LIVESTREAM: 0-1 voor Marokko nadat Thibaut Courtois zich volledig miskijkt op vrijschop

tweede helft, minuut 54. Onana is beresterk, hij is niet meer uit de ploeg weg te denken. We zullen hem missen tegen de Kroaten. Filip Joos.

eerste helft, minuut 29. Onana krijgt geel voor een zwaaiende arm. Daar mogen we gerust over klagen, want een paar Marokkanen zijn al met meer zonder straf weggekomen. .

eerste helft, minuut 10. Het balbezit is intussen meer voor België. Veel beweging is er niet, het is allemaal wat statisch. .

Niet Bounou, maar Munir staat in doel bij Marokko. Vreemd, want dat hebben we nergens meegekregen. eerste helft, minuut 7.

eerste helft, minuut 1. We zijn bezig! Kunnen de Rode Duivels vandaag wél overtuigen en een plaats in de achtste finales boeken, of steekt Marokko stokken in de wielen? .

vooraf, 13 uur 37. België verloor op het WK nog nooit van een Afrikaans land. Tegen Tunesië in 2002 werd gelijkgespeeld, de andere drie wedstrijden (Marokko in 1994, Algerije in 2014 en Tunesië in 2018) werden gewonnen. .

Feestelijk jubileum? Wat de uitslag straks ook is, de Rode Duivels bereiken vandaag een mijlpaal. Dit is namelijk hun vijftigste wedstrijd in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. Slechts elf andere landen deden het ons voor. . vooraf, 13 uur 27.

vooraf, 13 uur 06. Lukaku zit op de bank en is in staat om minuten te maken. Voor de volle 90 minuten is het nog wat te vroeg. . Roberto Martinez.

vooraf, 13 uur 03. Welke verdediging krijgen we te zien? Krijgen we een 4-mansdefensie? "Ja en nee. Het is een 5-mansdefensie die dan weer kan evolueren naar een achterlijn met 3 of 4 spelers. In het moderne voetbal val je aan en verdedig je met 10 spelers en een doelman. Het spelsysteem is afhankelijk van het balbezit." .

clock 13:02

vooraf, 13 uur 02. Martinez over de keuze voor Onana. "Ik vond dat we het goed deden in de tweede helft tegen Canada en was tevreden van het middenveld Witsel - Onana", aldus de bondscoach. "Marokko heeft spelers als Ziyech en Boufal die sterk zijn in een 1-op-1 situatie en dan is het belangrijk dat we de verdedigende capaciteiten hebben in het middenveld." .