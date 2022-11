LIVESTREAM: Kansarme wedstrijd tussen Marokko en Kroatië, wie kan eens voor dreiging zorgen?

clock 11:48 rust, 11 uur 48. RUST: 0-0. Een al bij al logische 0-0 aan de rust. Pas in de laatste minuten van de eerste helft kwam Kroatië opzetten met één echt goede mogelijkheid. Van Marokkaanse kant kregen we eigenlijk niets te zien. . RUST: 0-0 Een al bij al logische 0-0 aan de rust. Pas in de laatste minuten van de eerste helft kwam Kroatië opzetten met één echt goede mogelijkheid. Van Marokkaanse kant kregen we eigenlijk niets te zien.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Modric schiet ook nog eens op doel van afstand, maar doet dat net als Perisic eerder in de eerste helft net over het doel.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. crucial save Bounou met de eerste echte redding van de wedstrijd! Op slag van rust noteren we toch eens een hoogtepunt dat het waard is om de samenvatting te halen. Sosa kan voorzetten, de herstelde Vlasic komt inlopen en besluit met een listig tikje op doel. Bounou staat echter goed op te letten en houdt zijn netten schoon.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Vlasic wil het toch nog eens proberen en loopt weer tussen de lijnen. De wissel werd iets te voorbarig al voorbereid.

clock 43' eerste helft, minuut 43. injury Vlasic blijft zitten. Het lijkt einde wedstrijd voor de Kroatische aanvallende middenvelder. Hij blijft zonder echt contact op de grasmat zitten en zal waarschijnlijk vervangen moeten worden.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Op een stilstaande fase dan maar? Modric verliest zowaar de bal niet zo ver van zijn eigen zestien en gaat dan maar aan het shirt van Hakimi hangen. Vrije trap op een leuke plaats voor een voorzet. Opnieuw is de poging van Ziyech echter te laag om voor gevaar te zorgen.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Kroatië lijkt er eens snel uit te komen, tot Vlasic zijn controle mist. Dat geeft Marokko de tijd om terug te trekken. Snel is er al weer een overtal van maar liefst 8 Marokkanen tegenover slechts 3 Kroaten die mee opgeschoven waren.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Er is echt nog niets gebeurd in deze wedstrijd, het slot zit erop. Bert Sterckx.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Enkele voorzetten vanaf links bij Kroatië vliegen veel te ver en vormen zo allemaal makkelijke plukballen voor Bounou. Zo breng je de Sevilla-doelman niet in de problemen.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Speuren naar doelgevaar. De kansen in deze wedstrijd zijn voorlopig makkelijk op een hand te tellen. En dan liet de kwaliteit van die kansen ook nog eens te wensen over.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Ziyech krijgt vrije trap op gevaarlijke plaats, maar trapt in de muur.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Zijn poging is veel te laag en belandt in het midden van de muur. Dat heeft Ziyech al beter gedaan.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Hakimi versiert een vrije trap net buiten het halve maantje. Een interessante plaats voor Ziyech.

clock 19' eerste helft, minuut 19. En-Nesyri, de spits van Marokko, is eigenlijk nog niet in het stuk voorgekomen. Bert Sterckx.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Perisic probeert het van ver.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Perisic schiet nipt over! Opnieuw een slechte inspeelbal bij de Marokkanen, Perisic kan onderscheppen. Hij schiet meteen, de bal vliegt net over de dwarsligger. De grootste kans van de wedstrijd voorlopig is voor Kroatië.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Eerste dreiging Marokko. Een schot van Ziyech wordt eerst nog afgeblokt, daarna kan Hakimi aanleggen. Zijn poging wordt aangeraakt door Sosa en zo kan Livakovic makkelijk klemmen.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Gvardiol, spelend met een masker, wordt even in de problemen gebracht door de hoge druk van de Marokkanen. Die lijken de bal te heroveren, maar foutief volgens scheidsrechter Rapallini.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Saiss komt net op tijd tussenbeide. Al een tweede misverstand in de openingsminuten achteraan bij Marokko. Saiss kan ternauwernood in corner verwerken voor het tot een echte kans komt voor de Kroaten.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Het balbezit is meteen voor Kroatië, dat op gefluit getrakteerd wordt door de 'thuisfans'. Voor Marokko zal het toch bijna aanvoelen als een thuismatch op deze manier.

clock 11:00 eerste helft, 11 uur. AFTRAP. Marokko mag de eerste match van wedstrijddag 4 op dit WK aftrappen.

clock 10:57 vooraf, 10 uur 57. Het Kroatische volkslied galmt als tweede door de stadionboxen. We kunnen zometeen aan de wedstrijd beginnen.

