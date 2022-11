Kroont Spanje zich tot groepswinnaar of kan Japan opnieuw stunten tegen een topland?

clock 14:38 vooraf, 14 uur 38. Japan is een heel georganiseerd team, het lijkt alsof ze altijd de wedstrijd onder controle hebben. Ze gaan ervoor tot de laatste minuut. . Pau Torres (Spanje). Japan is een heel georganiseerd team, het lijkt alsof ze altijd de wedstrijd onder controle hebben. Ze gaan ervoor tot de laatste minuut. Pau Torres (Spanje)

Morata op recordjacht. Hij wordt tegelijk vaak bemind en verguisd, maar Alvaro Morata weet het doel wel vaak te vinden. Tegen Duitsland scoorde hij zijn 61e doelpunt in totaal voor Spanje, alle jeugdploegen meegerekend. Daarmee staat Morata nu al op gelijke hoogte van de legendarische spits Raul. Met nog één doelpuntje is Morata dus alleen recordhouder aller tijden. Iets om in de gaten te houden in de marge van deze wedstrijd.



Japan heeft het ook nog in eigen handen. Met een driepunter tegen Spanje is Japan ook zeker van een plekje bij de laatste zestien. Bovendien is het heel waarschijnlijk dat het dan zelfs groepswinnaar is. Bij een gelijkspel zullen de Japanners met een bang hartje naar Costa Rica - Duitsland moeten kijken. Het resultaat daar zal allesbepalend zijn voor hun lot. Bij een nederlaag is het sowieso game over voor Japan.

Alles is nog mogelijk in groep E. In theorie kunnen zowel Japan, Costa Rica als Duitsland de Spanjaarden nog van de troon stoten als groepswinnaar. Wat wel ontegensprekelijk in hun voordeel spreekt, is het uitstekende doelsaldo van +7. Een gevolg van de doelpuntenkermis tegen Costa Rica. Met winst is Spanje sowieso zeker van de groepswinst en met een puntje mag het zijn ticket voor de achtste finales ook al boeken. Bij verlies moet Spanje hopen dat Costa Rica niet wint tegen Duitsland.

Opstelling Japan. Shuichi Gonda, Miki Yamane, Ko Itakura, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Hidemasa Morita, Takefusa Kubo, Daizen Maeda

Opstelling Spanje. Unai Simón, Dani Carvajal, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Koke, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Álvaro Morata, Dani Olmo