. Slechts elf andere landen deden het ons voor.

clock 13:20 Record voor de Duivels? Nog nooit won een land negen opeenvolgende wedstrijden in de WK-groepsfase. België zit op dit moment aan acht... . vooraf, 13 uur 20. statistics Record voor de Duivels? Nog nooit won een land negen opeenvolgende wedstrijden in de WK-groepsfase. België zit op dit moment aan acht...

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. België kwam Marokko al eens tegen op een WK. In 1994 haalden de Rode Duivels het met 1-0, dankzij een doelpunt van Marc Degryse. Een kopbal, zowaar. . België kwam Marokko al eens tegen op een WK. In 1994 haalden de Rode Duivels het met 1-0, dankzij een doelpunt van Marc Degryse. Een kopbal, zowaar.

clock 13:08 vooraf, 13 uur 08. Martinez: “We willen goeie verstandhouding, en goeie intensiteit”. Martinez: “We willen goeie verstandhouding, en goeie intensiteit”

clock 13:07 vooraf, 13 uur 07. Proper! Kijk eens binnen in de kleedkamer van de Rode Duivels. Proper! Kijk eens binnen in de kleedkamer van de Rode Duivels

clock 13:06 vooraf, 13 uur 06. Lukaku zit op de bank en is in staat om minuten te maken. Voor de volle 90 minuten is het nog wat te vroeg. . Roberto Martinez. Lukaku zit op de bank en is in staat om minuten te maken. Voor de volle 90 minuten is het nog wat te vroeg. Roberto Martinez

clock 13:05 vooraf, 13 uur 05. "Ik verwacht geen laag blok van de Marokkanen", aldus Martinez. "Ze hebben een sterk middenveld en zijn gevaarlijk op de flanken en ik verwacht ook dat ze soms hoog druk zullen komen zetten. Het is een team vol vertrouwen." . "Ik verwacht geen laag blok van de Marokkanen", aldus Martinez. "Ze hebben een sterk middenveld en zijn gevaarlijk op de flanken en ik verwacht ook dat ze soms hoog druk zullen komen zetten. Het is een team vol vertrouwen."



clock 13:04 vooraf, 13 uur 04. In het moderne voetbal val je aan met 10 spelers en verdedig je met 10 spelers. Roberto Martinez. In het moderne voetbal val je aan met 10 spelers en verdedig je met 10 spelers. Roberto Martinez

clock 13:03 vooraf, 13 uur 03. Welke verdediging krijgen we te zien? Krijgen we een 4-mansdefensie? "Ja en nee. Het is een 5-mansdefensie die dan weer kan evolueren naar een achterlijn met 3 of 4 spelers. In het moderne voetbal val je aan en verdedig je met 10 spelers en een doelman. Het spelsysteem is afhankelijk van het balbezit." . Welke verdediging krijgen we te zien? Krijgen we een 4-mansdefensie?

"Ja en nee. Het is een 5-mansdefensie die dan weer kan evolueren naar een achterlijn met 3 of 4 spelers. In het moderne voetbal val je aan en verdedig je met 10 spelers en een doelman. Het spelsysteem is afhankelijk van het balbezit."





clock 13:02 vooraf, 13 uur 02. Ik was tevreden van het middenveld Witsel - Onana tegen Canada. Roberto Martinez. Ik was tevreden van het middenveld Witsel - Onana tegen Canada. Roberto Martinez

clock 13:02 vooraf, 13 uur 02. Martinez over de keuze voor Onana. "Ik vond dat we het goed deden in de tweede helft tegen Canada en was tevreden van het middenveld Witsel - Onana", aldus de bondscoach. "Marokko heeft spelers als Ziyech en Boufal die sterk zijn in een 1-op-1 situatie en dan is het belangrijk dat we de verdedigende capaciteiten hebben in het middenveld." . Martinez over de keuze voor Onana "Ik vond dat we het goed deden in de tweede helft tegen Canada en was tevreden van het middenveld Witsel - Onana", aldus de bondscoach. "Marokko heeft spelers als Ziyech en Boufal die sterk zijn in een 1-op-1 situatie en dan is het belangrijk dat we de verdedigende capaciteiten hebben in het middenveld."



clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Belgen komen al eens het veld inspecteren. Belgen komen al eens het veld inspecteren

clock 12:42 vooraf, 12 uur 42. Martinez schuift in zijn elftal. Roberto Martinez grijpt in tegen Marokko en voert 3 wissels door. Onana , Meunier en Thorgan Hazard komen in de ploeg. Tielemans, Dendoncker en Carrasco moeten vrede nemen met een plekje op de bank. Opvallend: Castagne schuift wellicht een rijtje naar beneden en neemt een plekje in de verdediging in. Dat deed hij bij Leicester al af en toe en ook bij de Rode Duivels in de wedstrijden tegen Engeland en Estland. Enkel de voorhoede (Hazard - De Bruyne - Batshuayi) blijft ongewijzigd. . Martinez schuift in zijn elftal Roberto Martinez grijpt in tegen Marokko en voert 3 wissels door. Onana, Meunier en Thorgan Hazard komen in de ploeg. Tielemans, Dendoncker en Carrasco moeten vrede nemen met een plekje op de bank.