clock 10:56 vooraf, 10 uur 56. Marokkanen goed vertegenwoordigd in de tribunes. Het Marokkaanse volkslied wordt uit volle borst meegezongen door de spelers én de talrijk aanwezige supporters. Volgens Mo Messoudi zou de Marokkaanse fanbase één van de grootste, zo niet de grootste, zijn op dit WK.

clock 10:53 vooraf, 10 uur 53. Bij Marokko, de tegenstander van vanmiddag, is Ziyech de dirigent. Onder voorganger Halilhodzic kwam hij niet of nauwelijks in de plannen van de nationale ploeg voor. Regragui blies een nieuwe wind door de Marokkaanse nationale ploeg en geeft de Chelsea-speler wél vertrouwen.

clock 10:48 vooraf, 10 uur 48. Wat kan Modric op zijn 37e op 4e WK? Na het WK van 2006, 2014 en natuurlijk 2018 is dit de vierde - en waarschijnlijk laatste - editie waar Luka Modric aan zal beginnen. Ondanks zijn 37 jaren op de teller zit er nog weinig sleet op de ex-winnaar van de Gouden Bal. Neemt hij zijn land weer bij de hand richting een nieuwe WK-stunt?

clock 10:30 vooraf, 10 uur 30. De wedstrijd deze middag vindt plaats in het Al Bayt-stadion. Eerder vond hier zondag al de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador plaats. Met een capaciteit van 60.000 toeschouwers is Al Bayt het tweede grootste stadion in Qatar.

clock 10:01 vooraf, 10 uur 01. Amallah in de basis bij Marokko. Walid Regragui debuteert op een groot toernooi met min of meer zijn verwachte basiselftal. Mazraoui en Hakimi zijn de offensief ingestelde vleugelverdedigers waar veel gevaar van uit zal gaan. Bij Standard komt Amallah al even niet aan spelen toe, bij Marokko wordt hem wel een basisplaats gegund. Ook Sofyan Amrabat, ex-speler van Club Brugge, start op het middenveld.

clock 09:56 vooraf, 09 uur 56. Geen grote verrassingen in de basis bij Kroatië. In de verdediging bij de Kroaten zien we wat nieuwe, jongere spelers in vergelijking met het vorige WK. Sosa, Gvardiol en Juranovic debuteren op de Wereldbeker. Het middenveld oogt ondertussen al vertrouwd met Modric, Brozovic en Kovacic. Perisic, Vlasic en Kramaric hebben ook ervaring genoeg op het hoogste niveau.

clock 13:15 vooraf, 13 uur 15. Het is een goede zaak dat we niet onder al te veel druk staan, want zo deden we het fantastisch in Rusland. Andrej Kramaric, spits van Kroatië.

clock 13:13 vooraf, 13 uur 13. Zorgt Kroatië opnieuw voor dé verrassing van het toernooi? 4 jaar geleden verstomde Kroatië heel de wereld door het tot de WK-finale te schoppen. Daarin werd verloren van Frankrijk, maar dat weerhield het Kroatische volk er niet van om hun team als helden te ontvangen bij thuiskomst. Toch wordt Kroatië in 2022 niet als een favoriet, of zelfs maar een grote outsider, gezien. Het kan met relatief weinig druk op de schouders het WK aanvatten. Sinds de exit in de achtste finales van het EK tegen Spanje verloren de Kroaten echter slechts één keer, tegen Oostenrijk in de Nations League. Ze kunnen dus best niet onderschat worden door landen die ver willen raken op dit WK.

clock 12:47 vooraf, 12 uur 47. Marokko won slechts 2 WK-matchen in 5 deelnames. Net zoals in 2018 is Marokko er opnieuw bij op het WK, maar daar kon het nog niet bepaald hoge ogen gooien. Slechts één keer overleefden de Noord-Afrikanen de groepsfase, in 1986. 16 wedstrijden werkte Marokko al af op het WK, slechts 2 daarvan konden gewonnen worden. Kan het team van Walid Regragui nu wel een driepunter binnenhalen? De nieuwe wind die er waait met de aanstelling van de Marokkaanse trainer is duidelijk te merken in de spelerskern. Twijfelgevallen Ziyech en Mazraoui zijn zekerheden geworden in de basiself.

clock 12:32 vooraf, 12 uur 32. WK-preview Kroatië.

clock 12:31 vooraf, 12 uur 31. WK-preview Marokko.

Opstelling Marokko. Bono, Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal

Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Nikola Vlašic, Andrej Kramaric, Ivan Perišic