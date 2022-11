In Marokko stijgt temperatuur, bij Rode Duivels "moet alles beter, maar zal weinig veranderen"

clock 08:47 vooraf, 08 uur 47. Naast het resultaat, moet alles wel beter dan de match tegen Canada. Afwachten of bondscoach Martinez ingrijpt, maar veel zal er niet veranderen. Peter Vandenbempt. Naast het resultaat, moet alles wel beter dan de match tegen Canada. Afwachten of bondscoach Martinez ingrijpt, maar veel zal er niet veranderen. Peter Vandenbempt

clock 08:46 vooraf, 08 uur 46. Vanmiddag volgt een eerste matchbal voor België. Als de Rode Duivels winnen, zijn ze al zeker van een plek in de 1/8e finales. Peter Vandenbempt.

clock 08:43 vooraf, 08 uur 43. Marokko loopt warm voor partij. In Marokko stijgt de temperatuur voor de clash met België. "Livestreamen kunnen ze hier niet, dus komt iedereen gezellig samen", weet NOS-correspondente Samira Jadir in Marokko. Het land hoopt op een stunt tegen de topspelers van België. "Als de Rode Duivels tegen een ander land spelen, willen ze hier gerust supporteren voor het land. Maar dat zal vandaag niet het geval zijn." .

Het land hoopt op een stunt tegen de topspelers van België. "Als de Rode Duivels tegen een ander land spelen, willen ze hier gerust supporteren voor het land. Maar dat zal vandaag niet het geval zijn."

clock 08:42 vooraf, 08 uur 42. Marokko is matig positief. De hoop is verder raken dan de groepsfase: dat is maar 1 keer gelukt. De topspelers hebben ze alvast. NOS-correspondente Samira Jadir.

clock 08:40 vooraf, 08 uur 40. Het WK leeft hier enorm. Woensdag namen de Marokkanen massaal vrijaf voor de wedstrijd. Vandaag hokken ze allemaal samen op café om te kijken. NOS-correspondente Samira Jadir.

clock 06:30 vooraf, 06 uur 30. Wedstrijddag! De Rode Duivels maken zich op voor hun tweede opdracht in Qatar: Marokko. Plaatsen de Belgen zich voor de knock-outfase, of zetten Ziyech en co hen een hak? U hoeft er bij ons niets van te missen. Aftrap om 14 uur. .

clock 14:30 vooraf, 14 uur 30. Met of zonder vedetten? Bij de Marokkanen staan nog steeds vraagtekens achter de namen van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, en aanvoerder Romain Saïss. Bondscoach Walid Regragui is echter bereid om risico's te nemen. Na het scoreloos gelijkspel tegen Kroatië hebben de Marokkanen immers punten nodig om te overleven. Zijn linkerflankverdediger Mazraoui (Bayern) sukkelt met een blessure aan zijn heup en moest daarvoor tegen Kroatië ook vervangen worden. Hakimi (PSG) en Saïss (Besiktas) zitten met spierkwaaltjes. "De wedstrijd tegen Kroatië heeft zijn sporen nagelaten, maar Mazraoui is zeker nog niet out voor het volgende duel", vertelde de Marokkaanse bondscoach tijdens het persmoment. "We hebben nog één dag en ik denk dat hij erbij kan zijn. Het is een WK en dan moet er gespeeld worden. Ik ben dus bereid om op dat vlak wat risico's te nemen." .

clock 11:49 vooraf, 11 uur 49. België werd bekritiseerd na hun prestatie tegen Canada, maar ik ben overtuigd dat ze hun spelniveau zullen opkrikken. Walid Regragui (bondscoach Marokko).

clock 11:47 vooraf, 11 uur 47. Marokkaans bondscoach waarschuwt de Belgen. Walid Regragui, de bondscoach van Marokko, heeft respect voor de Belgen, maar waarschuwt hen ook. "Als België ons niet respecteert, zal het moeilijk worden voor hen." .

clock 17:17 - Vooraf Vooraf, 17 uur 17

clock Opstelling België. Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker, Thomas Meunier, Amadou Onana, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard

clock Opstelling Marokko. Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal