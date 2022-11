LIVE (20u): D-day voor de Rode Duivels: Wout van Aert tipt op 2-1 voor de Belgen

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Rode Duivels stappen de bus op richting eerste match. Rode Duivels stappen de bus op richting eerste match

Misschien dat Martinez niet 100% tevreden was over Dendoncker en daarom Debast wou uitproberen. Dat is niet helemaal gelukt dus het zou verklaren waarom hij nu weer voor Dendoncker kiest. Aster Nzeyimana in onze WK-podcast deze ochtend.

Hazard of Trossard? Trossard dan maar. En de Belgen winnen met 2-1 van Canada. Wielertopper Wout van Aert.

10 WK-vragen aan Wout van Aert: "Belgen winnen met 2-1".

Snelders: "Het zou eigenaardig zijn om Dendoncker na 3 wedstrijden niet te gebruiken opeens in de basis te zetten".

Canada is meteen een must-win game, laat daar geen discussie over bestaan. Je wil zondag echt niet met de rug tegen de muur tegenover Marokko staan. Peter Vandenbempt.

WK voetbal 2022 Iedereen Bondscoach: jullie kiezen voor Dendoncker, Trossard en Openda

WK voetbal 2022 Minstens 3.000 euro betaald en bewust van controverse: fans Rode Duivels aangekomen in Qatar

Een Belgische fan liep mama Courtois en Mishel Gerzig, de verloofde van Courtois, tegen het lijf.

WK voetbal 2022 Twee jeugdvrienden, een vluchteling en stille reus: dit wist u nog niet over het Canadese elftal

Canadese coach Herdman toonde gisterenavond zijn skills op training:

In 2018 waren we de "champions of the heart", die erfenis is nadien verdwenen. Het is tijd om dat weer op te pikken. Aan de afscheidsnemers: laat nog eens iets moois na. Peter Vandenbempt.

Matchday! Het is zover: de Rode Duivels beginnen vanavond aan hun WK in Qatar tegen Canada. De Belgen verloren al sinds 1994 geen WK-groepsmatch meer, houden ze die statistiek in ere? Volg hier al het nieuws in aanloop naar de wedstrijd. Om 11 uur trappen Kroatië en Marokko de groep van de Duivels af. Wie de volgende concurrenten van de Belgen al wil scouten kan natuurlijk op alle Sporza-kanalen terecht.

