LIVESTREAM: Kijk naar de voorbeschouwing op België-Canada

Ik heb toch wel zenuwen voor de match. Steven Defour in Villa Sporza.

Doet Canada beter dan in 1986? Het WK van 1986 in Mexico was voor de Belgische voetbalfans onvergetelijk, maar ook in de Canadese voetbalgeschiedenis kreeg die editie een bijzondere plek. Het was de eerste keer dat de Canadezen het eindtoernooi haalden. Pas 36 jaar later zijn ze er voor de tweede keer bij. Beter doen dan in 1986 moet haalbaar zijn, want toen verloor Canada drie keer en kon in geen enkele wedstrijd scoren.



Pas 36 jaar later zijn ze er voor de tweede keer bij. Beter doen dan in 1986 moet haalbaar zijn, want toen verloor Canada drie keer en kon in geen enkele wedstrijd scoren.

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21. De Rode Duivels staan voor openingsmatch tegen Canada. De Rode Duivels staan voor openingsmatch tegen Canada

Frank Boeckx is een optimist. "De spelers in Qatar hebben allemaal een grote carrière. Ze verdienen het stuk voor stuk om daar te staan. We hebben genoeg weelde om dit tot een goed einde te brengen", zegt de ex-doelman.

Leander Dendoncker duwt Zeno Debast naar de bank. De Anderlecht-verdediger speelde nochtans de jongste wedstrijden. "Waarom er nu gewisseld wordt? Het kan altijd zijn dat Dendoncker wat last had of niet fit was voor 90 minuten. Zulke zaken weten wij hier niet altijd. En het is ook een atypische voorbereiding geweest met 1 match", zegt Frank Boeckx. Michy Batshuayi bevolkt de aanval. "Als je op de helft van de tegenstander speelt, dan is hij misschien iets gevaarlijk, vinniger en scherper in de zestien."

Leandro Trossard is dus weer bankzitter. "Maar invallers kunnen het verschil maken. Dat zijn wijze woorden van Wesley Sonck", vertelde Frank Boeckx zonet in onze Facebook Live. "En misschien is Trossard meer een gamechanger dan Hazard. Dries Mertens heeft ook lang met dat probleem gelopen. Je moet ook kunnen invallen."

clock 19:11 vooraf, 19 uur 11. Bondscoach Martinez voor de match. Bondscoach Martinez voor de match

In zekere zin kies ik voor ervaring. We spelen 3 matchen en het is belangrijk om de volledige groep klaar te stomen. Ik voel dat iedereen klaar is om zijn steentje bij te dragen. En de basiself is een startpunt, met 5 wissels kun je veel jongens gebruiken. Roberto Martinez.

Of het altijd het plan was om met Leander Dendoncker te spelen? Het hangt af van wat een speler doet bij zijn club. Leander heeft een transfer gehad, maar hij is altijd betrouwbaar geweest. Hij oogt scherp en is klaar om te spelen. Roberto Martinez.

clock 18:55 De basiself van de Duivels. vooraf, 18 uur 55. De basiself van de Duivels

Canada met Davies en David. Ook de Canadese bondscoach heeft zijn knopen doorgehakt. Bayern-brommer Alphonso Davies is uiteindelijk fit genoeg om te starten. Hij zal onder meer ex-Gent-spits Jonathan David steun bieden in de aanval. Club Brugge-winger Tajon Buchanan komt ook aan de aftrap.

Met Dendoncker, Tielemans en Batshuayi. De basisploeg van de Belgen is bekend. Bondscoach Martinez kiest in de defensie voor Leander Dendoncker naast Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Op het middenveld krijgt Youri Tielemans de voorkeur op onder meer Onana. Vooraan moet Michy Batshuayi de geblesseerde Lukaku even doen vergeten.

clock 18:25 vooraf, 18 uur 25. Vincent Kompany voor de openingsmatch. Vincent Kompany voor de openingsmatch

clock 18:22 vooraf, 18 uur 22. De Belgische en Canadese supporters beginnen toe te stromen. De Belgische en Canadese supporters beginnen toe te stromen

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Rode Duivels stappen de bus op richting eerste match. Rode Duivels stappen de bus op richting eerste match

Misschien dat Martinez niet 100% tevreden was over Dendoncker en daarom Debast wou uitproberen. Dat is niet helemaal gelukt dus het zou verklaren waarom hij nu weer voor Dendoncker kiest. Aster Nzeyimana in onze WK-podcast deze ochtend.