Opvallend: Castagne schuift wellicht een rijtje naar beneden en neemt een plekje in de verdediging in. Dat deed hij bij Leicester al af en toe en ook bij de Rode Duivels in de wedstrijden tegen Engeland en Estland. Enkel de voorhoede (Hazard - De Bruyne - Batshuayi) blijft ongewijzigd.



clock 12:41 Zoals verwacht zijn flankspelers Hakimi en Mazraoui van de partij. De zelfde 11 spelers als tegen Kroatië spelen ook tegen de Belgen. Met Ziyech en Amallah. vooraf, 12 uur 41. Zoals verwacht zijn flankspelers Hakimi en Mazraoui van de partij. De zelfde 11 spelers als tegen Kroatië spelen ook tegen de Belgen. Met Ziyech en Amallah.

clock 12:40 vooraf, 12 uur 40. Daar zijn ze! Belgen komen met de bus aan in het stadion. Daar zijn ze! Belgen komen met de bus aan in het stadion

clock 12:39 vooraf, 12 uur 39. Hakimi en Mazraoui aan aftrap verwacht. In Marokko is de basisploeg ondertussen al gelekt. Vraagtekens op de flanken - Hakimi en Mazraoui - staan aan de aftrap. Bounou - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabat, Ounahi, Amallah - Ziyech, En Nesyri, Boufal. . Hakimi en Mazraoui aan aftrap verwacht In Marokko is de basisploeg ondertussen al gelekt. Vraagtekens op de flanken - Hakimi en Mazraoui - staan aan de aftrap.



Bounou - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabat, Ounahi, Amallah - Ziyech, En Nesyri, Boufal.

clock 11:29 vooraf, 11 uur 29. WK voetbal 2022 Dribbelwonder, afwasser en jeugdtrauma's: wat u nog niet wist over Marokkaanse elftal

clock 11:28 vooraf, 11 uur 28. WK voetbal 2022 Ook na vandaag rivaal van de Duivels: waarom steeds meer jonge talenten Marokko boven België kiezen

clock 08:47 vooraf, 08 uur 47. Naast het resultaat, moet alles wel beter dan de match tegen Canada. Afwachten of bondscoach Martinez ingrijpt, maar veel zal er niet veranderen. Peter Vandenbempt. Naast het resultaat, moet alles wel beter dan de match tegen Canada. Afwachten of bondscoach Martinez ingrijpt, maar veel zal er niet veranderen. Peter Vandenbempt

clock 08:46 vooraf, 08 uur 46. Vanmiddag volgt een eerste matchbal voor België. Als de Rode Duivels winnen, zijn ze al zeker van een plek in de 1/8e finales. Peter Vandenbempt. Vanmiddag volgt een eerste matchbal voor België. Als de Rode Duivels winnen, zijn ze al zeker van een plek in de 1/8e finales. Peter Vandenbempt

clock 08:43 vooraf, 08 uur 43. Marokko loopt warm voor partij. In Marokko stijgt de temperatuur voor de clash met België. "Livestreamen kunnen ze hier niet, dus komt iedereen gezellig samen", weet NOS-correspondente Samira Jadir in Marokko. Het land hoopt op een stunt tegen de topspelers van België. "Als de Rode Duivels tegen een ander land spelen, willen ze hier gerust supporteren voor het land. Maar dat zal vandaag niet het geval zijn." . Marokko loopt warm voor partij In Marokko stijgt de temperatuur voor de clash met België. "Livestreamen kunnen ze hier niet, dus komt iedereen gezellig samen", weet NOS-correspondente Samira Jadir in Marokko.

