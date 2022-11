Stuntzege van Costa Rica tegen Japan gooit groep E volledig open

Japan - Costa Rica kort samengevat

Japan laat zich rollen door Costa Rica

Beide coaches verrasten vandaag, zeker gezien de uitslagen op de eerste speeldag in de groep. Japan, dat Duitsland versloeg, werd op vijf plaatsen gewijzigd. Costa Rica deed het na de beschamende 7-0 met slechts twee wissels.

De eerste helft was, op een vliegende Japanse start na, één lange geeuw. Costa Rica metselde twee rood-blauwe muurtjes waar de Japanners niet doorheen geraakten. Ze maakten simpelweg te weinig tempo.

Dat wilde bondscoach Moriyasu verhelpen met de inbreng van onder anderen Asano en Mitoma na de rust. De ingrepen hielpen, want Japan zette de Costa Ricanen helemaal vast. Die weerden zich wel moedig en smeten zich met volle overgave voor elk schot. Morita, Soma, Endo en Kamada konden ervan meespreken.

Costa Rica speelde zijn zeldzame counters telkens belabberd uit. Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel toen Fuller plots kon schieten. Een slappe plaatsbal, maar doelman Gonda liet hem toch door zijn handschoenen glippen.

Een dure misslag, want ondanks enkele hete standjes voor de neus van Navas trok Costa Rica de 0-1 over de streep. Daardoor heeft het zelf nog een waterkansje op de 1/8e finales. Voor Japan daarentegen is dit een serieuze streep door de rekening.

Later vandaag is er de clash tussen Spanje en Duitsland. Ook voor de groep van België wordt dit een belangrijke wedstrijd, want deze twee poules komen tegenover elkaar te staan in de 1/8 finale.

Duitsland stond er na het verlies tegen Japan benard voor, maar deze onverwachte overwinning van Costa Rica opent weer perspectieven voor de Mannschaft.