België aast op de 1/8e finales, nog vraagtekens bij sterkhouders van Marokko

vooraf, 14 uur 30. Met of zonder vedetten? Bij de Marokkanen staan nog steeds vraagtekens achter de namen van sterspelers Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, en aanvoerder Romain Saïss. Bondscoach Walid Regragui is echter bereid om risico's te nemen. Na het scoreloos gelijkspel tegen Kroatië hebben de Marokkanen immers punten nodig om te overleven. Zijn linkerflankverdediger Mazraoui (Bayern) sukkelt met een blessure aan zijn heup en moest daarvoor tegen Kroatië ook vervangen worden. Hakimi (PSG) en Saïss (Besiktas) zitten met spierkwaaltjes. "De wedstrijd tegen Kroatië heeft zijn sporen nagelaten, maar Mazraoui is zeker nog niet out voor het volgende duel", vertelde de Marokkaanse bondscoach tijdens het persmoment. "We hebben nog één dag en ik denk dat hij erbij kan zijn. Het is een WK en dan moet er gespeeld worden. Ik ben dus bereid om op dat vlak wat risico's te nemen." .