Hazard of Trossard? Trossard dan maar. En de Belgen winnen met 2-1 van Canada. Wielertopper Wout van Aert.

clock 17:15 vooraf, 17 uur 15. 10 WK-vragen aan Wout van Aert: "Belgen winnen met 2-1". 10 WK-vragen aan Wout van Aert: "Belgen winnen met 2-1"

clock 16:31 vooraf, 16 uur 31. Snelders: "Het zou eigenaardig zijn om Dendoncker na 3 wedstrijden niet te gebruiken opeens in de basis te zetten". Snelders: "Het zou eigenaardig zijn om Dendoncker na 3 wedstrijden niet te gebruiken opeens in de basis te zetten"

Canada is meteen een must-win game, laat daar geen discussie over bestaan. Je wil zondag echt niet met de rug tegen de muur tegenover Marokko staan. Peter Vandenbempt.

clock 12:36 vooraf, 12 uur 36. Een Belgische fan liep mama Courtois en Mishel Gerzig, de verloofde van Courtois, tegen het lijf.

clock 09:46 vooraf, 09 uur 46. Canadese coach Herdman toonde gisterenavond zijn skills op training:. Canadese coach Herdman toonde gisterenavond zijn skills op training:

In 2018 waren we de "champions of the heart", die erfenis is nadien verdwenen. Het is tijd om dat weer op te pikken. Aan de afscheidsnemers: laat nog eens iets moois na. Peter Vandenbempt.

Matchday! Het is zover: de Rode Duivels beginnen vanavond aan hun WK in Qatar tegen Canada. De Belgen verloren al sinds 1994 geen WK-groepsmatch meer, houden ze die statistiek in ere? Volg hier al het nieuws in aanloop naar de wedstrijd. Om 11 uur trappen Kroatië en Marokko de groep van de Duivels af. Wie de volgende concurrenten van de Belgen al wil scouten kan natuurlijk op alle Sporza-kanalen terecht.

Sterspeler Davies is fit en zal hoogstwaarschijnlijk starten. De Canadese sterkhouder Alphonso Davies is helemaal fit verklaard en zal normaal gezien morgen starten in de partij tegen België. De winger van Bayern München had last aan de hamstrings en arriveerde pas een paar dagen geleden in Qatar. De revalidatie was een race tegen de klok, maar de Canadese voetbalfans kunnen opgelucht ademhalen. "We kunnen onze beste 11 spelers opstellen", vertelde bondscoach John Herdman daags voor de wedstrijd tegen België.

Canada wil de wereld verbazen. Saudi-Arabië deed het al een keer op dit toernooi, maar Canada wil ook de wereld verrassen en tonen dat ze een tegenstander zijn om rekening mee te houden. Alistair Johnston is de rechtsachter bij de Canadezen en gelooft in de kwaliteiten van zijn ploeg: "Wij hebben enkele buitenbeentjes in de ploeg, die iets uit niets kunnen creëren. In ons binnenste zijn we heel zelfzeker. We houden ervan als ze ons onderschatten, daar willen we van profiteren." Het blijft wel zo dat Canada heel lang niet meer heeft deelgenomen aan een WK. De laatste keer dateert al van 1986, waarin ze trouwens alle drie de wedstrijden verloren zonder een goal te maken. Dat hopen ze nu toch beter te doen, en hun kwalificatiecampagne voor dit WK doet alvast dromen. Ze scoorden de meeste goals in de CONCACAF - 23 op 14 wedstrijden - en kregen de minste tegen (7).

België is onze sterkste tegenstander in meer dan tien jaar. John Herdman, bondscoach van Canada.

Veertiende keer, goeie keer? Geen enkele Europese ploeg kwalificeerde zich zo vaak als België voor een WK zonder het te winnen. Maar liefst 13 keer waren onze Rode Duivels al van de partij, maar ze konden nog nooit de trofee mee naar huis nemen. Op het WK 2018 in Rusland waren ze dichter bij dan ooit met een derde plaats. De Belgen waren trouwens de best scorende ploeg op het toernooi met 16 goals. De vraag is of de Rode Duivels dat huzarenstukje deze editie kunnen herhalen, of zelfs verbeteren. De meningen zijn verdeeld. Misschien wel omdat Romelu Lukaku voorlopig nog in de lappenmand blijft liggen. De vaste spits van de Rode Duivels scoorde sinds zijn eerste WK in 2014 11 keer op grote toernooien. Enkel Cristiano Ronaldo (13) deed beter in die periode. Kunnen de Rode Duivels de klus klaren zonder hun topschutter?

Eden zal morgen onze aanvoerder zijn en hij zal beginnen aan de match. Roberto Martinez, bondscoach van België.

clock 14:45 vooraf, 14 uur 45. Portret Canada. Portret Canada

clock 14:30 vooraf, 14 uur 30. Portret België. Portret België

clock 14:30 - Vooraf Vooraf, 14 uur 30

Opstelling België: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard

Opstelling Canada: Milan Borjan, Kamal Miller, Steven Vitória, Alistair Johnston, Richie Laryea, Stephen Eustáquio, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Jonathan David, Alphonso Davies