Het land hoopt op een stunt tegen de topspelers van België. "Als de Rode Duivels tegen een ander land spelen, willen ze hier gerust supporteren voor het land. Maar dat zal vandaag niet het geval zijn."

clock 08:42 vooraf, 08 uur 42. Marokko is matig positief. De hoop is verder raken dan de groepsfase: dat is maar 1 keer gelukt. De topspelers hebben ze alvast. NOS-correspondente Samira Jadir. Marokko is matig positief. De hoop is verder raken dan de groepsfase: dat is maar 1 keer gelukt. De topspelers hebben ze alvast. NOS-correspondente Samira Jadir

clock 08:40 vooraf, 08 uur 40. Het WK leeft hier enorm. Woensdag namen de Marokkanen massaal vrijaf voor de wedstrijd. Vandaag hokken ze allemaal samen op café om te kijken. NOS-correspondente Samira Jadir. Het WK leeft hier enorm. Woensdag namen de Marokkanen massaal vrijaf voor de wedstrijd. Vandaag hokken ze allemaal samen op café om te kijken. NOS-correspondente Samira Jadir

clock 06:30 vooraf, 06 uur 30. Wedstrijddag! De Rode Duivels maken zich op voor hun tweede opdracht in Qatar: Marokko. Plaatsen de Belgen zich voor de knock-outfase, of zetten Ziyech en co hen een hak? U hoeft er bij ons niets van te missen. Aftrap om 14 uur. . Wedstrijddag! De Rode Duivels maken zich op voor hun tweede opdracht in Qatar: Marokko. Plaatsen de Belgen zich voor de knock-outfase, of zetten Ziyech en co hen een hak? U hoeft er bij ons niets van te missen. Aftrap om 14 uur.

clock 27-11-2022 27-11-2022.

clock 14:30 vooraf, 14 uur 30. Met of zonder vedetten? Bij de Marokkanen staan nog steeds vraagtekens achter de namen van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, en aanvoerder Romain Saïss. Bondscoach Walid Regragui is echter bereid om risico's te nemen. Na het scoreloos gelijkspel tegen Kroatië hebben de Marokkanen immers punten nodig om te overleven. Zijn linkerflankverdediger Mazraoui (Bayern) sukkelt met een blessure aan zijn heup en moest daarvoor tegen Kroatië ook vervangen worden. Hakimi (PSG) en Saïss (Besiktas) zitten met spierkwaaltjes. "De wedstrijd tegen Kroatië heeft zijn sporen nagelaten, maar Mazraoui is zeker nog niet out voor het volgende duel", vertelde de Marokkaanse bondscoach tijdens het persmoment. "We hebben nog één dag en ik denk dat hij erbij kan zijn. Het is een WK en dan moet er gespeeld worden. Ik ben dus bereid om op dat vlak wat risico's te nemen." . Met of zonder vedetten? Bij de Marokkanen staan nog steeds vraagtekens achter de namen van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, en aanvoerder Romain Saïss. Bondscoach Walid Regragui is echter bereid om risico's te nemen. Na het scoreloos gelijkspel tegen Kroatië hebben de Marokkanen immers punten nodig om te overleven. Zijn linkerflankverdediger Mazraoui (Bayern) sukkelt met een blessure aan zijn heup en moest daarvoor tegen Kroatië ook vervangen worden. Hakimi (PSG) en Saïss (Besiktas) zitten met spierkwaaltjes. "De wedstrijd tegen Kroatië heeft zijn sporen nagelaten, maar Mazraoui is zeker nog niet out voor het volgende duel", vertelde de Marokkaanse bondscoach tijdens het persmoment. "We hebben nog één dag en ik denk dat hij erbij kan zijn. Het is een WK en dan moet er gespeeld worden. Ik ben dus bereid om op dat vlak wat risico's te nemen."

clock 11:49 vooraf, 11 uur 49. België werd bekritiseerd na hun prestatie tegen Canada, maar ik ben overtuigd dat ze hun spelniveau zullen opkrikken. Walid Regragui (bondscoach Marokko). België werd bekritiseerd na hun prestatie tegen Canada, maar ik ben overtuigd dat ze hun spelniveau zullen opkrikken. Walid Regragui (bondscoach Marokko)

clock 11:47 vooraf, 11 uur 47. Marokkaans bondscoach waarschuwt de Belgen. Walid Regragui, de bondscoach van Marokko, heeft respect voor de Belgen, maar waarschuwt hen ook. "Als België ons niet respecteert, zal het moeilijk worden voor hen." . Marokkaans bondscoach waarschuwt de Belgen Walid Regragui, de bondscoach van Marokko, heeft respect voor de Belgen, maar waarschuwt hen ook. "Als België ons niet respecteert, zal het moeilijk worden voor hen."

clock 26-11-2022 26-11-2022.

clock 17:17 - Vooraf Vooraf, 17 uur 17

clock Opstelling België. Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Eden Hazard, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Michy Batshuayi Opstelling België Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Eden Hazard, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Michy Batshuayi

clock Opstelling Marokko. Munir, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal Opstelling Marokko Munir, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal